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 Суспільство
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 МОЗ дозволило приватним лабораторіям, які мають відповідні ліцензії та потужності, проводити ПЛР-тести на СОVID-2019, - Ляшко

Приватним лабораторіям і клінікам, а також усім закладам охорони здоров'я, які мають відповідну ліцензію і потужності, дозволено проводити ПЛР-тестування на наявність COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці МОЗ.

"Вони мають звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби й інформувати про це регіональні заклади громадського здоров’я. Це потрібно для того, щоб усі випадки потрапляли в офіційну статистику та було проведено належне епідеміологічне розслідування", - про це під час брифінгу 7 квітня повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова збільшити тестування на коронавірусну інфекцію і проводити 30 тисяч тестів на тиждень, пізніше і 80 тисяч, - Ляшко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187347
 
 
 Топ коментарі
 
Очень оперативно.
Прямо таки поражает скорость с которой приняли это решение!
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от дебіли. у нас тільки вони і мали необхідні можливості та потужності... Ви би ще пів року потягли.
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Пальчевского мертветчук пытается протолкнуть на мэра Киева
Выпускника военного вуза, работавшего военным переводчиком в Лаосе , неизвестно откуда деньги на клинику - ПРОТЯГИВАЮТ активно российского агента в украинскую власть
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Очень оперативно.
Прямо таки поражает скорость с которой приняли это решение!
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вони і без дозволу роблять. Думаю причина цього рішення в іншому. Це ж Зелені, тут має бути якась справжня прихована причина! Думаю, намагаються вивести із під криміналу другана Зеленського Пальчевського, Евролаб якого приховав діагноз. Зараз прокурор підіш'є цей папірець до справи і закриє її. Мовляв, бачити, МОЗ аж коли зобов'язав повідомляти, а до того... не має криміналу
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Пальчевского мертветчук пытается протолкнуть на мэра Киева
Выпускника военного вуза, работавшего военным переводчиком в Лаосе , неизвестно откуда деньги на клинику - ПРОТЯГИВАЮТ активно российского агента в украинскую власть
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от дебіли. у нас тільки вони і мали необхідні можливості та потужності... Ви би ще пів року потягли.
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А если клиент, заплатив деньги предпочтит скрыть факт болезни? А они донесут, то к ним больше никто не пойдет Минздрав разрешил приватным лабораториям, имеющим соответствующие лицензии и мощности, проводить ПЦР-тесты на СОVID-2019, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5591
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у вас дуже примітивні уявлення про систему медицини. Якщо у вас діагностують захворювання, що підлягає негайному інформуванню Облздрава, то це буде зроблено, не залежно від типу та форми власності. Інше питання, що такий діагноз як ковід19 не був раніше у такому переліку...
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"которые имеют соответствующую лицензию"

Вартість ліцензії запитувати у брата Єрмака...
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Ну и , где перечень ЭТИХ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ?

Раз и два ? Кто больше заплатил?
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Почему официально в сми нет перечня этих лабораторий ?

Если Кабмин разрешил - пусть информирует украинцев О ПЕРЕЧНЕ
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нехай інформує. Я що проти? Фактично люба офіційно працююча медична лабораторія є ліцензованою, бо на цю діяльність потрібна ліцензія. Інше питання, що там є різні стандарти, але я так зрозумів, мова йде все ж таки про ліцензію.
Станом на 2018 рік, у нас було понад 5 тисяч лабораторій. Зайдіть у найближчу та запитайте роблять чи ні. Я знаю, де у нас роблять.
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какой смысл производить эти тесты, если их никто не делает в больницах?
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Як не роблять? У нас у приватних роблять без проблем. 1000 грн і точний лабораторний тест.
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А що Ви скажете на це?https://www.ivi.ru/watch/terius-u-menya-za-spinoj/420493
Це знято у 2018 роц.Дивитись із 52 хвилини.
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скільки існує людство, стільки його оточують короновіруси. Це просто новий штамп. Попередні (для прикладу MERS-CoV) теж впливав на респіраторну систему.
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- Гоги, ты чего это делаешь, тебе же врач запретил пить и курить?
- А я ему сто рублей дал и он разрешил...
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Из этого следует, что государство не будет делать анализы,
и отдаёт всё на откуп частным фирмам.
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несите все что есть в ломбард зубожилой йуле. на выручиное бабло делайте тесты у пальчевского. удачи зебилы вы сделали ЭТО
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..и пусть хоть одна тварь назовет Пороха барыгой......
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Лицензии?Да хоть бабка в горшке пусть сварит зелье главное чтоб помогло.
Ведь подавляющее большенство изобретателей были изгоями и не имели признание в очень заумноученом обществе которое и по сей день торнозит как науку так и нужные люду изобретения.А только потому что у изобретателей нету бумажки под названием ЛИЦЕНЗИЯ которую и выдают ученые торноза общества.
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А не будут ли они вымогать взятки, шантажируя результатом?
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