 МОЗ дозволило приватним лабораторіям, які мають відповідні ліцензії та потужності, проводити ПЛР-тести на СОVID-2019, - Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці МОЗ.
"Вони мають звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби й інформувати про це регіональні заклади громадського здоров’я. Це потрібно для того, щоб усі випадки потрапляли в офіційну статистику та було проведено належне епідеміологічне розслідування", - про це під час брифінгу 7 квітня повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.
Прямо таки поражает скорость с которой приняли это решение!
Выпускника военного вуза, работавшего военным переводчиком в Лаосе , неизвестно откуда деньги на клинику - ПРОТЯГИВАЮТ активно российского агента в украинскую власть
Вартість ліцензії запитувати у брата Єрмака...
Раз и два ? Кто больше заплатил?
Если Кабмин разрешил - пусть информирует украинцев О ПЕРЕЧНЕ
Станом на 2018 рік, у нас було понад 5 тисяч лабораторій. Зайдіть у найближчу та запитайте роблять чи ні. Я знаю, де у нас роблять.
Це знято у 2018 роц.Дивитись із 52 хвилини.
- А я ему сто рублей дал и он разрешил...
и отдаёт всё на откуп частным фирмам.
Ведь подавляющее большенство изобретателей были изгоями и не имели признание в очень заумноученом обществе которое и по сей день торнозит как науку так и нужные люду изобретения.А только потому что у изобретателей нету бумажки под названием ЛИЦЕНЗИЯ которую и выдают ученые торноза общества.