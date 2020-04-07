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 Профоб'єднання енергетиків просять у Зеленського антикризових рішень для галузі

Всеукраїнська енергетична асамблея (ВЕА) і Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу заявляють про повномасштабну кризу в ПЕК, що загрожує енергетичній безпеці України, та просять вжити невідкладних заходів для її подолання.

"Через низку невиважених рішень, які ухвалювали останнім часом законодавчі та державні органи влади, системна криза охопила всю генерацію, розподільчі та інфраструктурні компанії електроенергетики", - йдеться в листі ВЕА до президента України Володимира Зеленського від 6 квітня, повідомляє Інтерфакс Україна.

У зверненні до глави держави ВЕА виклала низку ініціатив, спрямованих, на її думку, на забезпечення економічно збалансованої моделі роботи енергогалузі та подолання кризи неплатежів.

ВЕА пропонує, насамперед, переглянути прогнозний баланс електроенергії разом із балансом вугілля і визначити режими роботи ТЕС і шахт без зупинення виробництва поточного року, скорегувавши для цього графік ремонтів АЕС.

На думку ВЕА, потребує коригування і алгоритм продажу генерації НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", ТЕС і ДП "Гарантований покупець" на ринку на добу наперед (РДН), який визначається адміністративно-політичним втручанням.

При цьому у ВЕА вважають за необхідне скасувати обмеження за заявками ДП "Гарантований покупець" на РДН, зобов'язавши компанію подавати такі заявки за економічно обґрунтованими цінами з урахуванням повного виконання ПСО, а також скасувати обмеження за заявками АЕС і ТЕС у нічний період, оскільки через них генерація змушена продавати електроенергію на збиток.

Щодо генерації з відновлюваних джерел енергії, асамблея запропонувала впровадити мораторій на добудову об'єктів СЕС до кінця поточного року та визначити параметри скорочення "зеленого" тарифу. На її думку, подальший розвиток ВДЕ має визначатися спеціальною програмою, розробленою до 2025 року, і затвердженим графіком проведення аукціонів на будівництво "зелених" потужностей.

У ВЕА також пропонують переглянути структуру тарифу НЕК "Укренерго" з урахуванням невиконаних зобов'язань за ВДЕ, оптимізувати фінансові плани ключових гравців ринку, а також укласти договори реструктуризації заборгованості за вироблену в четвертому кварталі 2019-го - першому кварталі 2020 рр. електроенергію ВДЕ і АЕС із визначенням джерела фінансування.

Крім того, ВЕА наполягає на ухваленні закону про погашення заборгованості за електроенергію, яка виникла до впровадження нового оптового ринку електроенергiї 1 липня 2019 року, та затвердження параметрів і формату впровадження РАБ-регулювання для розподільчих компаній з 1 січня 2021 року.

На думку ВЕА, тарифи для населення мають бути індексовані з четвертого кварталу 2020 року, для чого необхідно затвердити відповідну програму. Крім того, ВЕА звертає увагу на проведення масштабної роз'яснювальної кампанії про необхідність своєчасної та повної оплати за спожиту електроенергію.

Федерація роботодавців ПЕК у своєму зверненні до глави держави виклала схожі пропозиції щодо подолання кризи в галузі, наголосивши на необхідності забезпечити професійне управління енергетикою шляхом призначення професійного міністра енергетики та захисту довкілля.

Федерація, зокрема, вважає, що до кризи генерації призводить зниження оптової складової ціни е/е з 160 коп/кВт-год до 120-135коп/кВт-год, що виникло після прийняття Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідних адміністративних рішень.

За прогнозами федерації, такий стан справ призведе до того, що збитки ТЕС збільшаться до кінця 2020 року до 12,3 млрд грн (за її даними, за останні 6 місяців вони становлять 3,1 млрд грн). Водночас шахти зазнаватимуть дефіциту в 13,3 млрд грн, а запаси вугілля до кінця року перевищать фізичну місткість складів, становлячи наразі 2,8 млн тонн, що на 79% більше порівняно з минулим опалювальним сезоном.

При цьому федерація наголошує, що за зниження попиту на енергоресурси поточного опалювального сезону на 5,2% і необхідності підтримки вітчизняних виробників в Україні було створено умови для збільшення імпорту енергоресурсів. Отже, за її даними, в опалювальному сезоні 2019-2020 було імпортовано 914 млн кВт-год електроенергії (минулого сезону - 0), 3,1 млн тонн вугілля (минулого сезону 2,6 млн тонн), 5,1 млрд куб. м газу (минулого сезону - 4 млрд куб. м).

За даними ВЕА, загалом поточного опалювального сезону Україна збільшила обсяги імпорту енергоресурсів на загальну суму $1,4 млрд.

Представники об'єднань у разі неприйняття необхідних антикризових рішень прогнозують дефіцит "ГарПок" до кінця року від 20 млрд грн (Федерація роботодавців ПЕК) до 26,3 млрд грн (ВЕА).

Крім того, вони акцентують увагу на можливості повного зупинення всіх шахт в Україні вже в травні-червні та закриття шести ТЕС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187345
 
 
 Топ коментарі
 
ау, Зеленский! странно...., и под столом его нет..., и под кроватью тоже.... кто ни будь видел Зеленского???
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Зараз Зеля запише новий відосік і все буде ок Профобъединения энергетиков просят у Зеленского антикризисных решений для отрасли - Цензор.НЕТ 8129
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Самое эффективное решение - выгнать из отрасли олигархов!
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шо? апять долгі в сто лярдов простіть?
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Как только цену взвентили на фоне падения мировых цен на энергоресурсы в мире,так зразу начали выть,что денег нет. *******... Как эти олигархи уже *******...
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Там надо помочь изъяв у этих барыг и воров ВСЁ что они стырили у народа из карманов за последние 30 лет и только так !!!
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Самое эффективное решение - выгнать из отрасли олигархов!
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ще один галасливий песик на сторожі ахметки..
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Я вас вітаю. Як там, хазяїн добре платить, чи лише обїдками закидає?
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а це я став на захист бідних олігархів..?
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выгнать из отрасли олигархов!
..и привет, Бенисуэлла!
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А ти думаєш що тебе після деолігархізації чекає тут Америка? Куди плануєш подіти 73% інфантильних православних ідіотів?
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Надо срочно поднять цену на люстричество для мудрого нарида.
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По прогнозам Федерации, такое состояние дел приведет к тому, что убытки ТЭС увеличатся до конца 2020 года до 12,3 млрд грн (по ее данным, за последние 6 месяцев они составляют 3,1 млрд грн).Источник: https://censor.net.ua/n3187345

Бедный, бедный Ахметка Профобъединения энергетиков просят у Зеленского антикризисных решений для отрасли - Цензор.НЕТ 1576
Неужели нищеброду придется продавать хатынку на Французской Ривьере
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ахметка почав шантажувати,
знову хоче ротердам+*+*+*+*
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ау, Зеленский! странно...., и под столом его нет..., и под кроватью тоже.... кто ни будь видел Зеленского???
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Зараз Зеля запише новий відосік і все буде ок Профобъединения энергетиков просят у Зеленского антикризисных решений для отрасли - Цензор.НЕТ 8129
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Таки да, бо кількість мудрого наріду, що захоче подивитись ту порнуху, різко підскочить, чим створить сплеск споживання електроенергії, що в свою чергу призведе до збільшення надходжень до бюджету енергогенеруючих підприємців...
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Зачем просить антикризисных решений у тех, кто этот кризис создал. Какой в этом смысл? Намекнуть, что Зеленский некомпетентен? Это и так известно. Про него многое теперь известно даже тем, кто не хотел бы знать о нем ничего и предпочитал бы его видеть где-нибудь на дне морском. Или еще дальше. Какая логика в этом обращении? Сделать еще хуже? Тогда это по адресу. Что-то решить(не путать с "порешать")? Тут надо обращаться к другим, но не к Зеленскому. Может быть к Трампу. В общем очередное обращение в никуда.
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Бедный Ахметов и фирташ - нет денег на очередную виллу в Италии 😀😀😀
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Да оте**тесь от бубочки-он вообще таких слов не знает
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Порохосвинки недавно хрюкали, что дешёвая энергия в рашки зло, теперь готовьтесь платить по европейски, жить по африкански.
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