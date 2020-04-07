 Потрібно працювати, щоб великодні свята минули урочисто, з миром і безпечно, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Обговорили поліпшення інформування людей про епідемію під час Великодніх свят.

"Уже сьогодні велике свято – Благовіщення. І люди, за традицією, хочуть піти до церков. Маємо ще активніше говорити про відповідальність не лише за своє життя та здоров’я, а й своїх близьких і людей навколо. Треба працювати над тим, щоб Великодні свята пройшли урочисто, з миром і безпечно", – зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

На нараді повідомили, що невдовзі у відкритому доступі будуть звіти усіх лікарень щодо їхнього забезпечення засобами захисту, медичним обладнанням проти коронавірусу та працівниками. Нині така платформа фіналізується, а після цього дані з кожного медзакладу перевірять волонтери.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков з приводу безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення COVID-19.

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