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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
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Все про:Зеленський (5010) карантин (2288) Великдень (97) Єрмак Андрій (231) Офіс Президента (306) COVID-19 (3196) коронавірус (1839)

 Потрібно працювати, щоб великодні свята минули урочисто, з миром і безпечно, - ОП

Президент України Володимир Зеленський заслухав щоденний звіт уряду і всіх відомств, залучених до боротьби з поширенням COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Обговорили поліпшення інформування людей про епідемію під час Великодніх свят.

"Уже сьогодні велике свято – Благовіщення. І люди, за традицією, хочуть піти до церков. Маємо ще активніше говорити про відповідальність не лише за своє життя та здоров’я, а й своїх близьких і людей навколо. Треба працювати над тим, щоб Великодні свята пройшли урочисто, з миром і безпечно", – зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

На нараді повідомили, що невдовзі у відкритому доступі будуть звіти усіх лікарень щодо їхнього забезпечення засобами захисту, медичним обладнанням проти коронавірусу та працівниками. Нині така платформа фіналізується, а після цього дані з кожного медзакладу перевірять волонтери.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков з приводу безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Посвяткуйте вдома. Це вкрай важливо", - Кличко закликав киян не йти до церков на Великдень

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187344
 
 
 Топ коментарі
 
Какие нахрен торжества во время пандемии? Вы там вообще окончательно тронулись, ЗЕбилы?
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Тот который "марш ривности"? Конешно, каждый день репетируют!
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Какие нахрен торжества во время пандемии? Вы там вообще окончательно тронулись, ЗЕбилы?
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Нужно работать, где искать дениса все знают, обращайтесь не стесняйтесь.
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Тот который "марш ривности"? Конешно, каждый день репетируют!
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Ну где вы такой забористый план берёте ??? Нужно работать, чтобы пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно, - ОП - Цензор.НЕТ 1844
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Навеяло. Старый анекдот.
Бывалый:
- Скоро Пасха!
Балбес:
- Яйца красить будем.
Трус:
- А это не больно!?
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Да у него каждый день праздник. Нужно работать, чтобы пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно, - ОП - Цензор.НЕТ 723Заберите у него перекидной календарь.
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Даже супер пупер религиозный Израиль закрыл все синагоги,а также мечети и все христианские храмы А мы как всегда выдумываем велосипед.Закрыть все наши храмы нархрен и все ,Дома пусть молятся.
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В кожного приходить той час Х - коли стає важливішим що воно буде "там", ніж є тут.
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Так у нас карантин! Все и так сидят практически дома.
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А где отставка Ермака?

Новый глава офиса президента не должен быть евреем . Бо уже надоели эти торгашеские морды типа Ермака . Позор на весь мир - такой откровенно наглый и циничный типаж канцеляриста
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о мой еврейский бох соберите еще людей в коленоприклонничестве
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