 Венедіктову не можу назвати щирою: в очі говорить одне, а потім виходить і робить інше, - Трепак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону ексзаступник генпрокурора Віктор Трепак.
"Я не можу сказати про Венедіктову як про щиру і відверту людину, тому що зі мною вона вела гарну розмову, задушевну, говорила, що все в порядку, ми одна команда. А потім вийшла і сказала зовсім інше. Вона могла це сказати мені, і я за всієї поваги відразу поклав би рапорт ... Якщо ми працюємо і працюємо на результат в непростий час, ми не можемо лукавити один перед одним", - сказав Трепак.
Нагадаємо, 27 березня, адвокат Масі Найєм заявив про відсторонення заступника Генерального прокурора Віктора Трепака від розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Трепака не відсторонювали, "його ключові справи ніхто не забирав". При цьому вона підтвердила, що департамент спецрозслідування замість Трепака став курирувати призначений заступником Генерального прокурора Олексій Симоненко.
Після цього Трепак заявив, що подав у відставку. "Уже немає сенсу просто", - пояснив він своє рішення.
Про це вона написала на сторінці у Facebook.
"Мої дії неприйнятні? Неприйнятно нагадувати, що на передовій стріляють? Неприйнятно вимагати поваги до захисників? Неприйнятно відстоювати державні інтереси і протидіяти здачі української землі? Ще скажіть, що неприйнятно бути українцем і боронити свою землю!" - написала Федина.
Вона зазначила, що в будь-якій "нормальній державі неприйнятними є зневага до захисників" і здача державних інтересів. За її словами, саме цих питань стосувався стрім.
"Сталінські тоталітарні правила в дії. А за використання державних органів для персональної розправи з інакомислячими патріотами, волонтерами, ветеранами доведеться ще відповідати", - написала Федина.
https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/10157962944890390
Типо - бубочку подставили, адвокаты раздолбут дело Шеремета в пух и прах.
Наверно, заболела.
то я уверен,-- она не укусит.
Но когда человек подходит к Тебе и улыбается,
то я встревожен -- а что он будет делать.
що постійно грається в кидалово
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підтвердила, що зустрічалась із колишнім заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим, бо він "медійно потужна людина". Про що вона сказала в інтерв'ю виданню "Українська правда".
"Коли я була очільником ДБР, мене пов'язували не те що дуже щільно з Портновим, а просто вважали "людиною Портнова". І коли я в якомусь інтерв'ю ще зазначила про те, що Портнов виявив бажання зустрітися, одразу адвокат Порошенка написав: "От, зі мною не хоче, а з Портновим вона хоче". Я пам'ятаю. Я справді розмовляла з Андрієм Володимировичем. Від нього дуже багато до нас заяв було, і в ДБР, і зараз вже звернень сюди приходить. Враховуючи те, що він медійно потужна людина, в нього дуже багато людей, які підтримують його ідеї", - сказала Венедіктова.
Вона також зазначила, що в багатьох питаннях має протилежну з Портновим позицію, зокрема, щодо його погроз на адресу прокурору Божку. Однак Венедіктова не дала конкретної відповіді на запитання, якою має бути відповідальність Андрія Портнова за погрози представнику прокуратури.
"Ви знаєте, тут у питанні адекватності покарання треба виходити з того, на що ми вийдемо: злочин - не злочин, порушення професійної етики чи просто людської моралі", - вважає Венедіктова.
Як відомо, 17 березня 2020 року Верховна Рада дала згоду на призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової. У 2016-2017 роках Венедіктова подавала свою кандидатуру на посаду судді Верховного Суду України. Проте провалила участь в конкурсі, отримавши бал, менший від мінімально допустимого.
Когда президент теряет силу и влияние - в стране начинается анархия и беспредел.
То мэр города Днепропетровска позволяет себе ложить хххххй на центральную власть и делать в городе то, шо сам захочет, то разные отставные прокуроры вдруг выпрыгивают из своих грязных трусов и буро наезжают на государственность, когда сами по брови замазаны в договорняках и коррупции!!!
С такими "патриотами" мы скоро развалимся как государство и нас заплюют те, хто не побрезгуют этим воспользоваться.