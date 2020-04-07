 Венедіктову не можу назвати щирою: в очі говорить одне, а потім виходить і робить інше, - Трепак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону ексзаступник генпрокурора Віктор Трепак.

"Я не можу сказати про Венедіктову як про щиру і відверту людину, тому що зі мною вона вела гарну розмову, задушевну, говорила, що все в порядку, ми одна команда. А потім вийшла і сказала зовсім інше. Вона могла це сказати мені, і я за всієї поваги відразу поклав би рапорт ... Якщо ми працюємо і працюємо на результат в непростий час, ми не можемо лукавити один перед одним", - сказав Трепак.

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Нагадаємо, 27 березня, адвокат Масі Найєм заявив про відсторонення заступника Генерального прокурора Віктора Трепака від розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Трепака не відсторонювали, "його ключові справи ніхто не забирав". При цьому вона підтвердила, що департамент спецрозслідування замість Трепака став курирувати призначений заступником Генерального прокурора Олексій Симоненко.

Після цього Трепак заявив, що подав у відставку. "Уже немає сенсу просто", - пояснив він своє рішення.