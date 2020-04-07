 "Всіх врятуємо, кого тільки можна", - Лукашенко заявив, що готовий сам іти лікувати людей з коронавірусом

Про це глава білоруської держави заявив сьогодні на нараді в Мінську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Кожен повинен займатися своєю справою. Без паніки, спокійно і красиво. Ми повинні з вами перемогти красиво, ми повинні врятувати людей гідно. Людина не повинна думати, що (якщо. - Ред.) вона туди потрапила з цим вірусом, вона смертник. Ні. Всіх врятуємо, кого тільки можна. І ми для цього повинні зробити все", - підкреслив білоруський лідер.

Лукашенко ще раз закликав не створювати навколо цієї теми ажіотажу, але в разі потреби і сам готовий підключитися до допомоги лікарям.

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"Якщо щось можу для вас зробити, будь ласка, скажіть. Я вже міністру говорив: треба (буде. - Ред.), Володимир Степанович, значить, з тобою підемо лікувати людей, - сказав Президент. - Я вже говорив йому. Він каже: поки не треба".