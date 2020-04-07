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 За кордоном, Здоров'я
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 "Всіх врятуємо, кого тільки можна", - Лукашенко заявив, що готовий сам іти лікувати людей з коронавірусом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підкреслює необхідність зробити все для порятунку життів людей, в тому числі пацієнтів з коронавірусом.

Про це глава білоруської держави заявив сьогодні на нараді в Мінську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Кожен повинен займатися своєю справою. Без паніки, спокійно і красиво. Ми повинні з вами перемогти красиво, ми повинні врятувати людей гідно. Людина не повинна думати, що (якщо. - Ред.) вона туди потрапила з цим вірусом, вона смертник. Ні. Всіх врятуємо, кого тільки можна. І ми для цього повинні зробити все", - підкреслив білоруський лідер.

Лукашенко ще раз закликав не створювати навколо цієї теми ажіотажу, але в разі потреби і сам готовий підключитися до допомоги лікарям.

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"Якщо щось можу для вас зробити, будь ласка, скажіть. Я вже міністру говорив: треба (буде. - Ред.), Володимир Степанович, значить, з тобою підемо лікувати людей, - сказав Президент. - Я вже говорив йому. Він каже: поки не треба".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187341
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть идет лечит. Беларуси нужен новій президент. А то єтот будет сидеть в кресле пока вперед ногами не вынесут "Всех спасем, кого только можно", - Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9231
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шо-то случилось??? так нет же никакого коронавируса, а только понты и происки врагов!
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Пусть идет лечит. Беларуси нужен новій президент. А то єтот будет сидеть в кресле пока вперед ногами не вынесут "Всех спасем, кого только можно", - Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9231
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Да. Приедет к больным на тракторе с водкой и чесноком.
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Ну это уже не так однозначно, как Вам хотелось бы. здесь многие, насмотревшись на разные примеры, даже понятия не имеют на какого человека в принципе менять.
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У нас тоже нету альтернативы Петру Порошенко, по этому именно он станет следующим президентом, после того как зебил бежит на Тамбов
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Беларусы пусть сами у себя разбираются, а он говорил о том, о чем даже ты, в глубине души, жалеешь, что голосовал за зебилов.
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Грыцько, откуда ты можешь знать за кого я голосовал? Ты внук бабуси Ванги? Чы потомок чукотского шамана?
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"Мудрый нарид" после Зели раз выберет Мертвечука и заЖОПников, как пить дать.
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ДА ПОРОШЕКО ЛУЧШИЙ! Но сейчас нужно сплотится возле президента!!!
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А Бацька влетел капитально, без карантина.
2020-04-02 ​​​ 304(+84%)
2020-04-03 ​​​ 351(+15.4%)
2020-04-04 ​​​ 440(+25.3%)
2020-04-05 ​​​ 562(+27.8%)
2020-04-06 ​​​ 700(+24.5%)
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ну и? у нас с дурантином существенно лучше? те же 20 с хвостиком процентов роста
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ЛУКАШЕНКО ПОПУЛИСТ В КВАДРАТЕ , КАРОЧ - мир , дверь , мяч (ENG) !!!!
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Не-а, в Украине замедление и по больном и по смертям:
Дата Прирост больных и смертей
2020-03-31 ​​​ 669(+22%) 17(+31%)
2020-04-01 ​​​ 804(+20%) 20(+18%)
2020-04-02 ​​​ 942(+17%) 23(+15%)
2020-04-03 ​​​ 1,096(+16%) 28(+22%)
2020-04-04 ​​​ 1,251(+14%) 32(+14%)
2020-04-05 ​​​ 1,319(+5%) 38(+19%)
2020-04-06 ​​​ 1,462(+11%) 45(+18%)
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Ну А Россия по росту ноздря в ноздрю с Украиной
2020-04-01 ​​​ 2,777(+19%) 24(+41%)
2020-04-02 ​​​ 3,548(+28%) 30(+25%)
2020-04-03 ​​​ 4,149(+16%) 34(+13%)
2020-04-04 ​​​ 4,731(+14%) 43(+27%)
2020-04-05 ​​​ 5,389(+14%) 45(+4.7%)
2020-04-06 ​​​ 6,343(+18%) 47(+4.4%)
2020-04-07 ​​​ 7,497(+18%) 58(+24%)
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Зато кацапня на маилСру во всю захлебывается как в Украине плохо обстоят дела. Уже зами кацапы плюются, что все новости построены про Украину, а на Рабсии типо все хорошо "Всех спасем, кого только можно", - Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9716
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Я не разделяю их оптимизма, особенно с Москвой, они опоздали с карантином.
По моему мнению Кличко в Киеве ответственнее отнесся к здоровью людей.
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и какой вывод делаем? есть карантин - плохо, нет карантина - так само плохо "Всех спасем, кого только можно", - Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8507
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а кому интерсны идиотские бредни луки??
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та председатель колхоза может всьё...на то он и председатель...ну и колхоз тоже на то "Всех спасем, кого только можно", - Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8867
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шо-то случилось??? так нет же никакого коронавируса, а только понты и происки врагов!
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Пусть аппараты ИВЛ делают быстро . Вон словаки не пистят , а перестроили заводы медоборудования на выпуск ИВЛ
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как там дела в словакии ? карантин закончился ?
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Ослабляют
С 6 начал работать завод КИА в ЖИЛИНО
Ни одной смерти- карантин был жёсткий
Но строители работали и закарпатцы в том числе
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и ответили бацьке врачи
иди лучше мозги полечи
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сначала плешивый успокаивал людей, теперь он их будет лечить, ну а потом наверное закапывать напрашиваться "Всех спасем, кого только можно", - Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7745
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Наше Зе зараз щось подібне змайструє.
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А лисички взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли... (с)
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Я це уявив. Тракторист у масці із дзьобом - цеглогенеруюче видовище.
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бацька клізму поставіт і всєх перетрахівать будєт
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вот это я понимаю "Отец Родной" всех спасет ,жаль что Степаныч не разрешает ...
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"Каждый должен заниматься своим делом", - и поэтому губернатор российского субъекта белароссия идет работать эскулапомИсточник: https://censor.net.ua/n3187341
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"Мы должны с вами победить красиво, мы должны спасти людей достойно"- верно сказано. При копировании таких мер, как в богатой Европе, у стран без хорошей финансовой подушки должен назреть вопрос: "Что жрать потом будем?"
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бульбу можно...а еще креветочные плантации,банановые заросли...всю расейку ведь снабжает "Всех спасем, кого только можно", - Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8434
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Ну они выкрутятся, на то он и ведёт такую политику... я про Украину.
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а чо так причитить то? "Всіх врятуємо, кого тільки можна", - Лукашенко заявив, що готовий сам іти лікувати людей з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2662еще даже продуктовые карточки не ввели
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Не за горами- малый/средний бизнес считай кирдык. Это всё очень плохо кончится. В Германии к примеру всем у кого малый бизнес государства в течении трёх дней даёт безвозмездно 9 тыс. евро на руки, если работников до 5 человек. Если до 15чел. - 15 тысяч и по нарастающей. А в Украине на это денег нет- просто выживай как хочешь! Это аукнится в последствии и серьёзно.
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ну,то не только у нас...зря ты недооцениваешь украинский малый-средний "Всіх врятуємо, кого тільки можна", - Лукашенко заявив, що готовий сам іти лікувати людей з коронавірусом - Цензор.НЕТ 1675.у них и так 50% в тени было.а ща еще больше.так шо подушка имеется.
выживут.кроме тех,естественно,шо бюджет дерибанили.казана пуста-они и загнутся
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"Толстый похудеет- худой, ноги протянет..."
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Трактором видать спасать будет. Самое то...
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Путлер отдал власть губернаторам РАБссии, они за все в ответе.Сам карантин не ввел,это значит Путлера нет в природе "Всех спасем, кого только можно", - Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9576За последние 15 лет нет ни одного документа подписанного фюрером....РАБссии нет,это Фейк,другого объяснения нет...
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у старшего брата бацьки, видать тоже дела с борьбой идут не плохо. особенно на дальнем востоке "шойгу поручил подготовить военное госпитальное судно "иртыш» на дальнем востоке , чтобы разгрузить госпитали в контексте ситуации с COVID-19" )) ==> значит мест уже не только в больницах, а уже и в госпиталях практически нет ))
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Зеленский может отменить Санкции Конгресса США против кремлевских Хмырей.Достаточно позвонить Трампу и сказать : Крым Это РАБссия.
А.А.Пионтковский.политолог "Всіх врятуємо, кого тільки можна", - Лукашенко заявив, що готовий сам іти лікувати людей з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9047Андрей Андреевич,Вы гений,это я говорил еще в сентябре... "Всіх врятуємо, кого тільки можна", - Лукашенко заявив, що готовий сам іти лікувати людей з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9047
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Це х*йло вже майже тридцять років безперервно лікує...
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Коронвирус придумали в кремле и бацька Лукашенко это узнал...,случайно или не это уже неважно.
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А не он ли на днях предлагал "трактором всех закопать" (на кладбище)! "Всіх врятуємо, кого тільки можна", - Лукашенко заявив, що готовий сам іти лікувати людей з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2089
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ЗЕ в популизме еще есть, куда стремиться.

Хотя, если сравнить количество протестированных в Беларуси и в Украине, то становится понятно, шо даже беларусский предселатель колхоза украинскому шуту в борьбе с эпидемией 100 очков форы даст.
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Могу поспорить, что совковая медицина, справится лучше чем европейская.
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