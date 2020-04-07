 Україна надасть Італії гуманітарну допомогу, - постанова Кабміну

Відповідне розпорядження від 6 квітня 2020 № 381-р опубліковано на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"На виконання указу президента... Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій забезпечити відправлення, доставку та передачу вантажу гуманітарної допомоги. Міністерству закордонних справ, Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій узгодити з відповідними органами Італійської Республіки питання доставки та передачі вантажу гуманітарної допомоги", - йдеться в документі.
Водночас Державній митній службі доручено забезпечити оперативне митне оформлення, а Адміністрації Державної прикордонної служби - першочергове здійснення контролю під час перетинання зазначеним вантажем державного кордону.
https://pershij.com.ua/na-zarplatu-160-tysiach-24-richnu-shkabrovu-pryznachyly-chlenom-nahliadovoi-rady-ukrzaliznytsi/
1. Це - яскравий і класичний приклад паразитарної діяльності ЗЕ в Україні.. 2. А як же тоді бути з розтрубленим СН рішенням що вони обмежать з/п чиновникам десятикратною мінімалкою? 3. За які заслуги чи ефективність подарували таку з/п? За суміщення посади з сексом, чи саме в такий спосіб вирішили "скоротити" дефіцит бюджету? ІДІОТИЗМ команди СН - АБСОЛЮТНИЙ! Гнать сволоту з хворого тіла України, як вошей - любим способом! ..
людей зі скаргами просто посилають.
вони тихо вмирають.
Зебіли не люди. Обійдуться.
Сам погибай, а товарища выручай?
Люди из сел приезжают и, оглядываясь по сторонам, продают творог, молочко и домашние яйца (которые упали в цене перед праздником). Творог такой вкусный, что невозможно оторваться! Все вкусное. Но ехать нужно часам к семи утра, пока полиция спит).
Сало - от 4.5 евро, в Украине средняя цена 145 грн. Нема понту. Тем более санитарные нормы ЕС
2. В Киеве больница на Подвысоцкого . Медсестры хирургии шьют маски себе и врачам
3. Когда будут украинским больницам помогать ?
ВОПРОС К КАБМИНУ - шо в Украине с ГОСРЕЗЕРВОМ? Почему никто об жтом не говорит? Где проверка КРУ ?
ЧТО С ПОСЕВНОЙ ? Что с гос кредитами фермерам?
Уроды конченные - лишь бы покрасоваться и порисоваться, а армянин готовит себе в Италии убежище...
Нищий собирается помочь принцу, в то время, когда у нищего дети на грани голодной смерти
Італійцям взагалі непотрібна допомога, бо одна кацапська курка-блогерша Сініцина, місцева італійська божевільна казала: що це масони американці все замутили і ніякого страшного мору у них немає. Це все клятий Госдеп затіває та хоче захопити сонячну Італію.
282 свині, залишки кормів, підстилки, предмети догляду, обладнання, контаміноване
збудником АЧС, спалили та захоронили.
я так понимаю, следующими будут куры. И не только в Весёловке.
Нехай "макаронники" спочатку Марківа відпустять, а потім можна і про гуманітарку поговорити.