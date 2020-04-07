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Все про:Італія (485) карантин (2288) гуманітарна допомога (265) COVID-19 (3196) коронавірус (1839)

 Україна надасть Італії гуманітарну допомогу, - постанова Кабміну

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіці.

Відповідне розпорядження від 6 квітня 2020 № 381-р опубліковано на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На виконання указу президента... Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій забезпечити відправлення, доставку та передачу вантажу гуманітарної допомоги. Міністерству закордонних справ, Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій узгодити з відповідними органами Італійської Республіки питання доставки та передачі вантажу гуманітарної допомоги", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Італії зафіксували найменшу кількість смертей від коронавірусу за останні 3 тижні - 525

Водночас Державній митній службі доручено забезпечити оперативне митне оформлення, а Адміністрації Державної прикордонної служби - першочергове здійснення контролю під час перетинання зазначеним вантажем державного кордону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187340
 
 
 Топ коментарі
 
потому что у кваквакова и у зе там недвижимость
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А нахрена тогда говорить об усиления карантина, если средств для борьбы с ним столько, что можно средствами поделиться. Маразм или сволочизм.
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Сначала Николаевской инфекционке помогите, помогальщиуи.
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Зеля, у тебя в Италии Липецкая фабрика ?
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А на зарплату 160 тисяч: 24-річну Шкаброву призначили членом наглядової ради «Укрзалізниці»

https://pershij.com.ua/na-zarplatu-160-tysiach-24-richnu-shkabrovu-pryznachyly-chlenom-nahliadovoi-rady-ukrzaliznytsi/

1. Це - яскравий і класичний приклад паразитарної діяльності ЗЕ в Україні.. 2. А як же тоді бути з розтрубленим СН рішенням що вони обмежать з/п чиновникам десятикратною мінімалкою? 3. За які заслуги чи ефективність подарували таку з/п? За суміщення посади з сексом, чи саме в такий спосіб вирішили "скоротити" дефіцит бюджету? ІДІОТИЗМ команди СН - АБСОЛЮТНИЙ! Гнать сволоту з хворого тіла України, як вошей - любим способом! ..
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ЗЕЛЕНОСРАКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ , ВЫЛЕЗШИЕ ИЗ ПОМОЙКИ !
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А почему не США, почему не Испании? Наследили уже где только можно,лажа на лаже...
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потому что у кваквакова и у зе там недвижимость
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Не, у нас пока больных коронавирусом маловато.
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а хто справді рахував ?
людей зі скаргами просто посилають.
вони тихо вмирають.
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Тихо!) А то щас прочтут и карантин продлят. Чем дольше человек сидит, лежит и не ходит гулять, тем быстрее у него отрафируется нога, обе ноги... Без витамина ДЭ начнется деградация, рахит, начнут цепляться болячки типа аллергии или еще чего пострашнее. Плюс остальные сопутствующие... Обычно весну ждут, но... А тем более после такой теплой зимы.. то нога крутит, то голова болит...
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Замечательно !
Зебіли не люди. Обійдуться.
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...почему-то этот процесс со стороны выглядит как-то так... Украина предоставит Италии гуманитарную помощь, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 2892
Украина предоставит Италии гуманитарную помощь, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 2987
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Похоже на падение национальной валюты и "помощь" от МВФ.
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А нахрена тогда говорить об усиления карантина, если средств для борьбы с ним столько, что можно средствами поделиться. Маразм или сволочизм.
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17 тысчь сштрафа эти деньги пойдут на помощь Италии, а не зеленскому в карман Украина предоставит Италии гуманитарную помощь, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 1759
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Хто маразматики і сволочі, слуги народа з Зеленським укупі? .. Та ти батєнька порохобот виявляється 😁
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Це перекидання змародереного баразла у місця майбутньої дислокації деяких ну дуже високих посадовців здійснюжться зі спрощеним митним контролем і під вивіскою гуманітарної допомоги!!!! економікою, яка знаходиться у другій половині сотні економік світу економіці, яка входить у перший десяток? Жаль, спрощений митний контроль не дасть побачити, що мається на увазі під "гуманітарної допомогою".
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Похвально. Горилкой и салом?
Сам погибай, а товарища выручай? Украина предоставит Италии гуманитарную помощь, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 9226
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Сало? На рынке кроме овощей, фруктов и мороженой рыбы нету ни мяса, ни сала.
Люди из сел приезжают и, оглядываясь по сторонам, продают творог, молочко и домашние яйца (которые упали в цене перед праздником). Творог такой вкусный, что невозможно оторваться! Все вкусное. Но ехать нужно часам к семи утра, пока полиция спит).
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В Италии водка от 8 евро за литр. в Украине от 90 грн. за 0,5 л - не проходит
Сало - от 4.5 евро, в Украине средняя цена 145 грн. Нема понту. Тем более санитарные нормы ЕС
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Чем Украина может помочь Италии? Что у нас есть такое, что сейчас крайне необходимо итальянцам и что в избытке у нас? Что входит в эту самую "гуманитарную помощь? НЕПОНЯТНО
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Думаю, что вывозят зерно массово и продукты
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Италия - первый экспортёр зерна в Европе и второй - в мире. Своего некуда девать.
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В супермаркетах полки трещат, цены снижают. Мы уже решили на диету сесть с этим карантином.
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Свои пенсионеры по сёлам голодают! Цены взлетели, а надбавок к пенсии с вовкинхуй...
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Зенелох, де допомога пенсіонерам, 1000 грн. італьянські пенсіонери отримують мінімальну пенсію 780 Євро, а наші 55 Євро, хто кому повинен гуманітарку посилати.
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Пусть Кабмин отчитается перед украинцами об оснащении больниц в Украине
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1. В Днепре в больнице Мечникова врачи перешивают защитные костюмы на себя, бо привезли маленькие размеры
2. В Киеве больница на Подвысоцкого . Медсестры хирургии шьют маски себе и врачам
3. Когда будут украинским больницам помогать ?
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Только после того как помогут всем ближним и дальним соседям.
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А шо, це дуже концептуально - сначала взять взаймы христа ади, а потом помочь гуманитаркой
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В распоряжении нет даже перечня, что будет входить в гуманитарную помощь, общие слова, груз и все. То есть, что хотим, то и перевозим. Нариду знать не обязательно, холоп он и есть холоп.
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Интересно просто, что будет отправлено. Ну спирт ладно........... и самим хватит и поделиться можно. Но что еще у нас есть необходимого Италии во время пандемии. Врачами уже поделились.
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Гуманитарный груз в виде глубокой обеспокоенности
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А что, если в Италию везут назад тех, кого вернули в феврале-марте? Мало ли чего или кого они везут в виде гуманитарки. Их разве поймешь...
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Помощь - это хорошо
ВОПРОС К КАБМИНУ - шо в Украине с ГОСРЕЗЕРВОМ? Почему никто об жтом не говорит? Где проверка КРУ ?

ЧТО С ПОСЕВНОЙ ? Что с гос кредитами фермерам?
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"нет больше той любви, как если кто положит душу свою за недвижимость своя".
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В чем конкретно будет заключаться эта гуманитарная помощь? Вывезут остатки масок...и только что купленные тесты??
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Ахренели клоуны - пошлите 95-й квартал с переводчиком...
Уроды конченные - лишь бы покрасоваться и порисоваться, а армянин готовит себе в Италии убежище...
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Россия отправила помощь Италии, а нам что слабо..
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Самая бедная страна Европы собралась помогать одной из богатых стран той же Европы.
Нищий собирается помочь принцу, в то время, когда у нищего дети на грани голодной смерти
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Картина достойная мелодрамы: нищий на паперти подаёт милостыню иностранцу. Просто сижу и плАчу!...
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зеленые долбодятлы, помогите Тернопльщине!
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Та отдавайте и продавайте все - нас всех вылечат смехом...
Украина предоставит Италии гуманитарную помощь, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 1493

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Много стран у которых проблемы, но помогает Украина почему-то только той стране, в которой у зеленского вилла. Помоги Испании, там дела похуже.. Ах да.. там виллы нет.. Совпадение? Не думаю..
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НУ ПРОСТО ИДИЁТЫ ! в СТРАНЕ НЕТ ДЕНЕГ !КАКАЯ ПОМОЩЬ ?!
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Своим лучше помогите, люди умирают, а посмертно тестируют, может нужно наоборот. Каждый день смерти, и это не зная, сколько людей больных.
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Звичайно! Італія - це ж сама прокацапська європейська країна. Там ху#ла обожнюють не тільки кацапи емігранти, а й самі італійці з їх популістським урядом.
Італійцям взагалі непотрібна допомога, бо одна кацапська курка-блогерша Сініцина, місцева італійська божевільна казала: що це масони американці все замутили і ніякого страшного мору у них немає. Це все клятий Госдеп затіває та хоче захопити сонячну Італію. Україна надасть Італії гуманітарну допомогу, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 3431
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Су\ка я предсказатель, будут гнаться за славой мутина, себе у ущерб. Следующая коробка масок, полетит в США.
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https://gre4ka.info/nadzvychaini-podii/58444-u-kropyvnytskomu-raioni-zaboronyly-prodazh-svynei

282 свині, залишки кормів, підстилки, предмети догляду, обладнання, контаміноване
збудником АЧС, спалили та захоронили.

я так понимаю, следующими будут куры. И не только в Весёловке.
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ага помощь... отправят 1млн нянек сиделок бабулям и дедулям жопы мыть
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"Украина предоставит Италии гуманитарную помощь, - постановление Кабмина"

Нехай "макаронники" спочатку Марківа відпустять, а потім можна і про гуманітарку поговорити.
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сначала отсылают, потом будут покупать, но втридорога. это растрата
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Одной рукой штрафуют у себя в стране людей за отсутствие у них масок (купить негде), а другой рукой эти маски бесплатно передают населению Италии.
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