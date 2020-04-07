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 Політика України
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Все про:КС (436) Харків (1705) Веніславський (16)

 Перенесення КС до Харкова дозволить дистанціювати його від різних центрів впливу, а приміщення у Києві можна запропонувати під ОП, - представник Зеленського Веніславський

Перенесення Конституційного суду України (КС) до Харкова в разі ухвалення законопроєкту №3300 про зміни до закону про КС дасть змогу забезпечити його більшу незалежність від різних центрів впливу, вважає представник президента України Володимира Зеленського в КС, народний депутат Федір Веніславський.

"Харків - давня юридична столиця України, з потужним інтелектуальним потенціалом, з найбільшою концентрацією вчених-правознавців, із хорошими традиціями проведення різних юридичних наукових форумів. Тому перенесення КС саме туди - цілком обґрунтована пропозиція. Більше того, розташування КС не в столиці держави є звичайною практикою для багатьох західних країн. А нинішнє приміщення КС, на мій погляд, можна буде запропонувати розглянути президенту України Володимиру Зеленському як один із можливих варіантів розміщення нового Офісу Президента", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Веніславський наголосив, що також украй важливо територіально дистанціювати КС від інших органів публічної влади та від різних політичних сил. "На жаль, із достовірних джерел постійно надходить інформація, що напередодні ухвалення Конституційним судом важливих рішень деякі судді чомусь систематично їздять на аудієнції і до колишніх урядовців, за часів яких їх призначали на посади, і до олігархів, а також до відомих кримінальних авторитетів", - зазначив він.

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Представник Зеленського підтримує законодавче закріплення положення про надання щорічних відпусток всім суддям КС одночасно. "По-перше, у зв'язку з надзвичайною політико-правовою значимістю рішень суду важливо, щоб у їх ухваленні брала участь максимальна кількість суддів, в ідеалі - всі, а по-друге, щоб ніколи не виникало проблем із кворумом, що, на жаль, іноді буває", - пояснив він.

Веніславський згоден і з тим, що КС обов'язково має ухвалювати мотивовані рішення про продовження розгляду справ понад установлений законом термін і аргументовано доводити, чому протягом 6 місяців рішення у справі не ухвалено. "Це дисциплінуватиме суд, стане своєрідним психологічним запобіжником від надмірного та не завжди обґрунтованого затягування термінів розгляду справ. Наприклад, судову реформу 2016 року суд розглядав понад 3 роки; очищення влади (закон про люстрацію. – Ред.) - майже 5 років; щодо конституційності закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб - 4 роки", - зауважив він.

На його думку, цілком обґрунтованою є і пропозиція автора законопроєкту позбавити права подавати конституційну скаргу юридичних осіб приватного права. "По-перше, право на конституційну скаргу закріплено в розділі II Конституції України, де закріплено власне права та свободи фізичних, а не юридичних осіб. А по-друге, зміст скарг юридичних осіб свідчить про наявність серйозних корупційних ризиків у цій сфері. Відповідно, важливо їх усунути, щоб не було навіть гіпотетичної спокуси використати цей інструмент на шкоду інтересам держави та суспільства", - роз'яснив він.

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Веніславський зазначив, що вважає доцільними та інші пропозиції, які містяться в законопроєкті, і пропонуватиме колегам із парламенту їх підтримати.

Як повідомлялося, 3 квітня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3300 про зміни до закону "Про Конституційний суд" у частині посилення незалежності та поліпшення ефективності його функціонування, згідно з яким пропонується перенести місце розташування КС із Києва до Харкова, зобов'язати всіх суддів йти у відпустку одночасно й заборонити подавати позови юридичним особам.

Автор законопроєкту - народний депутат із фракції "Слуга народу" та голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187336
 
 
 Топ коментарі
 
коли у борделя погано йдуть справи замінюють курвів, а не койки пересувають...
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А стульями поменяйтесь с актовым залом Житомирской ОГА.

Сразу всё наладится
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А вы, друзья, как не садитесь
Перенос КС в Харьков позволит дистанцировать его от различных центров влияния, а помещение в Киеве можно предложить под ОП, - представитель Зеленского Вениславский - Цензор.НЕТ 207

Всё в музыканты не годитесь...
Перенос КС в Харьков позволит дистанцировать его от различных центров влияния, а помещение в Киеве можно предложить под ОП, - представитель Зеленского Вениславский - Цензор.НЕТ 7645

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А стульями поменяйтесь с актовым залом Житомирской ОГА.

Сразу всё наладится
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А КС и в Жмеринку отправить.. впрочем оп можно отправить вообще
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Богодухів. Дергачі. Чому не перевести туди?
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Да просто ОП уже не хватает места в АП, вот и выселят суд для расширения. Перенос КС в Харьков позволит дистанцировать его от различных центров влияния, а помещение в Киеве можно предложить под ОП, - представитель Зеленского Вениславский - Цензор.НЕТ 1595
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коли у борделя погано йдуть справи замінюють курвів, а не койки пересувають...
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Та може й хвойди тут ні до чого. Може мадам не та?
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а вони комлексно...перекладають курв з однієї койкі на іншу...
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Там только северные соседи смогут повлиять, но у нас там укрепление "Стена".
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Харків - ватна столиця уркаїни. І завжди нею був. Харків - столиця антиукраїнської діяльності мерзотників всіх мастей. І народ там до українського любов'ю не палає. Вони себе там українцями не вважають. В кращому випадку скажуть, що їх національність - харків'яни. Це я написав про 90%. А 10%, як і всюди, цілком адекватні люди.
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Первая столица - неофициальный титул города Харькова. Утвердился в связи с тем, что 19 декабря 1919 года Харьков был объявлен формально столицей новосозданной Украинской Советской Республики (позже - Украинской Социалистической Советской Республики в составе СССР) в противовес существовавшей тогда УНР со столицей в Киеве.
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Ага, і Аернес буде впливати, відімкнувши подачу води і вивезення мусору. А щодо юристів, які тут стали світила и, то одна з них - Венедиктова. І цим все сказано. А щодо "рехворм", то КС вже визнав їх не відповідними Конституції, а наші західні партнери, як завжди, глибоку стурбованість.
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КС надо не в ватный Харьков переводить. а в Одессу для форсу , или во Львов для правки мозгов Перенос КС в Харьков позволит дистанцировать его от различных центров влияния, а помещение в Киеве можно предложить под ОП, - представитель Зеленского Вениславский - Цензор.НЕТ 2913
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Аааа.... так просто домик понравился и отжать решили... Намальна!
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Харьков - это оплот "русского мира" и соответствующих юридических учреждений. Это поняли ещё большевики и перенесли столицу Украины в Харьков. Ещё одно - КС попадёт под Кернеса и Добкина....)
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в Харькове конечно ваты дофига, но при этом Харьков совсем не оплот "рускамана мира"..
здесь за прокацапскую позицию и на перо посадить могут.. а можно нарваться и наоборот..
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В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов
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А вы, друзья, как не садитесь
Перенос КС в Харьков позволит дистанцировать его от различных центров влияния, а помещение в Киеве можно предложить под ОП, - представитель Зеленского Вениславский - Цензор.НЕТ 207

Всё в музыканты не годитесь...
Перенос КС в Харьков позволит дистанцировать его от различных центров влияния, а помещение в Киеве можно предложить под ОП, - представитель Зеленского Вениславский - Цензор.НЕТ 7645

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Да, это гениальное решение... для эпохи дилижансов и конных курьеров.
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с глаз долой - из сердца вон!
а чего ж в Харьков? а не в Кривой Рог, Одессу или Николаев (еще и чуднонебольной город)))
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только у нас Конституционный суд это аморфная организация, рассматривающая три дела в года, а остальное время уважаемые судьи занимаются решением вопросов в свой карман..
можно Конституционный суд и в Горишни Плавни перенести, а толку то?!
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а чо ,например,в гаагу не перенести? Перенос КС в Харьков позволит дистанцировать его от различных центров влияния, а помещение в Киеве можно предложить под ОП, - представитель Зеленского Вениславский - Цензор.НЕТ 3652.ну,шоб кацапские титушки не захватили здание суда...в харькове стремновато.
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От нєхер зараз владі робити, то вона КС і ОП переносити буде.

Дійсно, як псові нема що робити, то він яйця лиже, так і наша влада - нема зараз більшої проблеми, як приміщення для ОП віджати. От суки.
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якщо запарєбрік піде в наступ..захопить Харків..і вуаля, КС визнає всі постанови маріонеток легітимними...дай боже, щоб я помилявся
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Идейку на россии подкинули? Так перенесите сразу туда, чтоб им ближе было руководить.
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ну да поближе к кацапам и продажному гепе
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Верховная Рада сможет воскрешать неконституционные законы
•Судебно-юридическая газета

В президентской фракции «Слуга народа» придумали, как игнорировать решения Конституционного Суда о признании законов неконституционными.

Так, помимо запланированного переезда КСУ из Киева в Харьков и упразднения возможности подачи конституционной жалобы юридическим лицом, законопроект от президентской фракции №3300 по реформированию Конституционного Суда содержит и другие интересные новеллы.

В частности, предлагается дополнить частью 3 статью 97 «Порядок исполнения решений и выводов Суда»:

«Якщо Конституційний Суд України визнав неконституційним закон України (його окремі положення), відновлення дії такого закону України (його окремих положень), що регулював відповідні суспільні відносини, здійснюється Верховною Радою України відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України».

Таким образом, нардепы предлагают предусмотреть отдельный механизм «реанимации» законов или их норм уже после признания их КСУ неконституционными.

Возможно, дело в формулировке - ведь речь идет о «возобновлении действия неконституционного закона» (что само по себе звучит странно), однако пока неясно: шутка ли этот законопроект или реальное намерение законодателей.

Следующее, не менее «интересное» предложение - дополнить статью 89 закона о КСУ следующей нормой (частью 3):

«Якщо Суд визнав закон України або інший акт (його положення) таким, що не відповідає Конституції України, у резолютивній частині рішення додатково зазначається, що прогалина в правовому регулюванні, яка виникла внаслідок цього, усувається органом, що видав акт, визнаний Судом неконституційним».

Остается открытым вопрос: возникает ли вообще такой «пробел» и необходимость его «заполнения», если определенные отношения вовсе не нуждались в регулировании? КСУ просто устанавливает такой факт неконституционности и соответствующий закон/акт или его норма утрачивает силу.

Также, по мнению авторов, отечественное процессуальное законодательство требует решения практических проблем, которые непосредственно вытекают из особенностей пересмотра судебных решений по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам.

«В существующем виде институт конституционной жалобы не может быть использован для восстановления нарушенных прав путем пересмотра выполненных судебных решений по исключительными обстоятельствами. Действующим процессуальным законодательством предусмотрено исключительное обстоятельство в виде установленной КСУ неконституционности (конституционности) закона, иного правового акта или его отдельного положения, примененного (не примененного) судом при решении дела, в случае, если решение суда еще не исполнено. Учитывая, что постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, лицо наделяется правом на обращение с конституционной жалобой фактически после вступления в силу окончательного решения по делу. Указанное подтверждается и нормой, закрепленной частью 1 статьи 56 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», согласно которой субъектом права на конституционную жалобу является лицо, которое считает, что примененный в конечном судебном решении в его деле закон Украины (его отдельные положения ) противоречит Конституции Украины. Поэтому на момент обращения лица с конституционной жалобой решение вступает в законную силу и подлежит исполнению. В большинстве случаев такое решение выполняется до момента вынесения КСУ решения о неконституционности закона или отдельного его положения. Указанное фактически делает невозможным пересмотр судебного решения именно в связи с возникшим выше исключительным обстоятельством, ведь в большинстве случаев конституционное производство занимает длительное время. Также, отдельного внимания заслуживает вопрос о том, что существует определенная категория судебных решений, которые вообще не предусматривают отдельного принудительного исполнения. То есть судебное решение, вынесенное по результатам рассмотрения конкретного дела, является выполненным с момента вступления в законную силу (например, решение о признании недействительным договора без применения последствий недействительности)», - отмечают авторы.
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Бесполезная организация, обслуживающая олигархов и олигофренов при власти.
Перенос КС в Харьков позволит дистанцировать его от различных центров влияния, а помещение в Киеве можно предложить под ОП, - представитель Зеленского Вениславский - Цензор.НЕТ 1606
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Це було відомо ще вчора. Не гадав, що страх влади перед націоналістами такий потужний. Суд найвищої інстанції переносять під крило путіна - у ватну столицю. Щоб націоналісти не добігли. Ей ви! Ті, що 73%! Валяйте всі з Києва до Харкова! Там Гепа чудово життя облаштував. І на рускам шевердекати скільки завгодно. Ніхто косо не погляне.
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Это децентрализация. Надо разгружать Киев от потока транспорта, людей, и экология улучшается. Один большой город делает страну более уязвимой перед вызовами пандемии и войны.
А регионы с тем получат развитие инфраструктуры.
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Призначення децентралізації не у цьому, ще є мотиви
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В Харьков не надо его аннексируют и сдадут Путлеру . Все важные органы управления и военку нужно сосредотачивать от центра к западу .
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Якщо разом зі шмарклями і слугами - нехай забирає. А ми проведемо нові вибори без участі чергового електорального сміття.
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А чому не в Житомир, ну або хоча б у Вінницю.
Подалі від орків.
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З Харкова від парку Горького до порєбріка - 30 хв. А як без пробок, та жучку втиснути до підлоги, то 20 хв. вистачить. Ніякий Майдан не наздожене. Ось і вся причина. Будуть дратувати українців з порєбріка. Стануть на порєбрік, і дратуватимуть.
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Почему - Харьков? Пусть будет, например, Чорткив (Тернопольской обл.)
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Ну можна ще в Сатанів, якраз на Збручі.
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Готовитесь к разделу страны морды зеленые, капитуляцию и присоединение малороссийской губернии к РФ будете подписывать в Харькове! Знаете твари , что Киев не сдастся.
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Та перенесіть столицю нарешті хоч у кривий ріг. Скільки сміття відразу виїде з Києва. В тому числі понаєхавших данецьких. Для безкоштовного перевезення столів, сейфів і тушок мобілізувати "електоральне сміття" - отих самих 73%.
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Если публичный дом не приносит доходов, меняют не кровати, а лядей!
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интересно в какое здание их хотят впихнуть Перенос КС в Харьков позволит дистанцировать его от различных центров влияния, а помещение в Киеве можно предложить под ОП, - представитель Зеленского Вениславский - Цензор.НЕТ 5160
в Госпром, отдадут какой то подъезд весь им??
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А почему не в Львов или Чернлацв иди Хмельницкий или Ровно да и в Ужгороде юыло бы самое то
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Та одразу в Донецьк, чи Луганськ переносьте. - Чого "скромнічаєте"? А Київ перенесіть в Макаковку...
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Так уже ж охвис клована Бубочки все никак в музею живее всех живых не перенесут,вон индексацию пенсий суки разворовали,а этот вертел конституционный туда же-давайте перенести КС Еще один дебил,какая же разница (слова и муз.клоуна),где находится здания,когда всю страну в смартфон закатывают.
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який чудовий черговий довбень від зеленського.
а оскільки він, окрім іншого, є й кандидатом юридичних наук
то хотілося б зрозуміти, як його "ідея" про надання одночасної відпустки всім суддям КС узгоджується з правом особи впливати на тривалість та період своєї відпустки, що вбачається з приписів Закону України "Про відпустки"
кандидат, бл...
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Чергова дурість слуг. Своєю поведінкою вони нагадують персонажів відомої байки. Перенесення КС до Харкова дозволить дистанціювати його від різних центрів впливу, а приміщення у Києві можна запропонувати під ОП, - представник Зеленського Веніславський - Цензор.НЕТ 5929
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В полуватный город, где всего 6 лет назад власовское шматье висело?
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Ну не будем забывать , что самую популярную речевку о том , кто такой путин, придумали , и очень массово исполнили именно в Харькове .
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Основой любой демократии, является принятие комплекса прав человека, которые не обсуждаются, но выполняются. Источником правовых норм, регулирующих эти вопросы, в частности, является Декларация о независимости США.

Там были описаны взаимоотношения власти и народа и заявлен действенный механизм компенсации преступной власти. Там прямо закреплено право народа на вооруженную борьбу против той власти, которая стремится поработить свой народ путем произвола и беззакония. Мы не раз приводили выдержки из этого текста, а потому, позволим себе процитировать лишь маленький ее кусочек:

«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».

То есть, декларация закрепила не только право, но и обязанность народа свергать любого диктатора и диктатуру. Примерно то же самое имеют в виду и все страны, которые исповедуют Западный принцип демократии.
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Маразм крепчает .
Я так понимаю , что для принятия непопулярных решений в конституции , они решили даже суд перенести в более комфортное по их мнению место .
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Перенесіть КС на українську полярну станцію "Академік Вернадський" в Антарктиду. Там від них користі державі буде більше.
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Когда-то большевики тоже перенесли столицу в оккупированной Харьков, что уменьшить влияние Украины.
Ещё кто-то сомневаться, что к власти пришли их идейные последователи?
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Повірю ЗЕкоманді, що вони дійсно наші слуги, коли вони всі, ОП, ВР, Кабмін, суди, прокуратури... разом з сім'ями переїдуть в Чорнобиль. Можна в Прип'ять.
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хотят перенести в Харьков, потому что он более ватный.

потом будут митинги пророссийских сил устраивать под зданием КС,
чтобы давить на конституционный суд.

так давайте вообще на донбасс переносите!

я считаю, что Киев - самое лучшее место, центр Украины, соблюдается баланс взглядов.
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Полный реванш пророссийских сил при Зеленском!
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