 Перенесення КС до Харкова дозволить дистанціювати його від різних центрів впливу, а приміщення у Києві можна запропонувати під ОП, - представник Зеленського Веніславський

"Харків - давня юридична столиця України, з потужним інтелектуальним потенціалом, з найбільшою концентрацією вчених-правознавців, із хорошими традиціями проведення різних юридичних наукових форумів. Тому перенесення КС саме туди - цілком обґрунтована пропозиція. Більше того, розташування КС не в столиці держави є звичайною практикою для багатьох західних країн. А нинішнє приміщення КС, на мій погляд, можна буде запропонувати розглянути президенту України Володимиру Зеленському як один із можливих варіантів розміщення нового Офісу Президента", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Веніславський наголосив, що також украй важливо територіально дистанціювати КС від інших органів публічної влади та від різних політичних сил. "На жаль, із достовірних джерел постійно надходить інформація, що напередодні ухвалення Конституційним судом важливих рішень деякі судді чомусь систематично їздять на аудієнції і до колишніх урядовців, за часів яких їх призначали на посади, і до олігархів, а також до відомих кримінальних авторитетів", - зазначив він.
Представник Зеленського підтримує законодавче закріплення положення про надання щорічних відпусток всім суддям КС одночасно. "По-перше, у зв'язку з надзвичайною політико-правовою значимістю рішень суду важливо, щоб у їх ухваленні брала участь максимальна кількість суддів, в ідеалі - всі, а по-друге, щоб ніколи не виникало проблем із кворумом, що, на жаль, іноді буває", - пояснив він.
Веніславський згоден і з тим, що КС обов'язково має ухвалювати мотивовані рішення про продовження розгляду справ понад установлений законом термін і аргументовано доводити, чому протягом 6 місяців рішення у справі не ухвалено. "Це дисциплінуватиме суд, стане своєрідним психологічним запобіжником від надмірного та не завжди обґрунтованого затягування термінів розгляду справ. Наприклад, судову реформу 2016 року суд розглядав понад 3 роки; очищення влади (закон про люстрацію. – Ред.) - майже 5 років; щодо конституційності закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб - 4 роки", - зауважив він.
На його думку, цілком обґрунтованою є і пропозиція автора законопроєкту позбавити права подавати конституційну скаргу юридичних осіб приватного права. "По-перше, право на конституційну скаргу закріплено в розділі II Конституції України, де закріплено власне права та свободи фізичних, а не юридичних осіб. А по-друге, зміст скарг юридичних осіб свідчить про наявність серйозних корупційних ризиків у цій сфері. Відповідно, важливо їх усунути, щоб не було навіть гіпотетичної спокуси використати цей інструмент на шкоду інтересам держави та суспільства", - роз'яснив він.
Веніславський зазначив, що вважає доцільними та інші пропозиції, які містяться в законопроєкті, і пропонуватиме колегам із парламенту їх підтримати.
Як повідомлялося, 3 квітня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3300 про зміни до закону "Про Конституційний суд" у частині посилення незалежності та поліпшення ефективності його функціонування, згідно з яким пропонується перенести місце розташування КС із Києва до Харкова, зобов'язати всіх суддів йти у відпустку одночасно й заборонити подавати позови юридичним особам.
Автор законопроєкту - народний депутат із фракції "Слуга народу" та голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
Сразу всё наладится
здесь за прокацапскую позицию и на перо посадить могут.. а можно нарваться и наоборот..
(Чехов)
Всё в музыканты не годитесь...
а чего ж в Харьков? а не в Кривой Рог, Одессу или Николаев (еще и чуднонебольной город)))
можно Конституционный суд и в Горишни Плавни перенести, а толку то?!
Дійсно, як псові нема що робити, то він яйця лиже, так і наша влада - нема зараз більшої проблеми, як приміщення для ОП віджати. От суки.
•Судебно-юридическая газета
В президентской фракции «Слуга народа» придумали, как игнорировать решения Конституционного Суда о признании законов неконституционными.
Так, помимо запланированного переезда КСУ из Киева в Харьков и упразднения возможности подачи конституционной жалобы юридическим лицом, законопроект от президентской фракции №3300 по реформированию Конституционного Суда содержит и другие интересные новеллы.
В частности, предлагается дополнить частью 3 статью 97 «Порядок исполнения решений и выводов Суда»:
«Якщо Конституційний Суд України визнав неконституційним закон України (його окремі положення), відновлення дії такого закону України (його окремих положень), що регулював відповідні суспільні відносини, здійснюється Верховною Радою України відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України».
Таким образом, нардепы предлагают предусмотреть отдельный механизм «реанимации» законов или их норм уже после признания их КСУ неконституционными.
Возможно, дело в формулировке - ведь речь идет о «возобновлении действия неконституционного закона» (что само по себе звучит странно), однако пока неясно: шутка ли этот законопроект или реальное намерение законодателей.
Следующее, не менее «интересное» предложение - дополнить статью 89 закона о КСУ следующей нормой (частью 3):
«Якщо Суд визнав закон України або інший акт (його положення) таким, що не відповідає Конституції України, у резолютивній частині рішення додатково зазначається, що прогалина в правовому регулюванні, яка виникла внаслідок цього, усувається органом, що видав акт, визнаний Судом неконституційним».
Остается открытым вопрос: возникает ли вообще такой «пробел» и необходимость его «заполнения», если определенные отношения вовсе не нуждались в регулировании? КСУ просто устанавливает такой факт неконституционности и соответствующий закон/акт или его норма утрачивает силу.
Также, по мнению авторов, отечественное процессуальное законодательство требует решения практических проблем, которые непосредственно вытекают из особенностей пересмотра судебных решений по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам.
«В существующем виде институт конституционной жалобы не может быть использован для восстановления нарушенных прав путем пересмотра выполненных судебных решений по исключительными обстоятельствами. Действующим процессуальным законодательством предусмотрено исключительное обстоятельство в виде установленной КСУ неконституционности (конституционности) закона, иного правового акта или его отдельного положения, примененного (не примененного) судом при решении дела, в случае, если решение суда еще не исполнено. Учитывая, что постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, лицо наделяется правом на обращение с конституционной жалобой фактически после вступления в силу окончательного решения по делу. Указанное подтверждается и нормой, закрепленной частью 1 статьи 56 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», согласно которой субъектом права на конституционную жалобу является лицо, которое считает, что примененный в конечном судебном решении в его деле закон Украины (его отдельные положения ) противоречит Конституции Украины. Поэтому на момент обращения лица с конституционной жалобой решение вступает в законную силу и подлежит исполнению. В большинстве случаев такое решение выполняется до момента вынесения КСУ решения о неконституционности закона или отдельного его положения. Указанное фактически делает невозможным пересмотр судебного решения именно в связи с возникшим выше исключительным обстоятельством, ведь в большинстве случаев конституционное производство занимает длительное время. Также, отдельного внимания заслуживает вопрос о том, что существует определенная категория судебных решений, которые вообще не предусматривают отдельного принудительного исполнения. То есть судебное решение, вынесенное по результатам рассмотрения конкретного дела, является выполненным с момента вступления в законную силу (например, решение о признании недействительным договора без применения последствий недействительности)», - отмечают авторы.
А регионы с тем получат развитие инфраструктуры.
Подалі від орків.
в Госпром, отдадут какой то подъезд весь им??
а оскільки він, окрім іншого, є й кандидатом юридичних наук
то хотілося б зрозуміти, як його "ідея" про надання одночасної відпустки всім суддям КС узгоджується з правом особи впливати на тривалість та період своєї відпустки, що вбачається з приписів Закону України "Про відпустки"
кандидат, бл...
Там были описаны взаимоотношения власти и народа и заявлен действенный механизм компенсации преступной власти. Там прямо закреплено право народа на вооруженную борьбу против той власти, которая стремится поработить свой народ путем произвола и беззакония. Мы не раз приводили выдержки из этого текста, а потому, позволим себе процитировать лишь маленький ее кусочек:
«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».
То есть, декларация закрепила не только право, но и обязанность народа свергать любого диктатора и диктатуру. Примерно то же самое имеют в виду и все страны, которые исповедуют Западный принцип демократии.
Я так понимаю , что для принятия непопулярных решений в конституции , они решили даже суд перенести в более комфортное по их мнению место .
Ещё кто-то сомневаться, что к власти пришли их идейные последователи?
потом будут митинги пророссийских сил устраивать под зданием КС,
чтобы давить на конституционный суд.
так давайте вообще на донбасс переносите!
я считаю, что Киев - самое лучшее место, центр Украины, соблюдается баланс взглядов.