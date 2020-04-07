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 Політика України, Суспільство
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Все про:Стерненко (58) Трепак (73) Гандзюк (458) Венедіктова (97) Офіс генерального прокурора (203)

 Запропонувала Трепаку стати старшим у групі прокурорів у тих справах, які він вважав найбільш важливими, але він відмовився, - Венедіктова

Перерозподіл обов'язків Віктору Трепаку супроводжувався пропозицією йому стати старшим у групі прокурорів у тих справах, які він вважав найбільш важливими. Він відмовився.

Про це Цензор.НЕТ повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, коментуючи заяву свого колишнього заступника щодо тиску на нього з її боку.

Вона підкреслила, що не вимагала, щоб Трепак висунув підозру одеському активісту Сергію Стерненку, а провела заслуховування у цій справі, оскільки до неї з таким проханням у залі Верховної Ради звернувся депутат Олександр Дубінський. "Заслуховування - це не тиск, це реакція на те, що тобі кажуть депутати. У цьому випадку було важливо всебічно все вивчити, бо це стосується загальної тенденції тиску на активістів", - акцентувала Генпрокурор.

Відповідаючи на запитання, чому у Трепака забрали кураторство двох департаментів: у справах Майдану і справах, які розслідує СБУ, зазначила, що робота не була системною і результативною.

"Кураторство Департаменту у справах Майдану забрали, бо це підслідність ДБР і логічно передати це заступнику, який відповідає за цей напрямок. Як і Департамент щодо проваджень, пов'язаних з катуваннями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозра Стерненку буде в будь-якому разі. Питання у кваліфікації, - генпрокурор Венедіктова

Що стосується Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку, то було б правильніше скоординувати їхні зусилля не на боротьбу в сфері економіки, а в ті сфери, для яких ці органи створювалися. Там, на жаль, ми не могли побачити результати. А якщо результатів немає, то, напевно, треба дати можливість іншій людині спробувати проявити себе", - пояснює Венедіктова.

За її словами, після перерозподілу обов'язків Трепак мав відповідати за департамент міжнародного співробітництва. "Це важливий напрямок, який охоплює повернення активів, отриманих злочинним шляхом, екстрадицію. Але у нього був якийсь свій план, він приніс мені заяву. Я вважаю, що прокурори так у принципі не можуть вчиняти, вони мають закінчити свої справи, - каже Венедіктова. - Спочатку Трепак казав, що пішов через справу Катерини Гандзюк, через тиждень сказав, що пішов через справу Стерненка. Це не відповідає дійсності. Я не чинила жодного тиску, навпаки - запропонувала йому стати старшим у групі прокурорів у тих справах, які він вважає важливими. Коли тобі залишають важливі справи, і роблять тебе старшим у групі прокурорів - це дає всі повноваження і можливості довести справи до кінця. А ти замість того, щоб довести справи до кінця, пишеш заяву і йдеш у відставку. Потім щотижня видаєш новий варіант, чому ти це зробив".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187333
 
   
 Топ коментарі
 
Маю сумніви стосовно заяв Бенядіктової...
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баб ира уже так запизделась - дальше некуда.. у трепака есть версия, есть коллеги и есть акт подписанный ими же про невозможность и отсутствием полномочий о подозрении Стерненко.. а шо есть бабы иры ? анихера.. какой смысл в этом трепе ?
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Ну всьо, эта щяс всьо раскроет и всех накажет. Готовь попкорн, о мудрый нариде!
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Ну всьо, эта щяс всьо раскроет и всех накажет. Готовь попкорн, о мудрый нариде!
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а себе ти старшою у скількох КП призначила?
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Тобто нахрапом не вийшло. І потрібно давати задню. А здовадося збоку, що генпрокурору можна все, як о обі яка тримає Бога за сиву бороду? І виявляється Дубінскій, який хоче, щоб Стерненко сидів - не громадянське суспіл ство, яке хоче дещо іншого - щоб сиділи злочинці.
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Маю сумніви стосовно заяв Бенядіктової...
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в уродів завжди знайдеться виправдання, "отмазон" від претензій стосовно їхньої корупційності, порушень всі писаних і неписаних норм, аж до зради. Як і отут: https://censor.net.ua/news/3187150

"Зеленский ответил на петицию о протоколе ТКГ, предусматривающем Консультативный совет с ОРДЛО"
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Я б тоже отказался глядя на твою мармызу.... Предложила Трепаку стать старшим в группе прокуроров по тем делам, которые он считал наиболее важными, но он отказался, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2846
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баб ира уже так *********** - дальше некуда.. у трепака есть версия, есть коллеги и есть акт подписанный ими же про невозможность и отсутствием полномочий о подозрении Стерненко.. а шо есть бабы иры ? анихера.. какой смысл в этом трепе ?
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************* портянков кал о майшайский это те по которым плачет нормальное правосудие в Украине......
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..."Кураторство Департамента по делам Майдана забрали потому, что это подследственность ГБР и логично передать это заму... А зам у меня то Шо нАда... Запропонувала Трепаку стати старшим у групі прокурорів у тих справах, які він вважав найбільш важливими, але він відмовився, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3091
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В департаменте международного сотрудничества нужно пахать и не попиаришься на этом. Мадам, Трепаку нужно другое, могла бы и догадаться, на дуру вроде не похожа.
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