 Запропонувала Трепаку стати старшим у групі прокурорів у тих справах, які він вважав найбільш важливими, але він відмовився, - Венедіктова

Про це Цензор.НЕТ повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, коментуючи заяву свого колишнього заступника щодо тиску на нього з її боку.

Вона підкреслила, що не вимагала, щоб Трепак висунув підозру одеському активісту Сергію Стерненку, а провела заслуховування у цій справі, оскільки до неї з таким проханням у залі Верховної Ради звернувся депутат Олександр Дубінський. "Заслуховування - це не тиск, це реакція на те, що тобі кажуть депутати. У цьому випадку було важливо всебічно все вивчити, бо це стосується загальної тенденції тиску на активістів", - акцентувала Генпрокурор.

Відповідаючи на запитання, чому у Трепака забрали кураторство двох департаментів: у справах Майдану і справах, які розслідує СБУ, зазначила, що робота не була системною і результативною.

"Кураторство Департаменту у справах Майдану забрали, бо це підслідність ДБР і логічно передати це заступнику, який відповідає за цей напрямок. Як і Департамент щодо проваджень, пов'язаних з катуваннями.

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Що стосується Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку, то було б правильніше скоординувати їхні зусилля не на боротьбу в сфері економіки, а в ті сфери, для яких ці органи створювалися. Там, на жаль, ми не могли побачити результати. А якщо результатів немає, то, напевно, треба дати можливість іншій людині спробувати проявити себе", - пояснює Венедіктова.

За її словами, після перерозподілу обов'язків Трепак мав відповідати за департамент міжнародного співробітництва. "Це важливий напрямок, який охоплює повернення активів, отриманих злочинним шляхом, екстрадицію. Але у нього був якийсь свій план, він приніс мені заяву. Я вважаю, що прокурори так у принципі не можуть вчиняти, вони мають закінчити свої справи, - каже Венедіктова. - Спочатку Трепак казав, що пішов через справу Катерини Гандзюк, через тиждень сказав, що пішов через справу Стерненка. Це не відповідає дійсності. Я не чинила жодного тиску, навпаки - запропонувала йому стати старшим у групі прокурорів у тих справах, які він вважає важливими. Коли тобі залишають важливі справи, і роблять тебе старшим у групі прокурорів - це дає всі повноваження і можливості довести справи до кінця. А ти замість того, щоб довести справи до кінця, пишеш заяву і йдеш у відставку. Потім щотижня видаєш новий варіант, чому ти це зробив".