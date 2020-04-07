 НАЗК внесло припис Баканову: вимагає скасувати акт про звільнення від подання декларацій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Всупереч Закону в 2016 році СБУ затвердила акт, що встановлював щодо керівництва СБУ відмінні від інших працівників Служби правила подання декларацій. Це дозволило вказаним особам уникати фінансового контролю з боку НАЗК", - йдеться в повідомленні.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс голові СБУ Івану Баканову припис щодо усунення порушення Закону України "Про запобігання корупції" та скасування зазначеного незаконного акта. На виконання припису СБУ скасувала незаконний акт.

Відповідно до вимог законодавства, у 2020 році посадові особи СБУ, які призначаються та звільняються з посад актами Президента, що не становлять державної таємниці, подають свої декларації до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Тарута подав до суду на НАЗК