 Трамп видав указ про видобуток ресурсів за межами Землі, "Роскосмос" звинуватив його у спробі "захоплення планет"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
У "Роскосмосі" називають указ президента США Дональда Трампа про видобуток копалин на Місяці агресивним планом "щодо фактичного захоплення територій інших планет" і спробою "експропріації космічного простору".
"В історії вже були приклади, коли одна країна вирішила почати захоплювати території у своїх інтересах, - всі пам'ятають, що з цього вийшло", - заявив заступник глави держкорпорації з міжнародного співробітництва Сергій Савельєв.
Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про комерційний видобуток ресурсів на Місяці та інших небесних тілах. "У американців має бути право на комерційне дослідження, видобуток і використання ресурсів у космічному просторі", - йдеться в документі. США вважають космос унікальним простором для діяльності людини, але не суспільним надбанням, тому планують "стимулювати міжнародну підтримку видобутку і використання ресурсів у космосі".
США також не визнають ухвалену 1979 року в ООН Угоду про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах, за якою дослідження природного супутника Землі стає надбанням людства і проводиться в інтересах всіх країн.