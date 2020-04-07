 В Україні вже 172 медики захворіли на COVID-19, - МОЗ

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ведуча запитала, скільки медиків захворіли на коронавірус по всій Україні.

"Наразі у 172 медиків встановлено діагноз коронавірусна інфекція, який підтверджений лабораторно. Це велика цифра, але питання в тому, що медики у всіх країнах - це перші люди, які зустрічаються з хворими, зокрема, і з коронавірусною хворобою, тому наше прохання до медиків зустрічати всіх, як потенційно інфікованих на коронавірусну хворобу", - заявив Ляшко.

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За його словами, коли сімейні лікарі і бригади швидкої допомоги та лікарі інфекційних відділень зустрічають хворих з симптомами ГРВІ вони не думають про коронавірусну хворобу.





