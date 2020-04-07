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 Політика України, Здоров'я
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 В Україні вже 172 медики захворіли на COVID-19, - МОЗ

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що вже 172 медичні працівники заразилися коронавірусною хворобою.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ведуча запитала, скільки медиків захворіли на коронавірус по всій Україні.

"Наразі у 172 медиків встановлено діагноз коронавірусна інфекція, який підтверджений лабораторно. Це велика цифра, але питання в тому, що медики у всіх країнах - це перші люди, які зустрічаються з хворими, зокрема, і з коронавірусною хворобою, тому наше прохання до медиків зустрічати всіх, як потенційно інфікованих на коронавірусну хворобу", - заявив Ляшко.

Також читайте: За добу коронавірус виявили у 32 медиків і дев'яти дітей, - головний санлікар Ляшко

За його словами, коли сімейні лікарі і бригади швидкої допомоги та лікарі інфекційних відділень зустрічають хворих з симптомами ГРВІ вони не думають про коронавірусну хворобу.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187326
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский - президент Украины с 20.05.19
Министры здравоохранения Украины (четвертый, меньше чем за год)

Ульяна-Надежда Супрун - 1 августа 2016 - 29 августа 2019
Зоряна Степановна Скалецкая - 29 августа 2019 - 4 марта 2020

Илья Николаевич Емец - 4 марта 2020 - 30 марта 2020

Максим Владимирович Степанов - с 30 марта 2020
Может дело не в министре и шулерах? Может таки шут на троне?
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В Украине уже 172 медика больны на COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1644

За то что врачи болеют надо возбудить кголовное дело против фигурантов продажи масок , против министра СКАЛЕЦКОЙ, Емца за бездействие, против ГПУ Венедиктовой за бездействие, против депутатов СИДЯЩИХ В ХОРОШИХ РЕСПИРАТОРАХ
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ЗЕбилье бросило врачей на коронавирус без средств защиты, как комуняки ликвидаторов в Чернобыль с лопатами против урана
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По медикам можно очень хорошо отследить смертность от этого вируса, поскольку они все тестируются на вирус, так что выявлять будут даже у тех у кого нет симптомов. Надеюсь как можно больше останется в живых...
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нарушение правил ТБ и защитных мер,временная потеря трудоспособности,не дай Бог кто то умрет,ответственных должна найти прокуратура
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сруские вон пишут, что у них карантин возможен до сентября... жуть.
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А смертность у них нереально низкая. Свинособаки врут как всегда, там жопа полнейшая
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им до дня победобесия надо выстоять , так хозяину угодно .... потом можно и всем стадом в мир иной...
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В Украине уже 172 медика больны на COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1644

За то что врачи болеют надо возбудить кголовное дело против фигурантов продажи масок , против министра СКАЛЕЦКОЙ, Емца за бездействие, против ГПУ Венедиктовой за бездействие, против депутатов СИДЯЩИХ В ХОРОШИХ РЕСПИРАТОРАХ
 показати весь коментар
 
 
Зеленский - президент Украины с 20.05.19
Министры здравоохранения Украины (четвертый, меньше чем за год)

Ульяна-Надежда Супрун - 1 августа 2016 - 29 августа 2019
Зоряна Степановна Скалецкая - 29 августа 2019 - 4 марта 2020

Илья Николаевич Емец - 4 марта 2020 - 30 марта 2020

Максим Владимирович Степанов - с 30 марта 2020
Может дело не в министре и шулерах? Может таки шут на троне?
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Лучше с умным потерять , чем с дураком найти 😀😀😀
Когда принимают дела , обычно составляют акт приемки
ГДЕ АКТ ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ ГОСРЕЗЕРВА ?
Депутаты фотографы и масажистки) прячущиеся под хорошими респираторами , нет курсе ЧТО ГОСРЕЗЕРВ ( закрома Родины) никто типа КРУ не проверял?

Почему нет комиссии ВР по проверке закромов ?
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откаты наверно небольшие в кабмин заносят, потому и текучка. Вот новенький выглядит молодцом. Поглядим.
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в Европе есть все защитьі, но врачи все -равно заражаются. зачит еще есть факторьі кроме плохой єкипировки.
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полагаю реальное число раз в 10 больше. Просто тестов на всех не хватает и какой инкубационный период у этой заразы толком ни кто не знает
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ЗЕбилье бросило врачей на коронавирус без средств защиты, как комуняки ликвидаторов в Чернобыль с лопатами против урана
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в Европе есть все защитьі, но врачи все -равно заражаются. зачит еще есть факторьі кроме плохой єкипировки.
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Согласен, но шансов заболеть будет куда больше без средств защиты
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Я так розумію, що медиків у нас - нескінченно багато. Бо їх можна кидати у вогнища інфекції без засобів захи ту тут, в Україні, відправляти в Італію, США,, и ще кудись, де вочевидь медиків мало, а також з легкістю відпускати з роботи, даючи вкрай низ ку зарплатню.
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В развитых странах врачи - высокооплачиваемая профессия , хотя не всегда врачи нормально лечат
Украинские врачи - достаточно грамотные, но их держат нищими
У МЕНЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - позволить врачам открывать частные кабинеты в своих домах и квартирах при наличии свободной плошали не менее 50 кВ м . Это будет дополнительный заработок врачам .
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ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА - это норма в цивилизованных странах
Конечно таким ,как Радуцкий и Пальчевский , не выгоден подобный закон . Им , неизвестно откуда взявшим деньги на свои клиники и оборудование, НЕ НУЖНЫ КОНКУРЕНТЫ .

Но надо жто коррупционное лобби просто убрать из Украины
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закон есть о развитии частньіх практик. но єто только начало. постепенно частников будет больше.
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Надо разрешить работать в собственных домах и квартирах.

Тот закон лоббистский - он усложняет именно санитарные нормы по помещениям
Почему то в США врачи и ветеринары могут иметь частную практику в своих домах
Это бы решило много проблем
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Второй закон - это освободить врачебную практику от налогов на несколько лет , ЕСЛИ ВРАЧ ПОКУПАЕТ СЕБЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ( на ту сумму , на которую покупают оборудование)
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Предложение глупое. Проблему может решить страховая медицина и высокие требования к квалификации врача с соответствующей оплатой. Конкуренция среди врачей заставит их повышать свою квалификацию
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Значит в развитых странах ЕСТЬ ЧАСТНАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА . А Вы тут умничаете 😀😀😀
УЧИТЬСЯ НАДО У УСПЕШНЫХ , а не велосипед придумывать
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Врачебная практика может быть семейного врача, стоматолога, педиатра ну и может еще какие-нибудь незначительные направления. А как вы себе представляете частную практику нейрохирурга с кучей многомиллионного спецоборудования, спецпомещением, персоналом (от анестезиолога до медсестры) и прочих нюансов, к которому приносят пациента с политравмой. И вот на спинном мозге он щас операцию сделает, а вот разорванную селезенку он не знает как сшить. Но это не беда, можно ведь позвать кума, ведь у него тоже частная врачебная практика и он хорошо оперирует внутренние органы. Вот вам и лисапед!!! В Україні вже 172 медики захворіли на COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2688
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честно говоря...во время эпидемии любого больного надо встречать как зачумленного и медики первые, кто должны об этом знать и помнить... другое дело, что нет у них защитных костюмов и не было и купить негде... поэтому, доказать что это простой непрофессионализм можно...но не у медиков (!!!), а у непрофессиональной как бы власти, которая должна была с первых минут-часов обеспечить их всем необходимым, а не бырыжить масками за рубеж...
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строительньій магазин в помощь: 1. комбез для покраски прекрасно подходит. 2. забрало с пластиковьім стеклом для вьіполнения пьільньіх работ. 3. дьіхательная маскад для дисперсньіх работ, для работ с мелкими песчаньіми фракцими. ну єто когда нет ничего с маркировкой медицина.
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кому в помощь? медикам? или таки тем, кто должен о них позаботиться?

Вы все правильно написали.. и кто сможет - воспользуется Вашей подсказкой (но это будет уровень - любителя... а профессионалам, в гос клиниках и больницах положено иметь медицинское оборудование и средства защиты...правильно?)
ну не могут медики с одной клизмой вылечить пол города от коронавируса (утрирую, согласен))))
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а чего ожидали?я имею ввиду моз.как паша-мерседес,надеялся,шо пресвятая богородица защитит-и промахнулся,так и вы свято верили,что вирусологам и эпидемиологам защитные костюмы с респираторами не нужны...ну,теперь в одном здании с пашей самоизоляция
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Из письма секретаря СНБО Данилова от 31 января " ввиду надвигающейся эпидемии гриппа,прекратить вывоз масок,перчаток и костюмов",но в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтрами и 408 тонн масок без фильтров.Не удивительно,количество заболевших медиков,они остались в халатах и с полиэтиленовыми кулечками на ногах и это при том,что массово начали свозить туристов со всех концов света из стран с вирусом.Но поражает гробовое молчание власти,кто же в конце концов, допустил это, кто поделился барышами и с кем? На фоне этого , депутата Гео Леруса срочно вызывают во все службы и чуть ли не шьют ему дело об измене. за пленки.
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Этим 172 врачам,когда вирус исчезнет,звание героев надо будет дать.Они сейчас впереди всего человечества.
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чтобы не заразиться нужен скафандр как у космонавтов. или например, сильный поток воздуха против источника))))))

все то, что обычно показывают (халаты, маски, щитки...), имеет щели - фигня.
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