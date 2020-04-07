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 Підозрюваного у нападі на журналістів у столичному Гідропарку спортсмена відправили під домашній арешт до червня, - прокуратура

Дніпровський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чоловікові, який підозрюється в нападі на знімальну групу 2 квітня в Гідропарку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 345-1 (загроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Термін дії запобіжного заходу суд визначив до 3 червня 2020 року включно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко. ФОТО

Нагадаємо, 2 квітня на знімальні групи двох телеканалів напали під час зйомок сюжетів про порушення карантину на спортмайданчику в столичному Гідропарку.

3 квітня підозрюваного в нападі затримали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187324
 
   
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можно бить журналюг? мы ведь и так по сути под домашним арестом... так хоть не зря буИт... Подозреваемый в нападении на журналистов в столичном Гидропарке отправлен под домашний арест до июня, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8221
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а знімальна група , то не груповщина?
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Магнолия ТВ опубликовала полное видео инциндента. Нападающими были псы Авакова. Журналисты только снимали и носили за парнем его вещи.
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отак і робляться антиконституційні перевороти..
спочатку нагнітається паніка, потім вводяться неконституційні обмеження прав громадян, після чого поліція, під керуванням всім відомої людини, заляує людей непомірними штрафами і..
і опля.. роби що хочеш, бунтів нема, супротиву нема, ти господар держави.. тепер ти визначаєш що і кому можна, а кому - зась..
а прем'єр, рада президент?, тв то як кажуть московити - "прєходящєє", а міністр - вічний..
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Какие журнашлюшки? Откуда они там взялись? За что Баринова, за не правомерные действия власти? Больше ничего не нашли, что пришить. Козлы. Дебилы и просто твари.
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