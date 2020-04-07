 Президентська програма "Велике будівництво": триває ремонт траси Н-30 Василівка - Бердянськ, - Голик

Про це на своїй сторінці у Facebook пише Юрій Голик.

Ремонт траси розпочався 27 лютого і станом на кінець березня вже проведено фрезерування асфальтобетонного покриття на ділянці протяжністю 11,1 км, а також влаштування вирівнюючого шару асфальтобетону на 9, 1 км дороги. Ремонт траси проходить в рамках Національної програми "Велике Будівництво", яка була ініційована Президентом Володимиром Зеленським. Загалом "Велике Будівництво" передбачає ремонт і будівництво протягом 2020 року 6500 км доріг міжнародного, національного та місцевого значення.

"Запорізька область. Траса Н-30 Василівка - Бердянськ. Кілометри 7 – 55. В рамках цієї Програми вся траса буде зроблена в цьому році", - пише Голик і показує відео робіт на трасі.

Крім дорожньої програми в ході "Великого будівництва" здійснюється також будівництво та ремонт великої кількості об'єктів соціальної інфраструктури. У всіх регіонах України буде побудовано та відремонтовано не менше ста шкіл, ста дитсадків, ста спортивних об'єктів і двохсот медичних установ.

Усі об'єкти Програми "Велике Будівництво" розміщені на онлайн-карті, де можна дізнатися інформацію про всі будівельні майданчики у всіх регіонах України.