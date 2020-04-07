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Все про:дороги (882) Голик (94)

 Президентська програма "Велике будівництво": триває ремонт траси Н-30 Василівка - Бердянськ, - Голик

На трасі національного значення Н-30 Василівка - Бердянськ у Запорізькій області проходять ремонтні роботи на ділянці протяжністю 48 км.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише Юрій Голик.

Ремонт траси розпочався 27 лютого і станом на кінець березня вже проведено фрезерування асфальтобетонного покриття на ділянці протяжністю 11,1 км, а також влаштування вирівнюючого шару асфальтобетону на 9, 1 км дороги. Ремонт траси проходить в рамках Національної програми "Велике Будівництво", яка була ініційована Президентом Володимиром Зеленським. Загалом  "Велике Будівництво" передбачає ремонт і будівництво протягом 2020 року 6500 км доріг міжнародного, національного та місцевого значення.

"Запорізька область. Траса Н-30 Василівка - Бердянськ. Кілометри 7 – 55. В рамках цієї Програми вся траса буде зроблена в цьому році", - пише Голик і показує відео робіт на трасі.

Президентська програма Велике будівництво: триває ремонт траси Н-30 Василівка - Бердянськ, - Голик 01

Крім дорожньої програми в ході "Великого будівництва" здійснюється також будівництво та ремонт великої кількості об'єктів соціальної інфраструктури. У всіх регіонах України буде побудовано та відремонтовано не менше ста шкіл, ста дитсадків, ста спортивних об'єктів і двохсот медичних установ.

Усі об'єкти Програми "Велике Будівництво" розміщені на онлайн-карті, де можна дізнатися інформацію про всі будівельні майданчики у всіх регіонах України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187317
 
 
 Топ коментарі
 
А почему эта программа вдруг стала "президентской"? Она что, не из коммунальных и госбюджетов оплачивается?
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ремонт трассы позволит оккупантам быстро выбраться из Крыма и захватить Бердянск,браво бзде Президентская программа "Большая стройка": идет ремонт трассы Н-30 Васильевка – Бердянск, - Голик - Цензор.НЕТ 2324
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зрада це розвал зеленським економоніки -відводи армії -повний провал зовнішньої політики і підписання угод з терористами. А це-ремонт.
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Ух ты, а в том что у тебя мозгов нет тоже Зеленский виноват?

Хочеш сказать есть мозги? Ну тогда ответь какую цель преследовал Петя назначая фактически своим замом, главой АП ставленника Мертвечука, проще говоря Путена?
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При Гройсі це називалось "ремонт дороги", зараз "Большая стройка", усе згідно з законами телевізійного жанру. ))
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А почему эта программа вдруг стала "президентской"? Она что, не из коммунальных и госбюджетов оплачивается?
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тем более президент по своим полномочиям не имеет никакого отношения ни к дорогам, ни к стройкам, ни к экономике в целом
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Так ему просто Конституцию никто не подарил.
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Она из бюджетов не оплачивается а п#@дится... Отакой нюанс...
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Тому що оплечена з рахунків дружини презедента і султана Омана.))
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Ремонт трассы начался 27 февраля и по состоянию на конец марта уже проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 11,1 км,

то по 277 метров в день

а также устройство выравнивающего слоя асфальтобетона на 9, 1 км

это те же 227 метров в день

Чувствуется розмах
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вот как раз в этих сметах находятся пару десятков миллиардов грн, которые заложили чтобы с...изьдить
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тут нужно дифференцирофать. дураки и дороги.
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Когда видишь словосочетание "президентская программа", возникает только один вопрос - "что они там собрались еще сп#@дить?!!".
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а кофе продавать низя. я так решил. ВЕЛИКИЙ И МУДРЫЙ ЗЕ
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Ребята, не надо нас делать счастливыми за наши же деньги. И президент не имеет никакого отношения к распределению заработанных народом Украины денег. Это дело Кабинета Министров и Верховной Рады.
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журики, перевірте, як вони кладуть асвальт (і скільки кладуть...) в умовах карантину...
кладуть+крадуть???
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