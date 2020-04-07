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 Політика України, Суспільство
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 Обіцяю, що в Україні неодмінно буде сучасна та ефективна медицина, - глава МОЗ Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов у Всесвітній день здоров'я пообіцяв українцям сучасну та ефективну медицину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні міністра, опублікованому в Telegram-каналі  МОЗ України.

"Зараз весь світ бореться з пандемією. Проте це не тільки час боротьби, але й час переоцінки цінностей. Ті прості речі, яких раніше ми навіть не помічали, наразі стали недоступними: прогулянка в парку, зустріч із друзями, кіно, кафе та ресторани. Можливість не боятися за близьких. Не чекати вечірніх новин. Дихати не через маску. Обіймати під час зустрічі. Пандемія вчить нас цінувати прості речі, а ще вона оголила ті проблеми, що існують в українській системі охорони здоров'я, та поставила її реформування в пріоритет для країни, винесла це питання на перший план", - повідомив Стапанов.

Однак у цих важких обставинах проявляються не лише проблеми, а й сильні позитивні людські якості: "Ми бачимо взаємну підтримку та допомогу. Лікарі, волонтери, представники бізнесу – це єдина команда, яка нині працює 24/7. І це приклад того, що кожен із нас може зробити свій внесок у збереження здоров’я рідних та суспільства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безкоштовно лікуватимуть лише середні та важкі випадки COVID-19, - Степанов

"Сьогодні Всесвітній день здоров’я, і я хочу пообіцяти: Україна неодмінно матиме сучасну та ефективну медицину. Наші пацієнти зможуть своєчасно отримувати всю потрібну медичну допомогу, а лікарі – працювати в гідних умовах. Я впевнений, що це можливо. Вже сьогодні ми крок за кроком рухаємось до цієї мети", - підкреслив Степанов.

"Бережіть себе, піклуйтеся про близьких і залишайтесь удома. Тоді прості, але безцінні речі скоріше стануть знов доступними. Але сподіваюсь, що ми назавжди усвідомимо їхню значущість", - резюмував міністр.

Обіцяю, що в Україні неодмінно буде сучасна та ефективна медицина, - глава МОЗ Степанов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187315
 
 
 Топ коментарі
 
"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли." (с)

Обещаю, что в Украине непременно будет современная и эффективная медицина, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 2317
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Обещать - не мешки ворочать! Никогда ЗЕбилам не верил, и не поверю!
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Тебя через пару месяцев уволят, так что обещать можешь хоть полеты на Марс, все равно за базар отвечать не будешь
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хахахахахахахахахаххахахахахаххахахахаххахахаххахахахахахах
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А чтобы были средства на современную медицину, для начала надо фирму на жену оформить, чтобы закупки препаратов делать через неё.
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Медикам и медицине нужны гроши,а на обещания.А без грошей его обещания гроша ломаного не стоят.
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медики, они разные. Большинство врачей давно живут не с зарплаты. Хотя к пандемии это отношения не имеет
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Зарекалась Маша не е...аться.
Зае...алась Маша зарекаться.
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Обещанного, как известно, 3 года ждут. Наши министры МОЗ так долго не живут (в должности). Можно обещать все, что душа пожелает....Никазать то никого нельзя - то папередники обещали
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Степанов, а ты собственно кто такой? Бывший вор из налоговой инспекции, и приспешником у Труханова подрабатывал.
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Колись, 35 років тому, мій начальник ПМК казав мені: "Женя, самоє главноє харашо паабєщать!" (Це коли потрібно було когось на\бати). - Дивлюсь, у совків нхя не помінялось...
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Самым лучшим главой здравоохранения была Уляна Супрун.
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Обещалкин, тебя через месяц уволят и забудут.
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В конституції записано що медицина безкоштовна.Безкоштовне не може бути ******** і ефективним.З нашим бюджетом Зе команді(прошивка 2) залишається лише обіцяти а там знов заміна і знов обіцяти.Більшість все ще ведеться.
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" Вот только жаль:в эту пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе"(С)
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Хорошей медицина начала становиться при Супрун. Было реальное реформирование и чувствовались изменения и для пациентов и для врачей.
А ты, себя уже показал когда одесской областью рулил.
Ничего хорошего при тебе нашей медицине не светит...
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Обещаю, что бизнес моей жены, связанный с поставкой медтоваров, будет процветать, - глава Минздрава Степанов..... Обіцяю, що в Україні неодмінно буде сучасна та ефективна медицина, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 5843
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Не обещай того, что не в твоих силах и способностях выполнить.
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