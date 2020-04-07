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Все про:карантин (2288) Павленко Ростислав (33) Європейська Солідарність (336) COVID-19 (3196) коронавірус (1839)

 Влада має скасувати "драконівські" штрафи за порушення надмірних заборон у зв'язку з карантином, - нардеп "ЄС" Павленко

Уряд Зеленського має переглянути розмір штрафу за порушення обмежувальних заходів карантину. Треба припинити боротися з людьми, а почати їх захищати.

Про це сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Влада, на жаль, не має стратегії – маємо ухвалювати рішення у боротьбі з коронавірусом, то деякі заходи треба лагодити по ходу", – вважає депутат.

Він переконаний, що встановлений розмір штрафів за порушення карантину є неадекватним.

Також читайте: За порушення карантину в Києві виписали 574 адмінпротоколи. За першими п'ятьма до бюджету вже стягнуто 91,8 тис. грн, - Кличко

"17 тисяч гривень за появу без маски – важко якось корелюється з суспільною шкодою", - наголосив політик.

Він також зазначив, що й інші запроваджені урядом заходи значно жорсткіші, ніж того потребує епідеміологічна ситуація. До того ж їх фактично складно виконувати без порушень.

"Доволі багато питань щодо тих обмежень, які були запроваджені Кабміном. Ми бачили, що у великих містах доходить до сутичок. З одного боку, люди повинні розуміти, що за порушення розумних обмежувальних заходів настане відповідальність. Але, з іншого боку, влада роздає забагато наказів, які просто не можуть бути виконані, або за їх виконанням дуже важко прослідкувати", – сказав Ростислав Павленко.

Депутат також закликав владу прислухатись до розумних пропозицій від опозиції, громадськості та експертів і вносити необхідні зміни до карантинних обмежень.

"Напрацьовуємо ці проєкти. І, власне, тому звертаємося до влади щодо того, щоб цей діалог був постійним, щоб влада чула не тільки себе, але й опозицію, звичайних людей та експертів, і могла корегувати обмежувальні заходи, щоб боротьба йшла з вірусом, а не з простими громадянами", – зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187314
 
   
 Топ коментарі
 
Так смысл этих штрафов же бюджет наполнить, а не людей уберечь.
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Гулять в парке нельзя . Можно бесконечно долго гулять в "АТБ" . Власть должна отменить "драконовские" штрафы за нарушение чрезмерных запретов в связи с карантином, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 5555
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Совсем иначе в нормальных, цивилизованных странах, где у руля государства люди, а не клоуны из криворожских подворотень. Потому у них - цивилизация, у нас - подворотня.

Julia Meruňka
4 апреля в 23:16
"Коронавирус в Чехии! Не могу не написать, как к трагедии, которая так неожиданно потрясла весь мир отнеслись в Чехии, респект и уважение руководству страны!
* проезд в период карантина полностью бесплатный, независимо от того, городской транспорт или междугородний. Транспорт ходит чётко по графику.
* всем предпринимателям государство единоразово предоставило помощь в размере 25 000 крон ( примерно 26 000 грн)
* дают отсрочку на 6 месяцев на все кредиты и ипотеки
* магазины переполнены продуктами, на все скидки 30-50%, очередей нет!
* бензин в период карантина подешевел на 40%
* если не ходишь на работу, сидишь дома на карантине, получаешь 80% зарплаты, мелочь, но приятно!
Возможно, про что-то я ещё забыла написать, но одним словом, чувствуется, что государство делает все, чтобы максимально обеспечить населению защиту и комфорт в период карантина. Да, мы ходим в масках, но и их получаем бесплатно, что тоже не могу не отметить, зная как это сейчас печально в Украине. Очень хотелось бы, чтобы так как у нас было везде, а особенно в родной Украине!"
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Так смысл этих штрафов же бюджет наполнить, а не людей уберечь.
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Мало того, что драконовские штрафы, так они еще и незаконные, бездоказательные, неграмотные и массово отменяются во всех судах. Вот так работают полиция и зеленые рептилоиды - депутаты в законодательной сфере, такие голосуют и принимают законы, так им можно доверять страну.
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Интересно, а нашлись уже лохи которые заплатили штраф 17к ?
Говоришь милицыонэру, я же не лох какойта, я гражданин этой страны. И вообще мы все президенты и цэ истына Влада має скасувати "драконівські" штрафи за порушення надмірних заборон у зв'язку з карантином, - нардеп "ЄС" Павленко - Цензор.НЕТ 1866 Влада має скасувати "драконівські" штрафи за порушення надмірних заборон у зв'язку з карантином, - нардеп "ЄС" Павленко - Цензор.НЕТ 9746
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Лохов всегда выше крыши. Но все умные обратились в суд и аннулировали эти фейковые штрафы.
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и я о том же. только наполнение бюджета и грабеж населения это не одно и тоже
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Вот именно, чем же ещё бюджету остаётся "кормиться".
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Гулять в парке нельзя . Можно бесконечно долго гулять в "АТБ" .
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Защищаться от вируса нужно логикотерапией- ***** реально опробована и она работает(не на вирусе, а в общем случае), потому что даже бог раб логики. А не становится рабом системы интересов свинарчукоидов "самоликування може зашкодити вашому здоровью", где под видом лечения портят другие части здоровья, на которые потом нужно тратиться - советская система лечения когда врачам было более-менее выгодно лечить ушла, а пришла та где лечить НЕ ВЫГОДНО. Ведь у каждого хирурга есть свое кладбище, на ком он учился и тестирует новые методы, у дентиста свои беззубые, где он пылит налевонаправо все что пылится и тренируется новыми видами даже когда ему за 60 и тд. Тоесть самоликування почти такая же херня как и врачи. А с учетом того что сегодня ЛЕЧИТЬ НЕ ВЫГОДНО, то самоликування автоматом становится последним рубежом где сохраняются твои интересы.А все остальное провокацией, смотрящей в твой карман.
Что такое логикотерапия? Из того что понятно, что короновирус отключает легкие. Особенно рахитные легкие, которые являются слабым звеном куда вирус может развить свой удар на полную мощность.А что нужно сделать, чтобы защитить от его способности нанести удар?
Правильно. Дать легким ницшевской *****, тоесть тренировка на предельных режимах, где легкие не убиваются.
А что это может быть? Надувать шары так, чтобы ***** скрутило от переизбытка кислорода или его недостачи.Духовые инструменты наверное при длительном использовании помогут, траходром на предельных режимах.
Или без прогрева бегануть так чтобы бошка думала что уже ****** приходит от нехватки воздуха.И тут же расслабиться, потом снова.
Ну а дальше сами придумайте как можно прокачать свои легкие.
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Карантин - это просто повод. В нарушении прав - вся суть. Поэтому не отменят ни в жисть. Вот снизить штраф за езду в пьяном виде гривен до 100 - это можно. Шоб аниждетям больше на карманные расходы осталось... Власть должна отменить "драконовские" штрафы за нарушение чрезмерных запретов в связи с карантином, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 7472
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Совсем иначе в нормальных, цивилизованных странах, где у руля государства люди, а не клоуны из криворожских подворотень. Потому у них - цивилизация, у нас - подворотня.

Julia Meruňka
4 апреля в 23:16
"Коронавирус в Чехии! Не могу не написать, как к трагедии, которая так неожиданно потрясла весь мир отнеслись в Чехии, респект и уважение руководству страны!
* проезд в период карантина полностью бесплатный, независимо от того, городской транспорт или междугородний. Транспорт ходит чётко по графику.
* всем предпринимателям государство единоразово предоставило помощь в размере 25 000 крон ( примерно 26 000 грн)
* дают отсрочку на 6 месяцев на все кредиты и ипотеки
* магазины переполнены продуктами, на все скидки 30-50%, очередей нет!
* бензин в период карантина подешевел на 40%
* если не ходишь на работу, сидишь дома на карантине, получаешь 80% зарплаты, мелочь, но приятно!
Возможно, про что-то я ещё забыла написать, но одним словом, чувствуется, что государство делает все, чтобы максимально обеспечить населению защиту и комфорт в период карантина. Да, мы ходим в масках, но и их получаем бесплатно, что тоже не могу не отметить, зная как это сейчас печально в Украине. Очень хотелось бы, чтобы так как у нас было везде, а особенно в родной Украине!"
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Честно говоря, про скидки в магазинах как-то сомнительно. В Польше например цены в магазинах выросли, так мало того - если раньше много продуктов можно было купить по скидкам, сейчас скидок почти нет, почти все продукты идут только без скидок.
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Вчера писал уже.
В Москве мужик выгуливал собаку в неположенном месте, а ментов послал на три буквы!
И тоталитарный режим пути оштрафовал его на 1000 р.!
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Пусть этот поц расскажет о миллионных штрафах за евробляхи
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Украину после карантина по судах юристы затаскают ,кучу статей Конституции просто напросто растоптали на Банковой ..Но в ЕСПЧ компенсацию не 17000 грн ,а уже в евро будут просить
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и всё это из нашего кармана.... Власть должна отменить "драконовские" штрафы за нарушение чрезмерных запретов в связи с карантином, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 228 не из шмыгиного же...
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Трагедия нашего государства в том, что к власти приходят карманные партии негодяев, потому на высших должностях оказывается никому доселе не известная шелупонь, неспособная ни системно мыслить, ни генерировать новые идеи, ни просто организовать управление страной. Всё - в ручном управлении, всё - ситуативно, всё - исходя из своего опыта мелких лавочников.
Фамилия Шмыгаль была известной только в грабительском клане Ахметова. Чему мог там научиться Шмыгаль: создавать схемы уклонения от налогов, увода прибыли в оффшоры. И чего нам ожидать от него? Этот сброд ни во что ставит Украину и ее граждан.
Пройдет время и его фамилия и "светлый" образ его канут в Вечность, а позор страны, допустившей к власти подонков и негодяев останется навсегда.
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Оно и понятно, откуда ноги растут.... Власть должна отменить "драконовские" штрафы за нарушение чрезмерных запретов в связи с карантином, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 6875
Как говориться, с каждым новым все "лучше да лучше", хуже некуда!
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Да, всё лучше и лучше. Боюсь, не переживем...
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Очередной порохобот или бютораст умом решил блеснуть сидя на бутылке и вот это быдло называет себя ылитой...тьфу мерзость...
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В рашке кипиш по всех каналах куча заражений на западе в каждом городе
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Сам придумал или Мендель методичку поднесла?
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Только ИДИОТ будет платить эти штрафы ,они незаконны и любой суд их отменит ,при чём даже украинский .. Власть должна отменить "драконовские" штрафы за нарушение чрезмерных запретов в связи с карантином, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 6193
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Ну рискни...зайди в супермаркет и начни плеваться, а потом покажи средний палец...
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в какой смысловой связи твой коммент с комментируемым постом?
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Да его убьют просто на месте не равнодушные граждане, и только лиш в этом случае он штраф не заплатит...ферштейн?

В штатах одна дура пошутила, покашляла почихала на продукты
ДЕМОНСТРАТИВНО...ущерб на 35 тыс баксов уничтоженных продуктов...
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Ё-моё ,та у тебя похоже вирус идиотизма милок Влада має скасувати "драконівські" штрафи за порушення надмірних заборон у зв'язку з карантином, - нардеп "ЄС" Павленко - Цензор.НЕТ 9822от то тебе папка с мамкой начхали ..
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не... они могут только ввести следующий штраф : 51000-85000 уахей за ношение масок не того из двух назначенных разрешенных производителей, без чека о покупке и сертификата производителя, заверенного мокрой печатью...
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Люди не повинні сидіти по домівках, в страху і без руху. Люди повинні рухатися, гуляти на сонці, зараз авітаміноз. Уряд своїми заходами вкрай шкодить здоров'ю населення. Навіть якщо людина безсимптомно переносить вірус, тобто по суті є здоровою, а їй кажуть, що вона хвора, то це позначиться на її здоров'ї. Як і на здоров'я всіх тих, хто зараз заляканий сидить по домівках, не отримуючи вітаміну D, ведучи малорухливий спосіб життя, знаходиться в невизначеності за своє майбутнє. Я вважаю, що група ризику - пенсіонери - теж повинні спокійно виходити на вулиці, вести свій нормальний спосіб життя.
Життя під замком вб'є більше, ніж коронавірус. Хоча, можливо, це і є мета. Ми ж знаходимося по той бік абсурду, сказав доктор Стефано Монтанари.
Є важливий момент. Це - економіка. Зараз все закрито, крім біржі, а мільйонери можуть скупити за дуже низькими цінами ласі підприємства. А коли буде дано сигнал закінчити «операцію», то вони раптово опиняться власниками величезних маєтків. Мільйонери стануть мільярдерами, багаті - надзаможними, а середній клас - жебраками.
https://timenewlife.blogspot.com/2020/04/blog-post_75.html?spref=fb&fbclid=IwAR1vW60-P53kMPzn2YYIs6PZ2zCmPFz9FjpnFGhTV-9iIycjjkptxhNcC6w
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"Власть, к сожалению, не имеет стратегии". - Какая стратегия?!! Власть не имеет мозгов!
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Действительно ЕМКО: Власть не имеет мозгов!
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Мозги и не нужны, достаточно рефлексов, в основном хватательных.
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не хочет штраф, то пусть сидит дома! Все правильно, что штрафы сделали такие и еще больше надо сделать! Чтобы люди сидели дома! Чтобы быстрее вирус побороть и не было новых заражений.
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да) а ПЕС критикует ровно все, как робот, что делает зеленский
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Просте питання - от пенсіонерам не можна виходити більше 2 км від дому. Бабуся живе в одному кінці Києва, а прописана в іншому - у внуків. Вона вийшла в найближчий магазин за хлібом (усе законно - в масці, 2 рази в тиждень можна і магазин біля дому). Поліцай подивиться паспорт, побачить реєстрацію і оштрафує. Бабуся порушила?
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Слыш, бабуся, не прикидывайся идиотом...эти меры в том числе чтоб такие г@внюки как ты других людей не заражали...
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Москалику, просте питання - нафіга з собою носити паспорт? Маски - я розумію (і ношу ще до того, як вони стали обов'язковими), а паспорт навіщо?
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щоби не було підстав тебе затримувати на 3 години (для встановлення особи) і тягти до райвідділку.
Чому паспорт? Любий документ із фото. що посвідчує твою особу. Водійські права, для прикладу.
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А навіщо особу встановлювати? Ну от покажу я пішому патрулю документ, в них немає доступу до бази даних. ЩО ЦЕ ЇМ ДАСТЬ???
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дасть можливість скласти протокол на місці. На особу зазначену у документі.
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Якщо людина в масці в магазин іде, то за що протокол складати???
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а хто на тебе його за це склав? Норма відсилочна. Мають бути порушені конкретні карантинні обмеження. Тобі мають їх пояснити та зазначити у протоколі. Чи тобі не має чим зайнятись, вирішив про всяк випадок розширити кругозір?
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2 "понятых" = незаконно т.к. ты(ну, задержанный)+2 понятых = 3, минус мусора. = суд не поймет.
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трохи коряво написано. не можу вловити зміст? кого мінус, куди мінус? до того ж поняті як учасники чого, складання протоколу чи свідки правопорушення?
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ну ти сам, мусора не в рахунок, а треба 2 "понятих" = з тобою 3, а більше двох збиратись шо? правильно! заборонено.
це якщо є документи. а якщо ні - то пишуть що й тут мусора не мають права вписати якийсь пункт, у відділку. просто вони "на понт беруть". а суд не прийме. особливо тепер - ВР не прийняла, якби през видав постанову про НС, ВР просто висрала туфту. ну ось.:
https://defence-line.org/2020/04/plintusa-net/
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мусора мали завжди та мають право для складання протоколу (за відсутності) документів доставити до райвідділу. Суд самостійно не буде по твоїй адмінці встановлювати законність дій Президента чи ВР.
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їм в прикол тягатись вна суди, коли мона менш грамотного "лоха" взбучить? не думаю
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нафіга їм тягатись, якщо вони самі не ходять? у них є визначена особа, для судів. Це її робота. Їй за це гроші держава платить, а ось ти, будеш ходити за власні
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І чому я пішки на роботу чи в магазин через парк пройти не можу?
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подякуй довб.бам, які пікніки організовували.
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Ну так карантин має бути адекватним... Чому купі людей із важливих і дозволених сфер (сервіс електротехніки, приміром) досі не дали перепустки в транспорт?
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Поняття не маю. Я живу у маленькому місті, у нас зараз транспорт взагалі не ходить. Транспорт комунальний? ось і задавайте питання меру.
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посм как в Германии и сколько там выздоровели
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Все нужно делать с умом. Кто может заразиться гуляя в лесу?
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так не надо нарушать) и никто не оштрафует, не приходило в голову......?
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Емм, у окремих містах відмічено штрафування 5 квітня, хоча суворий карантин ввели з 6... То люди і не нарушали 5го!
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А тебе, зебанатке, не приходило в голову, что есть закон по которому твоя шмаркля сначала должен был ввести ЧП, а уже потом что то требовать, но тогда и обеспечить людей надо в карантине
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Вообще то во многих странах правительство помогает людям финансово во время карантина а не снимает последние шкуры как у нас в Уганде,тьфу Украине
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При пете бы такого ******* не было.И это у этой р только начало.Начав падать оно набирает скорость.Потому что очень любит себя, знает что у артистов нельзя помогать друг другу, у них там по головам ползают.Тоесть думает что все порешает сам, уничтожив страну таким образом. И ставит на ключевые места обязательно более тупых чем он. Так что украина заказана. Артист(ублюдок по определению) уничтожит все и разнесет на щепки.
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карантин незаконен.
Сперва "президент" вносит постан. про НС., потом Рада утвердить должна, а уж потом - "Хальт, хде твой маскен? - расстрелирен, шнель"
и реально - нас как щенков уже водят как бабаков(или хорьков, забыл как "бабак" по - российски)
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вроде бы "байбак"... я х.з., по-кацапски только пишу, но ясно что не мой родной язык. хотя, они и своего не знают толком то. че только стоит шо 5летка с мамкой грит как тут и мужчины не говорят даже по-пьяни с женами то...
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Снимайте с пальмы этого "рептилоида".
Артист со сцены это ублюдок по определению. У них там выживает только тот кто больше *****, и публика рукоплещет, только тому кто по головах других залез на вершину сцены.Уничтожив при этом всех остальных. Кто украл идей у других больше всех. Кто ****** больше всех. Почему он мистер "нет". Потому что там на их кухне моральных уродов это аксиома, нельзя верить таким как он.Сцена как и чк - это кузня моральных уродов, селекция самых отобранных ублюдков.Нормальные в такой конкурентной среде ублюдков не выживают.
И это все в одном суперублюдке селенском. Он ради понтов, тоесть рукоплескания тупых 73% будет в гавно сжигать украину в топке, лишь для себя любимого.
А еще если добавить то, что он один в семье, и мамацка постоянно его осыпала всякими ништяками и вешала на уши что он самый луцций, то дурак уже рос дебилом и уродом без надобности улучшаться еще с детства. А сцена это только подняла до запредела. То есть 40 лет с самого детства этот моральный урод совершенстовался в ублюдочности. Потому он так СИЛЬНО не переносит критику и она ТАК СИЛЬНО БЬЕТ по его самосуперлюбию той пальмы куда он лез все 40 лет.
А как он платил деньги своим квартальщикам, так он и распоряжается деньгами украины - ТОЛЬКО НА СВОИ ПОНТЫ - ЭТО СВЯТОЕ. Другим ничего больше не платит.Даже если требуют за проделанную работу.Поспрашивайте у квартальщиков(конечно он запретит им что-то вякать-это аксиома морального урода, подсматривающего за всеми) и узнаете как и на что он спускает деньги украины.Мистер "нет" во всей красе."Нет" тоже во всей красе. Этим и будут пользоваться чекисты.
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I«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
...
так само і держава повинна примусити себе поважати.
Закон є Закон!
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Дядя был ещё тот. Старой няне так заправил, что дворник вытащить не смог.
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хочеш кушать? а шо такое, весна прийшла?
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Колечко не поможет, квартирку придёться продать.
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Шо це за х...я?Зелені ви геть з глузду з'їхали? "Верховная Рада сможет воскрешать неконституционные законы"

В президентской фракции «Слуга народа» придумали, как игнорировать решения Конституционного Суда о признании законов неконституционными.

Так, помимо запланированного переезда КСУ из Киева в Харьков и упразднения возможности подачи конституционной жалобы юридическим лицом, законопроект от президентской фракции №3300 по реформированию Конституционного Суда содержит и другие интересные новеллы.

В частности, предлагается дополнить частью 3 статью 97 «Порядок исполнения решений и выводов Суда»:

«Якщо Конституційний Суд України визнав неконституційним закон України (його окремі положення), відновлення дії такого закону України (його окремих положень), що регулював відповідні суспільні відносини, здійснюється Верховною Радою України відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України».

Таким образом, нардепы предлагают предусмотреть отдельный механизм «реанимации» законов или их норм уже после признания их КСУ неконституционными.

Возможно, дело в формулировке - ведь речь идет о «возобновлении действия неконституционного закона» (что само по себе звучит странно), однако пока неясно: шутка ли этот законопроект или реальное намерение законодателей.

Следующее, не менее «интересное» предложение - дополнить статью 89 закона о КСУ следующей нормой (частью 3):

«Якщо Суд визнав закон України або інший акт (його положення) таким, що не відповідає Конституції України, у резолютивній частині рішення додатково зазначається, що прогалина в правовому регулюванні, яка виникла внаслідок цього, усувається органом, що видав акт, визнаний Судом неконституційним».

Остается открытым вопрос: возникает ли вообще такой «пробел» и необходимость его «заполнения», если определенные отношения вовсе не нуждались в регулировании? КСУ просто устанавливает такой факт неконституционности и соответствующий закон/акт или его норма утрачивает силу.

Также, по мнению авторов, отечественное процессуальное законодательство требует решения практических проблем, которые непосредственно вытекают из особенностей пересмотра судебных решений по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам.

«В существующем виде институт конституционной жалобы не может быть использован для восстановления нарушенных прав путем пересмотра выполненных судебных решений по исключительными обстоятельствами. Действующим процессуальным законодательством предусмотрено исключительное обстоятельство в виде установленной КСУ неконституционности (конституционности) закона, иного правового акта или его отдельного положения, примененного (не примененного) судом при решении дела, в случае, если решение суда еще не исполнено. Учитывая, что постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, лицо наделяется правом на обращение с конституционной жалобой фактически после вступления в силу окончательного решения по делу. Указанное подтверждается и нормой, закрепленной частью 1 статьи 56 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», согласно которой субъектом права на конституционную жалобу является лицо, которое считает, что примененный в конечном судебном решении в его деле закон Украины (его отдельные положения ) противоречит Конституции Украины. Поэтому на момент обращения лица с конституционной жалобой решение вступает в законную силу и подлежит исполнению. В большинстве случаев такое решение выполняется до момента вынесения КСУ решения о неконституционности закона или отдельного его положения. Указанное фактически делает невозможным пересмотр судебного решения именно в связи с возникшим выше исключительным обстоятельством, ведь в большинстве случаев конституционное производство занимает длительное время. Также, отдельного внимания заслуживает вопрос о том, что существует определенная категория судебных решений, которые вообще не предусматривают отдельного принудительного исполнения. То есть судебное решение, вынесенное по результатам рассмотрения конкретного дела, является выполненным с момента вступления в законную силу (например, решение о признании недействительным договора без применения последствий недействительности)», - отмечают авторы.
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КСУ просто давно потрібно було ліквідувати.
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"Партия Зеленского во время карантина не отказалась от государственных миллионов"

Партия "Слуга народа" не отказалась от государственных миллионов, как об этом ранее заявлял ее председатель, народный депутат Александр Корниенко.

То, что политсила отказалась от госфинансирования до конца года, не соответствует действительности, сообщает Bihus.info.

Заявление об отказе от бюджетных денег не поступало в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, в компетенции которого принимать такое решение. И согласовать такой отказ только на год не позволяет закон.

Журналисты напоминают, что в конце марта Корниенко заявлял: партия отказалась от госфинансирования до конца года, чтобы отдать деньги медикам в условиях борьбы с коронавирусом.

Однако, как выяснили журналисты, даже в течение недели после утверждения Корниенко заявление "Слуги народа" об отказе от госсредств не поступало в НАПК.

"По состоянию на 03.04.2020, в Национальное агентство от политической партии "Слуга народа" заявление об отказе от государственного финансирования не поступало, поэтому никаких решений о прекращении государственного финансирования политической партии не принималось", - сообщило агентство - орган, который, по Закону "О политических партиях в Украине", рассматривает заявления об отказе от финансирования.

Кроме того, подобное заявление Корниенко не может быть реализовано в рамках действующего законодательства. По крайней мере в таком виде, как об этом заявлено.

Отказаться от финансирования только на один год невозможно. По закону, финансирование получается на весь период - от выборов до выборов.

Можно предположить, что партия решила не отказываться от получения денег, а после поступления направить их в Стабилизационный фонд. Однако и эта благородная идея не может быть воплощена в соответствии с законодательством, ведь государственное финансирование можно использовать исключительно на уставную деятельность политических партий. Благотворительность ею не является.

Более того, госфинансирование партий осуществляется ежеквартально. Соответственно, на момент заявления Корниенко в марте, полной суммы, предусмотренной бюджетом на деятельность "Слуги народа" в 2020-м, на счетах партии не было, следовательно, и переслать ее в Стабфонд не могли.
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В %-ом відношенні коррупціонерам застава меньше
. ніж штраф звичайним громадянам. Ясен пень, це пов'язано з поповненням бджету за рахунок бідних. ГАНЬБА!
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я вот прочитал высеры интернет дебилов на ресурсе по поводу свободы передвижения и нарушения конституции.. мне интересно, что эти бараны будут писать или думать, когда будут загибаться в инфекционке , а свободных аппаратов вентиляции легких не будет. поскольку заняты на откачке баранов шаставших везде и всюду)))))
дебилы очнитесь, ваша жизнь в ваших руках. нефиг шастать и приносить заразу в ваши квартиры, ведь там могут жить ваши папы, мамы, дедушки и бабушки. не факт что переживут эту напасть. спасение утопающих- дело рук самих утопающих, и это аксиома. закон естественного отбора никто не отменял: дебилы сдыхают, умные выживают. )))))
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Прав на 100%. Эти уроды, которые здесь пишут о своих правах, выживут. Но о своих родных, которые находятся в группе риска, мозгов не хватает подумать. На что они своими постами толкают людей? Всем выходить на улицу и кричать о своих конституционных правах, а потом лежать под аппаратом ИВЛ и ныть, что эта власть их не защитила? Маразматы!
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Нехай платять,. адже епоха бідності скінчилась Влада має скасувати "драконівські" штрафи за порушення надмірних заборон у зв'язку з карантином, - нардеп "ЄС" Павленко - Цензор.НЕТ 9638
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на Чехах, 800евриков и ни одной падле не приходит в голову нарушить то что установлено, в том числе это касается и наших заробитчан!!
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Порушення правил карантину не є потребою ні першої, ні другоі, ні, навіть, сотої необхідності. То ж нефіг скаржитися, що це дорого коштує. Життя навіть цих мудаків, не кажучи вже про життя тих, кого вони піддають ризику, безцінне.
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В Польше, Краков.
До 12 дня во всех магазинах обслуживают только сеньоров (65+).
В масках единицы. В супермаркетах и аптеках работники в масках и перчатках. В супермаркет можно зайти предварительно на входе обработав руки и надев перчатки. Транспорт работает. Некоторые трамваи по субботнему графику, а в основном все в обычном режиме. В салоне не больше 20 человек. Но и транспорт же большой, никаких маршруток.
Люди сами по себе без толку не шатаються. Есть штрафы за гуляния без надобности, но не слышала, чтоб котшго оштрафовали.

73% - понимаете о чём это свидетельствует ?? Вас делают и делают, и правильно делают )))) зато не порох, а янык так вообще в шоке шо так можно было )))
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