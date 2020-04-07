 Влада має скасувати "драконівські" штрафи за порушення надмірних заборон у зв'язку з карантином, - нардеп "ЄС" Павленко

Про це сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Влада, на жаль, не має стратегії – маємо ухвалювати рішення у боротьбі з коронавірусом, то деякі заходи треба лагодити по ходу", – вважає депутат.
Він переконаний, що встановлений розмір штрафів за порушення карантину є неадекватним.
"17 тисяч гривень за появу без маски – важко якось корелюється з суспільною шкодою", - наголосив політик.
Він також зазначив, що й інші запроваджені урядом заходи значно жорсткіші, ніж того потребує епідеміологічна ситуація. До того ж їх фактично складно виконувати без порушень.
"Доволі багато питань щодо тих обмежень, які були запроваджені Кабміном. Ми бачили, що у великих містах доходить до сутичок. З одного боку, люди повинні розуміти, що за порушення розумних обмежувальних заходів настане відповідальність. Але, з іншого боку, влада роздає забагато наказів, які просто не можуть бути виконані, або за їх виконанням дуже важко прослідкувати", – сказав Ростислав Павленко.
Депутат також закликав владу прислухатись до розумних пропозицій від опозиції, громадськості та експертів і вносити необхідні зміни до карантинних обмежень.
"Напрацьовуємо ці проєкти. І, власне, тому звертаємося до влади щодо того, щоб цей діалог був постійним, щоб влада чула не тільки себе, але й опозицію, звичайних людей та експертів, і могла корегувати обмежувальні заходи, щоб боротьба йшла з вірусом, а не з простими громадянами", – зазначив він.
Говоришь милицыонэру, я же не лох какойта, я гражданин этой страны. И вообще мы все президенты и цэ истына
Что такое логикотерапия? Из того что понятно, что короновирус отключает легкие. Особенно рахитные легкие, которые являются слабым звеном куда вирус может развить свой удар на полную мощность.А что нужно сделать, чтобы защитить от его способности нанести удар?
Правильно. Дать легким ницшевской *****, тоесть тренировка на предельных режимах, где легкие не убиваются.
А что это может быть? Надувать шары так, чтобы ***** скрутило от переизбытка кислорода или его недостачи.Духовые инструменты наверное при длительном использовании помогут, траходром на предельных режимах.
Или без прогрева бегануть так чтобы бошка думала что уже ****** приходит от нехватки воздуха.И тут же расслабиться, потом снова.
Ну а дальше сами придумайте как можно прокачать свои легкие.
Julia Meruňka
4 апреля в 23:16
"Коронавирус в Чехии! Не могу не написать, как к трагедии, которая так неожиданно потрясла весь мир отнеслись в Чехии, респект и уважение руководству страны!
* проезд в период карантина полностью бесплатный, независимо от того, городской транспорт или междугородний. Транспорт ходит чётко по графику.
* всем предпринимателям государство единоразово предоставило помощь в размере 25 000 крон ( примерно 26 000 грн)
* дают отсрочку на 6 месяцев на все кредиты и ипотеки
* магазины переполнены продуктами, на все скидки 30-50%, очередей нет!
* бензин в период карантина подешевел на 40%
* если не ходишь на работу, сидишь дома на карантине, получаешь 80% зарплаты, мелочь, но приятно!
Возможно, про что-то я ещё забыла написать, но одним словом, чувствуется, что государство делает все, чтобы максимально обеспечить населению защиту и комфорт в период карантина. Да, мы ходим в масках, но и их получаем бесплатно, что тоже не могу не отметить, зная как это сейчас печально в Украине. Очень хотелось бы, чтобы так как у нас было везде, а особенно в родной Украине!"
В Москве мужик выгуливал собаку в неположенном месте, а ментов послал на три буквы!
И тоталитарный режим пути оштрафовал его на 1000 р.!
Фамилия Шмыгаль была известной только в грабительском клане Ахметова. Чему мог там научиться Шмыгаль: создавать схемы уклонения от налогов, увода прибыли в оффшоры. И чего нам ожидать от него? Этот сброд ни во что ставит Украину и ее граждан.
Пройдет время и его фамилия и "светлый" образ его канут в Вечность, а позор страны, допустившей к власти подонков и негодяев останется навсегда.
Как говориться, с каждым новым все "лучше да лучше", хуже некуда!
В штатах одна дура пошутила, покашляла почихала на продукты
ДЕМОНСТРАТИВНО...ущерб на 35 тыс баксов уничтоженных продуктов...
Життя під замком вб'є більше, ніж коронавірус. Хоча, можливо, це і є мета. Ми ж знаходимося по той бік абсурду, сказав доктор Стефано Монтанари.
Є важливий момент. Це - економіка. Зараз все закрито, крім біржі, а мільйонери можуть скупити за дуже низькими цінами ласі підприємства. А коли буде дано сигнал закінчити «операцію», то вони раптово опиняться власниками величезних маєтків. Мільйонери стануть мільярдерами, багаті - надзаможними, а середній клас - жебраками.
https://timenewlife.blogspot.com/2020/04/blog-post_75.html?spref=fb&fbclid=IwAR1vW60-P53kMPzn2YYIs6PZ2zCmPFz9FjpnFGhTV-9iIycjjkptxhNcC6w
Чому паспорт? Любий документ із фото. що посвідчує твою особу. Водійські права, для прикладу.
це якщо є документи. а якщо ні - то пишуть що й тут мусора не мають права вписати якийсь пункт, у відділку. просто вони "на понт беруть". а суд не прийме. особливо тепер - ВР не прийняла, якби през видав постанову про НС, ВР просто висрала туфту. ну ось.:
https://defence-line.org/2020/04/plintusa-net/
Сперва "президент" вносит постан. про НС., потом Рада утвердить должна, а уж потом - "Хальт, хде твой маскен? - расстрелирен, шнель"
и реально - нас как щенков уже водят как бабаков(или хорьков, забыл как "бабак" по - российски)
Артист со сцены это ублюдок по определению. У них там выживает только тот кто больше *****, и публика рукоплещет, только тому кто по головах других залез на вершину сцены.Уничтожив при этом всех остальных. Кто украл идей у других больше всех. Кто ****** больше всех. Почему он мистер "нет". Потому что там на их кухне моральных уродов это аксиома, нельзя верить таким как он.Сцена как и чк - это кузня моральных уродов, селекция самых отобранных ублюдков.Нормальные в такой конкурентной среде ублюдков не выживают.
И это все в одном суперублюдке селенском. Он ради понтов, тоесть рукоплескания тупых 73% будет в гавно сжигать украину в топке, лишь для себя любимого.
А еще если добавить то, что он один в семье, и мамацка постоянно его осыпала всякими ништяками и вешала на уши что он самый луцций, то дурак уже рос дебилом и уродом без надобности улучшаться еще с детства. А сцена это только подняла до запредела. То есть 40 лет с самого детства этот моральный урод совершенстовался в ублюдочности. Потому он так СИЛЬНО не переносит критику и она ТАК СИЛЬНО БЬЕТ по его самосуперлюбию той пальмы куда он лез все 40 лет.
А как он платил деньги своим квартальщикам, так он и распоряжается деньгами украины - ТОЛЬКО НА СВОИ ПОНТЫ - ЭТО СВЯТОЕ. Другим ничего больше не платит.Даже если требуют за проделанную работу.Поспрашивайте у квартальщиков(конечно он запретит им что-то вякать-это аксиома морального урода, подсматривающего за всеми) и узнаете как и на что он спускает деньги украины.Мистер "нет" во всей красе."Нет" тоже во всей красе. Этим и будут пользоваться чекисты.
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
...
так само і держава повинна примусити себе поважати.
Закон є Закон!
В президентской фракции «Слуга народа» придумали, как игнорировать решения Конституционного Суда о признании законов неконституционными.
Так, помимо запланированного переезда КСУ из Киева в Харьков и упразднения возможности подачи конституционной жалобы юридическим лицом, законопроект от президентской фракции №3300 по реформированию Конституционного Суда содержит и другие интересные новеллы.
В частности, предлагается дополнить частью 3 статью 97 «Порядок исполнения решений и выводов Суда»:
«Якщо Конституційний Суд України визнав неконституційним закон України (його окремі положення), відновлення дії такого закону України (його окремих положень), що регулював відповідні суспільні відносини, здійснюється Верховною Радою України відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України».
Таким образом, нардепы предлагают предусмотреть отдельный механизм «реанимации» законов или их норм уже после признания их КСУ неконституционными.
Возможно, дело в формулировке - ведь речь идет о «возобновлении действия неконституционного закона» (что само по себе звучит странно), однако пока неясно: шутка ли этот законопроект или реальное намерение законодателей.
Следующее, не менее «интересное» предложение - дополнить статью 89 закона о КСУ следующей нормой (частью 3):
«Якщо Суд визнав закон України або інший акт (його положення) таким, що не відповідає Конституції України, у резолютивній частині рішення додатково зазначається, що прогалина в правовому регулюванні, яка виникла внаслідок цього, усувається органом, що видав акт, визнаний Судом неконституційним».
Остается открытым вопрос: возникает ли вообще такой «пробел» и необходимость его «заполнения», если определенные отношения вовсе не нуждались в регулировании? КСУ просто устанавливает такой факт неконституционности и соответствующий закон/акт или его норма утрачивает силу.
Также, по мнению авторов, отечественное процессуальное законодательство требует решения практических проблем, которые непосредственно вытекают из особенностей пересмотра судебных решений по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам.
«В существующем виде институт конституционной жалобы не может быть использован для восстановления нарушенных прав путем пересмотра выполненных судебных решений по исключительными обстоятельствами. Действующим процессуальным законодательством предусмотрено исключительное обстоятельство в виде установленной КСУ неконституционности (конституционности) закона, иного правового акта или его отдельного положения, примененного (не примененного) судом при решении дела, в случае, если решение суда еще не исполнено. Учитывая, что постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, лицо наделяется правом на обращение с конституционной жалобой фактически после вступления в силу окончательного решения по делу. Указанное подтверждается и нормой, закрепленной частью 1 статьи 56 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», согласно которой субъектом права на конституционную жалобу является лицо, которое считает, что примененный в конечном судебном решении в его деле закон Украины (его отдельные положения ) противоречит Конституции Украины. Поэтому на момент обращения лица с конституционной жалобой решение вступает в законную силу и подлежит исполнению. В большинстве случаев такое решение выполняется до момента вынесения КСУ решения о неконституционности закона или отдельного его положения. Указанное фактически делает невозможным пересмотр судебного решения именно в связи с возникшим выше исключительным обстоятельством, ведь в большинстве случаев конституционное производство занимает длительное время. Также, отдельного внимания заслуживает вопрос о том, что существует определенная категория судебных решений, которые вообще не предусматривают отдельного принудительного исполнения. То есть судебное решение, вынесенное по результатам рассмотрения конкретного дела, является выполненным с момента вступления в законную силу (например, решение о признании недействительным договора без применения последствий недействительности)», - отмечают авторы.
Партия "Слуга народа" не отказалась от государственных миллионов, как об этом ранее заявлял ее председатель, народный депутат Александр Корниенко.
То, что политсила отказалась от госфинансирования до конца года, не соответствует действительности, сообщает Bihus.info.
Заявление об отказе от бюджетных денег не поступало в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, в компетенции которого принимать такое решение. И согласовать такой отказ только на год не позволяет закон.
Журналисты напоминают, что в конце марта Корниенко заявлял: партия отказалась от госфинансирования до конца года, чтобы отдать деньги медикам в условиях борьбы с коронавирусом.
Однако, как выяснили журналисты, даже в течение недели после утверждения Корниенко заявление "Слуги народа" об отказе от госсредств не поступало в НАПК.
"По состоянию на 03.04.2020, в Национальное агентство от политической партии "Слуга народа" заявление об отказе от государственного финансирования не поступало, поэтому никаких решений о прекращении государственного финансирования политической партии не принималось", - сообщило агентство - орган, который, по Закону "О политических партиях в Украине", рассматривает заявления об отказе от финансирования.
Кроме того, подобное заявление Корниенко не может быть реализовано в рамках действующего законодательства. По крайней мере в таком виде, как об этом заявлено.
Отказаться от финансирования только на один год невозможно. По закону, финансирование получается на весь период - от выборов до выборов.
Можно предположить, что партия решила не отказываться от получения денег, а после поступления направить их в Стабилизационный фонд. Однако и эта благородная идея не может быть воплощена в соответствии с законодательством, ведь государственное финансирование можно использовать исключительно на уставную деятельность политических партий. Благотворительность ею не является.
Более того, госфинансирование партий осуществляется ежеквартально. Соответственно, на момент заявления Корниенко в марте, полной суммы, предусмотренной бюджетом на деятельность "Слуги народа" в 2020-м, на счетах партии не было, следовательно, и переслать ее в Стабфонд не могли.
. ніж штраф звичайним громадянам. Ясен пень, це пов'язано з поповненням бджету за рахунок бідних. ГАНЬБА!
дебилы очнитесь, ваша жизнь в ваших руках. нефиг шастать и приносить заразу в ваши квартиры, ведь там могут жить ваши папы, мамы, дедушки и бабушки. не факт что переживут эту напасть. спасение утопающих- дело рук самих утопающих, и это аксиома. закон естественного отбора никто не отменял: дебилы сдыхают, умные выживают. )))))
До 12 дня во всех магазинах обслуживают только сеньоров (65+).
В масках единицы. В супермаркетах и аптеках работники в масках и перчатках. В супермаркет можно зайти предварительно на входе обработав руки и надев перчатки. Транспорт работает. Некоторые трамваи по субботнему графику, а в основном все в обычном режиме. В салоне не больше 20 человек. Но и транспорт же большой, никаких маршруток.
Люди сами по себе без толку не шатаються. Есть штрафы за гуляния без надобности, но не слышала, чтоб котшго оштрафовали.
73% - понимаете о чём это свидетельствует ?? Вас делают и делают, и правильно делают )))) зато не порох, а янык так вообще в шоке шо так можно было )))