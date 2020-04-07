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 Політика України, Здоров'я
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 У Prozorro розповіли, як Україна закуповує тести на COVID-19: Придбали 44,3 тис. шт. на 14 млн грн, з них 4,4 тис. ПЛР-тести. ІНФОГРАФІКА

Станом на 5 квітня в Україні через Prozorro закупили 44 320 тестів на COVID-19 на 14 мільйонів гривень, з них тільки 4442 штук - ПЛР-тести.

З 25.03 по 4.04 включно придбали понад 27 тис. тестів. Для порівняння, з 1.03 по 25.03 закупили менше 17 тис. Закупівлі стають інтенсивнішими. І якщо 26.03 ще були області, в яких через Prozorro не закупили жодного теста, на початку квітня такихнемає, повідомляє dozorro, передає Цензор.НЕТ

Рекордсмен закупівлі тестів — Київська область (понад 10 тис.). Активно їх купували також в Дніпропетровській (7,6 тис.) і Донецькій областях (5,5 тис.).

Не поспішають запасатися в Кіровоградській (90 тестів), Рівненській (140) і Сумській (145) областях.

В Миколаївській області за даними Центр громадського здоров’я України станом на 6 квітня не виявили жодного випадку захворювання на COVID-19. Цікаво, що в цій області перший договір про закупівлі тестів опублікували в системі 25.03.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова збільшити тестування на коронавірусну інфекцію і проводити 30 тисяч тестів на тиждень, пізніше і 80 тисяч, - Ляшко. ВIДЕО

90 % тестів, які закупили в Україні через Prozorro — це експрес-тести. Вони показують наявність в крові антитіл до вірусу. Тобто дають позитивний результат для людей, організм яких активно бореться з COVID-19, і тих, хто перехворів. Їх багато купують центри надання первинної медичної допомоги та звичайні лікарні.

Точно діагностувати коронавірус можна лише за результатами ПЛР-тестів, які встановлюють саме наявність вірусу, а не антитіл до нього. Їх переважно купують лабораторії.

46 % тестів (понад 20 тис. штук), які купили через Prozorro, поставили 5 компаній. З ними уклали 52 договори на суму 7,2 млн грн. Серед цієї п’ятірки, дві фірми фігурують у кримінальних провадженнях.

Зокрема, цікава компанія обіймає четверте місце за поставками тестів в Prozorro. ТОВ "АЛТ УКРАЇНА ЛТД" — фігурант декількох кримінальних справ, про які багато пишуть NashiGroshi З них дві — стосуються закупівель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 40% з усіх ПЛР-тестів, зроблених в Україні, провели в Києві, - Кличко

ТОВ "Інкос лайн" — найбільший постачальник тестів через Prozorro — теж фігурує в кримінальному провадженні про розтрату. Цікаво також, що третє місце в нашому рейтингу найбільш успішних постачальників займає фірма-новачок ТОВ "МЕД ДІАГНОСТИК". З нею поки уклали лише один договір, проте на поставку 5 тисяч тестів на 1,4 млн грн.

До переліку найбільших постачальників тестів також потрапили компанії ТОВ "МРІЯ-МЕДІКАЛ" і КП "ФАРМАЦІЯ".

У Prozorro розповіли, як Україна закуповує тести на COVID-19: Придбали 44,3 тис. шт. на 14 млн грн, з них 4,4 тис. ПЛР-тести 01
У Prozorro розповіли, як Україна закуповує тести на COVID-19: Придбали 44,3 тис. шт. на 14 млн грн, з них 4,4 тис. ПЛР-тести 02
У Prozorro розповіли, як Україна закуповує тести на COVID-19: Придбали 44,3 тис. шт. на 14 млн грн, з них 4,4 тис. ПЛР-тести 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187311
 
 
 Топ коментарі
 
44 тыс тестов, а сделали только 5 тыс.
Африканский уровень.
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А ему что впервой? Осел брешет как дышит...а дышит он часто..
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А Зю ж запевняв, що ми завезли сотнями тисяч кілька разів ?
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А Зю ж запевняв, що ми завезли сотнями тисяч кілька разів ?
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клоун и парашенка - два жидовских лжеца
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за маленьким исключением :

один брешет, а второй нет
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До таких лет дожил и до одного считать не научился!
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Пока летел за тестами - зю радостно говорил нам "привезут 1млн тестов!", а когда тот же самолёт сел в Борисполе - зю уже говорил что привезли 250тыс..а куда вдруг "пропали" аж 750тыс тех тестов - зю промолчал.
Вот и всё "массовое тестирования и диагностика" от зелени.😕
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44 тыс тестов, а сделали только 5 тыс.
Африканский уровень.
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Вероятно считаются только ПЦР-тесты, которые однозначно определяют вирус.
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К слову, у небратьев 5 тыс. тестов делают каждые 3 часа
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Так Зеленський казав за 10 мільйонів тестів.Що збрехав?
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А ему что впервой? Осел брешет как дышит...а дышит он часто..
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из контекста вырвано и вообще, это не его компетенция
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Если закупили из 44 320 тестов, только 4442 штук - ПЦР-тесты - то мы видим, что врачи просто дерибанят бюджетные деньги!
По-другому понять такие закупки НЕЛЬЗЯ!

В Prozorro рассказали, как Украина закупает тесты на COVID-19: Приобрели 44,3 тыс. шт на 14 млн грн, из них 4,4 тыс. ПЦР-тесты - Цензор.НЕТ 6419

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та кто тем врачам доверит деньги ? )))

ты, как ребёнок, чесслово ))
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Так деньги не хирурги и инфекционисты дерибанят, а начальники облздравов, главврачи больниц и поликлиник. Те, кто еще месяц назад бодро докладывали, что они полностью готовы к Пандемии!
Ты, как ребёнок, чесслово )) У Prozorro розповіли, як Україна закуповує тести на COVID-19: Придбали 44,3 тис. шт. на 14 млн грн, з них 4,4 тис. ПЛР-тести - Цензор.НЕТ 5289
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я считаю, что деньги раздеребанены не доходя до начальников облздравов
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Зайди на Прозоро и посмотри чьи заявки на закупку никому не нужных экспресс-тестов. Будешь очень удивлен!
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Суть, потому что дураков нет - любые руки в доле
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Вот ее коллеги, которые никуда не делись, и разворовывают то, что должно идти на спасение жизни людей!
У Prozorro розповіли, як Україна закуповує тести на COVID-19: Придбали 44,3 тис. шт. на 14 млн грн, з них 4,4 тис. ПЛР-тести - Цензор.НЕТ 8495
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А владелец фирмы новичка...ну той которая Мед диагностик....кто? Не вор крадуцкий слуцайно?
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Неужели снова мародер наживается?! Никак не уйметься
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Короче. "Нада проста пиристать балеть". Зе .
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Польша кипишует, что очень мало тестирует людей, при этом делая 10 000 тестов в день.

Зелень это дно, конечно не такое как те, что ее привели к власти, но дно
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