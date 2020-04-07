EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини, Суспільство
  2344  54
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2288) Київ (7612) Кличко (1071) ліки (366) Фармація (2) аптека (37) COVID-19 (3196) коронавірус (1839) маски (13)

 Сьогодні в мережу комунальних аптек "Фармація" надійдуть 200 тис. захисних масок, - Кличко

Ще 200 000 масок сьогодні надійдуть у продаж в мережу комунальних аптек "Фармація".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Місто отримало ще одну партію масок, замовило і придбало. І сьогодні 200 000 масок надійдуть у продаж у мережу комунальних аптек "Фармація"", - сказав Кличко.

Також, за словами мера Києва, медзаклади столиці, де лікують хворих на коронавірус, вже отримали препарат "плаквініл" – протималярійні ліки, які медики в різних країнах світу застосовують сьогодні для лікування COVID-19.

Також дивіться: У столиці підготовлено 4 бази для обсервації киян, які повертаються з-за кордону, - Кличко. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні виробляють майже 900 тис. масок на добу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187308
 
 
 Топ коментарі
 
стесняюсь спросить даром таки или по цене прошлогодней упаковки???
 показати весь коментар
 
По две гривны Зеленский продал заграницу своим партнёрам по бизнесу, а по 22 тебе продадут в Украине, какая разница по две или по 22 Главное Зеленский
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
стесняюсь спросить даром таки или по цене прошлогодней упаковки???
 показати весь коментар
 
 
Вопрос цены ? Радуйтесь , в Днепре вообще нет .
 показати весь коментар
 
 
Цена играет не последнюю роль...учитывая тот факт что маска одноразовая...и их нужно не один десяток..
 показати весь коментар
 
 
Вчера обошел 4 аптеки, говорят были маски, месяца 2 назад...
 показати весь коментар
 
в Эпицентре Киева упаковка 50 шт 850 грн стоит. Как считаете, на них есть спрос?
 показати весь коментар
 
 
Ну да. про производителя не скажу. Не знаю.
 показати весь коментар
 
 
во Львове шьют. Сам купил, с первых рук по 10 грн.
заказ висит на 10 млн. шт.
 показати весь коментар
 
 
Маски фирмы "Сами шьют" - это даже от пыли не спасает!
"Сами шьют" хуже чем вообще без маски, потому что человек не понимает, что носок на лице ни его , ни коружающих не защищает!
 показати весь коментар
 
 
зато менты не ********, и в маршрутку можно.
 показати весь коментар
 
Марлевые по 10 грн. были, но не успел купить.
 показати весь коментар
 
По две гривны Зеленский продал заграницу своим партнёрам по бизнесу, а по 22 тебе продадут в Украине, какая разница по две или по 22 Главное Зеленский
 показати весь коментар
 
 
Вчера купил по 15грн (именно сеть Фармация).
Но дают по 3 шт в одни руки. Девочка-фармацевт одна в аптеке, без перчаток, цапает эти маски руками, которыми держала только что деньги...
Короче - маски типа есть, но и бардак тоже.
 показати весь коментар
 
гы...гы...ну в смысле по 80 грн за штуку....порадуемся их навару гойи....
 показати весь коментар
 
 
Это 1 району на день.Вопрос,собак завезут?
 показати весь коментар
 
що таке 200 тисяч для 5мільйонного міста...
 показати весь коментар
 
 
если упаковками по 50 шт продавать, то и по 20 накладно выходит
 показати весь коментар
 
Правда те маски ни от чего не защищают Сегодня в сеть коммунальных аптек "Фармация" поступят 200 тыс. защитных масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 8699но то вже таке...хотя у многих людей после нашения постоянно масок могут вполне себе возникнуть проблемы с органами дыхания ...
 показати весь коментар
 
 
захищають. здорових людей від хворих чи від носіїв вірусу.
 показати весь коментар
 
Та нихрена они ни от чего не защищают , Сегодня в сеть коммунальных аптек "Фармация" поступят 200 тыс. защитных масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 2669толку от них практически никакого а вот вреда уйма ,эту маску люди постоянно поправляют руками ,которыми только что трогали поручни в транспорте ,ручки дверные ,кнопки лифтов и Т.Д. а потом успешно вытирают их об эти маски ,Это придумали либо конченные идиоты ,либо мудаки которые хотят на этих масках навариться .. Сегодня в сеть коммунальных аптек "Фармация" поступят 200 тыс. защитных масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 3226
 показати весь коментар
 
 
просто нужно забыть уже лезть руками к лицу
 показати весь коментар
 
 
это одна на 15 человек? по очереди всем подъездом носить буИм?
 показати весь коментар
 
Сначала найди ту Фармацию, потом будешь ломать голову.
Посмотрел карту - от меня ближайшая 5 км.
 показати весь коментар
 
 
дядя виталик, ты дурак? такая новость даже для райцентра не совсем подходит
 показати весь коментар
 
 
Аптечна система "Конфискат-распродажа" от Зеленой сопли
 показати весь коментар
 
 
На очко себе маску натяни середина весны высокая солнечная активность ультрафиолета к которому очень чувствительны большинство вирусов уроды заставили всех ходить в масках просто гулять нельзя при естественной вентиляции а в трамвае и магазинах можно
 показати весь коментар
 
 
Ура, наши победили, *****. Сегодня в сеть коммунальных аптек "Фармация" поступят 200 тыс. защитных масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 2135
Знакомый предприниматель, чтобы не закрывать контору, решил раздавать клиентам маски бесплатно. Для этого просто заказал их несколько тысяч разных фасонов на местной швейной фабрике (какой оригинал, да?). Цена вопроса - от десяти до двенадцати грн. за штуку. Обошелся без авиамостов, гуманитарной помощи, кредитов МВФ и прочей херни.
Но это ведь не наш метод, да?
 показати весь коментар
 
 
Маски повинні безкоштовно роздавати,а не продавати в 10 разів дорожче.Чим тут пишатися,незрозуміло.
 показати весь коментар
 
 
ими надо было обеспечить народ и вчера, и бесплатно!
 показати весь коментар
 
 
у меня в микрорайоне в аптеке маски есть - но по 25 гр , не сильно и на покупаешь
 показати весь коментар
 
 
а смысл? чтобы купить маску надо выйти на улицу а выходить на улицу без маски неззя!!
 показати весь коментар
 
 
В суботу заступник мера сказал что завезли 70000 в фармацию - пошел в воскресенье аптека 60 *****
 показати весь коментар
 
 
Щойно з аптеки.... Об'ява на склі:
" Масок ПОКИ ЩО нема"
 показати весь коментар
 
 
господина. мэра
на 4 млн жителей / с действием маски 2-3 часа / 2000000
''''большое достижение''''
а запустить швейные предприятия //слабо//
лучше кормить китайцев стоимость перелетов
сядь без з/п и сбережений
 показати весь коментар
 
 
Так не далее как вчерась уже были.Обещания. День сурка.
 показати весь коментар
 
 
Нас 40 миллионов людей, маски нужно менять через 2-4 часа..
Кличко, как ты думаешь, сколько нужно масок людям?
Даже для одного Киева этого мало, это 5% от положенного.
И маски пусть станут как были, по 0,45грн.шт.
 показати весь коментар
 
 
Я уже потратил всю пенсию на маски, но если соблюдать правила, мне и жене явно не хватит на месяц. ВОЗ не требует везде носить маску, а Кличко требует, хоть их явно 10% от потребности, самоделки же опасны для здоровья, как и неправильное использование фабричных. Результат такой, что у меня в большом дворе нового ЖК три дня назад большинство гуляли в масках, а сегодня только четверть - треть, люди стали их экономить для хождения по улицам.
 показати весь коментар
 
А почему Фармация???? У них самые высокие цены!

Откат, Виталя, нормальный предложили???
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору