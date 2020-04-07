 Сьогодні в мережу комунальних аптек "Фармація" надійдуть 200 тис. захисних масок, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Місто отримало ще одну партію масок, замовило і придбало. І сьогодні 200 000 масок надійдуть у продаж у мережу комунальних аптек "Фармація"", - сказав Кличко.
Також, за словами мера Києва, медзаклади столиці, де лікують хворих на коронавірус, вже отримали препарат "плаквініл" – протималярійні ліки, які медики в різних країнах світу застосовують сьогодні для лікування COVID-19.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні виробляють майже 900 тис. масок на добу.
https://www.youtube.com/watch?v=kpl4Q7URXZ4
заказ висит на 10 млн. шт.
"Сами шьют" хуже чем вообще без маски, потому что человек не понимает, что носок на лице ни его , ни коружающих не защищает!
Но дают по 3 шт в одни руки. Девочка-фармацевт одна в аптеке, без перчаток, цапает эти маски руками, которыми держала только что деньги...
Короче - маски типа есть, но и бардак тоже.
Глава МИД Польши Чапутович обвинил РФ в использовании пандемии коронавируса для дезинформации
Британские депутаты осудили Иран, Китай и Россию за дезинформацию о коронавирусе
Посмотрел карту - от меня ближайшая 5 км.
Знакомый предприниматель, чтобы не закрывать контору, решил раздавать клиентам маски бесплатно. Для этого просто заказал их несколько тысяч разных фасонов на местной швейной фабрике (какой оригинал, да?). Цена вопроса - от десяти до двенадцати грн. за штуку. Обошелся без авиамостов, гуманитарной помощи, кредитов МВФ и прочей херни.
Но это ведь не наш метод, да?
" Масок ПОКИ ЩО нема"
на 4 млн жителей / с действием маски 2-3 часа / 2000000
''''большое достижение''''
а запустить швейные предприятия //слабо//
лучше кормить китайцев стоимость перелетов
сядь без з/п и сбережений
Кличко, как ты думаешь, сколько нужно масок людям?
Даже для одного Киева этого мало, это 5% от положенного.
И маски пусть станут как были, по 0,45грн.шт.
Откат, Виталя, нормальный предложили???