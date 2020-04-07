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Все про:банки (385) Бондар (21) ВР (7424) Коломойський (831) Василевська-Смаглюк (25) Поляков_Антон (24) Мариковський Олександр (1)

 Розгляд правок до "антиКоломойського" законопроєкту триватиме рік, на утримання ВР за цей час витратиться близько 2 млрд грн, - "слуга народу" Мариковський

Розгляд поправок до "антиКоломойського" законопроєкту у Верховній Раді займе календарний рік.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп від СН Олександр Мариковський, передає Цензор.НЕТ.

"Новий успішний метод блокування роботи Ради - подання депутатом безмежної кількості правок. Відпрактиковано на знятті мораторію на продаж землі сільгосппризначення. Наступний законопроект, який блокується в цілях усім відомого бенефіціара - законопроект 2571-д, що забороняє повернення банків колишнім бенефіціарам", - розповів він.

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"Ось список депутатів, які планують паралізувати роботу Верховної Ради (кількість правок, час розгляду в пленарних тижнях і календарних).

1 місце. Вигнанець із Слуги народу Антон Поляков (6033, 4 пленарні тижні / 3 календарні місяці)

2 місце. Співголова групи "За майбутнє" Віктор Бондар
(1911, 2 пленарні тижні / 1,5 календарні місяці)

3 місце. Дмитро Чорний (1781, 2 пленарні тижні / 1,5 календарні місяці);

4 місце Ольга Василевська Смаглюк (1689, 2 пленарні тижні / 1,5 календарні місяці)

5 місце. Олег Дунда – "Слуга Народу" (1656, 2 пленарні тижні / 1,5 календарні місяці)

6 місце. Сергій Демченко (1463, 1 пленарний тиждень / 3 календарні тижні)

7 щасливе місце. Олександр Дубінський – "Слуга Народу" - Округ 94 (1199, 2/3 пленарний тиждень, 3 календарні тижні)

З 3 по 7 місця належать колегам з нашої фракції.

Дуже сподіваюсь, що колеги зрозуміють, що робота Верховної Ради:

- заблокується на 10,5 календарні місяця (14 пленарних тижнів);

- з урахуванням канікул - це 1 рік, за який з бюджету витратиться близько 2 мільярдів гривень платників податків на утримання Верховної Ради.

Давайте разом попросимо депутатів в них в коментарях забрати свої правки або зменшити їх до мінімуму", - закликав "слуга народу" Мариковський.

Як повідомлялося, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам. Законопроєкт був прийнятий в першому читанні 30 березня, в понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.

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Нагадаємо, що законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До "антиКоломойського" законопроєкту внесли понад 16 тис. поправок, - нардеп від "Голосу" Железняк

Розгляд правок до антиКоломойського законопроєкту триватиме рік, на утримання ВР за цей час витратиться близько 2 млрд грн, - слуга народу Мариковський 01
Розгляд правок до антиКоломойського законопроєкту триватиме рік, на утримання ВР за цей час витратиться близько 2 млрд грн, - слуга народу Мариковський 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187304
 
 
 Топ коментарі
 
Зебіли, ви хоч задоволені? Не бачу ваших лайків під новиною...
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Слуги дьявола столько не протянут.
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Тепер всі знають, кому дякувати за дефолт. За відсутність роботи, заробітку, їжі, пенсій. 73%, дасте їм ще 365 днів? Потерпите? Хай навчаються
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**********... А если попробовать в турборежиме, а? Как вы начали?? Смогем???
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Я не завидую Зеле и Бене...,сидеть между молотом и наковальней НАРОДА,это Эшафот... Рассмотрение правок к "антиКоломойскому" законопроекту займет год, - "слуга народа" Мариковский обнародовал список подавших поправки нардепов - Цензор.НЕТ 7106
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не знаю как эшафот но гильотина работает куда быстрей и эффективней.(быстро и надёжно,и что самое главное никаких тебе травм!!эффект 100%) Розгляд правок до "антиКоломойського" законопроєкту триватиме рік, на утримання ВР за цей час витратиться близько 2 млрд грн, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 4627 Розгляд правок до "антиКоломойського" законопроєкту триватиме рік, на утримання ВР за цей час витратиться близько 2 млрд грн, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 8001
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А вы думали для чего придумали ФЕЙК с Коронвирусом?
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А тепер рахуємо. 30 березня прийняли закон у 1 читанні, з того дня пройшло 7 днів = 168 год = 10080 хв. Тепер рахуємо продуктивність народних вишкребків:
1. Поляков - 1 правка за 1 хв 40 с.
2. Бондар - 5 хв 16 с
3. Чорний - 5 хв 40 с
4. Василевська-Смаглюк - 5 хв 58 с
5. Дунда - 6 хв 5 с
6. Демченко - 6 хв 53 с
7. Дубінський - 8 хв 24 с

І це без перерви на сон, їжу чи туалет...
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всё было заготовлено на Бениной кухне и роздано с доплатой
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Да он их и не писали . Их написали бенины юристы , а этим ушлёпкам дали уже всё готовое , шоб они только отнесли в Раду и зарегистрировали . Спрoси любого из них , они хоть знают что там , в этих поправках . ? Розгляд правок до "антиКоломойського" законопроєкту триватиме рік, - "слуга народу" Мариковський оприлюднив список нардепів, які подали поправки - Цензор.НЕТ 3465 .Не ответят .

Вот не представляю , как Поляков например , чувак с обычным средним образованием ( средняя школа или -максимум техникум ) может как нибудь шарить в банковском деле и в банковских законах , шоб написать аж 6 тыс поправок . Розгляд правок до "антиКоломойського" законопроєкту триватиме рік, - "слуга народу" Мариковський оприлюднив список нардепів, які подали поправки - Цензор.НЕТ 7355 .. Невероятно просто .
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Треба щоб до них в Раду прийшов Голобородько, тоді поправки попадають.
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Нужно менять регламент, чтобы все поправки приняли СПИСКОМ!
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ага. ну тогда точно мудрый нарид в ломбард паркет понесёт, чтобы с Беней рассчитаться.
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сидіть поки дим не піде.круглодобово.особливо ті,хто подав
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список бененых шестерок что-то слишком скромный. беня начинает испытывать финансовые трудности? или считает, что и так сойдет?
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и почему люди ненавидят евреев???????????????? не пойму, ведь классные и очень чесные ребята....................................
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А сколько еврейских фамилий в списке? 90% выходцы из "простого народа", у которых ценности это "прибарахлиться" и "подняться".
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"Я бы мог уничтожить всех жидов и цыган,но оставил немного чтобы потомки поняли почему я это делал" (А.Г.)
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Я думаю, Клоун сам не хочет принятия этого закона. Скажет потом: "Ну, я сделал все, что мог. Но я не могу влиять на депутатов. В дефолте виноват Порошенко. Путин нам поможет."
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100%. Тактика валить все на папиредников всегда срабатывала.
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ДЕФОЛТ сработает ЗЕленскому по голове

он то знает
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Зараз кацапи педалюють тему надання Україні допомоги в біологічному захисті, за прикладом "Італії". З нашого боку я подібного не чув, але мокшанє на це чомусь дуже розраховують? Може для цього Зеля і банда вивезли засоби захисту?
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Итак, слуги бабки себя в очередной раз засветили.
Но все равно найдутся толпы дегенератов, которые будут продолжать голосовать за тюлек, смаглевских, сосевских, дубинских, раздуплинских ибо гуппи не в состоянии запомнить более чем два дня из своей жизни.
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Розрекламовані ЗЕ і його дружиною уроки онлайн- вчителька неправильно вирішила приклад з математики у 5 класі! ЗЕкомнда і тут обісралася : запросили тупих вчителів! Дивися сам:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=CM6KdZDZObM&feature=emb_logo
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Ну так не бывает такой ситуации из которой зеко ***** не вышла бы с позором.
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"слуги бабломойского " должны создать себе Взраду бабломойского,но сначала сложить мандаты депутатов "слуг украинского народа" , и поправки которые они внесли и касаются не украинского народа,а монет бабломойского ,рассматривать вечность...
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А теперь по этому списку сразу на отстрел. На третьей бениной гниде все поправки будут неожиданно отозваны.
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От закон про ринок землі в турбо режимі переглянули та прийняли,а анти Коломойський тепер тягнуть .Так що там МВФ вимагав а бубочка....
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Есть категория людей, которые понимают только силу.
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Беня хоче Україну довести до дефолту а Зеля йому підігрує.при Порошенку беня здимів з України
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Если бы сегодня президентом был Порошенко, то Беня сидел бы в американской тюрьме, а о "полезности" дефолта трындела одна баба Юля, что называется, "аби не нишком".
При Зеленском же вопрос дальнейшего существования Украины повис в воздухе.
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А нехай розглянуть "пакетом" - вони ж уміють. І з 4 хв 40 сек відхилять НХ усі КАЛОпоправки.
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Из-за 73% избирателей, "слуг народа", Зеленского и Коломойского Украина пошла в разнос.
Далеко не факт, что выживет, а уж 73% не очень умных людей, верящих в сказки, хлебнут по полной. Жаль, что и остальные хлебнут.
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та називайте їх правильно - долбойоби, до чого тут евфемізми...
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Давайте вместе попросим депутатов в них в комментариях забрать свои правки или уменьшить их до минимума", - призвал "слуга народа" Мариковский.Источник: https://censor.net.ua/n3187304

Наивный и глупый - не для того давали правки бенины слуги, что бы их отозвать, только если их начать вешать
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Всё это результат отрицательной селекции. Следствие стада без мозгов.Кого-то расстреляли,кто-то приспособился,а в основном полнейшее рабство устраивает(таких ведь большинство).Избиратели -это ваши деяния,через исполнителей ваших депутатов.И у вас нет никаких аргументов,что это не вы. Такова реальность и подтверждения этого даже падающий рейтинг социального опроса.Ждите,надейтесь и продолжайте верить вашему выбору для осуществлению *хуже не будет*. Дуже сумно.
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А руки у него грязные, видно тяжело физически работал
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Похоже, настала пора каломойше паковать *********
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Дитячі ігри )
А тим часом - США заявили , що не є членом Місячної угоди та будуть його використовувати на свою користь!
США не є стороною Місячної угод

РФ у шоці - але що вони зроблять ?
Розгляд правок до "антиКоломойського" законопроєкту триватиме рік, на утримання ВР за цей час витратиться близько 2 млрд грн, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 6730

Доречі , чому цієї дійсно космічної новини ще немає на censor.net ?
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Дешевле вернуть и что бы без обид, да Валерьевич?
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идиоты, внесите изменения в регламент - 1 депутат = 1 правка.
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Коломойський програв суд у Британії: "Приватбанк" розраховує отримати 3 мільярди доларів

Верховний суд Великої Братинії відхилив позов Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у справі проти "Приватбанку". Справа надалі розглядатиметься по суті у Високому суді Лондона, а банк розраховує отримати за її підсумками 3 мільярди доларів.

Постанову Верховний суд Британії ухвалив 6 квітня. У своєму рішенні суд постановив, що в оскарженні Коломойському і Боголюбову має бути відмовлено, оскільки воно не стосується питань права, які повинні розглядатися просто зараз.
Верховний суд також зобов'язав колишніх власників "Приватбанку" відшкодувати витрати, які той поніс через їхні невдалі клопотання.
Сама схема судового розгляду у цій справі у Великій Британії доволі складна, тож спробуємо пояснити її схематично: листопад 2018 року - Високий суд Лондона відмовив "Привату" у розгляді справи проти ексвласників через буцімто невідповідність юрисдикції;жовтень 2019 року - апеляційний суд Британії повністю скасував попередню відмову і дозволив лондонському суду розглядати справу;згодом Коломойський і Боголюбов подають апеляцію, щоб скасувати рішення суду у пункті 2 і залишити незмінним пункт 1;квітень 2020 року - Верховний суд Британії суд відмовляє в апеляції і залишає рішення у пункті 2 незмінним.
Фактично новою судовою ухвалою Верховний суд Великої Британії відновив можливість судового розгляду проти колишніх власників "Приватбанку".
https://24tv.ua/kolomoyskiy_prograv_sud_u_britaniyi_privatbank_rozrahovuye_otrimati_3_milyardi_dolariv_n1311932
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Кожному з цих семи чудаків на букву "М" - по 20 хвилин на виступ з обгрунтування своїх правок (якщо встигли всю цю жуйню написати, то встигнуть і обгрунтувати), а потім першим поставити на голосування той варіант, що був прийнятий у першому читанні. В разі позитивного рішення, всі поправки, відповідно до регламенту, вважаються відхиленими.
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Бунт на зелёном корабле разрубят вскоре.Будут работать и день и ночь.Повестку дня сформуе Президент.Все поправки будут принимать между 3 и 4 часами ночи.Кто не голосуе будут отдыхать,а кто зачитывает свои поправки будут читать круглосуточно.
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Треба розпустити і запустити,
Але це ЗеБені не потрібно, бо так і обличчя збереже від Бені і 73% скаже це усе вони я не лох мені 42.
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А что скажет сопля по этому поводу? Отморозится?
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Вето на закон про землю років так на 10 і новий закон про націоналізацію банків без повернення їх бувшему власнику без ніяких правок Розгляд правок до "антиКоломойського" законопроєкту триватиме рік, на утримання ВР за цей час витратиться близько 2 млрд грн, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 3818 Розгляд правок до "антиКоломойського" законопроєкту триватиме рік, на утримання ВР за цей час витратиться близько 2 млрд грн, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 5800
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Это умышленное блокирование работы ВС с использованием несовершенства регламента и др. правовых документов.
Это заслуживает если не уголовной ответственности то по меньшей мере- САМО РОСПУСК ВС или роспуск по инициативе гаранта-президента
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Все это говорит только об одном что у нас в Украине на данный момент нет национальных сил которые смогли бы смести к **@ням все это зеленое кодло вместе с бенями, жопоблоками,йУлями,михуилами и т.д. по списку т.е. с этой долбаной пятой колонной и учитывая текущую ситуевину сделали ну хотя бы как в Чили в 1973 году.
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