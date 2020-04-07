 Розгляд правок до "антиКоломойського" законопроєкту триватиме рік, на утримання ВР за цей час витратиться близько 2 млрд грн, - "слуга народу" Мариковський

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп від СН Олександр Мариковський, передає Цензор.НЕТ.

"Новий успішний метод блокування роботи Ради - подання депутатом безмежної кількості правок. Відпрактиковано на знятті мораторію на продаж землі сільгосппризначення. Наступний законопроект, який блокується в цілях усім відомого бенефіціара - законопроект 2571-д, що забороняє повернення банків колишнім бенефіціарам", - розповів він.

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"Ось список депутатів, які планують паралізувати роботу Верховної Ради (кількість правок, час розгляду в пленарних тижнях і календарних).

1 місце. Вигнанець із Слуги народу Антон Поляков (6033, 4 пленарні тижні / 3 календарні місяці)

2 місце. Співголова групи "За майбутнє" Віктор Бондар

(1911, 2 пленарні тижні / 1,5 календарні місяці)

3 місце. Дмитро Чорний (1781, 2 пленарні тижні / 1,5 календарні місяці);

4 місце Ольга Василевська Смаглюк (1689, 2 пленарні тижні / 1,5 календарні місяці)

5 місце. Олег Дунда – "Слуга Народу" (1656, 2 пленарні тижні / 1,5 календарні місяці)

6 місце. Сергій Демченко (1463, 1 пленарний тиждень / 3 календарні тижні)

7 щасливе місце. Олександр Дубінський – "Слуга Народу" - Округ 94 (1199, 2/3 пленарний тиждень, 3 календарні тижні)

З 3 по 7 місця належать колегам з нашої фракції.

Дуже сподіваюсь, що колеги зрозуміють, що робота Верховної Ради:

- заблокується на 10,5 календарні місяця (14 пленарних тижнів);

- з урахуванням канікул - це 1 рік, за який з бюджету витратиться близько 2 мільярдів гривень платників податків на утримання Верховної Ради.

Давайте разом попросимо депутатів в них в коментарях забрати свої правки або зменшити їх до мінімуму", - закликав "слуга народу" Мариковський.

Як повідомлялося, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам. Законопроєкт був прийнятий в першому читанні 30 березня, в понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.

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Нагадаємо, що законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

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