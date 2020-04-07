 Розгляд правок до "антиКоломойського" законопроєкту триватиме рік, на утримання ВР за цей час витратиться близько 2 млрд грн, - "слуга народу" Мариковський

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп від СН Олександр Мариковський, передає Цензор.НЕТ.
"Новий успішний метод блокування роботи Ради - подання депутатом безмежної кількості правок. Відпрактиковано на знятті мораторію на продаж землі сільгосппризначення. Наступний законопроект, який блокується в цілях усім відомого бенефіціара - законопроект 2571-д, що забороняє повернення банків колишнім бенефіціарам", - розповів він.
"Ось список депутатів, які планують паралізувати роботу Верховної Ради (кількість правок, час розгляду в пленарних тижнях і календарних).
1 місце. Вигнанець із Слуги народу Антон Поляков (6033, 4 пленарні тижні / 3 календарні місяці)
2 місце. Співголова групи "За майбутнє" Віктор Бондар
(1911, 2 пленарні тижні / 1,5 календарні місяці)
3 місце. Дмитро Чорний (1781, 2 пленарні тижні / 1,5 календарні місяці);
4 місце Ольга Василевська Смаглюк (1689, 2 пленарні тижні / 1,5 календарні місяці)
5 місце. Олег Дунда – "Слуга Народу" (1656, 2 пленарні тижні / 1,5 календарні місяці)
6 місце. Сергій Демченко (1463, 1 пленарний тиждень / 3 календарні тижні)
7 щасливе місце. Олександр Дубінський – "Слуга Народу" - Округ 94 (1199, 2/3 пленарний тиждень, 3 календарні тижні)
З 3 по 7 місця належать колегам з нашої фракції.
Дуже сподіваюсь, що колеги зрозуміють, що робота Верховної Ради:
- заблокується на 10,5 календарні місяця (14 пленарних тижнів);
- з урахуванням канікул - це 1 рік, за який з бюджету витратиться близько 2 мільярдів гривень платників податків на утримання Верховної Ради.
Давайте разом попросимо депутатів в них в коментарях забрати свої правки або зменшити їх до мінімуму", - закликав "слуга народу" Мариковський.
Як повідомлялося, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам. Законопроєкт був прийнятий в першому читанні 30 березня, в понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.
Нагадаємо, що законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.
Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.
Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.
1. Поляков - 1 правка за 1 хв 40 с.
2. Бондар - 5 хв 16 с
3. Чорний - 5 хв 40 с
4. Василевська-Смаглюк - 5 хв 58 с
5. Дунда - 6 хв 5 с
6. Демченко - 6 хв 53 с
7. Дубінський - 8 хв 24 с
І це без перерви на сон, їжу чи туалет...
Вот не представляю , как Поляков например , чувак с обычным средним образованием ( средняя школа или -максимум техникум ) может как нибудь шарить в банковском деле и в банковских законах , шоб написать аж 6 тыс поправок . .. Невероятно просто .
он то знает
Но все равно найдутся толпы дегенератов, которые будут продолжать голосовать за тюлек, смаглевских, сосевских, дубинских, раздуплинских ибо гуппи не в состоянии запомнить более чем два дня из своей жизни.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=CM6KdZDZObM&feature=emb_logo
При Зеленском же вопрос дальнейшего существования Украины повис в воздухе.
Далеко не факт, что выживет, а уж 73% не очень умных людей, верящих в сказки, хлебнут по полной. Жаль, что и остальные хлебнут.
Наивный и глупый - не для того давали правки бенины слуги, что бы их отозвать, только если их начать вешать
А тим часом - США заявили , що не є членом Місячної угоди та будуть його використовувати на свою користь!
США не є стороною Місячної угод
РФ у шоці - але що вони зроблять ?
Доречі , чому цієї дійсно космічної новини ще немає на censor.net ?
Роскосмос обвинил Трампа в захвате планет
Верховний суд Великої Братинії відхилив позов Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у справі проти "Приватбанку". Справа надалі розглядатиметься по суті у Високому суді Лондона, а банк розраховує отримати за її підсумками 3 мільярди доларів.
Постанову Верховний суд Британії ухвалив 6 квітня. У своєму рішенні суд постановив, що в оскарженні Коломойському і Боголюбову має бути відмовлено, оскільки воно не стосується питань права, які повинні розглядатися просто зараз.
Верховний суд також зобов'язав колишніх власників "Приватбанку" відшкодувати витрати, які той поніс через їхні невдалі клопотання.
Сама схема судового розгляду у цій справі у Великій Британії доволі складна, тож спробуємо пояснити її схематично: листопад 2018 року - Високий суд Лондона відмовив "Привату" у розгляді справи проти ексвласників через буцімто невідповідність юрисдикції;жовтень 2019 року - апеляційний суд Британії повністю скасував попередню відмову і дозволив лондонському суду розглядати справу;згодом Коломойський і Боголюбов подають апеляцію, щоб скасувати рішення суду у пункті 2 і залишити незмінним пункт 1;квітень 2020 року - Верховний суд Британії суд відмовляє в апеляції і залишає рішення у пункті 2 незмінним.
Фактично новою судовою ухвалою Верховний суд Великої Британії відновив можливість судового розгляду проти колишніх власників "Приватбанку".
https://24tv.ua/kolomoyskiy_prograv_sud_u_britaniyi_privatbank_rozrahovuye_otrimati_3_milyardi_dolariv_n1311932
Але це ЗеБені не потрібно, бо так і обличчя збереже від Бені і 73% скаже це усе вони я не лох мені 42.
Это заслуживает если не уголовной ответственности то по меньшей мере- САМО РОСПУСК ВС или роспуск по инициативе гаранта-президента