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 Історії хвороби померлих вилучають, а медиків залякують кримінальною відповідальністю: окупанти приховують факти поширення COVID-19 на Донбасі, - ГУР

Російські окупаційні адміністрації продовжують приховувати факти поширення захворювання на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Представники т.зв. "силових структур" вилучають історії хвороб померлих та попереджають медперсонал про притягнення до "кримінальної" відповідальності за розголошення інформації, у т.ч. про те, що більшість інфікованих протягом березня поточного року відвідували РФ через неконтрольовані Україною ділянки кордону", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як зазначають в українській розвідці, триває процес паспортизації населення.

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"З початку квітня ц.р. спеціальними автобусними рейсами до Ростовської області та у зворотному напрямку перевезено понад 2 тис. осіб", - повідомили в ГУР.

За даними розвідки, зазначене призводить до погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187302
 
   
 Топ коментарі
 
это фигня - главное, что истории эти по-рюцьки можно писать. можно и не писать - это тоже по-рюцьки... Истории болезни умерших изымают, а медиков запугивают уголовной ответственностью: оккупанты скрывают факты распространения COVID-19 на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 7408
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как-то пох ...чем больше скроют , тем больше зароют.
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это фигня - главное, что истории эти по-рюцьки можно писать. можно и не писать - это тоже по-рюцьки... Истории болезни умерших изымают, а медиков запугивают уголовной ответственностью: оккупанты скрывают факты распространения COVID-19 на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 7408
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так. спокойно. у нарота дамбаса есть свой изиг - дамбасско бамбасский.
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динозавры должны вымереть - исторический факт.....
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как-то пох ...чем больше скроют , тем больше зароют.
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Пусть партийные поцелуи в губы введут, как при Брежневе. И на совок будет похоже, о котором они продолжают бредить, пока не сдохнут.
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Врачи прячут ошибки под землей. Традиция, мля.
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Какой Донбас , в Лугандоне , Редакция пишите правильно географические названия Истории болезни умерших изымают, а медиков запугивают уголовной ответственностью: оккупанты скрывают факты распространения COVID-19 на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 8244 Донбас это в Украине , а за линией разграничения Лугандон Истории болезни умерших изымают, а медиков запугивают уголовной ответственностью: оккупанты скрывают факты распространения COVID-19 на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 8244
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а в чем проблема? это не секрет, что дамбасня вируса в шахтах лугандона нарыла. пусть теперь и лекарство он вируса там выкопает.
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Шо,болеют ?? Так есть же решение- пусть устроят Крестный Ход по всей территории маладых республик !!!!! Поможет же !!
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Водку паленку пусть пьют. Со своим хероем -курощупом. И власовским флажком занюхивают. Поможет точно
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Плять вся клава в сльозах так жалко тамжинашилюдей.
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Хай відсвяткують 9те травня з обнімашками-цілувашками.Це хитрий план Зе по звільненню Донбасу від чужих.
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