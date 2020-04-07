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 В Україні під час карантину закрилося кожне третє підприємство, близько 50% персоналу без роботи. ІНФОГРАФІКА

29% українських компаній призупинили свою діяльність на період карантину, 6% повністю закрили свій бізнес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Opendatabot.

Після двох тижнів карантину 2500 українських закладів припинили роботу. Це 63% від усіх клієнтів компанії в Україні. Таким чином, можна припустити, що зараз у країні не працюють приблизно 30 000 закладів.

Продажі закладів громадського харчування в Україні із 23 по 29 березня скоротилися в середньому на 73% порівняно з аналогічним періодом до карантину.

В Україні під час карантину закрилося кожне третє підприємство, близько 50% персоналу без роботи 01

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Ціни на оренду нерухомості впали приблизно втричі.

В Україні під час карантину закрилося кожне третє підприємство, близько 50% персоналу без роботи 02

Кількість замовлень таксі впала майже втричі.

В Україні під час карантину закрилося кожне третє підприємство, близько 50% персоналу без роботи 03

За час карантину в Україні було перенесено понад 5 тис. судових засідань. Зараз частину судових засідань переносять на невизначений термін, а ще частину справ пропонують розглянути без участі сторін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не може собі дозволити пів року не працювати. Після Великодня вирішуватимемо, який із двох сценаріїв запускати, - Шмигаль

29% українських компаній призупинили свою діяльність на період карантину, 6% повністю закрили свій бізнес. Частина сфер бізнесу залишилася зовсім без доходів: це розважальний і транспортний бізнес.

Навіть ті бізнеси, яким вдалося не закритися, різко втрачають прибуток і скорочують штат співробітників. Третина власників бізнесу (переважно мікро-), заявляють про падіння доходів на 90-100% від початку карантину. Ці ж підприємці звільнили до 50% штату співробітників.

Власники малого і середнього бізнесу кажуть про зменшення доходів на 25-50% порівняно з періодом до карантину і вже звільнили від 10 до 25% працівників.

Втрати доходів великих підприємств становлять 10-25%, там прогнозується скорочення штату на 25% до кінця обмежувальних заходів. Кількість вакантних місць теж падає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187300
 
 
 Топ коментарі
 
Главное ломбарды то работают, они и поднимут страну.
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Не. Им хоть кол на голове теши. Будут голодать, и проклинать Пороха.
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Будете вспоминать Пороха да поздно будет...
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Главное ломбарды то работают, они и поднимут страну.
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Та и рошены тоже. Не смущает?
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А что не так с продуктовыми производствами? А ломбарды -это в обычное время скупка краденного, а сейчас эти ломбарды пользуются бедственным положением людей.
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Да, но у многих вишь еще по очкам шоколад рошен течет, а в очке порох дымит и жжот, и их это очень смущает... В Україні під час карантину закрилося кожне третє підприємство, близько 50% персоналу без роботи - Цензор.НЕТ 7664
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Как ты это раглядел через Ниагару урины от своего преЗЕдента?
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У этих дураков виноват порох либо соросята которые управляют страной. узколобые различают только черный и белый цвет и всех записывают в порохоботов.
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А почему это должно кого то смущать? Работают тысячи продуктовых магазинов а не только магазины Рошен..
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Ну надо же кому-то обеспечивать больницы масками, костюмами и вентиляторами, раз зеленая вошь не способна ни на что.
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Мало кто подумал о такой незащищённой социальной группе как "менты". Людей на улицах почти нет, машин тоже, а изоляция ещё на месяц. Как выживать уличным шакалам в таких условиях? С кого кормиться? Без поддержки государства в нынешних условиях, в их стаях не исключен каннибализм.
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Так, так... Важкі часи настали для попів і мєнтів.
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Юле комушку оставили,чтоб гавкала поменьше
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До тех пор вока прошлогодний урожай картошки не доест и продержится...
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С работающими ломбардами долго...потом правда с голой жопой останется...
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Да какая разница ? 73% - овощи. Сами решили что хотят стать приправой в супчике.
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Зато эпидемия держится в рамках. Скоро можно будет грамотно снимать ограничения, проводя массовое тестирование.
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В каких рамках? Вы о чем? Меньше смотрите телевизор. Просто мало людей тестировали.
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"В Украине во время карантина закрылось каждое третье предприятие" - це перехідний період від зубожіння до розквіту?!
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и до карантина работы не было, чего горевать то.
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Пусть маску снимет, и покажет что не двойник.
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Какая красота! Чистый листик, в ручке стержень не вышел. Браво. Видимо пишет невидимыми чернилами шифровку для потомков!!!
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на бумаге так же пусто, как и в его голове...
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***** в свое время закарлючки рисовал...а у этого осла не хватило ума даже на это..
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Если ты о Царе, то это называется, стенография. В КГБ - обязательный предмет. (ссылка) Скорость письма в 7 раз быстрее обычного.
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Давай, Буба, выше прыгай под приказы Хозяев. Беня и Фирташ довольны.
На оставленном тобой пепелище навести порядок сможет только настоящая Хунта.
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73 % закончилли эпоху бедности 19 мая,Зеля не звиздел...
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да всем пипец...
общенациональная ответственность...
те выбрали - а те не пристрелили клоуна что бы избежать катастрофы... В Україні під час карантину закрилося кожне третє підприємство, близько 50% персоналу без роботи - Цензор.НЕТ 1407
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Будете вспоминать Пороха да поздно будет...
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Не. Им хоть кол на голове теши. Будут голодать, и проклинать Пороха.
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До многих уже доходит, А остальным надо вбить эту мысль в их пустую башку.
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його особиста божественна енергія нещадно нищить вірус..
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Порох уничтожает вирус, которой разносит зеленая вошь.
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кацапи вже почали міфологію про свого агєнта лаліту вигадувати
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Да, доходы уменьшились, я ни у кого ничего не прошу.. но когда гений интеллекта виталик фантазирует еще и об остановке личного транспорта, это вообще капец.. лучше б ты не вылазил на экраны
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Надо не платить за тепло, а то обогревать потом некого будет. Тепло-олигархи с нафтогазом не обеднеют и по-справедливости будет, если распределить нагрузку безденежья таким образом.
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хроника катастрофы...
и скоро очевидный дефолт из за провала анти-Коломойского закона...
в неудачное время малороссы выбрали в управление страной клоунов с Квартала - 95...
Как то не сложилось с бутербродами и зарплатой учителям в 4к баксов.. В Украине во время карантина закрылось каждое третье предприятие, около 50% персонала без работы - Цензор.НЕТ 5349

В Украине во время карантина закрылось каждое третье предприятие, около 50% персонала без работы - Цензор.НЕТ 427
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А слуги всюди пхають свої газетки "Боремось!" як вони борються з вірусом.
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Навпаки, на кастінгу клоун пройшов до влади бо такі ганебні зміни в країні може зробити тільки клоун, бо на клоунів не ображаються
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Заводи поки що коптять небо, але тихенько.
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Чем отличается Марк нт "эпицентр"от магазинов одежды,или парикмахерких? Закон же один для всех по словах Зебила
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положением,состоянием и наконец фамилией хозяев
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Если военные действие не подняли производство (ведь для войны нужно производить снарягу), то карантин тем более не поднимет. И что планирует власть? Ничего.
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Срочно бежать в мєстний осєрєдок партіі "Слуга Наріда" і крічать во всьо горло что "йа нє для етово голосовала за Зєлєнсково..."...
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Скоро молодым работы не будет. Кому нужны 60+?
Зато от вируса спасут... может быть. Хотя вряд-ли, хоть с карантином, хоть без, ресурсов все равно на терапию нет
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Гарний привід для банкротства В Україні під час карантину закрилося кожне третє підприємство, близько 50% персоналу без роботи - Цензор.НЕТ 6913 І гарний привід для

В Україні під час карантину закрилося кожне третє підприємство, близько 50% персоналу без роботи - Цензор.НЕТ 2960
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У 1997 році президента Еквадору конгрес відправив у відставку з формулюванням:

«Розумова НЕЗДАТНІСТЬ КЕРУВАТИ КРАЇНОЮ»
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Ну если Кретин не смог предвидеть эпидемию, не перекрыл еще в феврале границы, не организовал жесткую обсервацию всех приехавших, то пришлось вводить тотальный карантин.
Развлекаловка, рестораны и транспорт то еще херня.
Главное чтобы не стала металлургия, агропромышленный комплекс и промышленность, потому что тогда будет точно жопа полная
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https://elise.com.ua/2020/04/07/pochemu-v-belarusi-net-koronavirusa-pravda-shokirovala-milliony-lyudej/Вот пример соседней Беларуси.Так должен поступать настоящий президент.!
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Не нужно платить квартплату .сейчас 70 % только платят. заплатить всегда успеем . Карантина будет много и долго .деньги пригодятся .
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а вы говорите у зели рейтинг падает. стоит на месте 73 % закрытых предприятий как и в день выборов
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Если все люди не будут дома сидеть, то это затянется на долго! Нельзя выходить даже в одиночку не подходя к людям, потому что вирус несколько дней остается на предметах до которых дотронется больной коронавирусом. Даже, если больной посидел на лавочке и вы придете и сядете на нее, через 2 дня, то вы подхватите коронавирус! На ручках магазина остается вирус и заражается много людей. Даже, если больной плюнет и вы наступите в течение 2 дней на то место, куда он плюнул, то вирус окажется у вас на ботинках и вы принесете домой его, а будете снимать обувь, то вирус окажется на руках и заражен! И вирус не ровно на поверхности, а он, как эфир испаряет в воздух. Люди сидите дома! Вы не только себя спасете, а и ускорите процесс быстроты победы над эпидемией! И экономика быстрее начнет восстанавливаться! Не будьте тупорылыми и находитесь дома!!!
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уже слышал версию , что он вообще в воздухе даже без людей , где то его больше . а где то меньше и разные штаммы по агрессивности .Да и птички и рыбы его носят .
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До появи вакцини вірус відкидає людство на 100років назад. Картоплю цієї весни по рідним селам саджатимуть і супер юристи і модні артисти і пантові футболісти.
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Приходила сусідка позичати, каже 400 грн в квартирі залишилось.
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Ну понятно, ТРЦ, рестораны и кафе закрылись. Какая потеря, особенно для Киева, где пром. производство стремится к нулю.
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Карантин жесткий для получения бабла от фондов...нам дадут обьедки и скажут какие они молодцы, что мы все еще живы...ЦИРК - А НЕ СТРАНА
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Вы о версии финансово- социального переформатирования мира ? Тоже приходит на ум .
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Ввели карантин и пугали ЧП для чего?им насрать на людей,,,заболеет много,ДАЙТЕ ДЕНЕГ,заболеет мало ДАЙТЕ ДЕНЕГ для бизнеса и пенсов...полюбому в выигрыше,деньги по карманам...даже к гадалке не ходи
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Якщо вимре працездатне населення, гроші і дорогоцінності втратять сенс. Мочнуть міняти миску фасолі на миску ячменю.
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отак і робляться антиконституційні перевороти..
спочатку нагнітається паніка, потім вводяться неконституційні обмеження прав громадян, після чого поліція, під керуванням всім відомої людини, заляує людей непомірними штрафами і..
і опля.. роби що хочеш, бунтів нема, супротиву нема, ти господар держави.. тепер ти визначаєш що і кому можна, а кому - зась..
а прем'єр, рада президент?, тв то як кажуть московити - "прєходящєє", а міністр - вічний..
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