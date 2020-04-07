 За отримання 2 тисяч доларів США хабаря судитимуть начальника відділу місцевої прокуратури Кіровоградської області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними слідства, чиновник звинувачується в отриманні 2 тисяч доларів США хабаря за вплив на ухвалення слідчим процесуальних рішень про перекваліфікацію кримінального злочину і закриття кримінального провадження. Мова про злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого в м.Києві.
- $10000.
- Подсудимый, Вы ничего не хотите добавить суду?
- $15000, и ни копейкой больше.
- Суд удаляется на совещание.
прокурорско - судейская мафия свое дело знает туго, попался коллега - делись и со спокойной совестью на волю, грабь дальше )))))
все при делах и бабках ))))))