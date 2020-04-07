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Все про:хабар (2959) Кіровоградщина (200) наркотики (941) ДБР (990) Офіс генерального прокурора (203)

 За отримання 2 тисяч доларів США хабаря судитимуть начальника відділу місцевої прокуратури Кіровоградської області

Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора направила до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з відділів місцевої прокуратури Кіровоградської області за зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними слідства, чиновник звинувачується в отриманні 2 тисяч доларів США хабаря за вплив на ухвалення слідчим процесуальних рішень про перекваліфікацію кримінального злочину і закриття кримінального провадження. Мова про злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого в м.Києві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187299
 
 
 Топ коментарі
 
А Ермаку орден дадут за торговлю Госпосадами?
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Для прокурора взятка в $2000 это как рядовому пенсионеру купить в АТБ литр молока
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стыдно стыдно брать прокурорам такие маленькие взятки...демпингнул будет наказан
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А Ермаку орден дадут за торговлю Госпосадами?
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Для прокурора взятка в $2000 это как рядовому пенсионеру купить в АТБ литр молока
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- Подсудимый, Ваше последнее слово?
- $10000.
- Подсудимый, Вы ничего не хотите добавить суду?
- $15000, и ни копейкой больше.
- Суд удаляется на совещание.
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судя по размеру взятки это так мелочь - могут и посадить - не садят тех кто берет не считая на ощуп
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стыдно стыдно брать прокурорам такие маленькие взятки...демпингнул будет наказан
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как по мне, надо эту прокурорскую мразь тупо вешать. никаких судов, поймали на взятке и сразу на столб вместо фонаря. глядишь, поголовья этого говна прокурватурского станет меньше. а так как всегда, спустят все на тормозах за бабки и все дела)))))
прокурорско - судейская мафия свое дело знает туго, попался коллега - делись и со спокойной совестью на волю, грабь дальше )))))
все при делах и бабках ))))))
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так это полное затемнение и где столько фонарей взять
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а за недополученные бютжетом миллиарды когдато когото судить будут???????????
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Будут думать , медаль дать или орден заслужил.
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