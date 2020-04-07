 Японія через коронавірус оголосила надзвичайний стан у Токіо та ще шести префектурах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Прем’єр-міністр Шинзо Абе оголосив надзвичайний стан 7 квітня у той час, як кількість нових випадків коронавірусу продовжує зростати в Японії", - йдеться у повідомленні.
Надзвичайний стан запроваджується сьогодні опівночі за місцевим часом, і триватиме один місяць.
Зазначається, що НС діятиме не по всій країні, а лише у столиці Токіо та префектурах Сайтама, Чиба, Канагава, Осака, Хіого та Фукуока.
За даними Worldmeters, у Японії нині загалом 3906 випадків нового коронавірусу, з них 92 летальні.
Павел Севярынец
Гэта сёння насупраць рэзідэнцыі Лукі, я ўсё правільна разумею?!
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Сильнейший аргумент. Плюс поддержка зелёного админа. Остальное - голый вассер.
Впрочем - чем шведы отличаются от наших - там правительство только рекомендовало (ибо запретить не имеет права) отменить массовые мероприятия более 500 человек - и большую часть мероприятий даже меньше численности шведы тут же САМИ отменили - без запрета, просто по рекомендации!
А у нас - все наоборот - даже прямые запреты нарушаются такими как ты дурачками, мнящими, что они умнее всех.