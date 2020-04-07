 Японія через коронавірус оголосила надзвичайний стан у Токіо та ще шести префектурах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прем’єр-міністр Шинзо Абе оголосив надзвичайний стан 7 квітня у той час, як кількість нових випадків коронавірусу продовжує зростати в Японії", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотирьох українців, які заразилися коронавірусом у Японії, виписали з лікарні, - Кулеба

Надзвичайний стан запроваджується сьогодні опівночі за місцевим часом, і триватиме один місяць.

Зазначається, що НС діятиме не по всій країні, а лише у столиці Токіо та префектурах Сайтама, Чиба, Канагава, Осака, Хіого та Фукуока.

За даними Worldmeters, у Японії нині загалом 3906 випадків нового коронавірусу, з них 92 летальні.