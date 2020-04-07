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Все про:карантин (2288) Японія (243) надзвичайний стан (82) Сіндзо Абе (14) COVID-19 (3196) коронавірус (1839)

 Японія через коронавірус оголосила надзвичайний стан у Токіо та ще шести префектурах

Уряд Японії запровадив у країні надзвичайний стан терміном на один місяць у зв'язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прем’єр-міністр Шинзо Абе оголосив надзвичайний стан 7 квітня у той час, як кількість нових випадків коронавірусу продовжує зростати в Японії", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотирьох українців, які заразилися коронавірусом у Японії, виписали з лікарні, - Кулеба

Надзвичайний стан запроваджується сьогодні опівночі за місцевим часом, і триватиме один місяць.

Зазначається, що НС діятиме не по всій країні, а лише у столиці Токіо та префектурах Сайтама, Чиба, Канагава, Осака, Хіого та Фукуока.

За даними Worldmeters, у Японії нині загалом 3906 випадків нового коронавірусу, з них 92 летальні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187297
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский, що ты твориш? Це порушення Конституції, узурпация влади!
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Кто вам такое сказал? Я последний раз был в Токио года 3 назад - в маске там тогда был разве что один из тысячи.
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Дурак. Там у правительства просто по закону есть один единственный повод для ограничения свободы граждан и введения других карантинных мер - это война. Они просто НЕ ИМЕЮТ ПРАВА объявить карантин. Но правительство Швеции уже подало в Парламент законопроект, позволяющий им ввести карантинные меры в случае необходимости.
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Им легче . Они уже лет 20-ть ходят в масках . И что оно им дало ?
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Кто вам такое сказал? Я последний раз был в Токио года 3 назад - в маске там тогда был разве что один из тысячи.
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О, а говорили,что Япония преодолела. Видать, какая-то информация просочилась. Китайцы шухерят? Китайцы ненавидят японцев.
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не преодолел ещё никто. в Японии хорошее правительство но бзделовитый народ. совсем кодекс бусидо забыли. вот ему и ввели, шоб успокоился.
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расстреляли несколько ПГТ и десяток деревень ? Японія через коронавірус оголосила надзвичайний стан у Токіо та ще шести префектурах - Цензор.НЕТ 8739
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Зеленский, що ты твориш? Це порушення Конституції, узурпация влади!
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зєля нс (надзвичайний стан, - для тугеньких Японія через коронавірус оголосила надзвичайний стан у Токіо та ще шести префектурах - Цензор.НЕТ 5695 ) запровадив?
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Правительство Японии ввело в стране чрезвычайное положение (!) А у нас ввело?
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Японія через коронавірус оголосила надзвичайний стан у Токіо та ще шести префектурах
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У нас ввело режим чрезвычайной ситуации. Вам не хватает еще и режима ЧП?
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У меня там почти везде друзья есть... Япония из-за коронавируса объявила чрезвычайное положение в Токио и еще шести префектурах - Цензор.НЕТ 5320 Паникёры и Абе достали. Но Бацька и шведы держатся.
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Павел Севярынец

Гэта сёння насупраць рэзідэнцыі Лукі, я ўсё правільна разумею?!

Япония из-за коронавируса объявила чрезвычайное положение в Токио и еще шести префектурах - Цензор.НЕТ 8387
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Ну так ниче - то вся паника закончится как холодильнике повешается мишь, а в кошельке свистнет вошь
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Шведи сидять вдома. Це їхній улюблений розслабон.
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бросьтИ. там просто хорошее правительство. с мозгами.
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Дурак. Там у правительства просто по закону есть один единственный повод для ограничения свободы граждан и введения других карантинных мер - это война. Они просто НЕ ИМЕЮТ ПРАВА объявить карантин. Но правительство Швеции уже подало в Парламент законопроект, позволяющий им ввести карантинные меры в случае необходимости.
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Дурак.
--
Сильнейший аргумент. Плюс поддержка зелёного админа. Остальное - голый вассер.
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Остальное - такая же правда - ты бы хоть в сути вопроса хоть раз попытался разобраться, а то как обычно - "лихой и придурковатый".
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я-то разобрался. хамить и переливать из пустого в порожнее - твоя специальность. если писать в тему выработка будет никакая. а тебе нужно большой гарем кормить...
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Ты не разобрался, а как обычно - трепешься. Ибо я как раз разбирался, почему в Швеции именно так, что и изложил выше. Вопрос там именно в полномочиях правительства - вернее - в отсутствии у них полномочий для введения полноценного карантина - так-то может быть и ввели бы уже.
Впрочем - чем шведы отличаются от наших - там правительство только рекомендовало (ибо запретить не имеет права) отменить массовые мероприятия более 500 человек - и большую часть мероприятий даже меньше численности шведы тут же САМИ отменили - без запрета, просто по рекомендации!
А у нас - все наоборот - даже прямые запреты нарушаются такими как ты дурачками, мнящими, что они умнее всех.
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Ссылочку на сообщение, что правительство Швеции подало законопроект о...?
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В парке змеи , мыши , ёжики , птицы , бомжи , полиция ....
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І що нам з того? В Японії такі самі міліціянти як в нас?
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У прибічників теорії змови розрив пердаків))) Японія через коронавірус оголосила надзвичайний стан у Токіо та ще шести префектурах - Цензор.НЕТ 7355 Впав східний бастіон їх віри) Враховуючи 477 смертей у Швеції і щоденний приріст у 25% в Білорусі недовго їм смердіти залишилось Японія через коронавірус оголосила надзвичайний стан у Токіо та ще шести префектурах - Цензор.НЕТ 20
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залишаться КНДР,ТУРКМЕНИСТАН І Миколаївська область..Японія через коронавірус оголосила надзвичайний стан у Токіо та ще шести префектурах - Цензор.НЕТ 3672
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Трусы! Коронавирус-это просто ОРВИ !
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Чего вы лаптеноги тупые делаете на Украинских ресурсах? Иван,Бояры нет
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сколько вас тупорылых сразу повскрывалось... Японія через коронавірус оголосила надзвичайний стан у Токіо та ще шести префектурах - Цензор.НЕТ 2452
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Не ОРВИ, ОРЗ это . Больше зелёной истерии )
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