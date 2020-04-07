 Ремонт доріг та метрополітену в Києві триває під час карантину, - Кличко

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Тривають ремонтні роботи на станціях і перегонах столичного метрополітену. Наприклад, капітально оновлено ескалатори на станціях "Золоті ворота" та "Майдан Незалежності", - зазначив він.
Користуючись тим, що автомобілів на вулицях зараз менше, дорожні працівники прискорили ремонт доріг у місті.
"Наприклад, на початку травня завершимо роботи на частині Борщагівського шляхопроводу. І відкриємо там рух усіма смугами в напрямку центру та почнемо ремонт іншої половини споруди", - підкреслив Кличко.
Крім того, триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, шляхопроводу на вулиці Богатирській. Триває будівництво метро на Виноградар.
А не в часы пик на главных магистралях перекрывать половину дороги...
Эпицентры работают - так как там тоже отстегивают хорошо. Супермаркеты помимо продуктов продают все что продается.
Какой то однобокий карантин выходит. Одним можно - другим нельзя.