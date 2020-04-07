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 Ремонт доріг та метрополітену в Києві триває під час карантину, - Кличко

Ремонтні роботи на станціях столичного метрополітену й інших важливих інфраструктурних об'єктах тривають під час карантину.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають ремонтні роботи на станціях і перегонах столичного метрополітену. Наприклад, капітально оновлено ескалатори на станціях "Золоті ворота" та "Майдан Незалежності", - зазначив він.

Користуючись тим, що автомобілів на вулицях зараз менше, дорожні працівники прискорили ремонт доріг у місті.

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"Наприклад, на початку травня завершимо роботи на частині Борщагівського шляхопроводу. І відкриємо там рух усіма смугами в напрямку центру та почнемо ремонт іншої половини споруди", - підкреслив Кличко.

Крім того, триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, шляхопроводу на вулиці Богатирській. Триває будівництво метро на Виноградар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187295
 
 
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я так понимаю, там только два рабочих с паспортами все дороги строят?
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вот где спортсменам можно с пользой подкачаться !
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За время карантина логично ремонтировать дороги, когда это никому не мешает!
А не в часы пик на главных магистралях перекрывать половину дороги...
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Сегодня приезжал участок дороги с ремонтом. Скопление рабочих . Все без масок , ходят группами. Карантин сплошной блд.
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Строят то простые люди, а педалик только бабло считает. А потом будут вплывать факты о хищениях, как на шулявском мосту и на других объектах. Но это все быстро забывается
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На дорогах и метро пилят государственные деньги и не маленькие. Как такое можно остановить даже на время!
Эпицентры работают - так как там тоже отстегивают хорошо. Супермаркеты помимо продуктов продают все что продается.
Какой то однобокий карантин выходит. Одним можно - другим нельзя.
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