 За Рябошапки нардепи й олігархи не знали, через кого "порішати", бо таких не було, - Трепак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону ексзаступник генпрокурора Віктор Трепак.
"Багато знайомих приходили і казали: "Ми не знаємо, до кого піти і вирішити справу, бо таких не було... Усі ці речі прибрали з прокуратури. Корупції в прокуратурі не було", - сказав Трепак, додавши, що навіть звиклі до вирішення питань депутати й олігархи не знали, до кого звернутися.
З мінусів роботи свого колишнього начальника Трепак називає відсутність комунікації з нардепами: "Потрібно було працювати, пояснювати, говорити".
Крім того, Трепак називає "смішною" причину звільнення Рябошапки через відмову підписувати підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.
отсидел на посаде, бабки в карман и в Хранцию...
«был бы человек, а статья найдется» (с)
"Історія повторюється двічі: перший раз як трагедія, другий - як фарс" (с, філософ Гегель)
сажать это терять время ресурсы а зачем я им? я нищий денег у меня нет что с меня взять кроме вонючих носков! какой смысл прокурору меня сажать да и для отчета я не гожусь я же не какой то великий босс начальник посадкой коего можно поднять свой рейтинг!!
так что за мной если и будут прокуроры бегать то в самую последнюю очередь сразу после того как посадют тебя!!
Ни тебе взяток, ни коррупции...
У вас там, як мінімум один корупціонер - чумаком служив.
PS/ Да расслабьтесь уже, после договорняка о продажи земли никто вашего"красно-солнышко" трогать не будет- он откупился.
В Офисе президента, кстати, тоже дно достигнуто. Или я, наивный, ошибаюсь?
И нечего сказки рассказывать....
Можно просто платить деньги чтобы ничего не делалось и ничего не делалось - по факту.
Героям Слава !!! Слава Украине!!!