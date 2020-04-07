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 Політика України
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Все про:Трепак (73) Рябошапка Руслан (350) Офіс генерального прокурора (203)

 За Рябошапки нардепи й олігархи не знали, через кого "порішати", бо таких не було, - Трепак

За генпрокурора Руслана Рябошапки в його відомстві не було корупції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону ексзаступник генпрокурора Віктор Трепак.

"Багато знайомих приходили і казали: "Ми не знаємо, до кого піти і вирішити справу, бо таких не було... Усі ці речі прибрали з прокуратури. Корупції в прокуратурі не було", - сказав Трепак, додавши, що навіть звиклі до вирішення питань депутати й олігархи не знали, до кого звернутися.

З мінусів роботи свого колишнього начальника Трепак називає відсутність комунікації з нардепами: "Потрібно було працювати, пояснювати, говорити".

Крім того, Трепак називає "смішною" причину звільнення Рябошапки через відмову підписувати підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.

Також читайте: Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187294
 
   
 Топ коментарі
 
Щас Венедиктова насажает, таким умникам, как вы на радость, которые о статистике посадок беспокоятся, можете не сомневаться - будет весело.
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Скорость деградации власти так высока, что уже и невзрачный Рябошапка становится легендарной фигурой. То ли еще будет.
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ни порешать, ни проф.работы..
отсидел на посаде, бабки в карман и в Хранцию...
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Сказки деда мазая в лунную ночь! Главный критерий работы прокурора ПОСАДИК! Скоко посадили при рябошапке скоко посадил ты лично? вот такой ваш результат!!
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Щас Венедиктова насажает, таким умникам, как вы на радость, которые о статистике посадок беспокоятся, можете не сомневаться - будет весело.
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та я токо за! пусть сажает и побольше и всех разом пачками! не думаю что кто то из обычных граждан будет против! там можно всех подряд сажать не ошибешься!!
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а я что был в раде а может был премьером или министром?! когда это я успел бюджет попилить?!!
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"какая разница" (с)
«был бы человек, а статья найдется» (с)
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ну такое у нас уже было расказать чем закончилось или сам прочитаешь в инете!!
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сам читай історію... може, колись і зайде розум в твою зебільну головешку.
"Історія повторюється двічі: перший раз як трагедія, другий - як фарс" (с, філософ Гегель)
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у меня то как раз с умом все в порядке! любая работа оценивается по результату а не по фантазиям утырков!! результат работы прокурора посадки, я так работу рябошапки и оцениваю!! так что тут еще разобраться у кого с мозгами плохо!!
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все понятно, з зебільною цитаткою "результат работы прокурора посадки" - ідеш в першій шерензі в той самий згаданий фарс.
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очень интересно а как по твоему, какой должен быть результат работы прокурора? неужели вилла на лазурном берегу?!!
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у вас, зебілів, - в черепку така хня сидить...
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ты не ответил на вопрос!! что сказать нечего или мозгов не хватает?!!
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Пролетарский люмпен, блин, из "обычных граждан". Здравствуй, Сталин.
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Дурень! Венедиктова насажает и граждан "с хрущевок"! А "Кулики и Ничипоруки" как жили в пент-хаузах так и будут!!!!! Не веришь?
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поживем увидим!! пока что все прокуроры до венедиктовой никого не сажали из пентхаузов именно потому они больше и не прокроры! может венедиктова пойти по такому же пути? конечно может и я на это повлиять не могу11 значит и венедиктова пойдет тудаже куда и рябошапко!!
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чтобы суды начали сажать надо хотя бы обвинение предъявить что то я даже объвинений от рябошапки не видел!!
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Не сомневайся, скоро и тебя посадят, тогда уже некому будет бегать и говорить что тебя несправедливо засадили, потому что когда садили не по закону твоего соседа ты **** говорил какая разница что не закону, главное больше посадок
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вообще то сомневаюсь!!
сажать это терять время ресурсы а зачем я им? я нищий денег у меня нет что с меня взять кроме вонючих носков! какой смысл прокурору меня сажать да и для отчета я не гожусь я же не какой то великий босс начальник посадкой коего можно поднять свой рейтинг!!

так что за мной если и будут прокуроры бегать то в самую последнюю очередь сразу после того как посадют тебя!!
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и зачем тебя только из больницы выпустили))
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За вонючие носки может взяться экология и главсанврач.
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С Рябошапкой так и произошло. Это был большой просчет Зебильшости дать ему эту должность.
Ни тебе взяток, ни коррупции...
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НИ ТЕБЕ ПОСАДОК! В СТРАНЕ ЖОПА И НИКТО НИ ВИНОВАТ ТАК СКАЗАЛ РАБОШАПКА! А ДЕНЬГИ ПРОСТО ИСЧЕЗЛИ ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧИКИ НАКОЛЯДОВАЛИ И СМЫЛЫСЬ НА МАРС!!
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У них свои проблемы , у нас свои . Зеля вам много обещал . Не получилось . Я еще год назад знал , что это "квартал" .
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Так а зачем его убрали? Чтоб была коррупция?
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Зеля объявил себя офигенным решалой. Обращайтесь ко мне - я все порешаю. А решала - это признак коррупции, потому что без решалы ничего не решается.
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Скорость деградации власти так высока, что уже и невзрачный Рябошапка становится легендарной фигурой. То ли еще будет.
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трепак, ну ты уж совсем не завирайся. в Украине всегда есть через кого и с кем порешать. и еще долго будет, очень долго.
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Рябошапка не отказывался подписывать подозрение Порошенкo . Он лишь сказал что нет оснований , а те улики что на него нарыли Труба с портянкой , просто смехотворны . При Рябошапке нардепы и олигархи не знали через кого "порешать", потому что таких не было, - Трепак - Цензор.НЕТ 2538 .
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Трепак, не трепи!
У вас там, як мінімум один корупціонер - чумаком служив.
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Просто слушаю трепача и жесть! Расставил своих поборщиков которые знакомяться с бизнесом и теперь заявляет не знали как порешать! Трепач не рассказывает о том что не решали и что загибали его ставленники, хотя это всем известно, а кукарекает и лжет ! Вбейте в интернете все ж видно! Ни одного нормального случая изобличения взяток, ни одного привлеченноно, а оно еще себя хвалит!Чистое трепло !!!
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В Украине политику делают уволенные, обиженные, бывшие. Это целая армия людей которые определяют повестку страны, то чем живут люди, скандалы, доносы, компромат, разоблачения.
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Падаждітє-падаждітє ! Так Зєлєнскі замінив свого непідкупного генпрокурора на свого продажного,щоб можна було "парєшать" ! Все сходиться !
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Смешно наблюдать как в глазах порохоботов некоторые из "слуг" в одночасье становятся: то фу-фу-фу плохие, ой ой ой хорошие, потом опять фу-фу-фу плохие и т.д" За Рябошапки нардепи й олігархи не знали, через кого "порішати", бо таких не було, - Трепак - Цензор.НЕТ 7647 В зависимости от темников, которые спускаются от "отца нации"))
PS/ Да расслабьтесь уже, после договорняка о продажи земли никто вашего"красно-солнышко" трогать не будет- он откупился.
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Эх, были времена...сейчас старомодно и в силу последних событий, неактуально. Порошенко нашёл таки хвост... За Рябошапки нардепи й олігархи не знали, через кого "порішати", бо таких не було, - Трепак - Цензор.НЕТ 8724
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Так вот и расслабься ,, и оставь тему Пороха в покое . Наконец . ! .
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Xotelos realno u vas uvidet takogo prokurora kotory bi smog liubogo posodit oligarxa ili prezidenta jesli tot narusal zakon.Poka takix nebilo
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Вообще, если отсутствие коррупции зависит от одного человека - это сродни диктатуры. Выходит, если его убрать - начнется коррупция. Так тогда тем, кто под ним - место на нарах.
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Это и есть коррупция. Только в таком случае она единоличная.
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Это какой то наброс .овна на вентилятор.
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Сначала был ушат говна на Рябошапку, потом на Ермаков, теперь на президента, и вот, скидываются хвалебными речами в адрес того, кого только месяц назад хотели видеть на гилляке. Ребята, вы в себе разобраться не можете. Вам что не дай на лопате, вы все жрете. Какой Рябошапка, какие Ермаки? Президента вы вообще сами выбрали и слуг в придачу тоже. Уже 6-й год под видом войны, кризисов и коронавирусов вам срут на голову судьи, которых не реформировали и блатота, которую не люстрировали. Зрите в корень, а будете бегать глазами по поверхности и бурлить в говно, вам еще не такого принесут
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Да ладно. А указания Богдана (читай Коломойского) по телефону напрямую ГПУ и ГБР?
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Волки не могут быть вегетарианцами. Решали, решают и будут решать.
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В каждом госучреждении должно быть зе-дно. Рябошапка был не дно, Венедиктова - дно. Цель достигнута.
В Офисе президента, кстати, тоже дно достигнуто. Или я, наивный, ошибаюсь?
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Враньё!!! Всё решалово шло через Богдана.
И нечего сказки рассказывать....
Можно просто платить деньги чтобы ничего не делалось и ничего не делалось - по факту.

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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