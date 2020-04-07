EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  1390  30
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2288) КМДА (832) Київ (7612) Кличко (1071) COVID-19 (3196) коронавірус (1839)

 Ті, хто не виходить на зв'язок з моніторинговим центром з дотримання самоізоляції, матимуть справу з поліцією, - Кличко

Кияни, які прибули з країн, в яких поширювався коронавірус, мають виходити на зв'язок з моніторинговим центром з дотримання самоізоляції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

"КМДА створила моніторинговий центр. До групи ризику увійшли майже 40 тис. киян. Ті, хто приїхав з країн, де вірус поширювався, і ті, хто контактували з хворими. Центр уже зробив 1,5 тис. результативних контактів для отримання інформації - дзвінків і опитувань про самопочуття, контактах і перебування на ізоляції. Важливий аспект їхньої роботи - перевірка дотримання самоізоляції", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У столиці підготовлено 4 бази для обсервації киян, які повертаються з-за кордону, - Кличко

"Ті, хто відмовляється іти на контакт з нашим центром - сто відсотків матимуть справу з правоохоронцями", - додав Кличко.

За його словами, вся інформація про киян, яка є в базі моніторингового центру, захищена і не потрапить у відкритий доступ.

Також Кличко зазначив, що центр надаватиме необхідні рекомендації тапсихологічну  підтримку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КМДА створює моніторингову групу, яка збиратиме інформацію про потенційно хворих на коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187290
 
 
 Топ коментарі
 
Массовый психоз и пандемия страха в стране ничего общего с борьбой типа коронвирусом не имеют.Астанавитесь...
 показати весь коментар
 
В Москве уже погромы и грабежи магазинов....Не доводите Народ до отчаяния...еще есть время остановиться...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кличко, успагойся, никто ещё тебя огнетушителем по голове бить не собирается.
 показати весь коментар
 
 
Держава у смартфоні, а влада у нужнику.
 показати весь коментар
 
 
Массовый психоз и пандемия страха в стране ничего общего с борьбой типа коронвирусом не имеют.Астанавитесь...
 показати весь коментар
 
 
В Москве уже погромы и грабежи магазинов....Не доводите Народ до отчаяния...еще есть время остановиться...
 показати весь коментар
 
 
караваны подвод с голодными и обездоленными устремились в сторону границы с Украиной .. Астанавитесь !
 показати весь коментар
 
так было в 1932-33 году..Быдло рюсскае заезжало сюда в пустые украинские хаты..умерших от голода украинцев...
 показати весь коментар
 
 
Я читаю и смотрю ,Ютьюб..какие нафик ссылки...
 показати весь коментар
 
не смотрите кацапские каналы - в изоляции они сами себе пистеть начали..
 показати весь коментар
 
я бы из принципа не выходил на связь, почему кто-то должен доказывать что он не верблюд, пусть они доказывают, ходят-проверяют. у нас презумпция невиновности
а штрафы обжаловать в суде до суда по правам человека и стрясти с них пачку евро каждому
 показати весь коментар
 
 
Хорошо рассуждать, когда ты не на их месте. С нашими судами да в такое время.
 показати весь коментар
 
Хочется, конечно, так, как ты говоришь.
 показати весь коментар
 
Неплохо так отрабатываю диджитализованную концлагеризацию всей страны! Те, кто не выходит на связь с мониторинговым центром по соблюдению самоизоляции, будут иметь дело с полицией, - Кличко - Цензор.НЕТ 7121
 показати весь коментар
 
 
Обложили бедных людей со всех сторон: корона, менты и еще и боксер
 показати весь коментар
 
 
Ну, теперь количество зараженных однозначно уменшится в разы, зато колличество летальных исходов с посмертным анализом в разы возрастет. Правильной дорогой идете таварщи...
Дебилы *** умолишенные...
 показати весь коментар
 
 
Лебединое озеро на РАБссии уже готовят полным ходом...
 показати весь коментар
 
Денех нет,но вы держитесь....Димон знал что будет....
 показати весь коментар
 
Мир на Печи Емелиной Май сиди дома и бухай...самоизоляцией назвали... Ті, хто не виходить на зв'язок з моніторинговим центром з дотримання самоізоляції, матимуть справу з поліцією, - Кличко - Цензор.НЕТ 409
 показати весь коментар
 
Лечение может оказаться трагичней, чем сам коронвирус...
 показати весь коментар
 
Коли бандюки думають що вони можуть керувати країнами.

А про теорію менеджмента чули? Там є таке поняття як "заохочення"

Тим хто на обсерації - льготи по комуналці чи щось таке. Безкоштовно туалетний папір та гарячий суп.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору