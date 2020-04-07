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 Київські новини, Суспільство
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 За порушення карантину в Києві виписали 574 адмінпротоколи. За першими п'ятьма до бюджету вже стягнуто 91,8 тис. грн, - Кличко

Поліція міста Києва склала вже 574 адміністративні протоколи на порушників обмежувальних заходів. За першими п'ятьма до бюджету стягнуто 91 800 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Також порушили одне кримінальне провадження за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом. Та три кримінальних провадження за порушення карантинних обмежень", - наголосив мер Києва.

Кличко нагадав, що в місті працює Моніторинговий центр з протидії поширенню COVID-19, який створила міська влада. До групи ризику, що контролює центр, увійшли майже 40 тисяч киян. Це ті, хто прибув з країн із великим розповсюдженням вірусу, та ті, хто контактував з хворими.

"На сьогодні моніторинговий центр вже здійснив майже півтори тисячі результативних контактів для отримання інформації. Дзвінків та опитувань про самопочуття, перебування в самоізоляції, про контакти за останні дні. Далі фахівці центру надають рекомендації або необхідну допомогу. Зокрема, й емоційну підтримку чи психологічну допомогу, - сказав мер. - Важливий аспект роботи центру - моніторинг дотримання визначеними категоріями правил самоізоляції або обсервації. Ті, хто відмовляється йти на контакт із центром, 100 відсотків матимуть справу з правоохоронцями", - наголосив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За першу добу посиленого карантину складено 192 адмінпротоколи, - Нацполіція

Він зазначив, що інформація про киян, які перебувають у базі моніторингового центру, - захищена та не потрапить у відкритий доступ.

"Це щодо тих псевдосписків, що сьогодні "гуляють" мережею", - наголосив Віталій Кличко.

Він також додав, що Моніторинговий центр у своїй роботі використовує досвід роботи подібних центрів у Сінгапурі та Сеулі. І працює, щоб, визначивши групи ризику та їхні контакти, максимально упередити поширення захворювання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187287
 
 
 Топ коментарі
 
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За нарушение карантина в Киеве выписали 574 админпротокола. По первым пяти в бюджет уже взыскали 91,8 тыс. грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 4399
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Иду. В маске, правда без собаки.В Эпицентр, через пустырь.На машине облом было.Навстречу два тела в погонах, с масками наперекосяк.
-Куда идем? Ваши документы
-Пожалуйста, паспорт.Но-но руками не трогать, может они у вас с короной.
-Показывайте так.
-А вы отойдите на два метра от меня и смотрите.
-А чего это так?
-Согласно правилам карантина
-А мы с двух метров не видим
-Дык не мои проблемы, что Аваков слепых в патрульные понабирал.
В общем довел бедняг до кипения, хорошо? что разговор записывал, да и свидетели недалеко стояли
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В Кривом Роге пятеро пациентов с коронавирусом идут на поправку
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Это хитрая тактика Вяликого Зе! Оштрафует весь народ, и выплатит долг МВФ. А мы, дураки, не постигли его великую стратегию!
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Туристична агенція "Поїхали з нами": гарячі тури усього від 17000₴ ☀️🌴

За нарушение карантина в Киеве выписали 574 админпротокола. По первым пяти в бюджет уже взыскали 91,8 тыс. грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 4399
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Не многовато экскурсоводов на одну тушку?
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Вот вам и подъём экономики. Может, ну его нахер, это МВФ? На штрафах выедем.
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Жарти жартами , але нам дійсно треба було вводити штрафи по ділу ще році так в 2014. Я не про карантин, а про штрафи за окурок не в урну (100 євро), за харкання на асфальт чи сємушкі (100 євро) і за обсцикування дворів (1000 євро).
Тоді б і бюджет поповнили (в 2014 це було ой як треба), і бидло приструнили б!

Приблизно такі штрафи ввели прибалти в 90-х і дуже швидко приструнили своїх "нєграждан"...
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Це до першого випадку поки тебе по беспрєлу не запакують і не випишуть штраф 17 тисяч гривень. Потім інше будеш кричати. Всі проблеми країни або поповнення бюджету не вирішаться тільки введенням штрафів. Бо є продажні мусора від верху до низу, є продажні чиновники від верху до низу, подажні судді від верху до низу, і т.д.
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1) Я проти нинішніх штрафів за 17 тис... Що занадто, то не здраво!
2) У нас штрафи за куріння в громадських місцях ще з часів Юща. Сильно пакували по бєзпрєдєлу за ці 10 років? Навіть при янику?
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ЕС выделила Прибалтике офуеннные деньги на обустройство ватерклозетов и канализации.
Иначе - бегали бы по сей день в лопухи.
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Емм, Прибалтика і при совку була як Європа... У мене хресна там жила тоді. У Ризі є квартира-музей побуту початку ХХ ст., там уже і ватерклозет і каналізація. От як не знаєш, то краще мовчи, москалику!
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В Риге был и ватерклозет и канализация и 95% населения в ней были немцы.
А латыши, эстонцы и пр. жили, в основном, в селах и ходили на улицу.

ПыСы. Прежде, чем меня поправлять, совеал бы аыпускникам негосударственных вузов сходить на курсы, где их обучат азам работы с поисковиками, проверить свои глубокие познания, а только потом - тявкать из-под стола на взрослых дядей.
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Пысы. Программе обустройства ватерклозетов в Прибалтике за счет ЕС была даже месяц назад посвящена двухчасовая программа на CurrentTime.tv/
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Москалику, що у тебе за утворення, що у тебе помилок в тексті стільки? За порушення карантину в Києві виписали 574 адмінпротоколи. За першими п'ятьма до бюджету вже стягнуто 91,8 тис. грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 5218 Не вмієш писати грамотно, а інших повчаєш?
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Дурко, когда ты вдруг случайно окажешься в Киеве , оторвавшись от глубомысленных размышлений на толчке в своем селе, первым делом посети музей воды.
Там представлены первые унитазы Киева, сварганишь себе по случаю что то подобное.
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Ай красиво попався москаль на гугль-транслейті! Все ясно з тобою, у спам!

PS в музеї води один дуже ВЕЛИКИИЙ унітаз...
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Как раз под твою дупу.
Заодно можно будет потом и руки помыть в свободном промежутке.
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О, москалика спалили і в нього пекельні борошна почалися...
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Єдиний комент, зарплати від 4К ЄВР, та контроль і виконання за всіма (від автоматюкальщиць по києвські до депутатства та силовиків усіх рангів, і кого не назвав).
А так, просто популізм. Смішно, тверезий пішки по вулиці 17К без маски, п'яний за кермом 10К).
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проблема в том что те кому положено штрафовать так же точно кидают окурки
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Мда, уж...ах Моська знать она сильна, коль лает на Слона или зачем сеять и убирать, деньги они же на земле (плоский вариант) валяются: тока нагнися и подыми...... Эххх, кукурузники За нарушение карантина в Киеве выписали 574 админпротокола. По первым пяти в бюджет уже взыскали 91,8 тыс. грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 2132
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Кому пандемия, а кому бабло состричь)
А за что люди жрать будут, после уплаты штрафа?
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Успокойтесь, СЭС не была лечебной структурой. Только бабло стригли с проверок предприятий.
Их функции распределены между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины (вопросы, касающиеся всего пути пищевых продуктов к потребителю) и Министерством здравоохранения Украины (вопросы, касающиеся общественного здоровья). Контролирующая функция бывшей СЭС перешла в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Хватит истерить уже.
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... де Ви побачили ІСТЕРІЮ .. де .. ХТО зараз несе відповідальність за НЕготовність до пандемії .. ХТО .. ? ...Державна санітарно-епідеміологічна служба Міністерства охорони здоров'я України була централізованою системою органів, установ, закладів та підрозділів санітарно-епідеміологічного профілю Міністерства охорони здоров'я України, яка реалізовувала державну політику в сфері забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення та спрямовує свою діяльність на профілактику інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, запобігання шкідливому впливу на стан їхнього здоров'я і життя факторів середовища життєдіяльності[
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Ключевое слово - ПРОФИЛАКТИКА, которой и близко не было. Было совсем другое. Сейчас их функции распределили по направлениям по 3 организациям. Чем Вы недовольны? При реорганизации не досталось место? Ваш предыдущий пост был очень похож на личную обиду. А ответственность за неготовность к пандемии мало того, что нужно искать в действиях за прошедшие почти 30 лет, но так же предъявить ко всем странам. Наверное там тоже наши Барыги виноваты и за 5 лет и им развалили медицину.
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...профілактика .. надіюсь РОЗУМІЄТЕ .. що таке АНАЛІЗ Ситуації ПЛАНУВАННЯ держзаходів ..Організація Забезпечення і Контроль .. ДЕ маски респіратори ЗІЗ .. де ? .. ото ж ..
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Понимаю. И прекрасно знаю как все это красиво было на бумаге. А где маски и остальное - это вопрос точно не ко мне.
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..Ви про ДІЇ влади щось скажіть .. не треба циклитись на СЕС ..з якої ЗРОБИЛИ монстра ЗЛОДІЇ .
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На СЭС зациклились Вы, я всего лишь ответила на ваш очень эмоциональный пост. А про действия власти сейчас....... при всем моем невосприятии Нелоха и его непойми какой команды, при наших реалиях делается максимально возможное, чтобы приостановить распространение вируса. Понимаю, что людям не нравится такой подход, но ничего другого не остается.В таком режиме сейчас живут многие страны. У некоторых даже с комендантским часом.
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...це Ви так .. після ЕКСПОРТУ ЗІЗ .. вивезти і ПРОДАТИ .. а з Своїх Громадян штраф 17 000 гр .. Ви яку соціальну групу представляєте .. якщо можете скажіть .. НЕ наполягаю...
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Социальная группа вообще тут не при чем. Маски сшили дома. Марля + тонко растянутая вата, практически прозрачно + резинки по типу банковских. Прекрасно все работает по назначению. К тому же они не одноразовые, а утюг есть в любом доме. Сидеть и ждать пока в клювик что-нибудь принесут и бросят нет никакого желания.
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Цікаво, скільки із них оскаржать постанови в суді??
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Так Варчено сказал . что первый день только предупреждали.Это решили экономику Аваковским методом поднять.
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Украина помогает своим запертым и безработным гражданам как может...

Собирает баблишко с барашков...
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пипец...
представляю скольких не богатых людей эти штрафы бросили в нищету...
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психологическое давление от них ещё хуже. просто сидя на диване не так просто посчитать смерти. но они есть.
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знаю, поэтому за него и голосовал. точнее, был дружбаном в мае 2014-го...
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К сожалению, я то же за него голосовал, я эту ошибку больше не повторю.
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А как так быстро поступили деньги вбюджет? Есть процедура обжалования. подачи в суд,взыскания.Или у нас в стране уже полный безпредел?
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Все кто принимает жалобы закрыты на карантин)))
Пока откроются штрафы передадут в исполнительную службу + пеня)))
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Иду. В маске, правда без собаки.В Эпицентр, через пустырь.На машине облом было.Навстречу два тела в погонах, с масками наперекосяк.
-Куда идем? Ваши документы
-Пожалуйста, паспорт.Но-но руками не трогать, может они у вас с короной.
-Показывайте так.
-А вы отойдите на два метра от меня и смотрите.
-А чего это так?
-Согласно правилам карантина
-А мы с двух метров не видим
-Дык не мои проблемы, что Аваков слепых в патрульные понабирал.
В общем довел бедняг до кипения, хорошо? что разговор записывал, да и свидетели недалеко стояли
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да это вообще незаконно, "карантин", Антиколорадос смотрел. рада нарушила конституцию.... ой, о чем я говорю?
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И кто после этого даже с симптомами даст об этом знать ? Помощи вам никакой не дадут, а вот под надзор посадят, а если высунетесь, так и штраф огромный заплатите, и поскольку к вам будут приезжать контролировать то и соседи все узнают. Естественно что заболевшие люди будут теперь скрывать что болеют, разнося заразу. Учень "мудрое" поведение власти.
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...повторю для За порушення карантину в Києві виписали 574 адмінпротоколи. За першими п'ятьма до бюджету вже стягнуто 91,8 тис. грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 5306 Irada.. ПРИКЛАД дій ВЛАДИ Чехії дл захисту Людей ...

. оце коли ПОВНА безпорадність СИСТЕМИ .. починають видавати Посібники і ЗАБОРОНЯТИ і обмежувати .. це усе .................................................Люди НЕйдуть до Лікарів .. САМОлікування .. до краю .. Де Ви були коли БАНДА порошенка-вальцмана в 2017 ЗНИЩУВАЛА СЕС .. де .. ? .. де... де..
ulia Meruňka
4 квітня о 23:16
"Коронавірус в Чехії! Не можу не написати, як до трагедії, яка так несподівано вразила весь світ поставилися в Чехії, респект і повагу керівництву країни!
* Проїзд в період карантину повністю безкоштовний, незалежно від того, міський транспорт або міжміський. Транспорт ходить чітко за графіком.
* Всім підприємцям держава одноразово надало допомогу в розмірі 25 000 крон (приблизно 26 000 грн)
* Дають відстрочку на 6 місяців на всі кредити і іпотеки
* Магазини переповнені продуктами, на всі знижки 30-50%, черг немає!
* Бензин в період карантину подешевшав на 40%
* Якщо не ходиш на роботу, сидиш вдома на карантині, отримуєш 80% зарплати, дрібниця, але приємно
Можливо, про щось я ще забула написати, але одним словом, відчувається, що держава робить все, щоб максимально забезпечити населенню захист і комфорт в період карантину. Так, ми ходимо в масках, але і їх отримуємо безкоштовно, що теж не можу не відзначити, знаючи як це зараз сумно в Україні. Дуже хотілося б, щоб так як у нас було скрізь, а особливо в рідній Україні! "
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Суворая киевская полиция.. В Рівному 1 полицай на город 1 раз проехал на приусе пока я часик по городу бродил..В парке народу тьма.. без масок хватает.. даже толпами бродят.. А то орут соевые ДИКТАТУРА.. А где ж она? За порушення карантину в Києві виписали 574 адмінпротоколи. За першими п'ятьма до бюджету вже стягнуто 91,8 тис. грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 8332
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уря! проблема пополнения бюджета решена!
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Я думаю, что суд в ближайшие дни отменит все эти "постановы кабмина".
Судьи в адеквате и понимают, что это за постановы.
В них прямое нарушение конституции, власть скорее всего поменяется достаточно скоро и за это я надеюсь кому то придется отвечать ( комментарии юристов ст. 365)
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Яка влада, такі і рішення!!! Тобто оштрафувати бабцю без маски на 17тисяч можливо, а падлюкам, які підпалюють траву та ліс у Чернобильскій зоні штраф 117 гривень, це як по-вашому??? Аваков і депутати, ви й@бнуті???
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57 человек= миллион. 570= 10 млн. и нахрена тот мвф? в правительстве подщитали что у людей на руках 80 млрд баксов.................................................... ДУМАЙ ТЕ
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Шановный пан Кличко чем вы хвастаетесь.накажите сначало тех кто маски вывез, тем самым создал такую ситуацию и верните маски в аптеки по 1,6 гр.
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