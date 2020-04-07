 За порушення карантину в Києві виписали 574 адмінпротоколи. За першими п'ятьма до бюджету вже стягнуто 91,8 тис. грн, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Також порушили одне кримінальне провадження за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом. Та три кримінальних провадження за порушення карантинних обмежень", - наголосив мер Києва.

Кличко нагадав, що в місті працює Моніторинговий центр з протидії поширенню COVID-19, який створила міська влада. До групи ризику, що контролює центр, увійшли майже 40 тисяч киян. Це ті, хто прибув з країн із великим розповсюдженням вірусу, та ті, хто контактував з хворими.

"На сьогодні моніторинговий центр вже здійснив майже півтори тисячі результативних контактів для отримання інформації. Дзвінків та опитувань про самопочуття, перебування в самоізоляції, про контакти за останні дні. Далі фахівці центру надають рекомендації або необхідну допомогу. Зокрема, й емоційну підтримку чи психологічну допомогу, - сказав мер. - Важливий аспект роботи центру - моніторинг дотримання визначеними категоріями правил самоізоляції або обсервації. Ті, хто відмовляється йти на контакт із центром, 100 відсотків матимуть справу з правоохоронцями", - наголосив Кличко.

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Він зазначив, що інформація про киян, які перебувають у базі моніторингового центру, - захищена та не потрапить у відкритий доступ.

"Це щодо тих псевдосписків, що сьогодні "гуляють" мережею", - наголосив Віталій Кличко.

Він також додав, що Моніторинговий центр у своїй роботі використовує досвід роботи подібних центрів у Сінгапурі та Сеулі. І працює, щоб, визначивши групи ризику та їхні контакти, максимально упередити поширення захворювання.