 За порушення карантину в Києві виписали 574 адмінпротоколи. За першими п'ятьма до бюджету вже стягнуто 91,8 тис. грн, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Також порушили одне кримінальне провадження за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом. Та три кримінальних провадження за порушення карантинних обмежень", - наголосив мер Києва.
Кличко нагадав, що в місті працює Моніторинговий центр з протидії поширенню COVID-19, який створила міська влада. До групи ризику, що контролює центр, увійшли майже 40 тисяч киян. Це ті, хто прибув з країн із великим розповсюдженням вірусу, та ті, хто контактував з хворими.
"На сьогодні моніторинговий центр вже здійснив майже півтори тисячі результативних контактів для отримання інформації. Дзвінків та опитувань про самопочуття, перебування в самоізоляції, про контакти за останні дні. Далі фахівці центру надають рекомендації або необхідну допомогу. Зокрема, й емоційну підтримку чи психологічну допомогу, - сказав мер. - Важливий аспект роботи центру - моніторинг дотримання визначеними категоріями правил самоізоляції або обсервації. Ті, хто відмовляється йти на контакт із центром, 100 відсотків матимуть справу з правоохоронцями", - наголосив Кличко.
Він зазначив, що інформація про киян, які перебувають у базі моніторингового центру, - захищена та не потрапить у відкритий доступ.
"Це щодо тих псевдосписків, що сьогодні "гуляють" мережею", - наголосив Віталій Кличко.
Він також додав, що Моніторинговий центр у своїй роботі використовує досвід роботи подібних центрів у Сінгапурі та Сеулі. І працює, щоб, визначивши групи ризику та їхні контакти, максимально упередити поширення захворювання.
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Тоді б і бюджет поповнили (в 2014 це було ой як треба), і бидло приструнили б!
Приблизно такі штрафи ввели прибалти в 90-х і дуже швидко приструнили своїх "нєграждан"...
2) У нас штрафи за куріння в громадських місцях ще з часів Юща. Сильно пакували по бєзпрєдєлу за ці 10 років? Навіть при янику?
Иначе - бегали бы по сей день в лопухи.
А латыши, эстонцы и пр. жили, в основном, в селах и ходили на улицу.
ПыСы. Прежде, чем меня поправлять, совеал бы аыпускникам негосударственных вузов сходить на курсы, где их обучат азам работы с поисковиками, проверить свои глубокие познания, а только потом - тявкать из-под стола на взрослых дядей.
Там представлены первые унитазы Киева, сварганишь себе по случаю что то подобное.
PS в музеї води один дуже ВЕЛИКИИЙ унітаз...
Заодно можно будет потом и руки помыть в свободном промежутке.
А так, просто популізм. Смішно, тверезий пішки по вулиці 17К без маски, п'яний за кермом 10К).
А за что люди жрать будут, после уплаты штрафа?
Их функции распределены между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины (вопросы, касающиеся всего пути пищевых продуктов к потребителю) и Министерством здравоохранения Украины (вопросы, касающиеся общественного здоровья). Контролирующая функция бывшей СЭС перешла в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Хватит истерить уже.
...
Собирает баблишко с барашков...
представляю скольких не богатых людей эти штрафы бросили в нищету...
Пока откроются штрафы передадут в исполнительную службу + пеня)))
-Куда идем? Ваши документы
-Пожалуйста, паспорт.Но-но руками не трогать, может они у вас с короной.
-Показывайте так.
-А вы отойдите на два метра от меня и смотрите.
-А чего это так?
-Согласно правилам карантина
-А мы с двух метров не видим
-Дык не мои проблемы, что Аваков слепых в патрульные понабирал.
В общем довел бедняг до кипения, хорошо? что разговор записывал, да и свидетели недалеко стояли
а слабо подойти и этих всех сразу штрафонуть?
. оце коли ПОВНА безпорадність СИСТЕМИ .. починають видавати Посібники і ЗАБОРОНЯТИ і обмежувати .. це усе .................................................Люди НЕйдуть до Лікарів .. САМОлікування .. до краю .. Де Ви були коли БАНДА порошенка-вальцмана в 2017 ЗНИЩУВАЛА СЕС .. де .. ? .. де... де..
ulia Meruňka
4 квітня о 23:16
"Коронавірус в Чехії! Не можу не написати, як до трагедії, яка так несподівано вразила весь світ поставилися в Чехії, респект і повагу керівництву країни!
* Проїзд в період карантину повністю безкоштовний, незалежно від того, міський транспорт або міжміський. Транспорт ходить чітко за графіком.
* Всім підприємцям держава одноразово надало допомогу в розмірі 25 000 крон (приблизно 26 000 грн)
* Дають відстрочку на 6 місяців на всі кредити і іпотеки
* Магазини переповнені продуктами, на всі знижки 30-50%, черг немає!
* Бензин в період карантину подешевшав на 40%
* Якщо не ходиш на роботу, сидиш вдома на карантині, отримуєш 80% зарплати, дрібниця, але приємно
Можливо, про щось я ще забула написати, але одним словом, відчувається, що держава робить все, щоб максимально забезпечити населенню захист і комфорт в період карантину. Так, ми ходимо в масках, але і їх отримуємо безкоштовно, що теж не можу не відзначити, знаючи як це зараз сумно в Україні. Дуже хотілося б, щоб так як у нас було скрізь, а особливо в рідній Україні! "
Судьи в адеквате и понимают, что это за постановы.
В них прямое нарушение конституции, власть скорее всего поменяется достаточно скоро и за это я надеюсь кому то придется отвечать ( комментарии юристов ст. 365)