 Застосунок для контролю режиму обсервації і самоізоляції запущено: за його невикористання штрафуватимуть, - Федоров

"Протягом дня упродовж 14 днів людині надходитиме до десяти push-повідомлень. Потрібно буде зробити своє фото, і під час здійснення фотографії вмикатиметься геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, а невикористання застосунку, по суті, буде порушенням режиму карантину, то вже існують певні врегульовані суми штрафів, які людині потрібно буде заплатити", - заявив він в ефірі телеканалу "Україна 24"", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Міністр цифрової трансформації також зазначив, що наразі є три цільові аудиторії програми: люди, які повернулися з-за кордону та підлягають обсервації; хворі й ті, хто перебуває на домашньому лікуванні, а також особи з підозрою на коронавірусну хворобу.
Крім того, на сайті Мінцифри зазначається, що в застосунку "Дія" також буде доступний сервіс push-повідомлень, які надаватимуть актуальну інформацію про поточний стан справ із протидії коронавірусу в Україні. Через сервіс українцям стануть доступні повідомлення про актуальні рішення уряду, про впроваджувальні обмежувальні заходи й умови карантину, а також практичні рекомендації щодо того, як убезпечити себе і своїх близьких від зараження.
"Якщо у вас не стоїть автооновлення застосунків, поновіть "Дію". Новий реліз. Перша новина - додали функцію інформування через повідомлення про коронавірус. Не будемо пушити щодня. Тільки новини, які є вкрай важливими", - написав Федоров у своєму Telegram-каналі, коментуючи нові функції "Дії".
Щоб його не бачив захист, треба рут права і ручна інтеграція в прошивку. Багато так зможуть зробити?)
Це звичайно якщо вони зроблять захист хоча б як на рівні ігор.
Я спочатку подумав що ти про якесь нововедення, а потім поняв що ти навіть поняття не маєш про захист і чому треба інтеграцію в прошивку. Режим розробника потрібен щоб просто працювала програма - дозвіл на підміну координат. Но він ніяк не дає обійти захист.
І я це добре знаю. Постав ingress і обмани її координатами - зразу прилить попередження, а далі бан.
Метод справді простий і буде робити навіть на 3310. Сім карта в автоматичному режимі відправляє сервісні смс із параметрами сигналу мережевих станцій. А далі звичайна математика і в оператора є приблизні координати певної площі де повинна бути сімкарта.
"в доработанности" - я зразу на це вказав. (Це звичайно якщо вони зроблять захист хоча б як на рівні ігор.)
Они так , под шумок вируса , коровье ботало каждому на шею прикажут одеть , вместо того , чтобы лечить .
Оно так и проще , и дешевле , и смешней .
<</сарказм/>>
Или по-вашему этим людям можно покидать свое жилье и ходить распространять вирус?
Другое дело, что по наличию смартфонов они явно не продумали.
Если у вас не установлено приложение "Дия" - штраф 100500 тысяч гривен.
Это моя собственность! И НИКТО не имеет право заставить меня, что либо устанавливать в телефон(как то изменять).
Глупые ЗЕ!
...
Cancel - 17000 UAH
Осталось велосипеда всем дождаться.
и наши недоевреи решили все делать руками и деньгами заболевших...
Он работал электриком в городских «Энергосетях», дежурил сутки через трое, и считал, что ему повезло. В стране работали только предприятия систем жизнеобеспечения, органы власти и силы правопорядка, взявшие на себя обеспечение населения продуктами и услугами, так что не удивительно было видеть в ленте Инстаграма сплошь стриженные под ноль головы - парикмахеры Росгвардии иначе не умели.
В общем, Сереге повезло, он получал зарплату, а не пандемийное пособие, а значит - мог иногда побаловать себя колбасой, сыром и бананами. Впрочем, он, как и все, выбирал гречку и картошку, а сэкономленные деньги предпочитал тратить на алкоголь.
- Гражданин! - раздался оклик.
Серега протянул руку, на запястье которой синела свежая татуировка куар-кода. Пискнул сканер, полицейский удовлетворенно кивнул и достал планшет.
- Аккаунт в Инстаграме!
- Serega1980, - мрачно ответил Петров. Он уже понимал, что будет дальше.
Полицейский крутил ленту профиля Сереги.
- Так, позавчера нет фотографий. Почему?
- Бухал, - честно сказал Серега. - Не хотел свою пьяную рожу на весь мир выкладывать.
- Гражданин Петров! - строго сказал полицейский. - Согласно указу Президента РФ за номером 435 вы обязаны трижды в день выкладывать свое фото в Инстаграм с привязкой по геолокации и временной отметкой!
Он полистал ленту еще немного вниз.
- Ладно, вижу, в этом месяце только один день пропущен, так что обойдемся предупреждением. Куда направляетесь?
Серега ткнул пальцем в желтую ленту жилета.
- Куда направляетесь? - повторил вопрос сержант.
- Направляюсь за покупкой продуктов в ближайший к месту проживания магазин, - привычно протараторил Серега. - Таковым является магазин «Люкс» по адресу: улица Лесная, дом 35. Цвет жилета соответствует цели выхода из самоизоляции.
Система цветовой дифференциации, введенная пару месяцев назад, должна была сократить число выходов граждан на улицу без конкретной цели и ужесточить их дисциплину. Каждый получил набор светоотражающих жилетов: желтый - для похода в магазин, красный - чтобы дойти до места работы, синий - вынести мусор, зеленый - выгулять собаку.
Как раз в зеленом жителе мимо них прошла женщина, ведущая на поводке бигля. Ошейник пса подмигивал встроенным чипом, бигль весело рвался с поводка, вертя башкой направо-налево.
- Бибик, не крутись! - говорила женщина. - Бибик, просто пописай и пойдем домой. Мы не гулять вышли, Бибик.
Пес в ответ гавкнул, чем вспугнул ворону, взлетевшую с кучи мусора, рванулся за ней и вырвал поводок из рук хозяйки.
- Бибик! - закричала женщина.
Бибик весело бежал за вороной, когда на его ошейнике запищал предупреждающий сигнал. Раздался треск, пса выгнуло дугой и шмякнуло об землю. Запахло паленой шерстью.
- Бибик! - женщина подбежала к собаке. - Бибик, дурак!
Собака в ответ конвульсивно дернула лапой и обмочилась.
- Ну, вот и пописал, - хмыкнул полицейский.
Серега впервые видел в действии систему «Периметр». Ее ввели, чтобы прекратить спекуляции, связанные с выгулом собак. Через интернет находчивые граждане сдавали собак в аренду, чтобы любой желающий мог выходить на улицу, прикрываясь необходимостью выгулять животное. В ответ власти установили на домах «Периметр» - систему, к которой были привязаны все собаки, живущие в этом самом доме. Они получали ошейники с GPS-навигаторами, система отслеживала их перемещения, а стоило тем удалиться от дома больше, чем на сто метров, била их током. Каждый пес снабжался индивидуальным ошейником, электрический разряд рассчитывался, исходя из веса животного, и должен был парализовать пса после удара.
Конечно, как и все, что делалось поспешно, оно не всегда работало так, как надо. Серега вспомнил ролик, виденный им в Ю-Тубе, где какая-то «блогерка» надела на своего йоркшира ошейник для мастиффа, и «Периметр» оставил от собачонки только обугленную тушку.
Тем временем женщина волокла обмякшую собаку к подъезду и едва не попала под копыта выскочившей из-за угла лошади. На лошади восседал человек в форме, папахе и с нагайкой в руке. Высокие сапоги, эполеты и погоны выдавали в нем как минимум есаула войска казачьего имени великомученика Льва Лещенко.
Следом выехало с десяток казаков, они патрулировали улицы, помогая силам правопорядка выявлять нарушителей. Судя по зеленой форме, это были вегано-казаки, те, что охотились за любителями шашлыков на свежем воздухе. У есаула на поясе болтались три шампура, значит, как минимум, три группы анти-карантинщиков попали под его горячую руку. Есаул поглядел на Петрова и пафосным жестом огладил пышные усы.
- А эти почему не в масках? - спросил Серега.
- Их хранит Святой Дух Русский и Благодать Молитвы, - ответил сержант.
Серега посмотрел вслед колонне всадников, два последних казака постоянно кашляли и крестились.
Следом за казаками из-за угла вырулил БТР. На броне сидели два росгвардейца и крутили головами по сторонам. БТР лениво выкатился на перекресток, башенка повернулась и вечернюю тишину разрезала пулеметная очередь.
- Бродячие собаки, - пояснил сержант. - Позавчера женщина за хлебом выходила, на обратном пути наткнулась на стаю. Сожрали и хлеб, и бабу. Теперь зачищаем ваш район.
Полицейский протянул Сереге документы, махнул курсанту и патруль пошел вдоль дома. Серега спрятал документы и зашагал в противоположную сторону.
Вернувшись домой, он вышел на балкон и посмотрел на темный город. В воздухе медленно кружился первый снежок. Наступал ноябрь 2020-го года.