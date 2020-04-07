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 Політика України
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 Застосунок для контролю режиму обсервації і самоізоляції запущено: за його невикористання штрафуватимуть, - Федоров

Мобільний застосунок для контролю режиму обсервації та самоізоляції запущено, його невикористання прирівнюватиметься до порушення режиму та спричинить накладення штрафів, повідомив віцепрем'єр міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Протягом дня упродовж 14 днів людині надходитиме до десяти push-повідомлень. Потрібно буде зробити своє фото, і під час здійснення фотографії вмикатиметься геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, а невикористання застосунку, по суті, буде порушенням режиму карантину, то вже існують певні врегульовані суми штрафів, які людині потрібно буде заплатити", - заявив він в ефірі телеканалу "Україна 24"", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр цифрової трансформації також зазначив, що наразі є три цільові аудиторії програми: люди, які повернулися з-за кордону та підлягають обсервації; хворі й ті, хто перебуває на домашньому лікуванні, а також особи з підозрою на коронавірусну хворобу.

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Крім того, на сайті Мінцифри зазначається, що в застосунку "Дія" також буде доступний сервіс push-повідомлень, які надаватимуть актуальну інформацію про поточний стан справ із протидії коронавірусу в Україні. Через сервіс українцям стануть доступні повідомлення про актуальні рішення уряду, про впроваджувальні обмежувальні заходи й умови карантину, а також практичні рекомендації щодо того, як убезпечити себе і своїх близьких від зараження.

"Якщо у вас не стоїть автооновлення застосунків, поновіть "Дію". Новий реліз. Перша новина - додали функцію інформування через повідомлення про коронавірус. Не будемо пушити щодня. Тільки новини, які є вкрай важливими", - написав Федоров у своєму Telegram-каналі, коментуючи нові функції "Дії".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187286
 
   
 Топ коментарі
 
помоему они вообще окуели, а если вырубился свет и телефон разрядился, а если человек хочет поспать... нет, он должен фотки делать и дежурить на телефоне. что дальше - прикуют к батарее? и на основании каких законов подобное извращение делается
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Вообще охренели .
Они так , под шумок вируса , коровье ботало каждому на шею прикажут одеть , вместо того , чтобы лечить .
Оно так и проще , и дешевле , и смешней .
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помоему они вообще окуели, а если вырубился свет и телефон разрядился, а если человек хочет поспать... нет, он должен фотки делать и дежурить на телефоне. что дальше - прикуют к батарее? и на основании каких законов подобное извращение делается
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А еще есть FakeGPS - пусть передает расположение где-то из глубин Афганистана
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искать тебя будут не в глубине Афганистана, а по месту, указанному тобой при обсерации. Приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции запущено: его неиспользование будет облагаться штрафом, - Федоров - Цензор.НЕТ 3061
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Не обязательно жить по месту обсерации. Пусть мобила лежит, передает GPS и данные на соту, а раствориться в большом городе проще простого, нелегальные мигранты в Европе подтвердят.
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за злостное несоблюдение ещё и почки отобьют. Приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции запущено: его неиспользование будет облагаться штрафом, - Федоров - Цензор.НЕТ 7549 а в тюряге туберкулёзом заразят. у нас тут всё гуманно. Приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции запущено: его неиспользование будет облагаться штрафом, - Федоров - Цензор.НЕТ 638
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Ну пусть спускают полицейский бюджет на ОРМ по каждому беглецу из электронного концлагеря, кто против-то
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В таком случае тебя просто объявят в розыск. И будут искать как преступника, коим ты в таком случае и будешь являться.
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Искать тысячи "преступников" по большому городу, забив на весь прочий криминал... Ну, удачи, оперсостав будет очень рад. Кстати, на каком основании преступники? Где введенный режим ЧП или ВП? Это единственное законное право государства ограничить право граждан, а остальные НПА лишь к нему прилагаются.
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А тепер питання - скільки людей зможуть його налаштувати?)
Щоб його не бачив захист, треба рут права і ручна інтеграція в прошивку. Багато так зможуть зробити?)
Це звичайно якщо вони зроблять захист хоча б як на рівні ігор.
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На Android 8 элементарно и не требуются даже рут-права, достаточно включить developer mode (что делается элементарно). И всё, можно подсовывать шутам что угодно
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Не буде працювати.
Я спочатку подумав що ти про якесь нововедення, а потім поняв що ти навіть поняття не маєш про захист і чому треба інтеграцію в прошивку. Режим розробника потрібен щоб просто працювала програма - дозвіл на підміну координат. Но він ніяк не дає обійти захист.
І я це добре знаю. Постав ingress і обмани її координатами - зразу прилить попередження, а далі бан.
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Это никогда защитой и не являлось, при всех возможностях следить за телефоном, пока в нем есть симка, и естественно не поможет, если приложение для слежки настроено на отсечение фейковых координат. Но в доработанности приложения есть огромные сомнения.
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По сімці дані її знаходження вираховує оператор. Сам телефон до цього доступу не має.
Метод справді простий і буде робити навіть на 3310. Сім карта в автоматичному режимі відправляє сервісні смс із параметрами сигналу мережевих станцій. А далі звичайна математика і в оператора є приблизні координати певної площі де повинна бути сімкарта.

"в доработанности" - я зразу на це вказав. (Це звичайно якщо вони зроблять захист хоча б як на рівні ігор.)
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законы кончились год назад. кто-то сделал это вместе. заодно и себя сделал. вот их не жалко совершенно.
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Да большинство и так постоянно фотки делает и "дежурит" на телефоне. А те кто на самоизоляции, телефон из рук вообще не выпускают, сидят в соцсетях или чатятся со знакомыми. Уверен, что и на очко с собой берут. Так что не вижу большой проблемы. Ну вот честно. Даже если есть какой-то процент независимых, но независимые как раз более дисциплинированы и сфотают себя, если так надо.
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Я думаю нормальные люди вообще не ставили этот правительственный бэкдор на телефон.
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А смартфон держава теж дасть? Як діти малі.
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Вы хотите сказать на турпутевки хватило бабла, а на смарт никак ?
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Я хочу сказати що після цього ідіотизму сімки багатьох обсервованих опиняться у звичайних мобільних телефонах. Далі що?
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Главное, чтобы они не пошли дальше в своих желаниях контролировать.
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Кто скачал приложение Дiя, того посчитают. Кто нет - участковый будет проверять.
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Вообще охренели .
Они так , под шумок вируса , коровье ботало каждому на шею прикажут одеть , вместо того , чтобы лечить .
Оно так и проще , и дешевле , и смешней .
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- Цак одень, и в папелаце сиди. Пацак.
<</сарказм/>>
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не парься, для упорантов есть вариант - похоронить. Это еще проще.
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Это касается только тех, кто находится на обсервации после приезда из-за границы и тех, кто сидит дома на самоизоляции с подтвержденным диагнозом коронавируса в легкой форме.
Или по-вашему этим людям можно покидать свое жилье и ходить распространять вирус?

Другое дело, что по наличию смартфонов они явно не продумали.
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Доказательством наличия вируса есть только результаты теста. Нет их - презумпцию невиновности никто не отменял.
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Презумпция невиновности не имеет никакого отношения к определению вируса и карантину. Это из другой оперы.
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А карантин не имеет никакого отношения к ЧП, которое не введено и без которого любые ограничения и наказания юридически ничтожны
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Жаль, что Джордж Оруэлл (1984) не дожил до внедрения своей антиутопии в нашу реальную жизнь.
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Только для пенсионеров не вводите это приложение: з@**** насмерть переспросами где и что нажимать. Вертикаль исполнительной власти просто рухнет
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посадите каждому у двери мента, заодно и за продуктами будет бегать, чем гонять их патрулировать парки...
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скоро:
Если у вас не установлено приложение "Дия" - штраф 100500 тысяч гривен.
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Користуюсь НОКИА-1100...яка геолокація ? Люблю цей мобільник із-за простоти та батерея більше 10 суток тримає...
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Ага.. А на основании чего штраф? С моим телефоном кто то ушел... Это моя собственность и я имею право передать во временное пользование эту вещь кому угодно... и потом мне его вернули...
Это моя собственность! И НИКТО не имеет право заставить меня, что либо устанавливать в телефон(как то изменять).
Глупые ЗЕ!
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Не скажите,. Вы подпишите соглашение
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Гоподи які ж ідіоти при владі..73% ви кого до влади привели ?
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Дик у 90% пенсіонерів зараз телефони не кращі і так)))
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ну,то теперь можно вместо шарика с бобиком продать и заплатить за комирне Приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции запущено: его неиспользование будет облагаться штрафом, - Федоров - Цензор.НЕТ 5722
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не иначе смартфоны будут раздавать пенсионерам и другим особенным людям. Иначе Федоров окажется просто брехуном.
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раздать-то четверть проблемы Приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции запущено: его неиспользование будет облагаться штрафом, - Федоров - Цензор.НЕТ 6793.надо еще бригады цифровиков по бабкам послать,обучать делать селфи.причем с первого раза точно не получится
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я попрошу жену сделать фото моего фото. сорри за каламбур.
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вообще если чел сидит дома и не отвечает, то это не нарушение карантина... как они собрались это в суде протаскивать. надо чтоб те кто может позволить адвоката их забодали в судах и отсудили компенсации
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Самоконтроль за самоізоляцією, а в разі захворювання - самолікування. Все самі.
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В мене в 1985 році було важке поранення і контузія голови (в одній країні інтернаціональний борг відробляв). Я не маю точної координації рухів і смартфоном фізично не можу користуватись. То за що мене штрафануть ?
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Речь здесь идет о тех, кто вернулся из-за границы.
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Так вот она, страна в смартфоне...
Осталось велосипеда всем дождаться.
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а если скажут, что чел с утра должен встать на перекличку в приложении, потом выложить видео как он моет руки не менее получаса, потом выпить подряд десять экспериментальных препаратов, потом успеть сганять за продуктами - 5 минут время пошло, потом прослучать лекцию авакяна шмыгла про вирус и комендантский час, потом ролик зелоха в качестве политинформации, потом уборка квартиры хлоркой на камеру, вечерняя поверка в телефоне... все, день прошел.
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Пробачте але дальше вже стриматись не має сил..ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІДИ В СРАКУ !
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евреи в израиле и то остроумнее к проблеме подошли-звонят обсервирующемуся ,просят выйти на балкон ,подлетает дрон и делает фотку.
и наши недоевреи решили все делать руками и деньгами заболевших...
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Серега Петров хмуро натянул маску и стал перебирать висящие в гардеробе светоотражающие жилеты. Красный, желтый, зеленый, синий… Он все время путался в цветовой дифференциации жилетов, потому скосил глаза на листок бумаги, приколотый к стене. «В магаз - желтый!» - было написано на нем, и Серега, взяв желтый жилет, вышел из квартиры.
Он работал электриком в городских «Энергосетях», дежурил сутки через трое, и считал, что ему повезло. В стране работали только предприятия систем жизнеобеспечения, органы власти и силы правопорядка, взявшие на себя обеспечение населения продуктами и услугами, так что не удивительно было видеть в ленте Инстаграма сплошь стриженные под ноль головы - парикмахеры Росгвардии иначе не умели.
В общем, Сереге повезло, он получал зарплату, а не пандемийное пособие, а значит - мог иногда побаловать себя колбасой, сыром и бананами. Впрочем, он, как и все, выбирал гречку и картошку, а сэкономленные деньги предпочитал тратить на алкоголь.
- Гражданин! - раздался оклик.
Серега протянул руку, на запястье которой синела свежая татуировка куар-кода. Пискнул сканер, полицейский удовлетворенно кивнул и достал планшет.
- Аккаунт в Инстаграме!
- Serega1980, - мрачно ответил Петров. Он уже понимал, что будет дальше.
Полицейский крутил ленту профиля Сереги.
- Так, позавчера нет фотографий. Почему?
- Бухал, - честно сказал Серега. - Не хотел свою пьяную рожу на весь мир выкладывать.
- Гражданин Петров! - строго сказал полицейский. - Согласно указу Президента РФ за номером 435 вы обязаны трижды в день выкладывать свое фото в Инстаграм с привязкой по геолокации и временной отметкой!
Он полистал ленту еще немного вниз.
- Ладно, вижу, в этом месяце только один день пропущен, так что обойдемся предупреждением. Куда направляетесь?
Серега ткнул пальцем в желтую ленту жилета.
- Куда направляетесь? - повторил вопрос сержант.
- Направляюсь за покупкой продуктов в ближайший к месту проживания магазин, - привычно протараторил Серега. - Таковым является магазин «Люкс» по адресу: улица Лесная, дом 35. Цвет жилета соответствует цели выхода из самоизоляции.
Система цветовой дифференциации, введенная пару месяцев назад, должна была сократить число выходов граждан на улицу без конкретной цели и ужесточить их дисциплину. Каждый получил набор светоотражающих жилетов: желтый - для похода в магазин, красный - чтобы дойти до места работы, синий - вынести мусор, зеленый - выгулять собаку.
Как раз в зеленом жителе мимо них прошла женщина, ведущая на поводке бигля. Ошейник пса подмигивал встроенным чипом, бигль весело рвался с поводка, вертя башкой направо-налево.
- Бибик, не крутись! - говорила женщина. - Бибик, просто пописай и пойдем домой. Мы не гулять вышли, Бибик.
Пес в ответ гавкнул, чем вспугнул ворону, взлетевшую с кучи мусора, рванулся за ней и вырвал поводок из рук хозяйки.
- Бибик! - закричала женщина.
Бибик весело бежал за вороной, когда на его ошейнике запищал предупреждающий сигнал. Раздался треск, пса выгнуло дугой и шмякнуло об землю. Запахло паленой шерстью.
- Бибик! - женщина подбежала к собаке. - Бибик, дурак!
Собака в ответ конвульсивно дернула лапой и обмочилась.
- Ну, вот и пописал, - хмыкнул полицейский.
Серега впервые видел в действии систему «Периметр». Ее ввели, чтобы прекратить спекуляции, связанные с выгулом собак. Через интернет находчивые граждане сдавали собак в аренду, чтобы любой желающий мог выходить на улицу, прикрываясь необходимостью выгулять животное. В ответ власти установили на домах «Периметр» - систему, к которой были привязаны все собаки, живущие в этом самом доме. Они получали ошейники с GPS-навигаторами, система отслеживала их перемещения, а стоило тем удалиться от дома больше, чем на сто метров, била их током. Каждый пес снабжался индивидуальным ошейником, электрический разряд рассчитывался, исходя из веса животного, и должен был парализовать пса после удара.
Конечно, как и все, что делалось поспешно, оно не всегда работало так, как надо. Серега вспомнил ролик, виденный им в Ю-Тубе, где какая-то «блогерка» надела на своего йоркшира ошейник для мастиффа, и «Периметр» оставил от собачонки только обугленную тушку.
Тем временем женщина волокла обмякшую собаку к подъезду и едва не попала под копыта выскочившей из-за угла лошади. На лошади восседал человек в форме, папахе и с нагайкой в руке. Высокие сапоги, эполеты и погоны выдавали в нем как минимум есаула войска казачьего имени великомученика Льва Лещенко.
Следом выехало с десяток казаков, они патрулировали улицы, помогая силам правопорядка выявлять нарушителей. Судя по зеленой форме, это были вегано-казаки, те, что охотились за любителями шашлыков на свежем воздухе. У есаула на поясе болтались три шампура, значит, как минимум, три группы анти-карантинщиков попали под его горячую руку. Есаул поглядел на Петрова и пафосным жестом огладил пышные усы.
- А эти почему не в масках? - спросил Серега.
- Их хранит Святой Дух Русский и Благодать Молитвы, - ответил сержант.
Серега посмотрел вслед колонне всадников, два последних казака постоянно кашляли и крестились.
Следом за казаками из-за угла вырулил БТР. На броне сидели два росгвардейца и крутили головами по сторонам. БТР лениво выкатился на перекресток, башенка повернулась и вечернюю тишину разрезала пулеметная очередь.
- Бродячие собаки, - пояснил сержант. - Позавчера женщина за хлебом выходила, на обратном пути наткнулась на стаю. Сожрали и хлеб, и бабу. Теперь зачищаем ваш район.
Полицейский протянул Сереге документы, махнул курсанту и патруль пошел вдоль дома. Серега спрятал документы и зашагал в противоположную сторону.
Вернувшись домой, он вышел на балкон и посмотрел на темный город. В воздухе медленно кружился первый снежок. Наступал ноябрь 2020-го года.
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везёт же людям - жилеты бесплатно раздают. у нас обязательно продавать будут по цене в 100 раз выше рыночной. Застосунок для контролю режиму обсервації і самоізоляції запущено: за його невикористання штрафуватимуть, - Федоров - Цензор.НЕТ 604
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С каким сладострастием эта банда вытирает об людей ноги. Хотя... 73% показали, что об них можно...
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За скотом нужно следить и подглядывать !
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Недолугі зебобіки вперто продовжують перевіряти терплячість українців.
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Когда-то подобным образом работали такие замечаельные организации как Гестапо, НКВД, Штази. Маразм крепчает. Власть вместо своих прямых обязанностей играется в диктатуру, и присваевает себе полномочия которыми ее никто не наделял. Вперед, к победе коммунизьма, построим свою Северную Корею.
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Розумно. Мені подобається. Головне не перетнути межу і не скотитись потім в повністю тоталітарне гавно.
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Це додатково ускладнить життя хворим,і здоровим теж
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хотят свои заботы переложить на других, на больных. сами проверяйте если вам надо уроды
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...ти це розповідай людям по селах,де на село декілька телефонів ще монохромні...
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Вообще-то странные петикантропы. То вопили, чего не держат в резервации приезжих из-за границы или вообще пускают в Украину., сейчас вопят, почему строгость такая в контроле этих приезжих. Ну и кто они после этого? Идиоты.
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Держать нужно в специально отобранных для этого местах, при введенном режиме ЧП - и немедленно отпускать человека, если его ПЦР-тест отрицателен. Где, кстати, ПЦР-тесты?
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Деньги найдутся, если воровать меньше.
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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ мент должен доказывать что чел выходил из дома даже если не ответил
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если человек не самоизлечился - штраф 100 тысяч
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Говноделы за 100 миллионов ещё одно мобильное приложение сделали.
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видалю цю "Дію" з телефона, ну її на хер... Застосунок для контролю режиму обсервації і самоізоляції запущено: за його невикористання штрафуватимуть, - Федоров - Цензор.НЕТ 5939
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От жеж жлоби. Якщо вони хотіли б заохотити людей то за кожнй фотку мали б давати 25 гривень. Чи можна котлетами в кінця дня. 10 фоток - 10 котлет. Так люди би в чергу стали на обсервацію. а то жлоби вони і в африці жлоби.
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ця зекомандА нас, українців, тільки дустом ще не пробувала..
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Разве есть какой-то закон, по которому у меня обязан быть смартфон, или обязанность устанавливать какие-то приложения, или обязанность отвечать на какие-либо сообщения, либо обязанность сообщать свою геолокацию, что на счет презумпции невиновности? Если кого-то в верхах есть хоть крупица интеллекта, через день два они должны выпустить какое-то опровержение этого бреда.
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а смартфони, на які це ґiвно можна установити, вони бесплатно даватимуть? - бо на мій телефон таке не встановиться
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