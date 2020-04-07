 Застосунок для контролю режиму обсервації і самоізоляції запущено: за його невикористання штрафуватимуть, - Федоров

"Протягом дня упродовж 14 днів людині надходитиме до десяти push-повідомлень. Потрібно буде зробити своє фото, і під час здійснення фотографії вмикатиметься геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, а невикористання застосунку, по суті, буде порушенням режиму карантину, то вже існують певні врегульовані суми штрафів, які людині потрібно буде заплатити", - заявив він в ефірі телеканалу "Україна 24"", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр цифрової трансформації також зазначив, що наразі є три цільові аудиторії програми: люди, які повернулися з-за кордону та підлягають обсервації; хворі й ті, хто перебуває на домашньому лікуванні, а також особи з підозрою на коронавірусну хворобу.

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Крім того, на сайті Мінцифри зазначається, що в застосунку "Дія" також буде доступний сервіс push-повідомлень, які надаватимуть актуальну інформацію про поточний стан справ із протидії коронавірусу в Україні. Через сервіс українцям стануть доступні повідомлення про актуальні рішення уряду, про впроваджувальні обмежувальні заходи й умови карантину, а також практичні рекомендації щодо того, як убезпечити себе і своїх близьких від зараження.

"Якщо у вас не стоїть автооновлення застосунків, поновіть "Дію". Новий реліз. Перша новина - додали функцію інформування через повідомлення про коронавірус. Не будемо пушити щодня. Тільки новини, які є вкрай важливими", - написав Федоров у своєму Telegram-каналі, коментуючи нові функції "Дії".