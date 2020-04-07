 "Винятків для бодибілдерів, моржів та інших суперактивних немає", - Кличко про закриття спортмайданчиків у столиці

Про це він повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Кличко попросив припинити тренування на свіжому повітрі, а займатися вдома, як це робить він сам.

"Мені теж бракує занять спортом. Я зараз займаюся вдома. Якщо спортсмени думають, що вони більш захищені від вірусу, ніж інші, це не так. Ті, хто бояться втратити свою суперформу, мають зрозуміти: нехтуючи правилами, ви ризикуєте втратити здоров'я або навіть життя. І обмеження уряду стосуються всіх, винятків для бодибілдерів, моржів та інших суперактивних немає. Навіть професійні спортсмени припинили свої тренування, навіть Олімпійські ігри в Токіо перенесли", - зазначив мер столиці.

Нагадаємо, раніше на знімальні групи двох телеканалів напали під час зйомок сюжетів про порушення карантину на спортмайданчику в столичному Гідропарку.

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