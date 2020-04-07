EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  4186  77
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2288) Київ (7612) Кличко (1071) спорт (831) COVID-19 (3196) коронавірус (1839)

 "Винятків для бодибілдерів, моржів та інших суперактивних немає", - Кличко про закриття спортмайданчиків у столиці

Мер Києва Віталій Кличко нагадав, що обмеження, запроваджені Кабміном у зв'язку з коронавірусом, стосуються кожного.

Про це він повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Кличко попросив припинити тренування на свіжому повітрі, а займатися вдома, як це робить він сам.

"Мені теж бракує занять спортом. Я зараз займаюся вдома. Якщо спортсмени думають, що вони більш захищені від вірусу, ніж інші, це не так. Ті, хто бояться втратити свою суперформу, мають зрозуміти: нехтуючи правилами, ви ризикуєте втратити здоров'я або навіть життя. І обмеження уряду стосуються всіх, винятків для бодибілдерів, моржів та інших суперактивних немає. Навіть професійні спортсмени припинили свої тренування, навіть Олімпійські ігри в Токіо перенесли", - зазначив мер столиці.

Нагадаємо, раніше на знімальні групи двох телеканалів напали під час зйомок сюжетів про порушення карантину на спортмайданчику в столичному Гідропарку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому та Шевченківському районах. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187285
 
 
 Топ коментарі
 
Если вас задержали за пробежку, скажите, что вы бежали в ломбард.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Идиот не тот, кто делает ошибки, а тот, кто их не желает исправлять: "В одесских трамваях и троллейбусах разрешили занимать все сидячие места" - логика решения совершенно непонятна. Почему в парках гулять нельзя, а набиваться в трамваи можно?
 показати весь коментар
 
 
логика понятна: тотальный ментовской контроль в парках затратен.
 показати весь коментар
 
 
Геннадий Корсаков4 апреля в 11:53
На всякий случай,если к вам подошли...!☝️
Отже: вас пробують зупинити ПОЛІЦАЇ.Ваша перша фраза: Добрий день(вечір, ніч, ранок), Я ПОРУШИВ ЯКИЙСЬ ЗАКОН ? Я ПОРУШНИК ?
П.: зобов'язана представитись, пояснити яке положенння і який закон України ви порушили.Як що вони відповідають що ви НЕ порушили Закон України(Наприклад Закон "Про захист населення від інфекційних хвороб") а порушили ПОСТАНОВУ уряду, ви ще раз перепитуєте : тож я НЕ порушив ЖОДНОГО ЗАКОНУ ?- тоді я дякую за спілкування і допобачення. Постанова ?Вона РЕКОМЕНДАЦІЙНОГО характеру. Знову запитуюсь: чи є я порушник ЗАКОНУ ? Ні ? - Допобачення.
П. : Нікуди ви не підете. Ви порушили постанову(зачитують яку) уряду і вас оштрафують, складаємо протокол.
Ви: Окей ! Тепер послухайте мене:
- Я є громадянин України такий то,
- В мене як і у вас, є відповідно Конституції України, відповідні права, свободи і обов'язки. Один з обов'язків - дотримання Законів.
- Зараз в нас епідемія, і ВСІ положення ПОСТАНОВ уряду, мають бути в РАМКАХ положень і статей Закону, на який постанова ПОСИЛАЄТЬСЯ, Наразі ця постанова посилається на закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб".
- стаття 20 цього закону говорить про те, що ОБМЕЖЕННЯ прав і свобід у відповідних МЕЖАХ, відбувається ВИКЛЮЧНО по відношенню ХВОРИХ на ту хворобу, що обумовила епідемією і карантин. Хворий, чи ні - визначається ТЕСТУВАННЯМ у лікарні, з отриманням ПОЗИТИВНОГО результату.
- стаття 20 діє під час статусу "Надзвичайна Ситуація(НС)",
- у випадку Надзвичайного Положення або Військового Положення, можливі ІНШІ ДОДАТКОВІ ОБМЕЖЕННЯ прав і свобод громадян.
- у нас - НС, тобто діє ст.20, а вона обмежує права і свободи ХВОРИХ.
- Я зараз ВИКЛИЧУ НАРЯД ПОЛІЦІЇ по телефону, мотивуючи що мене затримали люди, СХОЖІ на поліцію, і вони ПОРУШУЮТЬ Закон у частині Закону(зачитуєте назву і статтю 20). Приїде поліція і на вас ЯК НА ПОРУШНИКІВ закону, складуть протокол. Ваші дії - не законні. Тож прощаємось чи ні ? Викликати чи полюбовно прощаємось ?
- П : викликайте.
- Ви : окей(викликаєте і по приїзду ВСЕ ТЕ САМЕ розповідаєте і складаємо протокол: спочатку вас як позивача, потім перші поліціянти - на вас як "порушника").
БОРІТЬСЯ ЗА СВОЇ ПРАВА.
Інакше ви - БИДЛО і РАБИ.
У позивному протоколі, обов'язково позначте ФІО всіх хто вас затримав, номера жетонів а також № і дату/час протоколу, який вони на вас склали.В суді це буде ваша опора і де саме це відбулося. В суді ви легко поясните, що йшли до мами(тещі, бабусі і т.п.) і несли їй продукти(лік і т.п.).
Не дякуйте.
 показати весь коментар
 
а с аквалангом можно нырять без моржОВ?)
 показати весь коментар
 
 
Сегодня наблюдал молодую барышню, выгуливавюшую ДВУХ шпицов! Эту непростительную роскошь расценил, как явную провокацию!
"Винятків для бодибілдерів, моржів та інших суперактивних немає", - Кличко про закриття спортмайданчиків у столиці - Цензор.НЕТ 8890
 показати весь коментар
 
 
Если вас задержали за пробежку, скажите, что вы бежали в ломбард.
 показати весь коментар
 
 
Краще скажіть, що прямуєте у відділок оформлювати заяву на вкрадений паспорт...
 показати весь коментар
 
 
Гулять в парке нельзя . Можно бесконечно долго гулять по АТБ .
 показати весь коментар
 
 
гуляти неможна, а іти в ломбард через парк?
 показати весь коментар
 
 
дискуссионный вопрос. правозащитники говорят, что можно. но мусора ведь не правозащитники... "Исключений для бодибилдеров, моржов и остальных суперактивных нет", - Кличко о закрытии спортплощадок в столице - Цензор.НЕТ 94
 показати весь коментар
 
 
Нда... не думал... я о нём думал лучше... А он труслив и с холопским душком-с... "Исключений для бодибилдеров, моржов и остальных суперактивных нет", - Кличко о закрытии спортплощадок в столице - Цензор.НЕТ 1850
 показати весь коментар
 
 
моржов?! ахахахахахахахаххахахахахахахахахахах
 показати весь коментар
 
 
"цензору" нужно либо ый дописать, либо начать уже наконец-то редактировать.
 показати весь коментар
 
 
Одна собака имеет право выгуливать в парке одного человека - на поводке, в наморднике, с документами.
 показати весь коментар
 
 
Нарешті, для собакіних настав зірковий час. Їм же завжди мало часу для прогулянок, от зараз вже нагуляються, як цей Шарік.
 показати весь коментар
 
 
Доречі, ще не кожний собака погодиться гуляти з незнайомцем. Мій би нізащо не пішов, навіть з місця би не зрушив без хазяїна. Тому я на цьому бізнес не зроблю. "Винятків для бодибілдерів, моржів та інших суперактивних немає", - Кличко про закриття спортмайданчиків у столиці - Цензор.НЕТ 447
 показати весь коментар
 
 
Моржов? Это что-то новое. Кто прародитель "моржов" - Кличко или не выспавшийся редактор цензора?
 показати весь коментар
 
 
Бодибилдеры напоминают ботоксных баб. Цель одна и та же.
 показати весь коментар
 
 
"Винятків для бодибілдерів, моржів та інших суперактивних немає", - Кличко про закриття спортмайданчиків у столиці - Цензор.НЕТ 9360 Для хлюпіків і марафонець бодібілдер!
 показати весь коментар
 
 
И олимпиада пройдёт в онлайн-режиме...
 показати весь коментар
 
А ЗАЧЕМ ДЕБИЛА С ОТБИТЫМИ МОЗГАМИ ИЗБРАЛИ МЭРОМ ?
 показати весь коментар
 
 
Ну а хто ж з дебільних київлян міг зрозуміти що він дибіл?
Всі тішились що мер у них буде "как фсє" ,а виявилось що пєдалік перевершив їх сподівання! Вибирали звичайного ідійота ,а вибрали "з відбитими" мозґами.
До речі льоню космоса пам'ятаєте? "Винятків для бодибілдерів, моржів та інших суперактивних немає", - Кличко про закриття спортмайданчиків у столиці - Цензор.НЕТ 7295
Теж веселий клоун був.
 показати весь коментар
 
 
дефективному и невдомек, шо личные спортзалы дома есть не только лишь у всех
 показати весь коментар
 
 
лучше нету того света...где акация цветьоть
 показати весь коментар
 
 
Підозрюю, що в Кличка таки є свій спортивний майданчик, басейн і тренажерна зала.
 показати весь коментар
 
 
не подозревай - так и есть...
а простые смертные должны сидеть в своих квартирах целыми днями и слушать шум спускаемой воды в унитазах соседей..

П.С. у меня свой дом, двор и сад - мне тех кто в улейях живет жалко..
 показати весь коментар
 
 
А от купався б в масці і з собакою з водійським посвідченням в плавках - то нічого йому б не було
 показати весь коментар
 
 
Виталь, побоксируй дома.... только не с женой, там и пальца джэбом хватит. не не говори то что всегда.... просто - иди на самоизолляцию, и только в Фейсбуке делай видео.
хотя.... Виталю не спасти уже - походу коронка делает из тупого чувака - короночувака, придурок - метро закрыл, а в маршрутках - полный шансон, наперлись люди из-за твоего решения(высера/приказа) закрыть метро.... да.... зараженных стало не совсем лишь больше.....
тебе еще и ЕСПЧ выдвинет иски. у нас же все через любимый "орган" русни - через т.н. "жопу" делают.
Ты - Сделал. И да - советую людям массовыми исками вразу..млять этих .... в плохом смысле.... мужиков.
 показати весь коментар
 
 
віталька... одне питання... нафуя??? нафуя ти під ********* ліг?
 показати весь коментар
 
 
Моржы пусть на Аляску едут купаться, а не по Днепру шарятся!
 показати весь коментар
 
Алексей Моржов и Ярослав Бодибилдеров.Кандидаты в мэры теперь)
 показати весь коментар
 
 
Как подумаю, что после отмены карантина Цензор сразу опустеет, так слеза наворачивается... Это не писаки на сраке - это, блин, оказывается спортивные резервы тут страдают...
 показати весь коментар
 
 
Кацап, не плач - не муч себе - піди вдавись на паРаші.
 показати весь коментар
 
 
в законе нет упоминаний, что нельзя купаться в Днепре.
или его оштрафовали за то что он плавал не в маске?
 показати весь коментар
 
 
Он дважды ВТОРГСЯ на "береговую зону"!!! Та мы докатимся до высадки на пляжике какого нибудь "версаля", а где на все "версали" по 13 полицаев набрать?
 показати весь коментар
 
 
Умственно отсталый не поймет, что он плохой пример, так как имеет дома спортзал.
 показати весь коментар
 
 
Умственно отсталый заработал себе спортзал, а умный - аккаунт на цензоре....
 показати весь коментар
 
 
Бодибилдер и мажоры с цензора не довольны.
 показати весь коментар
 
 
Разработка вакцины против коронавируса была начата до того, как объявили пандемию.
Ютуб: Американские фирмы снова заранее знали о новом вирусе [Голос Германии] (13:35)
 показати весь коментар
 
а "Голос Германии" - это русскоязычный ресурс ?
 показати весь коментар
 
 
Там сделан перевод на московитский езыкк.
 показати весь коментар
 
а дай ссылку, оно и станет сразу понятно, шо там за немцы
 показати весь коментар
 
 
Копируешь заголовок и смотришь в ютубе.
Даже время указано.
От того, что в конце электронного адреса cтоит "ru ", Дональд Рамсфельд и Джордж Буш (мл)
причастные к взрывам ВТЦ 2001 года, не становятся меньшими уродами.
 показати весь коментар
 
понятно.

голимая кацапская пропаганда
 показати весь коментар
 
Афёра тамифлю тоже была кацапской пропагандой ?
Или тебе Юля платит ?
 показати весь коментар
 
в данном конкретном случае это кацапская пропаганда, распространяемая кацапами через кацапский сайт.

при чёт тут эта ушастая косатая ?
 показати весь коментар
 
 
Самое забавное это когда дурачьё ломится в парк где нет продуктовых магазинов с требованием "пропустить на территорию Украины".
 показати весь коментар
 
Ну фсьо! Зараз всі спортсмени та бодібілдери жиром заростуть.
 показати весь коментар
 
 
Да что вы тут тратите время на объяснения, просто пойдите и набейте Кличко лицо...))
 показати весь коментар
 
 
З Декларації Кличка:
Квартира: 251,8 кв. м
Будинок: 785,5 кв. м
Земельна ділянка: 2500 кв. м
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору