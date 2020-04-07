 "Винятків для бодибілдерів, моржів та інших суперактивних немає", - Кличко про закриття спортмайданчиків у столиці

Про це він повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Кличко попросив припинити тренування на свіжому повітрі, а займатися вдома, як це робить він сам.
"Мені теж бракує занять спортом. Я зараз займаюся вдома. Якщо спортсмени думають, що вони більш захищені від вірусу, ніж інші, це не так. Ті, хто бояться втратити свою суперформу, мають зрозуміти: нехтуючи правилами, ви ризикуєте втратити здоров'я або навіть життя. І обмеження уряду стосуються всіх, винятків для бодибілдерів, моржів та інших суперактивних немає. Навіть професійні спортсмени припинили свої тренування, навіть Олімпійські ігри в Токіо перенесли", - зазначив мер столиці.
Нагадаємо, раніше на знімальні групи двох телеканалів напали під час зйомок сюжетів про порушення карантину на спортмайданчику в столичному Гідропарку.
На всякий случай,если к вам подошли...!☝️
Отже: вас пробують зупинити ПОЛІЦАЇ.Ваша перша фраза: Добрий день(вечір, ніч, ранок), Я ПОРУШИВ ЯКИЙСЬ ЗАКОН ? Я ПОРУШНИК ?
П.: зобов'язана представитись, пояснити яке положенння і який закон України ви порушили.Як що вони відповідають що ви НЕ порушили Закон України(Наприклад Закон "Про захист населення від інфекційних хвороб") а порушили ПОСТАНОВУ уряду, ви ще раз перепитуєте : тож я НЕ порушив ЖОДНОГО ЗАКОНУ ?- тоді я дякую за спілкування і допобачення. Постанова ?Вона РЕКОМЕНДАЦІЙНОГО характеру. Знову запитуюсь: чи є я порушник ЗАКОНУ ? Ні ? - Допобачення.
П. : Нікуди ви не підете. Ви порушили постанову(зачитують яку) уряду і вас оштрафують, складаємо протокол.
Ви: Окей ! Тепер послухайте мене:
- Я є громадянин України такий то,
- В мене як і у вас, є відповідно Конституції України, відповідні права, свободи і обов'язки. Один з обов'язків - дотримання Законів.
- Зараз в нас епідемія, і ВСІ положення ПОСТАНОВ уряду, мають бути в РАМКАХ положень і статей Закону, на який постанова ПОСИЛАЄТЬСЯ, Наразі ця постанова посилається на закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб".
- стаття 20 цього закону говорить про те, що ОБМЕЖЕННЯ прав і свобід у відповідних МЕЖАХ, відбувається ВИКЛЮЧНО по відношенню ХВОРИХ на ту хворобу, що обумовила епідемією і карантин. Хворий, чи ні - визначається ТЕСТУВАННЯМ у лікарні, з отриманням ПОЗИТИВНОГО результату.
- стаття 20 діє під час статусу "Надзвичайна Ситуація(НС)",
- у випадку Надзвичайного Положення або Військового Положення, можливі ІНШІ ДОДАТКОВІ ОБМЕЖЕННЯ прав і свобод громадян.
- у нас - НС, тобто діє ст.20, а вона обмежує права і свободи ХВОРИХ.
- Я зараз ВИКЛИЧУ НАРЯД ПОЛІЦІЇ по телефону, мотивуючи що мене затримали люди, СХОЖІ на поліцію, і вони ПОРУШУЮТЬ Закон у частині Закону(зачитуєте назву і статтю 20). Приїде поліція і на вас ЯК НА ПОРУШНИКІВ закону, складуть протокол. Ваші дії - не законні. Тож прощаємось чи ні ? Викликати чи полюбовно прощаємось ?
- П : викликайте.
- Ви : окей(викликаєте і по приїзду ВСЕ ТЕ САМЕ розповідаєте і складаємо протокол: спочатку вас як позивача, потім перші поліціянти - на вас як "порушника").
БОРІТЬСЯ ЗА СВОЇ ПРАВА.
Інакше ви - БИДЛО і РАБИ.
У позивному протоколі, обов'язково позначте ФІО всіх хто вас затримав, номера жетонів а також № і дату/час протоколу, який вони на вас склали.В суді це буде ваша опора і де саме це відбулося. В суді ви легко поясните, що йшли до мами(тещі, бабусі і т.п.) і несли їй продукти(лік і т.п.).
Не дякуйте.
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Всі тішились що мер у них буде "как фсє" ,а виявилось що пєдалік перевершив їх сподівання! Вибирали звичайного ідійота ,а вибрали "з відбитими" мозґами.
До речі льоню космоса пам'ятаєте?
Теж веселий клоун був.
а простые смертные должны сидеть в своих квартирах целыми днями и слушать шум спускаемой воды в унитазах соседей..
П.С. у меня свой дом, двор и сад - мне тех кто в улейях живет жалко..
хотя.... Виталю не спасти уже - походу коронка делает из тупого чувака - короночувака, придурок - метро закрыл, а в маршрутках - полный шансон, наперлись люди из-за твоего решения(высера/приказа) закрыть метро.... да.... зараженных стало не совсем лишь больше.....
тебе еще и ЕСПЧ выдвинет иски. у нас же все через любимый "орган" русни - через т.н. "жопу" делают.
Ты - Сделал. И да - советую людям массовыми исками вразу..млять этих .... в плохом смысле.... мужиков.
...
или его оштрафовали за то что он плавал не в маске?
Ютуб: Американские фирмы снова заранее знали о новом вирусе [Голос Германии] (13:35)
Даже время указано.
От того, что в конце электронного адреса cтоит "ru ", Дональд Рамсфельд и Джордж Буш (мл)
причастные к взрывам ВТЦ 2001 года, не становятся меньшими уродами.
голимая кацапская пропаганда
Или тебе Юля платит ?
при чёт тут эта ушастая косатая ?
Квартира: 251,8 кв. м
Будинок: 785,5 кв. м
Земельна ділянка: 2500 кв. м