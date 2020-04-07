 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому та Шевченківському районах. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський +1
- Дарницький +7
- Деснянський +3
- Дніпровський +2
- Оболонський +2
- Печерський +3
- Подільський +4
- Святошинський +2
- Солом’янський +3
- Шевченківський +4
Так, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 48. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 36 випадків коронавірусу, в Дарницькому – 40, у Шевченківському - 39, Голосіївському - 27, Оболонському - 22, Подільському - 21.
Найменше випадків захворювання зареєстровано в Деснянському районі - 16, Дніпровському - 16 та Святошинському - 14.
Це прогнози Світового центру даних при Київській політехніці.
Світовий центр даних «Геоінформатика і сталий розвиток» на базі Київської політехніки працює під егідою Міжнародної ради з науки (International Science Council). Він є одним із 53 світових центрів даних, розташованих в 13 країнах світу, які накопичують, аналізують та обробляють великі обсяги наукових даних різної природи (Big Data). Останнім часом одним з найактуальніших завдань Міжнародної ради з науки і підпорядкованих їй світових центрів даних стало дослідження пандемії коронавірусу у світі і застосування передових досягнень науки для її подолання.
Працюючи за цією стратегією, українські вчені зі Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» проаналізували вплив пандемії коронавірусу на економіку України, розробили прогнозну математичну модель, провели комп'ютерне моделювання цього явища і розробили сценарії можливого розвитку подій. Результати сценарного моделювання показують, що для України функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 набуває свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме на другу половину квітня 2020 року (22-23 квітня). Після досягнення цього максимуму, як наслідок запровадження жорстких карантинних заходів у країні, має відбутися «злам» попередньої тенденції і мусить розпочатися зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання.
Згідно з песимістичним сценарієм, до кінця квітня 2020 р. кількість інфікованих може сягнути 60 тисяч, а людські втрати можуть перевищити 4500 осіб.
За оптимістичним сценарієм, який може відбутися за умови збігу низки важливих обставин, включаючи можливі ефективні дії влади, названі показники можна зменшити як мінімум втричі.
Результати цього дослідження можуть використовуватися владою України для розробки плану дій, спрямованих на упередження пандемії і подолання її наслідків.
Добалакаєтеся, що заварять наглухо двері у під'їздах, бо більш ефективним для влади залишиться тільки фізична ліквідація ймовірних носіїв.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/worldnews/10947890-v-mire-ot-koronavirusa-umerlo-pochti-75-tysyach-chelovek-franciya-peregnala-kitay-po-kolichestvu-inficirovannyh.html"
14 декабря 2017 г.
Выпуск новостей
ЖЕНЕВА
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Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек."
28 марта, 2019 - 19:23
В течение недели гриппом и ОРВИ в Украине заболели более 150 тысяч человек"
А че, ***, если нет? Вот так вот раз и нет?"
С.Слепаков "Песня про нефть"
А як ці "вчені" планують нести відповідальність якщо їх прогноз не справдиться? Для мене самий великий авторитет в Україні - мольфар Соскін: політолог, економіст, директор чогось, професор-академік. От у нього всі прогнози збуваються на 100%. З точністю до навпаки.