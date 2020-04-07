 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому та Шевченківському районах. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський +1

- Дарницький +7

- Деснянський +3

- Дніпровський +2

- Оболонський +2

- Печерський +3

- Подільський +4

- Святошинський +2

- Солом’янський +3

- Шевченківський +4

Також читайте: За минулу добу на коронавірус захворіли ще 12 киян, одна особа померла. Загальна кількість заражених у столиці - 279, - Кличко

Так, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 48. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 36 випадків коронавірусу, в Дарницькому – 40, у Шевченківському - 39, Голосіївському - 27, Оболонському - 22, Подільському - 21.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Деснянському районі - 16, Дніпровському - 16 та Святошинському - 14.