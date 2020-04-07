 Рада в будь-якому випадку має розглянути всі поправки до "антиКоломойського" законопроєкту, - нардеп "Голоси" Железняк

"Ні, редагування треба буде розглядати. Питання в тому, як будуть їх групувати. 119 стаття Регламенту дає можливість. Але знову ж таки, це питання до коаліції і президії, за яким форматом вони підуть", - сказав Железняк "Інтерфакс-Україна" у вівторок, відповідаючи на питання, чи може парламент ухвалити законопроєкт, не розглядаючи поправки до нього, передає Цензор.НЕТ.
"Правки в будь-якому випадку повинні бути включені в таблицю, а далі питання їх розгляду. Є кілька сценаріїв, один з яких - розподіл їх на великі групи і потім розгляд", - додав він.
Як повідомлялося, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам. Законопроєкт був прийнятий в першому читанні 30 березня, в понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.
Нагадаємо, що законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.
Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.
Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.
В мире куча банков и производств прогорало и власть националицировала такие производства, если они стратегические. Это единственный общепризнанный механизм, не считая распродажи с молотка. Остальное - это воровство. Нехер в закон запихивать воровство. Приват, правда, не был стратегическим, но его национализировали.
Если бы его не национализировали...то он бы рухнул...и здравствуй дефолт уже тогда..
В общем, вопрос не в этом.
Стратегическое или не стратегическое предприятие - определяет такой себе комитет из дядек, которые, как, и, например, Кабмин, - не очень то и беспокоится о государстве, а больше - о своих предприятиях, своих знакомых и тех, которые им платят. А некоторым и просто пофиг - они нигде не учились, а всю жизнь воровали. Это же Украина - пример того, как нельзя жить.
На такое и рассчитывают сивохи-ермаки.
а Зеля приедет в ВР...?
в прошлый раз он просил там принять Закон почти плачущим голосом...
а в этот раз на колени встанет, да? - или покорится Бени с его дефолтом...?
Де його заяви про Єрмака,про консультативну груп ?
"Нацiоналiст" плюшєвий.
Я би на місті МВФ ніхрена цим шахраям не давав.
Пока его не приняли в окончательной редакции, праздновать нечего.
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Настала пора им отрабатывать 30 сребренников от иудейского первосвященника
Получили новую, с "новыми лицами"?
Поздравляю. Независимой Украины в ближайшее время не станет.