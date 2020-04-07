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 Політика України
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 Рада в будь-якому випадку має розглянути всі поправки до "антиКоломойського" законопроєкту, - нардеп "Голоси" Железняк

Верховна Рада повинна буде розглянути всі поправки, подані до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, заявляє перший заступник керівника комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк ( фракція "Голос").

"Ні, редагування треба буде розглядати. Питання в тому, як будуть їх групувати. 119 стаття Регламенту дає можливість. Але знову ж таки, це питання до коаліції і президії, за яким форматом вони підуть", - сказав Железняк "Інтерфакс-Україна" у вівторок, відповідаючи на питання, чи може парламент ухвалити законопроєкт, не розглядаючи поправки до нього, передає Цензор.НЕТ.

"Правки в будь-якому випадку повинні бути включені в таблицю, а далі питання їх розгляду. Є кілька сценаріїв, один з яких - розподіл їх на великі групи і потім розгляд", - додав він.

Як повідомлялося, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам. Законопроєкт був прийнятий в першому читанні 30 березня, в понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.

Читайте також: Коломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті

Нагадаємо, що законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До "антиКоломойського" законопроєкту внесли понад 16 тис. поправок, - нардеп від "Голосу" Железняк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187281
 
 
 Топ коментарі
 
Так 73% лохов ему и покорились. Причем беспрекословно

Рада в любом случае должна рассмотреть все поправки к "антиКоломойскому" законопроекту, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 489
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зелено коломойська кодла вважає усіх за лошар
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Якщо банк прогорів - то він прогорів. Які можуть бути поправки? Просто олігархи хочуть доїти пенсіонерів (державу).
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Банк не прогорел. Хозяин банка просто тупо сп@здил деньги вкладчиков. Немного грубо, но именно так. Еще и пытается через свою куклу получить с вкладчиков нехилую компенсацию.
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Вот как или чем ты думаешь, не пойму. Если хозяин банка украл деньги вкладчиков и акционеров, и банк влез в долги, то банк неплатежеспособен. Значит, прогорел.
В мире куча банков и производств прогорало и власть националицировала такие производства, если они стратегические. Это единственный общепризнанный механизм, не считая распродажи с молотка. Остальное - это воровство. Нехер в закон запихивать воровство. Приват, правда, не был стратегическим, но его национализировали.
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Приват как раз был..да и есть стратегическим...это крупнейший банк в Украине...
Если бы его не национализировали...то он бы рухнул...и здравствуй дефолт уже тогда..
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ну, это мнение сомнительное. Просто банк стратегическим быть не может. Он ничего не производит, а значит его роль в стратегии развития очень сомнительна.
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Что производит к примеру Укрпочта?? Или Центр радиочастот? А эти предприятия являются стратегическими...
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Укрпочта - госпредприятие. Обеспечивает пересылку почты.
В общем, вопрос не в этом.
Стратегическое или не стратегическое предприятие - определяет такой себе комитет из дядек, которые, как, и, например, Кабмин, - не очень то и беспокоится о государстве, а больше - о своих предприятиях, своих знакомых и тех, которые им платят. А некоторым и просто пофиг - они нигде не учились, а всю жизнь воровали. Это же Украина - пример того, как нельзя жить.
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Да..в списке стратегических предприятий Привата нет...есть Ощад и Газбанк...но дефакто и Приват таковым является..
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его крах не вызвал бы крах производства, а вызвал бы социальную катастрофу, которую можно было бы потушить другими способами.
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Приват де-факто был стратегическим, он так или иначе держал более 70% вкладов по стране. Не рассказывай сказки и не считай всех, включая банкиров **** и МВФ идиотами. Когда разрабатывалась процедура национализации Привата, все это учитывалось. И не считай Беню идиотом, он очень красиво умел путать следы и прятать концы в воду через подставных лиц и всевозможных прокладок. Зеля и 95 квартал одни из них.
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Да у всех эти колоботов одна задача, сформировать мнение, та что там того Привата, да какая разница, чей банк, да верните уже беньке недоукраденное - это же державный ум, ему нужно.
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зелено коломойська кодла вважає усіх за лошар
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Так 73% лохов ему и покорились. Причем беспрекословно

Рада в любом случае должна рассмотреть все поправки к "антиКоломойскому" законопроекту, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 489
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В жопу надо колоть...у зебилов мозг в жопе находится...
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Приблизно так же вони нахабніли в Німеччині. До 1933 року...
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Если ВР возьмется за поправки, То Бенины подручные будут их штамповать по 5 тысяч в сутки, могут даже сутки продлить до 25 часов.
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A im netu bolse cem zanimatsia krome kolomojskogo?Pust prokuror etim zajmiotsia po privatu i davediot delo do konca,ili on nemozet etim zanimatsia?
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Порохобот, а что обещал Мертвечук Пете взамен на назначение своего человека главой АП Упети?
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К сожалению, большинство из нас потеряли интерес к этой карте.
На такое и рассчитывают сивохи-ермаки.

Рада в любом случае должна рассмотреть все поправки к "антиКоломойскому" законопроекту, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 6926
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а что, там последние 5 лет было что-то интересное?
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хм...
а Зеля приедет в ВР...?
в прошлый раз он просил там принять Закон почти плачущим голосом...
а в этот раз на колени встанет, да? - или покорится Бени с его дефолтом...?
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А де подiлося оце ?
Де його заяви про Єрмака,про консультативну груп ?
"Нацiоналiст" плюшєвий.

Рада в любом случае должна рассмотреть все поправки к "антиКоломойскому" законопроекту, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 5220
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Папой Беней не уплачено, так чего же тогда зазря напрягаться? И не он один. Где все эти Сааки, Гриценки, Смешки, Тягнибоки, Семенченки, Егорки Соболевы, Ткачи, Кошулинские, Станки и прочие, прочие борцуны с "предателем и барыгой"? Сидят языки в одно место засунув.
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Одним голосованием рассмотрят ВСЕ поправки.
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Бред собачий а не законы! Меняйте регламент и пусть принимают его как с МВФ договорено. На депутанов уголовное дело пусть открывают, статью можно любую, от хабара в т.ч. до изнасилование здравого смысла!!!
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Ви не думали що вони можуть прийняти, узяти бабки від МВФ, а потім, через піднадглядний їм Коснтитуційний суд визнати і ринок землі і антиколомойський Закон неконституційним?
Я би на місті МВФ ніхрена цим шахраям не давав.
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Я знаю что ***** с Поценюком во время Майдана грозились ликвидировать КС, но в итоге даже судей Овоща не тронули, которые между прочим совершили госпереворот когда "вернули" Овощу Кучмовские полномочия...
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я сразу как проголосовали закон "в первом чтении" не понимал эйфории - все вокруг скакали от радости что "дали по морде Коломойскому", и даже гривня остановила падение.
Пока его не приняли в окончательной редакции, праздновать нечего.
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Держави не існує... Усе потрібно будувати із нуля. Першою потрібно відмінити цю дебільну та популістичну Конституцію, потім скасувати Конституційний суд, це орган не має нічого спільного із правом чи Законом...
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А в чем проблема?Включаем любимый турборежим - 1000 поправок в день,варианты "да","нет",и никаких проблем.Неделя жизни возле буфета.
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причем без перерывов, с ночными сменами, наваяли, терь пусть разбираются
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Проблема в том что согласно регламенту каждая поправка должна рассматриваться отдельно. Если сделать "турборежим" то завтра Коломойский подает в Конституционный суд и через нужных судей блокирует весь закон целиком.
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ровно за столько дней за сколько настрочили поправки все до единой должны быть рассмотреты,а тот .кто подал 6 тыс должен быть отправлен на принудительное психиатрическое содержание как минимум на 6 лет за вред государсту Украина
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да в топку этот закон, новому присвоить новый номер, содержание оставить старое и проголосовать сразу за основу и в целом, как и предлагалось ранее. Если зелепукин начнет рассматривать все 16 тысяч правок, то он официально уже распишется в том, что стал *********** творожком коломойского
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так он всегда им был и остается...остальное цирк для лохов
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Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
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Страна вместе с ВР вошла в режим полной не адекватности и в связи с короновирусом полной деградации народных депутатов. Такую ВР срочно нужно разогнать! Вы попробуйте написать только по одной букве 16 тыс.раз. и засеките время - рука устанет писать, а здесь умудряются за ночь настрогать 10 тыс поправок к Закону (???) - вундеркинды мать Вашу, совсем с глузду съехали! Срочно нужно утвердить в Регламенте ВР два дополнения - за каждую первую не прошедшую поправку автору выписывается штраф 100000 грн., за каждую "зарубленную" последующую - удваивается, утраивается и т.д. и дать право Комитету группировать поправки по темам и так потом выносить на голосование - таких тем должно быть не более 10. Тогда всё можно будет проголосовать за час. Гарант Конституции должен тоже со своей стороны отреагировать на этот чрезвычайно быстро развивающийся беспредел в жизни государства и деятельности ВР, если он сам не имеет к этому отношение.

Рада в будь-якому випадку має розглянути всі поправки до "антиКоломойського" законопроєкту, - нардеп "Голоси" Железняк - Цензор.НЕТ 1118
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Это бот от дюбельлета понастрочил, а фотографам и массажистам раздали на подпись.
Настала пора им отрабатывать 30 сребренников от иудейского первосвященника
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Ну шо, быдломасса, вас старая Рада не устраивала, "не было коалиции"?
Получили новую, с "новыми лицами"?
Поздравляю. Независимой Украины в ближайшее время не станет.
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