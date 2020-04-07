 Ексзаступник генпрокурора Гузир просить ОГП і ДБР відкрити справу за фактом "фізичного насильства" над Шокіним

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Гузиря.

Гузир зокрема посилається на розповідь експершого заступника глави СБУ Віктора Трепака в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону про те, що його колишній начальник Василь Грицак в 2015 році прилюдно побив тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна.

"Через засоби масової інформації Трепак В.М. повідомив, що в період 2015-2016 років генпрокурор України Шокін В.М. в зв'язку зі своєю державною діяльністю, для вжиття заходів, визначених нормами Кримінально-процесуального кодексу України, відносно першого заступника голови СБ України, перебував у службовому кабінеті глави СБУ Грицака В.С. Останній, реально сприймаючи наміри Шокіна В.М. про притягнення Трепака В.М. до кримінальної відповідальності і діючи в інтересах останнього - застосував до генерального прокурора України физичні насильницькі дії, тобто скоїв тяжке протиправне діяння, передбачене частиною 2 статті 346 КК України.

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Як ветеран органів прокуратури України та заступник голови Спілки юристів України офіційно доводжу до вашого відома для внесення відомостей до ЄРДР і початку досудового розслідування для встановлення істини у справі і утвердження авторитету генпрокурора в свідомості громадян і службовців", - йдеться в зверненні Гузиря.

Нагадаємо, що Гузир був заступником генпрокурора до липня 2015 року, коли Шокін звільнив його після скандалу в ГПУ у зв'язку зі "справою діамантових прокурорів" Корнійця і Шапакіна.