EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
  3302  51
Все про:Шокін (320) Грицак Василь (314) Гузир (3) ДБР (990) Венедіктова (97) Офіс генерального прокурора (203) Соколов Олександр (2)

 Ексзаступник генпрокурора Гузир просить ОГП і ДБР відкрити справу за фактом "фізичного насильства" над Шокіним

Ексзаступник генпрокурора Володимир Гузир звернувся до генпрокурора Ірини Венедіктової і глави Держбюро розслідувань Олександра Соколова з проханням ініціювати розслідування факту побиття свого колишнього начальника Віктора Шокіна ексглавою СБУ Василем Грицаком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Гузиря.

Гузир зокрема посилається на розповідь експершого заступника глави СБУ Віктора Трепака в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону про те, що його колишній начальник Василь Грицак в 2015 році прилюдно побив тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна.

"Через засоби масової інформації Трепак В.М. повідомив, що в період 2015-2016 років генпрокурор України Шокін В.М. в зв'язку зі своєю державною діяльністю, для вжиття заходів, визначених нормами Кримінально-процесуального кодексу України, відносно першого заступника голови СБ України, перебував у службовому кабінеті глави СБУ Грицака В.С. Останній, реально сприймаючи наміри Шокіна В.М. про притягнення Трепака В.М. до кримінальної відповідальності і діючи в інтересах останнього - застосував до генерального прокурора України физичні насильницькі дії, тобто скоїв тяжке протиправне діяння, передбачене частиною 2 статті 346 КК України.

Дивіться також: Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ. ВIДЕО

Як ветеран органів прокуратури України та заступник голови Спілки юристів України офіційно доводжу до вашого відома для внесення відомостей до ЄРДР і початку досудового розслідування для встановлення істини у справі і утвердження авторитету генпрокурора в свідомості громадян і службовців", - йдеться в зверненні Гузиря.

Нагадаємо, що Гузир був заступником генпрокурора до липня 2015 року, коли Шокін звільнив його після скандалу в ГПУ у зв'язку зі "справою діамантових прокурорів" Корнійця і Шапакіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187278
 
 
 Топ коментарі
 
Покажите шокину тепловизор, от этого он должен лапти склеить))
 показати весь коментар
 
Згвалтували,чпокіна,в підворітті...,Чому припинили... Экс-заместитель генпрокурора Гузырь просит ОГП и ГБР открыть дело по факту "физического насилия" над Шокиным - Цензор.НЕТ 4509
 показати весь коментар
 
В наше время в Украине бить прокуроров по свиным епалам это не преступление а наоборот - святой долг каждого Украинца
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В ДУ-У-УРДОМ... Срочно ВСЕХ - и Шокина, и Гузыря! Ой, капец, "шиза косит их ряды"...
 показати весь коментар
 
 
Истину установить !
Трепака восстановить !
Грицака наградить !
Шокину и его прихлебателю Гузырю выписать бздюлей еще раз !
 показати весь коментар
 
 
Покажите шокину тепловизор, от этого он должен лапти склеить))
 показати весь коментар
 
 
Видать кто-то кого-то достал или кулаки чешутся Ексзаступник генпрокурора Гузир просить ОГП і ДБР відкрити справу за фактом "фізичного насильства" над Шокіним - Цензор.НЕТ 3580
 показати весь коментар
 
Действительно...... взял и на ровном месте подставил Грицака. Но интересно даже не это, а другое. Трепак спит и видит себя в кресле Генпрокурора. Будет забавно понаблюдать как он сейчас будет топить шефиню. Вернее уже начал топить. Каждый день выступает с новостями. Вот это кажется последнее, только сегодня появилось. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/7/7246830/
 показати весь коментар
 
 
Згвалтували,чпокіна,в підворітті...,Чому припинили...
 показати весь коментар
 
 
Тепер почнуть згадувати хто кому натовк пику. Чекаю заяву від Ляшка.
 показати весь коментар
 
 
дебил.
где тело? в бегах.
где заява потерпевшего? в пиз...
 показати весь коментар
 
 
фсбэшная шваль активировалась конкретно..
 показати весь коментар
 
 
гузырь тоже по гребалу отхватил? Вполне ведь заслуживает.
 показати весь коментар
 
 
Что шокин, что этот - дегенераты со строгими лицами.
 показати весь коментар
 
 
Словесно избил, выругал. Так подойдет для отмазки Трепака?
 показати весь коментар
 
 
якої відмазки? тої, що він язикатий долпойоп?
 показати весь коментар
 
Нет других проблем ? Убийство на Майдане , Гандзюк , Шаповал , Шеремет , Бузина , ...
 показати весь коментар
 
 
один трепается-хвастается... другой его за язык словил и хвастается...а третий ваще забыл...унижали-били его или нет... это еще цирк или уже кордебалет?
 показати весь коментар
 
 
В наше время в Украине бить прокуроров по свиным епалам это не преступление а наоборот - святой долг каждого Украинца
 показати весь коментар
 
 
какое побили?! да пороШокина даже из тепловизора убить не смогли!
 показати весь коментар
 
 
И прелесть свою ВЕНЕДИКТОВНУ в шапито свое заберите. ВИСЕТЬ ВАМ СУ-И ВСЕ РАВНО ПРИЙДЕТСЯ.
 показати весь коментар
 
 
Коли буде торжествєнноє наказаніє укров - бєндєровцєв, с послєдующімі просьбамі: «путін пріііді !!!!!», хмари, скрипіни, яворівські, фаріони,ссакашвілі.... будуть увлєчьонно кричати в тєлєвізорах про «посадіть баригу мародьора !!!», і навіть не звернуть свою патріотічєскую увагу, на такіє мєлочі.
Та й путін, теж на них.
 показати весь коментар
 
 
как это?а заявление от шокина есть?или теперь нужно по любым сплетням реагировать?
 показати весь коментар
 
 
Как там поживает дело Кивы по поводу избиения посетителя кафе недавно?
 показати весь коментар
 
 
Альцгеймер уже наверное и не помнит, что его били....
 показати весь коментар
 
 
просьба к создателю коронавируса: Подправьте пожалуйста штамм, что бы вирус косил только эту звездоту!!!
 показати весь коментар
 
 
Відправити когутів на 0, хай трохи охолонуть і користь принесуть
 показати весь коментар
 
Спочатку трошки информації про самого пана прокурора Гузиря
https://www.pravda.com.ua/articles/2015/07/14/7074439/

можливо цього упиря уже давно треба на нари
 показати весь коментар
 
 
Закрьіли границьі и начинают преследование тех, кто противостоял паРаше.
 показати весь коментар
 
Про що цей дуполиз каже, який ще "авторитет генпрокурора"...?!! Ексзаступник генпрокурора Гузир просить ОГП і ДБР відкрити справу за фактом "фізичного насильства" над Шокіним - Цензор.НЕТ 4092 У нас усі генпрокурори і були, і є служками президентів і відвертим лайном і злочинцями - традиційно і без жодного виключення!
 показати весь коментар
 
 
А погрози один одному Філатова і шавки коломойського Дубинського коли ручна проросійська прокурорша почне розглядати??? Дебіли дорвалися до влади...
 показати весь коментар
 
добить шконкина из тепловизора по просьбе трудящихся...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору