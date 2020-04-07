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 Коломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті

Верховний суд Сполученого Королівства відмовив у задоволенні клопотань, поданих Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим про дозвіл оскаржити рішення Апеляційного суду від жовтня 2019 року у справі "ПриватБанку".

Про це повідомляє пресслужба банку, передає Цензор.НЕТ.

"Верховний суд Сполученого Королівства відмовив у задоволенні клопотань, поданих паном Ігорем Коломойським, паном Генадієм Боголюбовим та шістьма компаніями, зареєстрованими в Англії та Британських Віргінських островах, щодо дозволу оскаржити рішення Апеляційного суду від жовтня 2019 року, яке повністю скасувало рішення Високого суду Лондона від листопада 2018 року, та яким було підтверджене, що англійський суд має юрисдикцію розглядати позов ПриватБанку щодо шахрайства, здійсненого за попередньою змовою осіб", - йдеться в повідомленні.

"В рішенні, винесеному 6 квітня 2020 року суддями Рідом, Брігсом та Сейлсом, Верховний суд підтвердив, що у задоволенні клопотань щодо дозволу на оскарження повинно бути відмовлено "оскільки клопотання не стосуються питань права, які повинні розглядатися в даний момент". Верховний суд також зобов’язав пана Коломойського, пана Боголюбова та компанії відшкодувати витрати, понесені ПриватБанком щодо їхніх невдалих клопотань", - додали в "ПриватБанку".

Також читайте: Приватбанк подав новий позов на $5,5 млрд на Кіпрі проти ексвласників Боголюбова, Коломойського, - пресслужба банку

"Таким чином, у пана Коломойського, пана Боголюбова та компаній більше немає жодних способів оскарження, тому позов Банку надалі розглядатиметься по суті у Високому суді Лондона. Банк впевнений, що в кінцевому рахунку йому вдасться відшкодувати понад 3 млрд дол. США, що вимагаються в провадженнях", - резюмували в банку.

Як повідомлялося, націоналізований у грудні 2016 року ПриватБанк через рік подав позов до Високого суду Лондона проти ексвласників Коломойського і Боголюбова, а також імовірно пов'язаних з ними британських компаній, і домігся припису суду про всесвітній арешт їхніх активів на суму понад $2,5 млрд.

Також дивіться: Перед націоналізацією "Приватбанку" на рахунки фірм Зеленського було виведено $47 млн, - 5 канал. ВIДЕО

Однак Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції цей позов "ПриватБанку", вважаючи, що він був поданий проти британських компаній з тим, щоб залучити у провадження Коломойського і Боголюбова. Банк оскаржив це рішення, і апеляційний суд Англії та Уельсу 15 жовтня 2019 року став на його бік. Припис суду про всесвітній арешт активів залишилося в силі до винесення судового рішення по суті. Коломойський і Боголюбов намагалися оскаржити це рішення у Верховному суді.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". Водночас "ПриватБанк" у зв'язку з процедурою націоналізації призупинив корпоративні платежі на добу до 9:00 20 грудня.

За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. А голова Мінфіну Данилюк зазначив, що після того як "Приватбанк" повністю стабілізується, держава планує цей банк продати. У свою чергу, президент Порошенко заявив: "Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" недоторканність і цілісність їхніх грошей".

Разом з тим, рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Нагадаємо, до націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187276
 
   
 Топ коментарі
 
Запад щимит бородатого прохиндея,а наши посипаки лижут ему дупу(((
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Чем злее Беня, тем больший переполох в зеленом курятнике.
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Запад щимит бородатого прохиндея,а наши посипаки лижут ему дупу(((
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"Вальцман" руками Зельцмана расправляется с Беньцманом !

Ай да Порох !
Ай да сукин кот !

А после коронавируса возьмемся за всю ЗЕле-Мендель-Шиферскую малину !
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с королевским приветом ! Коломойский и Боголюбов проиграли в Верховном суде Великобритании по делу "ПриватБанка": иск к экс-владельцам рассмотрят по существу - Цензор.НЕТ 2416

на 3 миллиарда !!!!!!!!!!!!

а кто организовал позов в Британии ???

БАРЫГА !!!!!!!!!!

.
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Чем злее Беня, тем больший переполох в зеленом курятнике.
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Айяяяяй, как же так?
Зеля, если бриты запросят экстрадицию Бени, какие твои действия?
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так отправит в землю, обещенную, возможно и в пологающую.
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Думаю, что бриты экстрадицию запрашивать не будут. Дело хозяйственное. А вот Штаты могут. Но у них на первом месте политика - и остается вопрос......... когда настанет нужный им момент.
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А українські суди всі на стороні Бені. То це хіба суди? За зарплату українського народу, платників податків, грабують Україну на користь одного шахрая, бо його бізнесменом назвати не можна. Яка різниця. Тільки назва однакова - суди.
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Як завжди, до мами Рімми з плачами і скаргами. Відлуватися буде Єрмак.
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У Бєні лишається тільки надія на *****. Але добре, що у того зараз теж дупа з живими грошима через ціни на нафту, інакше б Україні Бєня вже зробив би неминучий піпець.
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А от тут Ви не праві. У ***** зуб на Бєню, за 2014 рік. Тоді Бєня, рятуював Приват з таким напором, що пересрав ***** всю маліну з «Новороссієй». А такоє пітєрскіє гопнікі не вибачають.
І ще років 40, поки живе *****, ото буде такий гемор у Бєні.
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Увы, Беня, это тебе не суд "на Окружной". Коломойский и Боголюбов проиграли в Верховном суде Великобритании по делу "ПриватБанка": иск к экс-владельцам рассмотрят по существу - Цензор.НЕТ 5298
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В Украине суды как суды а в Великобритание просто сокровище. (именно по этому, и не только этому решению)
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гы...гы...а вот печерский суд будет другого мнения....
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А скільки Бєня заплатив за 13000 поправок до "антиколомойского закона" ? Припускаю що по 1к долярів, платив б дорожче = поправвок було б менше. Хитрюга цей Бєня, а дурні гої з СН свої сракі в клочья розривають
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очень мало, рабы и так хозаину прислуживает, хватит обещании.
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Правки подали бенины юристы . Его ручные депутаты их лишь зарегистрировали Коломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті - Цензор.НЕТ 9396 ... Мне вот сложно понять , как например , чувак , без профильного образования , и вообще - с одним лишь средним образованием , может хоть на мало мальском уровне , разбираться в банковском деле и банковских законах . ?? Коломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті - Цензор.НЕТ 8938.
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Британцы внесли свою поправку и она перекрыла 6000 поправок наших позорников,одним махом Коломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті - Цензор.НЕТ 2776
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Вот откуда такая истерика у бабломойских шестерок и 16 000 правок... Коломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті - Цензор.НЕТ 1184
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я вот чего не пойму...., америкосы нарыли на каломойского тонну уголовных дел..... почему до сих пор на Интерполе нет этой рожи и требования на экстрадицию?
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потому что за беней и зелю придется выдавать..
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про тонну врёш, безстыдно, по кацапски - врёш как дышишь.
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поверь, глупость некоторых просто безгранична, особо тех кто тут нулёвки или близко к этому.
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судя по вашим словам, вы ох*нный спец? ну тогда я вообще не удивлен, что вы на цензоре дрочите.....
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Срочно нужен кредит от МВФ,чтобы вернуть украденное.А иначе только у поросенков придётся отрейдерить.
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Дубинский, перелогинся и выключи ВПН.
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Що,пандемию пидхопив?Включи мозгостимулятор.
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Беня, твой дом - тюрьма в штате Делавер США. Оно конечно, не ИТК в Мортусовке под Борисполем, но то же не плохо. А Морусовка ждёт одного маэстро имитирующего игру х..м на рояле. Чем оно до весні 2019 года себе с лохов на хлебушек с икоркой и зарабатівало.
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Ну ладно, там обосрались, но тут не обосрутся.
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Пані Гонтаревій, респект !
Доречі, прізвище її дуже схоже з прізвищем козака Гонти.
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И будет Гонтарева будет носить Бене в тюрьму передачи с пережжеными тостами. Английский юмор - он такой. А можно еще Бене передать веревку. От одноименного хора... Коломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті - Цензор.НЕТ 8969
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У той хор, тоді коли вони взяли оті юдині срібняки, схоже вселився смердючий дух хора Алєксандрова ...
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зеля лыбится рядом с должником ********** госбанкуКоломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті - Цензор.НЕТ 1489
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Ненавистные зебилами Гонтарева и Порошенко нагнули Коломойского по полной, а слуги урода, которых выбрали зегенераты, нагибают "мудрый нарид".
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Нарід готовий на все, щоб відомстити йому, за те, що Порошенко заборонив їх мімімімі «Однорильнікі», і «Законтачєєних»....Але прямо не кажуть, а щось мичать про «ліпєцкую фабріку, мальдіви...»...
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С поросёпосёлка Козино козлы вещают бредятину-видимо шибко ссут,что у ворья воровать бабломойские начнут похлеще пандемии,да хером по губам шоколадным настучат соевым в придачу.
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ХОЧ ОДНА ГАРНА НОВИНА!!! Здохнуть ці гниди і поховають іх в целофанових кульках!!!
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- Значит так Беня, украденное будем делить 50/50.
- Но, Высокий Суд , я таки хочу 70!
- Ну хорошо, уговорили - 70/70!
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