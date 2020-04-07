 Коломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті

Про це повідомляє пресслужба банку, передає Цензор.НЕТ.

"Верховний суд Сполученого Королівства відмовив у задоволенні клопотань, поданих паном Ігорем Коломойським, паном Генадієм Боголюбовим та шістьма компаніями, зареєстрованими в Англії та Британських Віргінських островах, щодо дозволу оскаржити рішення Апеляційного суду від жовтня 2019 року, яке повністю скасувало рішення Високого суду Лондона від листопада 2018 року, та яким було підтверджене, що англійський суд має юрисдикцію розглядати позов ПриватБанку щодо шахрайства, здійсненого за попередньою змовою осіб", - йдеться в повідомленні.

"В рішенні, винесеному 6 квітня 2020 року суддями Рідом, Брігсом та Сейлсом, Верховний суд підтвердив, що у задоволенні клопотань щодо дозволу на оскарження повинно бути відмовлено "оскільки клопотання не стосуються питань права, які повинні розглядатися в даний момент". Верховний суд також зобов’язав пана Коломойського, пана Боголюбова та компанії відшкодувати витрати, понесені ПриватБанком щодо їхніх невдалих клопотань", - додали в "ПриватБанку".

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"Таким чином, у пана Коломойського, пана Боголюбова та компаній більше немає жодних способів оскарження, тому позов Банку надалі розглядатиметься по суті у Високому суді Лондона. Банк впевнений, що в кінцевому рахунку йому вдасться відшкодувати понад 3 млрд дол. США, що вимагаються в провадженнях", - резюмували в банку.

Як повідомлялося, націоналізований у грудні 2016 року ПриватБанк через рік подав позов до Високого суду Лондона проти ексвласників Коломойського і Боголюбова, а також імовірно пов'язаних з ними британських компаній, і домігся припису суду про всесвітній арешт їхніх активів на суму понад $2,5 млрд.

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Однак Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції цей позов "ПриватБанку", вважаючи, що він був поданий проти британських компаній з тим, щоб залучити у провадження Коломойського і Боголюбова. Банк оскаржив це рішення, і апеляційний суд Англії та Уельсу 15 жовтня 2019 року став на його бік. Припис суду про всесвітній арешт активів залишилося в силі до винесення судового рішення по суті. Коломойський і Боголюбов намагалися оскаржити це рішення у Верховному суді.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". Водночас "ПриватБанк" у зв'язку з процедурою націоналізації призупинив корпоративні платежі на добу до 9:00 20 грудня.



За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. А голова Мінфіну Данилюк зазначив, що після того як "Приватбанк" повністю стабілізується, держава планує цей банк продати. У свою чергу, президент Порошенко заявив: "Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" недоторканність і цілісність їхніх грошей".

Разом з тим, рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Нагадаємо, до націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку"