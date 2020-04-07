 За минулу добу на коронавірус захворіли ще 12 киян, одна особа померла. Загальна кількість заражених у столиці - 279, - Кличко

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 12 людей. З них – четверо дітей. І один медпрацівник. Один випадок за минулу добу - летальний. Загалом у столиці вже 279 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.
Він зауважив, що захворіли три жінки віком від 34 до 41 року та двоє дівчаток – їм по три роки. А також п'ятеро чоловіків - від 31 до 67 років. І двоє хлопчиків – шести та п'ятнадцяти років.
Один чоловік, 36-ти років, помер.
"За життя чоловіка майже два тижні боролися лікарі Олександрівської лікарні. Він був підключений до апарату ЕКМО – насичення крові киснем. Але у чоловіка були дуже уражені легені. Тому врятувати його не вдалося", - сказав мер Києва.
З киян, що захворіли за минулу добу, госпіталізували двох пацієнтів. Інші 10 лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів. Більшість киян, у яких діагноз підтвердився за минулу добу, за межі країни останнім часом не виїжджали. Тобто були інфіковані в Україні.
"Я ще раз звертаюся: серйозно ставтеся до свого здоров'я. Як тільки відчуваєте симптоми захворювання, - одразу звертайтеся до лікарів! Щоб вчасно отримати необхідну допомогу і лікування", - підкреслив Віталій Кличко.
Пандемия
коронавируса изменила жизнь миллионов людей. В частности, на родину
ринулись украинские гастарбайтеры, которые трудились в Европе. По
подсчетам наблюдателей, домой приехали 2 млн человек. Эксперты говорят,
что мигранты из спасителей экономики превратятся в ее губителей. Станут
движущей силой новой волны протестных акций. «Известия» разбирались в
ситуации.
Пожилые умирают, молодые уезжают
В Европе до последнего времени постоянно работали 4 млн украинских гастарбайтеров, еще 7 млн выезжали на сезонные работы.
Эпидемия
коронавируса спровоцировала бегство мигрантов на родину. По сообщению
Госпогранслужбы Украины, домой во второй половине марта-начале апреля
приехали 160 тысяч заробитчан. В пиковые дни границу пересекали по 30
тыс. человек.
Неофициальные цифры гораздо больше. Бывший
премьер-министр страны Арсений Яценюк говорит, что за месяц вернулись 2
млн человек. По подсчетам экономиста Александра Савченко, границу
пересекли от 1 млн до 1,5 млн мигрантов.
Главная причина
бегства - проблемы с работой и заработком. «Мигрантоемкие» отрасли
-торговля, строительство, сфера услуг - из-за карантина поставлены в ЕС
на паузу.
Например, в Польше треть украинцев лишилась работы. «Я
работала официанткой, высылала деньги оставшейся на Украине маме и
12-летнему сыну. После объявления карантина пан вышвырнул меня с
чемоданом! Куда деваться? Я поехала домой, но скопленных денег хватит на
месяц-два», - говорит уроженка Тернополя Полина.
В Италии многие
украинки ухаживали за пожилыми людьми, а те оказались наиболее
уязвимыми перед коронавирусом. «Пожилые люди умирают один за другим.
Скоро работы не останется, ухаживать будет не за кем. В одном только
Бергамо уже рассчитали 2 тыс. баданте (сиделок). Кто-то и сам уходит,
боясь заразиться», - говорит уроженка Ужгорода Елена.
Дополнительным
стимулом для возвращения на родину стали решения украинских властей.
Киев прекратил междугороднее и международное транспортное сообщение - не
ходят поезда, автобусы, не летают самолеты, кроме спецрейсов.
Киев
официально закрыл госграницу. Украинцы попасть на родину все-таки
могут, но только пешком или на автомобиле. С 7 апреля вводится новое
ужесточение. Больше сотни пунктов пропуска закрывается, действовать
будет только 19 КПП.
Очередь коронавируса
Возвращение домой -
отдельное испытание. По данным Gazeta Wyborcza, сотни лишившихся работы
украинцев не могут доехать до границы, а потому обосновались на
варшавском автовокзале. Мигранты сидят на сумках и чемоданах в зале
ожидания, на платформах и близлежащих газонах.
У
контрольно-пропускных пунктов на границе очереди достигают нескольких
километров. «Замерзли как собаки, стояли всю ночь. С нами были люди из
Варшавы, Лодзя, Познани - все или потеряли работу, или их сократили на
время карантина. Все кашляют, лица красные, как помидоры. Очередь
коронавируса. Знала бы, осталась в Польше», - пожаловалась журналистам
уроженка Львова Людмила Войцеховская.
Пользователи соцсетей
размещают фото и видео столпотворения. На съемках видно, что тысячи
людей стоят впритык друг к другу. Дистанцию никто не соблюдает, маски
надели далеко не все.
Пограничники вроде бы замеряют у въезжающих
температуру. Но сами же признаются, что смысла в этом нет. «Люди перед
пересечением границы пьют жаропонижающие. Больных выявить трудно, ведь
симптомов мы не видим», - говорит глава Госпогранслужбы Сергей Дайнеко.
Пешеходов
после пересечения границы развозят от контрольно-пропускных пунктов в
автобусах, что способствует распространению инфекции.
При
въезде прибывшие заполняют бланк, где указывают место своей
двухнедельной самоизоляции. Согласно постановлению правительства,
нарушителей карантина отправляют на принудительную изоляцию -
обсервацию. Людей размещают в пансионатах, санаториях, домах
престарелых. Но ответственно к процедуре относятся не все. Например, из
киевского отеля 28 марта сбежали 60 человек.
«Не жгите хату»
Возвращение
заробитчан сделало Западную Украину эпицентром распространения
коронавируса. Треть случаев заражения и половина погибших на Украине
приходится на три области - Черновицкую, Тернопольскую и
Ивано-Франковскую.
Больше всего заразившихся - 220 случаев - в
Черновицкой области. Власти ввели здесь комендантский час и
заблокировали регион - запретили въезд и выезд из области, на главных
трассах установили блокпосты.
Наиболее сложная ситуация внутри
области в селе Коленковцы. «Нулевым пациентом» стала женщина,
вернувшаяся из Италии. Она отказалась самоизолироваться, ходила на
улицу, участвовала в митингах у здания администрации. В результате
заразила десятки человек.