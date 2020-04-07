 За минулу добу на коронавірус захворіли ще 12 киян, одна особа померла. Загальна кількість заражених у столиці - 279, - Кличко

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 12 людей. З них – четверо дітей. І один медпрацівник. Один випадок за минулу добу - летальний. Загалом у столиці вже 279 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.



Він зауважив, що захворіли три жінки віком від 34 до 41 року та двоє дівчаток – їм по три роки. А також п'ятеро чоловіків - від 31 до 67 років. І двоє хлопчиків – шести та п'ятнадцяти років.



Один чоловік, 36-ти років, помер.

"За життя чоловіка майже два тижні боролися лікарі Олександрівської лікарні. Він був підключений до апарату ЕКМО – насичення крові киснем. Але у чоловіка були дуже уражені легені. Тому врятувати його не вдалося", - сказав мер Києва.

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З киян, що захворіли за минулу добу, госпіталізували двох пацієнтів. Інші 10 лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів. Більшість киян, у яких діагноз підтвердився за минулу добу, за межі країни останнім часом не виїжджали. Тобто були інфіковані в Україні.

"Я ще раз звертаюся: серйозно ставтеся до свого здоров'я. Як тільки відчуваєте симптоми захворювання, - одразу звертайтеся до лікарів! Щоб вчасно отримати необхідну допомогу і лікування", - підкреслив Віталій Кличко.