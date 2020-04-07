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 Кількість хворих на коронавірус на Київщині збільшилася до 97, - ОДА

За даними Центру громадського здоров'я, у Київській області станом на ранок 7 квітня 2020 року офіційно підтверджено захворювання на коронавірус у 97 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

Із 97 випадків COVID-19 зафіксовано у шести дітей: 3 - смт Козин; 1 - с. Лісники; 1 - с. Гатне; 1 – м. Бориспіль.

Одужали - 4 (жінка, 21 рік, м. Бровари, чоловік, 51 рік, м. Біла Церква, жінка, 34 роки, с. Дмитрівка, жінка, 50 років, м.Обухів).

Померли - 5 (нових випадків за добу немає).

Підозру на зараження мають 442 особи. Найбільше в Києво-Святошинському (101) та Обухівському (74) районах.

Встановлено медичне спостереження за 1199 контактними особами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Першу смерть від коронавірусу зафіксували в Рівному. Жінці був 51 рік

Кількість хворих на коронавірус на Київщині збільшилася до 97, - ОДА 01
Кількість хворих на коронавірус на Київщині збільшилася до 97, - ОДА 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187273
 
 
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Зачем...

Они даже в конце дня статистику больше давать не будут...

Да и преЗедент заявил, что он молодец и благодаря карантину инфицирование уменьшилось

Так что в мае все на картошку


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а почему тишина про мариупольскую больницу, где весь медперсонал уволился, когда к ним привезли хероев с короновирусом?
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