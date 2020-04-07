 Першу смерть від коронавірусу зафіксували в Рівному. Жінці був 51 рік

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.
Так, за добу на Рівненщині зареєстровано 4 нові випадки COVID-19. На жаль, вчора ввечері у Рівненській міській лікарні померла жінка. Сьогодні лабораторія обласного Центру громадського здоров'я перевірятиме ще 38 зразків.
Як повідомили на сайті Рівненської міськради померла жінка була першою пацієнткою у місті.
"Це працівниця дитячої бібліотеки, яка останніми днями перебувала в тяжкому стані. Жінці був тільки 51 рік. Колектив Рівненської міської ради та виконавчого комітету висловлює щирі співчуття близьким померлого", - сказано в повідомленні.
"Всього маємо 19 хворих. Вісім на амбулаторних умовах вдома, решта 11 лікуються в стаціонарі. За вчорашній день в стаціонарі додалося дві людини", - повідомив мер Рівного Володимир Хомко в ефірі "Радіо Трек".
Він додав, що, на його думку, раннє запровадження карантину працює, і "трохи повільніше поширюється інфекція, ніж могло б бути".
"Це моя суб'єктивна думка, але жителі ставляться серйозніше до карантинних заходів. Є багато нарікань, є багато дзвінків, що одним не подобаються маски, іншим - визначення масок. Я хочу сказати, що ця постанова Кабміну не бездоганна, але нам потрібно зосередитися над тим, як зробити краще, а не шукати мухи в котлетах, нам треба зробити так, щоб пройти цей період краще", - сказав Хомко.
Разом з тим повідомляється, що цілодобовий оперативний штаб при Рівненській ОДА продовжує впроваджувати заходи для недопущення потужного спалаху коронавірусної інфекції в області:
- Прийнято рішення про запровадження в області режиму надзвичайної ситуації.
- Розпочав діяти більш жорсткий карантин.З 6 квітня заборонено перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора, переміщатися групами понад дві особи. В області створюються рейдові групи у складі Нацполіції, представників ДСНС та інших служб для контролю карантину.
- У зв’язку із обмеженнями, які введені в Україні через надзвичайну ситуацію, викликану пандемією, на Рівненщині тимчасово призупинено роботу низки установ та закладів, які приймають відвідувачів.
- Упродовж вихідних в області проводилася санітарна обробка проїжджих частин доріг, тротуарів, прибудинкових територій і зупинок. Обробляються і місця, які найчастіше відвідують люди: аптеки та магазини, банки й адмінбудівлі.
- З 7 квітня на Рівненщині жоден із 5-ти пунктів пропуску з Білоруссю не працюватиме. Державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом і лишеу 19 пунктах пропуску.
- Область очікує на ліки "Плаквеніл", які застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби.
- Лабораторні потужності на Рівненщині збільшилися. До ПЛР-тестування підключили лабораторію обласного Центру громадського здоров’я.
- На Рівненщину продовжують надходити медичні вантажі. 3000 ПЛР-тестів вже передали в Рівненський обласний лабораторний центр. Захисні окуляри та медичні маски розподілили серед медичних закладів.
- Лікарні Рівненщини додатково отримали 14 ШВЛ-апаратів. Вчора у Сарненську ЦРЛ надійшов апарат, закуплений за обласні кошти
- До забезпечення медичних закладів підключилися місцеві органи влади. Із бюджетів міст, районів та ОТГ області закуповуються засоби захисту для лікарів та медичного персоналу.
- В області створили 65 мобільних бригад для перевірки на коронавірус. Вони виїжджатимуть до пацієнтів та братимуть аналізи для перевірки на COVID-19.
- В області збільшено кількість госпітальних баздля лікування COVID-19. Окрім Рівненської міської лікарні та Сарненської ЦРЛ, пацієнтів ще прийматимуть Дубенська міська, Рокитнівська та Костопільська районні лікарні. За потреби будуть задіювати інші заклади.
- На території лікарень області облаштували тимчасові медпунктиприйому хворих на COVID-19. Такі палатки наразі розгорнули на території 5-ти закладів, які першими прийматимуть пацієнтів з COVID-19. Це медустанови в містах Рівне, Сарни, Дубно та Костопіль, а також у смт Рокитне.
- На Рівненщині посилили контроль за цінами. Це пов’язано із зростанням роздрібних цін на деякі продукти. Під моніторинг в області підпадають супермаркети 16 мереж, а також магазини облспоживспілки. Контролюватимуться ціни на соціальні продукти, ліки та нафтопродукти.
- У Рівненській ОДА сформували перелік потреб лікарень в медичних засобах. Є чіткий алгоритм дій у разі бажання соціально відповідального бізнесудопомогти лікарням в умовах пандемії.
- ОТГ та підприємства заключають договори на підвіз людей до роботи. Спеціальні погодження на час карантину вже отримали 27 перевізників.
- Школярі та студенти навчаються дистанційно. МОН роз’яснив два сценарії розвитку подій щодо подальшого навчання.
- Запаси медичних масок та засобів захисту в аптеках Рівненщини оновлюються щодня.
- Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області оприлюднила перелік цілодобових аптек та аптек, які надають послуги онлайн.
- Під час карантину соціальні працівники дбають про літніх людей. Наразі такі послуги надають 27 територіальних центрівта центрів соціального обслуговування в районах й сільських радах, відділах соцзахисту. Такі установи є й в ОТГ.
- Під час карантину у Рівному, Сарнах і Дубні військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та співробітники Нацполіціїспільно забезпечують правопорядок.
- В області здійснюється постійний моніторинг в режимі онлайн епідситуації. Відпрацьовано алгоритм взаємодії з відомствами ДСНС, Нацполіції, СБУ, Держприкордонслужби, прокуратури.
- Про роботу Цілодобового оперативного штабу при РОДА керівництво області щодня інформує у відеозверненнях і під час онлайн брифінгів, що транслюються на FB-сторінці ОДА. Комунікація з мешканцями Рівненщини налагоджена і через гарячу лінію 0 800 500 078.