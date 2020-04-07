 Першу смерть від коронавірусу зафіксували в Рівному. Жінці був 51 рік

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.

Так, за добу на Рівненщині зареєстровано 4 нові випадки COVID-19. На жаль, вчора ввечері у Рівненській міській лікарні померла жінка. Сьогодні лабораторія обласного Центру громадського здоров'я перевірятиме ще 38 зразків.

Як повідомили на сайті Рівненської міськради померла жінка була першою пацієнткою у місті.

"Це працівниця дитячої бібліотеки, яка останніми днями перебувала в тяжкому стані. Жінці був тільки 51 рік. Колектив Рівненської міської ради та виконавчого комітету висловлює щирі співчуття близьким померлого", - сказано в повідомленні.

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"Всього маємо 19 хворих. Вісім на амбулаторних умовах вдома, решта 11 лікуються в стаціонарі. За вчорашній день в стаціонарі додалося дві людини", - повідомив мер Рівного Володимир Хомко в ефірі "Радіо Трек".

Він додав, що, на його думку, раннє запровадження карантину працює, і "трохи повільніше поширюється інфекція, ніж могло б бути".

"Це моя суб'єктивна думка, але жителі ставляться серйозніше до карантинних заходів. Є багато нарікань, є багато дзвінків, що одним не подобаються маски, іншим - визначення масок. Я хочу сказати, що ця постанова Кабміну не бездоганна, але нам потрібно зосередитися над тим, як зробити краще, а не шукати мухи в котлетах, нам треба зробити так, щоб пройти цей період краще", - сказав Хомко.

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Разом з тим повідомляється, що цілодобовий оперативний штаб при Рівненській ОДА продовжує впроваджувати заходи для недопущення потужного спалаху коронавірусної інфекції в області: