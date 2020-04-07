 Готується законопроєкт про примусове ліцензування препаратів для боротьби з COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.
"Комітет з питань здоров'я нації готує законопроєкт про примусове ліцензування медпрепаратів для боротьби з CORVID-19. Плануємо подати його на розгляд на найближчій позачерговій сесії Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.
За словами Радуцького, Україна не має іншого виходу, крім як самостійно налагодити виробництво фармацевтичної продукції, яка може застосовуватися для протидії коронавірусній інфекції.
"У нас є п'ять виробників, готових вже через тиждень запустити випуск переліку з дев'яти важливих препаратів. Єдина перешкода - згода власників патентів. Згідно зі світовою практикою, в екстрених випадках держава має право тимчасово дозволити використовувати запатентований винахід, оскільки здоров'я людей превалює над патентним захистом. Ця концепція називається примусовим ліцензуванням. У світі вже існує практика примусового ліцензування препаратів. Але в Україні вона ще жодного разу не застосовувалася", - зазначив о н.
Примусове ліцензування пропонується ввести на три місяці. Власники патенту зможуть отримати компенсацію від українського виробника, відповідно до методики, розробленої Кабміном.
ленінець, Зеленінець.
Лицензии быстро, легко недорого!!!
Немного финансовых вложений и ваш фуфломицин на полках аптек.
В патенте описаны принципы...
А что бы сделать прибор нужно проделать большую работу...и в три месяца вряд ли улржаться.. а за патент уже плати..
Крадуцкий явно что то мутит...и эта мутка работает на его карман..
счас начнут жарить енти лекарствия кому не лень как
армяне шаурму на улицах
народу подохнет немало,
но то такое
P.S. В статті про авторське право.
ось вбиті тобою люди
ибо просто так... там сквозняк гонять не будут (тем более аптечная и фармацевтическая мафии)
Хоть щось
Воно шо, напилося й редуцька білочка голову погризла, що таку дурню несе?