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 Суспільство, Здоров'я
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 Готується законопроєкт про примусове ліцензування препаратів для боротьби з COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Примусове ліцензування пропонується ввести на три місяці. Власники патенту зможуть отримати компенсацію від українського виробника, відповідно до методики, розробленої Кабміном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.

"Комітет з питань здоров'я нації готує законопроєкт про примусове ліцензування медпрепаратів для боротьби з CORVID-19. Плануємо подати його на розгляд на найближчій позачерговій сесії Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.

За словами Радуцького, Україна не має іншого виходу, крім як самостійно налагодити виробництво фармацевтичної продукції, яка може застосовуватися для протидії коронавірусній інфекції.

Читайте також: П'ять українських фармкомпаній готові виготовляти препарати для лікування симптомів коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький

"У нас є п'ять виробників, готових вже через тиждень запустити випуск переліку з дев'яти важливих препаратів. Єдина перешкода - згода власників патентів. Згідно зі світовою практикою, в екстрених випадках держава має право тимчасово дозволити використовувати запатентований винахід, оскільки здоров'я людей превалює над патентним захистом. Ця концепція називається примусовим ліцензуванням. У світі вже існує практика примусового ліцензування препаратів. Але в Україні вона ще жодного разу не застосовувалася", - зазначив о н.

Примусове ліцензування пропонується ввести на три місяці. Власники патенту зможуть отримати компенсацію від українського виробника, відповідно до методики, розробленої Кабміном.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187269
 
 
 Топ коментарі
 
нашли золотую жилу, на фуфломицине наживаться
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А когда Радуцкого СБУ в свой изолятор заберёт? Или, вы, потомки Шарикова, проголосовавшие за вот это ЗЕлёное говно, не в курсе?
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Крадуцкий? Вот это и пугает!
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нашли золотую жилу, на фуфломицине наживаться
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Просто фармацевтическая мафия снова на коне. Некому стало их отгонять от кормушки. Отсюда и законопроект.
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А когда Радуцкого СБУ в свой изолятор заберёт? Или, вы, потомки Шарикова, проголосовавшие за вот это ЗЕлёное говно, не в курсе?
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Його не можна. То ж вірний ленінець, Зеленінець.
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Радуцкий Ермак и пр Зе команда это золотой фонд ЗЕ их будут лелеять и оберегать не ждите от так званой " правоохоронной системы " посадок золотых друзей ВОВы они несут золотые яйца для него
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в СБУ сидить за старшого таке ж зелене гівно..
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Во клоуны дают!А для чего вообще ГосударствоНалоги собирать?
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зэбилы не налрягайтесь налоги уже все у ленки
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Радуцкий прямо намекает , он хочет быть соавтором , лицензия будет за 3 дня
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Может еще успеет продать куда-нибудь за пределы Украины, пока спрос есть...
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О это хорошее дело, а то только просим у всего мира.
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Вот теперь пойдет бизнес.

Лицензии быстро, легко недорого!!!
Немного финансовых вложений и ваш фуфломицин на полках аптек.
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Радуцкому пора на киче шить маски в количестве проданных.
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- о принудительном лицензировании препаратов для борьбы с COVID-19 -
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Патент...и техдокументация это как бы не одно и тоже...
В патенте описаны принципы...
А что бы сделать прибор нужно проделать большую работу...и в три месяца вряд ли улржаться.. а за патент уже плати..
Крадуцкий явно что то мутит...и эта мутка работает на его карман..
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По идее в комплекте должен идти закон про упрощенную форму освидетельствования смерти от этих препаратов.
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Готовится законопроект о принудительном лицензировании препаратов для борьбы с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий



счас начнут жарить енти лекарствия кому не лень как

армяне шаурму на улицах

народу подохнет немало,
но то такое


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Как можно стране третьего мора лицензировать то что в развитых странах давно лицензировано ? Это тупо 28 лет распил бабла на лекарстве и откатам аптечному бизнесу.
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Ну так а для чего все это затевалось? Поэтому Супрун и была Радуцкому, как кость в горле.
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Там про дещо інше но з цим твердження я згідний.
P.S. В статті про авторське право.
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Если очень попросить Радуцкого, то и зеленкой тоже можно принудительно лечить вирус. Выписать зеленке соответствующий сертификат и вперед, грести деньги лопатой. Есть золотая жила, а есть зеленая. Она на поверку оказалась не менее прибыльной, а то и более.
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Міша, де розпродані тобою маски?
ось вбиті тобою люди
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Знов якийсь мутняк щоб наваритись. Хто наживається на смертях українців? Невже новиє ліца?
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Гои, молите бога, что бы это был просто обыкновенный мел, а не та химия, которая привела к сотням мучительных смертей во Франции и штатах.
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все равно...в каждой такой инициативе - ищите подводные камни (или золотоносные жилки)
ибо просто так... там сквозняк гонять не будут (тем более аптечная и фармацевтическая мафии)
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А САМ ПЕРДУЦКИЙ НЕ БОИТСЯ СДОХНУТЬ ПЕТУШАРОЙ НА ЗОНЕ? ИЛИ ЕМУ ПО ДУШЕ ЛИНЧЕВАНИЕ НА МАЙДАНЕ ?
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при чем тут Украина, если в Украине нет лабораторий для исследований по коронавирусу?
Воно шо, напилося й редуцька білочка голову погризла, що таку дурню несе?
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мама дубинского любит продавать ворованые лицензии
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Сейчас- о принудительном лицензировании, завтра - о принудительном лечении этими препаратами.
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