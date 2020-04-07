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 Суспільство, За кордоном
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Все про:війна (2108) Пайфер (30) санкції (2551) Тейлор (98) Донбас (15694) Гербст (64)

 Експосли США в Україні закликали використати пандемію коронавірусу, щоб домогтися від РФ закінчення війни на Донбасі

Експосли США в Україні Вільям Тейлор, Джон Гербст і Стівен Пайфер оприлюднили спільну заяву, в якій закликали США та їхніх союзників натиснути на Кремль, і домогтися закінчення війни на Донбасі в обмін на зняття санкцій з Росії, запроваджених у зв'язку з агресією.

Текст звернення розміщено на сайті National Public Radio, передає Цензор.НЕТ.

На думку колишніх послів, криза COVID-19 може надати можливість "вирішити єдину гарячу війну в Європі і протистояти нападкам президента РФ Володимира Путіна на міжнародні норми поведінки".

"Оскільки поширення коронавірусу і падіння цін на нафту дедалі більше позначаються на Кремлі, Сполучені Штати та їхні союзники мають запропонувати скасувати міжнародні санкції проти Росії, якщо Путін припинить свої військові вторгнення в Україну. Президент Трамп і Конгрес можуть просувати інтереси Америки та всього світу сміливим кроком, що сприяє припиненню цієї війни. Адміністрація Трампа і Конгрес мають скористатися цим відкриттям", - йдеться в заяві.

Зазначається, що за час вторгнення Росії до Донецької і Луганської областей там загинули близько 14 000 українців. Міжнародна спільнота виступила проти нападок Москви, запровадивши економічні та інші санкції, які допомогли знизити економічне зростання в Росії на 1% щорічно з 2014 року.

"Ціни на сиру нафту, опору російської економіки, нині досягли 18-річного мінімуму. На викопне паливо припадає понад 60% російського експорту", - додали посли.

"Глобальна рецесія, що насувається, завдасть ще одного удару по російській економіці. Зараз, як ніколи, Росії потрібен розрив із санкціями. Дійсно, Путін використав свій виступ на віртуальній зустрічі на вищому рівні "Групи 20" минулого тижня, щоб закликати до припинення всіх міжнародних санкцій. Він назвав полегшення санкцій "гуманітарною проблемою" у світлі пандемії COVID-19. Як показала двопартійна політика США, вихід Росії з дорогої війни в Україні - це спосіб зняття санкцій. Угода про відкликання звільнила б ресурси як у Росії, так і в Україні для боротьби з вірусом", - йдеться в спільній заяві.

На їхню думку, саме криза коронавірусу може підштовхнути Кремль погодитися на завершення війни в Україні.

"У тісній співпраці з лідерами Німеччини, Франції та України президент Дональд Трамп має запропонувати президенту Путіну припинити бойові дії, повернути Донбас і міжнародний кордон під суверенітет України і скасувати санкції, накладені на Росію щодо її вторгнення на Донбас", - зазначили Тейлор, Пайфер і Гербст.

Вони додали, що в разі згоди Путіна звільнити і Крим, це могло б послужити скасуванню санкцій, запроваджених через анексію.

"Однак основні покарання спрямовані проти агресії Москви на Донбасі, і Захід може скасувати їх, зберігаючи санкції проти Москви за захоплення Криму", - пояснили експосли.

Вони додали, що президент США Дональд Трамп, за підтримки президента України Володимира Зеленського, має зуміти переконати Конгрес скасувати санкції проти Донбасу, чітко розуміючи, що вони будуть запроваджені заново, якщо Путін відмовиться від угод.

Також читайте: Зеленський заявив, що молиться за здоров'я Джонсона. Багато світових лідерів бажають йому одужання

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187264
 
   
 Топ коментарі
 
Арабы без особых заявлений уже сделали гораздо больше.
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Арабы без особых заявлений уже сделали гораздо больше.
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Хорошо, что экс!
Дебилы! А Крым подарить х.уйлу???
Снять санкции только после того, как наши будут стоять на всей границе, включая Керчь!!!
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Кроме того, сначала снять, а потом увидеть отказ и ввести снова?
Дебилы, *****, в квадрате!!!
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Заявители херовы и без вас разберемся. Надо было саудитов в союзники брать!
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Раися вперде! денег хватит до осени, а жить путену и того меньше.... капитуляция кремлядей близко!
Экс-послы США в Украине призвали использовать пандемию коронавируса, чтобы добиться от РФ окончания войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 3598
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багатьом українцям і до літа не протянути під Зє!льоним рєжимом
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ой что-то бы не перемудрить... с брехливым маньяком договариваться...только язык об зубы трепать... результатов ноль целых шиш десятых ! додыхающая рашка, как загнанная в угол чумная крыса...способна на все - особенно дико искусать, чтоб занести инфекцию в раны...
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Эксы так и не уяснили, что любые меры против ***** надо только усиливать.
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Поскольку распространение коронавируса и падение цен на нефть все больше сказываются на Кремле, Соединенные Штаты и их союзники должны предложить отменить международные санкции против России Источник: https://censor.net.ua/n3187264
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то оце "давлєнійє" на маскву??? Це призив зняти санкції з кримля
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та никто не будет их снимать - с крысенышем решено покончить.....
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крисьониш ультіматум поставіл - йєслі йєго в угол загонят, то своїх в рай, а остальнийє просто подохнут
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так воно ж перет тим на кніпочку натисне - здихати так з усім світом
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хотя, мо' найдуця в окруженії хто хоче жити та придушат... табакєркою
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Возле туалета стоит скорая помощь,одним словом страна Параша
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На роССії, за 40-50 км від мацкви, в любій дєрєвні, можна без декорацій знімати фільми про ВОВ, а то й вЯлікаю ревалюцію. Там нічого не змінилося.
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недавно со знакомым разговаривал с Подмосквовья, бывшим харьковчанином... Експосли США в Україні закликали використати пандемію коронавірусу, щоб домогтися від РФ закінчення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 1182 так он сказал, что в 70 км от Москвы сотка земли стоит дороже, чем его бывшая харьковская 2-х комнатная квартира... Експосли США в Україні закликали використати пандемію коронавірусу, щоб домогтися від РФ закінчення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 6551 наврал наверное, кацапы они такие - врать любят... Експосли США в Україні закликали використати пандемію коронавірусу, щоб домогтися від РФ закінчення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 6179
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он не соврал, потому что при твоих исходных данных===ПРОПИСКА МОСКОВСКАЯ!!!!!
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нет, он сам из Кольчугино, са врач, а в тех краях уже лет 15 как переехал, зачем ему врать...
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и да, у вас устаревшее представление о сакральности московской прописки...сейчас она,если вы не лкн, и не любите правонарушать, не важно...
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Какие санкции они нарастили 123 млрд долоров подушку во время ваших санкций
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даже и гадать не нужно из какой страны с осторой попоболью придумали этот бред
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подєлісь улипкаю свайєй і она нє раз к тєбє вєрньоцца *)
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Хай російські окупанти спочатку виведуть війська з окупованих Криму і Донбасу. Без Криму, ніяких санкцій знімати не можна!
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лучше бы признали гражданскую войну в свинарнике
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Свинособака опять унижаться приползла😂🌷×××
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Украинцы мы один народ ,вы любите нас Експосли США в Україні закликали використовувати пандемію коронавірусу, щоб домогтися від РФ закінчення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 4964 Експосли США в Україні закликали використовувати пандемію коронавірусу, щоб домогтися від РФ закінчення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 3025 ...
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В ОРДО маски с бубонной чумой завести или как?
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Та пускай теперь дотируют этот бомбас, разрушили все, а теперь уйдут.. Они только ускорят эволюцию тех регионов, когда там повырождаеться вся эта вата,, у людей должна произойти эврлюция сознания, они должны сами захотеть стать свободными, и научиться отстаивать свои права
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Мериканцы дело предлагают,но плешфюрер на это не пойдёт,к сожалению.Нужно ещё больше повышать градус противостояния между ордой и остальным миром.
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Ніякі санкції не знімати, до тих пір, поки кордони расеї не будуть обмежуватися мокшанськими болотами...
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Дайте взаймы атомную бомбу и все решится быстро.....
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Верно.Только пороссцятина похлеще пандемии- воняет в унисон с кацапсвинским оккупантом и агрессором на разжигание войны,распрей,межусобиц.Твари,короче.
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да не снимет Запад санкции, наши украинские дипломаты этого не допустят... Експосли США в Україні закликали використати пандемію коронавірусу, щоб домогтися від РФ закінчення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 7868
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діпломати нє наші, нє українські, а йюде
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введя экономические и другие санкции, которые помогли снизить экономический рост в России на 1% ежегодно с 2014 года. Источник: https://censor.net.ua/n3187264\\\\\\\\\\\

Спасиб*, "гаранты"!
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Страшно подумати, яку епідемію доведеться застосувати для "деокупації" Криму...
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