 Швидка допомога не виїжджатиме, якщо немає критеріїв для госпіталізації хворого, - Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
За його словами, сімейний лікар повинен направити мобільну бригаду або виїхати самостійно, щоб взяти зразки для проведення досліджень у вірусологічній лабораторії.
Якщо у людини немає сімейного лікаря, то потрібно дзвонити "103".
"Швидка екстрена медична допомога не буде виїжджати на кожен випадок в разі, якщо немає критеріїв для госпіталізації хворого і доставки хворого в установи стаціонарної медичної допомоги, але вона надасть відповідні консультації, і в разі необхідності направить бригаду для забору зразків для дослідження", - сказав Ляшко.
У разі відмови в проведенні тестування або за наявності питань щодо тестування, в Міністерстві охорони здоров'я переформатована гаряча лінія, яка приймає скарги або пропозиції щодо вдосконалення тестування на тій чи іншій території. Номер гарячої лінії МОЗ: 0 800 505 201.
Не мечтайте. Женщина писала: выдали труп отца из больницы в пакете, а дальше - сами.
горит, сильно горит?
пока мы приедем сгорит совсем?
Институт которых ввел Порошенко со своим министром здравоохранеия в свою бытность президентом.
Во время своих знаменитых реформ. В том числе и медицинской.
Власть не выполняет и не гарантирует конституционных прав граждан...
"Скорая помощь не будет выезжать на каждый случай"- і фсьйо
подходит чувак в маске и с рулеткой. обмеряет.
- что вы делаете?
- мерку снимаю...
работников бюро ритуальных услуг
сильно раздражает фраза: "ну, примерно вашего роста".
****, на фоне вчерашней заявы о платном лечении легкой формы сегодняшняя ложится в одну канву как бусинка за бусинкой. интересно, что завтра придумают? уроды вонючие. как же я ненавижу этих козлов. а больше я ненавижу баранов которые за них проголосовали.
якин купил скорую, ну и уговорил меня ехать с ним в больницу...
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор ЛяшкоСкажите, он клинический идиот?
так виходить?
по аналогу с базаром (только итог другой - что не назовешь - не угадал)
***
- хозяин, а что это у вас за саженец?
- яблоня
- я вижу.. а какой сорт?
- а шо вам надо?
- "семеренко"
- а... от это она и есть
- тю...так вы только что другому говорили, что это - "белый налив"
- мужик иди нах... не мешай торговать...или умный очень?
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Материалы XXII съезда КПСС, 31 октября 1961, Первый секретарь КПСС Н. С. Хрущев
"Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме"
Не надоело верить во все надписи на заборах?
Интересно как проверять критерии будут? По Скайпу ?
В Европе скорая не выезжает если нет угрожающего жизни состояния. Ну и на ДТП в обязательном порядке приезжает.
Ну приняли - в морг. Вы рады?