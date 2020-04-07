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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (2288) медицина (937) госпіталізація (82) Ляшко Віктор (196) COVID-19 (3099) коронавірус (1839)

 Швидка допомога не виїжджатиме, якщо немає критеріїв для госпіталізації хворого, - Ляшко

Якщо є симптоми коронавірусної інфекції, треба дзвонити до сімейного лікаря, який потім проводить консультації та ухвалює рішення про подальші дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

За його словами, сімейний лікар повинен направити мобільну бригаду або виїхати самостійно, щоб взяти зразки для проведення досліджень у вірусологічній лабораторії.

Якщо у людини немає сімейного лікаря, то потрібно дзвонити "103".

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"Швидка екстрена медична допомога не буде виїжджати на кожен випадок в разі, якщо немає критеріїв для госпіталізації хворого і доставки хворого в установи стаціонарної медичної допомоги, але вона надасть відповідні консультації, і в разі необхідності направить бригаду для забору зразків для дослідження", - сказав Ляшко.

У разі відмови в проведенні тестування або за наявності питань щодо тестування, в Міністерстві охорони здоров'я переформатована гаряча лінія, яка приймає скарги або пропозиції щодо вдосконалення тестування на тій чи іншій території. Номер гарячої лінії МОЗ: 0 800 505 201.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187263
 
   
 Топ коментарі
 
а и правильно. нахера скорой вообще выезжать, бензин и время тратить. вызывайте такси и едьте в больницу
сука, на фоне вчерашней заявы о платном лечении легкой формы сегодняшняя ложится в одну канву как бусинка за бусинкой. интересно, что завтра придумают? уроды вонючие. как же я ненавижу этих козлов. а больше я ненавижу баранов которые за них проголосовали.
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После всех этих высеров зеленого стада налоги можно не платить совсем..
Власть не выполняет и не гарантирует конституционных прав граждан...
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граждане, не портьте ляшко статистику своими вызовами)!
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после слов: не будет выезжать-подразумевается точка.
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чем больше зедрочеров сдохнет тем лучше
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когда уже помирать будешь, тогда и приедут, шоб труп забрать в крематорий
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когда уже помирать будешь, тогда и приедут, шоб труп забрать в крематорий
Не мечтайте. Женщина писала: выдали труп отца из больницы в пакете, а дальше - сами.
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Ось вам і вся "статистика" ЗЕдебільна!!!
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А если нет семейного врача и позвонить на 103 то кто приедет??
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- что вы говорите?!
горит, сильно горит?
пока мы приедем сгорит совсем?
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Все правильно. Умирать надо тихо и молча, дома. Ваш Бубочка!
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Все претензии к семейным докторам.
Институт которых ввел Порошенко со своим министром здравоохранеия в свою бытность президентом.
Во время своих знаменитых реформ. В том числе и медицинской.
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После всех этих высеров зеленого стада налоги можно не платить совсем..
Власть не выполняет и не гарантирует конституционных прав граждан...
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Тут розказують одне, а роблять зовсім по-іншому і хто знає ознаки коронавірусу, якщо вони подібні із грипом та ОРВІ, бідний народ в цій країні.
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медичні реформатори в дії - маєш гроші то лікуйся як немаєш то вмирай. бідним людям медицина зась.
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А можно було і кортко сказати:
"Скорая помощь не будет выезжать на каждый случай"- і фсьйо Скорая помощь не будет выезжать на каждый случай, если нет критериев для госпитализации больного, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9551
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Скорая помощь не будет выезжать на
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всё правильно. слова - на каждый случай - лишние
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И то верно - чего транспорт лишний раз гонять, надо сразу гробы подвозить. Твари...
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лежит чувак с вирусом.
подходит чувак в маске и с рулеткой. обмеряет.
- что вы делаете?
- мерку снимаю...
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***
работников бюро ритуальных услуг
сильно раздражает фраза: "ну, примерно вашего роста".
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Працює медична реформа від жирної кнуряки - "гроші йдуть за трупом"
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а и правильно. нахера скорой вообще выезжать, бензин и время тратить. вызывайте такси и едьте в больницу
****, на фоне вчерашней заявы о платном лечении легкой формы сегодняшняя ложится в одну канву как бусинка за бусинкой. интересно, что завтра придумают? уроды вонючие. как же я ненавижу этих козлов. а больше я ненавижу баранов которые за них проголосовали.
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был. и теперь он не просто очевиден. он кричуще выпирает! уроды выбрали уродов.
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Гипертоникам, ..лять, чего делать? Таблетки иногда не помогают и требуются более серьезные вещи? Куда им звонить?
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- алё, фима, ты сейчас умрешь.
якин купил скорую, ну и уговорил меня ехать с ним в больницу...
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Некоторым людям для того, чтобы понять, что Украина - не вторая Франция и 25 лет недостаточно.
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Кому Зеленський президент- тому і Охлобистін лікар.
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В Україні є можливість робити понад 30 тисяч тестів на коронавірус на тиждень, проте наразі потреби у масовому тестуванні немає.
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор ЛяшкоСкажите, он клинический идиот?
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Покидьок Швидка допомога не виїжджатиме, якщо немає критеріїв для госпіталізації хворого, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3672 Швидка допомога не виїжджатиме, якщо немає критеріїв для госпіталізації хворого, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3672 Головний санітарний Покидьок...України Швидка допомога не виїжджатиме, якщо немає критеріїв для госпіталізації хворого, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3672
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Полная деградация в МОЗ,пора руководству МОЗ в палату номер 6.Кто как неотложка может определить нужна ли госпитализация или заболевший должен заниматься самодиагностикой?Если сантехник еще может произвести самодиагностику то доморощеная ентилегенция это большие дети а дети в Украине превыше всего.
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перекладаючи на просту мову: можете не дзвонити - ніхто не приїде?
так виходить?
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Т.н.семейным врачам которым самим уже 60+нафиг не нада кого то там консультировать. Телефон отключил и досвидсос. Отмазка для начальства о разрядившейся батарее всегда найдется.
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А чиво наши граждане умирают от вируса в больницах? Шо? Насосов не хватает епта?!! Дык давайте соберем через чат! У меня вот велосипедный есть если подойдет а нет могу автомобильный пожертвовать Ураган называица 7.5 атмосфер качает на 7 человек хватит епта!
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Озвучте критерии...или это большая зеленая тайна?
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это лотерея...
по аналогу с базаром (только итог другой - что не назовешь - не угадал)
***
- хозяин, а что это у вас за саженец?
- яблоня
- я вижу.. а какой сорт?
- а шо вам надо?
- "семеренко"
- а... от это она и есть
- тю...так вы только что другому говорили, что это - "белый налив"
- мужик иди нах... не мешай торговать...или умный очень?
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Умирайте дома, тесты стоят дорого, аппаратов для всех не хватает. Написать в свидетельстве о смерти легочно сердечная недостаточность проще.
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этот парень чертов гений, я думаю он одногрупник доктора пи слюсарчука
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Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.
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Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.


Материалы XXII съезда КПСС, 31 октября 1961, Первый секретарь КПСС Н. С. Хрущев

"Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме"



Не надоело верить во все надписи на заборах?
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Надо усиленно потеть, тогда приедут...
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ага. приедут. - хто заказывал такси на дубровку?
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"Скорая помощь не будет выезжать в случае, если нет критериев для госпитализации больного".

Интересно как проверять критерии будут? По Скайпу ?
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Это правильно, и так во всем мире.
В Европе скорая не выезжает если нет угрожающего жизни состояния. Ну и на ДТП в обязательном порядке приезжает.
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"Лікар прийме рішення". Коли вже ви будете поиймати рішення? Уроди моральні.
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"Лікар прийме рішення". Коли вже ви будете поиймати рішення?

Ну приняли - в морг. Вы рады?
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Звонить семейному врачу... Ночью можно?
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"Умирает? Что, вы, тётя, вот умрёт - тогда прийдёте!".
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