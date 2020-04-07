 Швидка допомога не виїжджатиме, якщо немає критеріїв для госпіталізації хворого, - Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

За його словами, сімейний лікар повинен направити мобільну бригаду або виїхати самостійно, щоб взяти зразки для проведення досліджень у вірусологічній лабораторії.

Якщо у людини немає сімейного лікаря, то потрібно дзвонити "103".

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"Швидка екстрена медична допомога не буде виїжджати на кожен випадок в разі, якщо немає критеріїв для госпіталізації хворого і доставки хворого в установи стаціонарної медичної допомоги, але вона надасть відповідні консультації, і в разі необхідності направить бригаду для забору зразків для дослідження", - сказав Ляшко.

У разі відмови в проведенні тестування або за наявності питань щодо тестування, в Міністерстві охорони здоров'я переформатована гаряча лінія, яка приймає скарги або пропозиції щодо вдосконалення тестування на тій чи іншій території. Номер гарячої лінії МОЗ: 0 800 505 201.