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 Політика України, Здоров'я
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 У ЗСУ зафіксовано 4 випадки COVID-19, 1 з них летальний, - Командування Медичних сил (оновлено)

Станом на 07:00 7 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

У ЗСУ на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 87 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 18 осіб.

"Стосовно померлої особи: жінка, працівник ЗС України однієї з військових частин з Івано-Франківської області. з 20.03.2020 перебувала на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. 27.03.2020 стан погіршився, була госпіталізована до ЦРЛ м. Надвірна, 30.03.2020 переведена до реанімаційного відділення, 06.04.2020 о 6.00 померла. Діагноз COVID-19 підтверджено ввечері 06.04.2020", - розповіли в ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ зафіксовано 3 випадки COVID-19, 99 військовослужбовців на ізоляції, - Командування медичних сил

"Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами", - додали в Командуванні Медичних сил Збройних сил України.

У ЗСУ зафіксовано 4 випадки COVID-19, 1 з них летальний, - Командування Медичних сил (оновлено) 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187262
 
 
 Топ коментарі
 
співчуття родичам померлої..
...
бережіть себе, люди.
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Что-то не слышно тупорылых свидетелей заговора, что вирус опасен только тем кому за 80
Их хоть об стену головой бей они все равно как бараны будут верить в какой-то заговор.
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Шкода.. Певно померла була ще достатньо молодого віку.
Співчуття родині та близьким.
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співчуття родичам померлої..
...
бережіть себе, люди.
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А сколько тестов было?
Или все депутатам ушли, по 2-3 раза обездоленные проверяются - все время "служат народу".
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находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ.
умерла. Диагноз COVID-19
Медики казльі.
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Я вот читал статью Доника за Хомчака....
https://site.ua/skitalec/27136-kakimi-realnymi-dostijeniyami-mojet-pohvastatsya-homchak-za-vremya-svoego-rukovodstva-zsu/

..... ну, статистике верить - ся лохом выставить. Ну мы же то не лохи то?
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Шкода.. Певно померла була ще достатньо молодого віку.
Співчуття родині та близьким.
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Зеля, що там з діагностуванням короновірусу? Все досі добре?
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Что-то не слышно тупорылых свидетелей заговора, что вирус опасен только тем кому за 80
Их хоть об стену головой бей они все равно как бараны будут верить в какой-то заговор.
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они просто тупо выполняют поставленную перед ними задачу.
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Была бы на казарменном положении-не померла бы.Медикам ,воюющим с короновирусом нужно переходить на казарменное до ликвидации заразы,чтобы не заражать близких.
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Один из четырех - это как раз те самые 2 процента про которые гордо заявляют мародеры в белых халатах.
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