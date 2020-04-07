 38 випадків COVID-19, зокрема у двох медиків, підтверджено на Закарпатті, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

Ситуація щодо COVID-19 на Закарпатті станом на 10 годину 7 квітня:

- за даними управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради, у 38 закарпатців підтверджено COVID-19, зокрема в одного лікаря і медичної сестри пульмонологічного відділення Ужгородської міської клінічної лікарні підтверджено коронавірус. Напередодні зразки біоматеріалів на ПЛР-дослідження взяли у 17 медичних працівників, які контактували з хворими на COVID-19 ужгородцями.

- 2 особи померли. Один хворий, з підтвердженим діагнозом COVID-19, який перебував на лікуванні в інфекційному відділенні районної лікарні, під час переводу для подальшого лікування в КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Закарпатської обласної ради раптово помер у машині швидкої допомоги. Ймовірна причина смерті – раптова зупинка серцевої діяльності або тромбоемболія. Точна причина смерті буде відома після проведення патологоанатомічної експертизи.

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- 13 673 закарпатці, які повернулися з-за кордону, перебувають на самоізоляції. У 4069 закінчилася 14-денна самоізоляція.

Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня в Україні загалом зафіксовано 1462 випадки COVID-19, з них 45 - летальні.