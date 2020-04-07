 Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам Трепак повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"На піку конфлікту, перша чи друга ночі було, я сидів у своєму робочому кабінеті, мене набирає глава Служби безпеки Василь Сергійович Грицак і каже:"Зайди до мене". Я заходжу - на той момент я вже перебуваю в конфлікті з генеральним прокурором, - за одним столом сиділи генеральний прокурор Шокін, Василь Сергійович Грицак, кілька народних депутатів України з блоку Петра Олексійовича Порошенка. Нас намагалися помирити з генеральним прокурором.

Коли генеральний прокурор вчергове сказав, що він все одно мене посадить у тюрму, Василь Сергійович по-чоловічому завдав удар, і Віктор Миколайович впав у кабінеті. Ось така була історія. Ось є, що пригадати. І Василь Сергійович сказав: "Вікторе, я тобі більше нічим не можу допомогти". Ось такий вчинок був, насправді", - розповів Трепак.

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