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Все про:Шокін (320) Грицак Василь (314) Трепак (73)

 Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ. ВIДЕО

На одній із зустрічей в СБУ ексглава відомства Василь Грицак при свідках ударив тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна, через якого збирався звільнитися колишній перший заступник Грицака Віктор Трепак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам Трепак повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"На піку конфлікту, перша чи друга ночі було, я сидів у своєму робочому кабінеті, мене набирає глава Служби безпеки Василь Сергійович Грицак і каже:"Зайди до мене". Я заходжу - на той момент я вже перебуваю в конфлікті з генеральним прокурором, - за одним столом сиділи генеральний прокурор Шокін, Василь Сергійович Грицак, кілька народних депутатів України з блоку Петра Олексійовича Порошенка. Нас намагалися помирити з генеральним прокурором.

Коли генеральний прокурор вчергове сказав, що він все одно мене посадить у тюрму, Василь Сергійович по-чоловічому завдав удар, і Віктор Миколайович впав у кабінеті. Ось така була історія. Ось є, що пригадати. І Василь Сергійович сказав: "Вікторе, я тобі більше нічим не можу допомогти". Ось такий вчинок був, насправді", - розповів Трепак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова має надати офіційні роз'яснення про тиск на Трепака заради повідомлення про підозру Стерненку, - "слуга народу" Василів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187258
 
 
 Топ коментарі
 
- Изя, это правда, что Мойша дал тебе по морде и ты никак не реагировал?
- Я не реагировал? Хорошее дело, а кто упал?
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Бывший президент Франции Франсуа Олланд пишет в своей книге...
Порошенко набросился на Путлера с кулаками в Минске так,что приходилось моей личной охране разнимать их и не раз и не два...Видать Лексеич надавап плешивому нехило... Когда генпрокурор сказал, что посадит меня, Грицак нанес удар, и Шокин упал, - Трепак о конфликте с экс-главой ГПУ - Цензор.НЕТ 732 Когда генпрокурор сказал, что посадит меня, Грицак нанес удар, и Шокин упал, - Трепак о конфликте с экс-главой ГПУ - Цензор.НЕТ 3832
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Вообще-то Шокин старше Грицака. Это не украшает Грицака. Вот если бы Кличко упал... Когда генпрокурор сказал, что посадит меня, Грицак нанес удар, и Шокин упал, - Трепак о конфликте с экс-главой ГПУ - Цензор.НЕТ 8459
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Грицаку респект, в любом случае!....за своего сотрудника постоял, как смог... Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ - Цензор.НЕТ 5113
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"Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Н.В.Гоголь.
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Порох дал слово Обамычу не захватывать вонючий Мавзолей чЛЕНИНА..там трупом воняет на 100 км московской Кольцевой....
Порох сдержал слово...,что маршал Маннергейм..а не пойду на Питирьбюргер... Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ - Цензор.НЕТ 8378 и блокады чЛЕНИНГРАДА не будет... Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ - Цензор.НЕТ 8378 ...
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Как-то все неубедительно звучит. Назначал Трепака Порошенко, он же не подписывал 3 месяца его заявление об отставке, которое Трепак тогда написал. Дело бриллиантовых прокуроров, из-за которого вроде бы как они конфликтовали, было передано в суд еще 4 января 2016. Уволился Трепак уже после этого. Лучше бы рассказал, что за шоу с этим делом началось с сентября прошлого года. Его перекидывают из суда в суд как мяч в волейболе. Что касается Трепака, то похоже ему любое начальство не будет нравится.
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А вы когда нибудь читали мемуары маршала Василевского,Рокоссовского и прочих палканводцев?Там столлько интересного Жуть...
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При Грицаке СБУ проводила успешные операции на оккупированной территории.
При Баканове СБУ охраняют Сивоху...
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Голова СБУ вдарив Генерального прокурора ...
Ну, так тепер Генеральний прокурор начеб-то жінка Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ - Цензор.НЕТ 8743, то що робити Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ - Цензор.НЕТ 8176
Жінку бити не комільфо, гвалтувати теж ... гидко
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Дама залетает в кабинет дилехтора...
товарищ директор,меня оскорбили мои подчиненные Шариков и Швондер,а Шариков приставать начал...
ну не изнасиловалл же?
пусть только попробует...
сразу пойду жаловацца товарищу Сралину... Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ - Цензор.НЕТ 8676
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Грустные истории нашей действительности ! Ни о какой законности или государственности речи и близко нет! Эта история со сходника какого то опг ! Просто позор ,а не органы власти!
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Тепер зрозуміло хто Шокіна ртуттю травив і тепловізором стріляв.
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козацькому роду нэма пэрэводу...токо вася обосцать шокина забыл...
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Стукач. У прокурні дійсно одні віруси - і ставки по 30 тисяч і одночасно інвалідські пенсії по 15 тисяч...
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