 Коли генпрокурор сказав, що посадить мене, Грицак завдав удару, і Шокін впав, - Трепак про конфлікт з ексглавою ГПУ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам Трепак повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
"На піку конфлікту, перша чи друга ночі було, я сидів у своєму робочому кабінеті, мене набирає глава Служби безпеки Василь Сергійович Грицак і каже:"Зайди до мене". Я заходжу - на той момент я вже перебуваю в конфлікті з генеральним прокурором, - за одним столом сиділи генеральний прокурор Шокін, Василь Сергійович Грицак, кілька народних депутатів України з блоку Петра Олексійовича Порошенка. Нас намагалися помирити з генеральним прокурором.
Коли генеральний прокурор вчергове сказав, що він все одно мене посадить у тюрму, Василь Сергійович по-чоловічому завдав удар, і Віктор Миколайович впав у кабінеті. Ось така була історія. Ось є, що пригадати. І Василь Сергійович сказав: "Вікторе, я тобі більше нічим не можу допомогти". Ось такий вчинок був, насправді", - розповів Трепак.
Порох сдержал слово...,что маршал Маннергейм..а не пойду на Питирьбюргер... и блокады чЛЕНИНГРАДА не будет... ...
При Баканове СБУ охраняют Сивоху...
Ну, так тепер Генеральний прокурор начеб-то жінка , то що робити
Жінку бити не комільфо, гвалтувати теж ... гидко
товарищ директор,меня оскорбили мои подчиненные Шариков и Швондер,а Шариков приставать начал...
ну не изнасиловалл же?
пусть только попробует...
сразу пойду жаловацца товарищу Сралину...