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 Окупанти затопили шахти "Новопавлівська" та "Міусинська" на Луганщині, - представник омбудсмена Лисянський

В ОРЛО представники окупаційної адміністрацій РФ ліквідували дві шахти - "Новопавлівська" та "Міусинська", ці підприємства затоплено.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

"Ці шахти розташовані в м. Хрустальний (раніше м. Красний Луч). До 2014 року підприємства належали до ДП "Донбасантрацит", шахти були дотаційні але зарплата виплачувалася, підприємства працювали", - йдеться в повідомленні.

За словами Лисянського, це колосальні збитки, як екологічні, так і соціально-економічні, щоб відновити затоплені шахти, потрібні величезні кошти.

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Окупанти затопили шахти Новопавлівська та Міусинська на Луганщині, - представник омбудсмена Лисянський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187256
 
   
 Топ коментарі
 
заставлялка у кротов еще не выросла.
и не вырастет уже.
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Необходимы средства, чтобы восстановить рабочие места дотационным кормильцам Украины?
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когда бамбас вернется в Украину, бамбасня заставит нас их восстанавливать......
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заставлялка у кротов еще не выросла.
и не вырастет уже.
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нихрена подобного, они придут к вам под подъезд и будут колотить касками об асфальт день и ночь......
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и как вы думаете на это прореагируют наши партнеры, к примеру, в США, или Германии..., не говоря о паРашистах?
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либо полная капитуляция на условиях Украины......
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а еще у них в каждой дыре стоят памятники "ихтамнетам-освободителям".... что вы собираетесь с ними делать?
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550 танков заставлялка
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Без кацапской ПВО эти 550 танков превращаются в учебные мишени для штурмовой авиации!
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Половину бамбаса вообще надо грейдером с землей сровнять
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Самі будуть відновлювати. Строєм і за баланду.
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Необходимы средства, чтобы восстановить рабочие места дотационным кормильцам Украины?
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Невже іншої роботи для них не знайдеться? Диригентами, проФФесорами, космонавтами?
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Их уже не восстановить...это экономически не выгодно...
Восстановить можно было во времена сРалина...когда зэки за пайку пахали...
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Не варто співчувати, шахтарі самі обрали свою долю. Значить настав час, коли треба припиняти копалини і займатися іншим
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А каким боком это обходит Украину?Затопили так затопили какое это имеет значение для страны,ведь Украина-то не закупает уголь у сепаратистов или закупает?
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Человек с каплей мозга давно знал, что уголь там золотой. И весь в том, чтоб не вымерли шахтёры. Вот и всё
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тобто в цих шахтах вже немає ні танків ні градів ні іхтамнєтів
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Защитили бамбасяне шахты от американцев.
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Когда блогеры общаются с жителями ОРДЛО, то жители ОРдло все хвастаются, как хорошо стали жить, как они получают по две пенсии от Украины и от ризбублиг, и от России оформляют пенсии через российские паспорта, как они доят Украину на огромные пенсии, как продолжают получать пенсии от Украины на своих дедушек бабушек, которые давно умерли. И это очень своеобразно смотриться на фоне того, что пенсионная реформа Тигипки лишила пол Украины пенсий вообще и в принципе, потому что те, кто работали не оформляясь, а таких больше половины среди тех, кто скоро будет выходить на пенсию, получат дулю с маком, а не пенсию.
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"Данбас корміт всю Україну" говорили постійно регіонали. ВЖЕ ШІСТЬ РОКІВ ЦЕЙ КОРМІЛЕЦЬ СЕБЕ ПРОГОДУВАТИ НЕ МОЖЕ. А УКРАЇНА БЕЗ ЦИХ ГОДУВАЛЬНИКІВ ЩОСЬ НЕ ГОЛОДУЄ А НАВПАКИ. А ШАХТИ ТАМ МАЙЖЕ ВСІ ДОТАЦІЙНІ. В МИНУЛІ РОКИ БАБЛО З БЮДЖЕТУ ТАМ ДЕРИБАНИЛИ КРИМІНАЛЬНО-ВЛАДНІ ОСОБИ. І ПОЯВИЛИСЬ АХМЕТОВИ, ТАРУТИ,КОРОЛЄВСЬКІ, ЄФІМОВИ ..... ВЕСЬ ЦВІТ КОРУПЦІНЕРІВ-ОЛІГАРХІВ УКРАЇНИ, ЯКИЙ НАКРАВ СВОЇ СТАТКИ ПРИ ДЕРИБАНІ БЮДЖЕТУ. ОСЬ ЇХ ТРЕБА І ДЕОЛІХАРИЗУВАТИ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ. ВІДДАЙ НАГРАБОВАНЕ, ЗЛОДІЙ!
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Помню, в 14м кормильцы хохотали и орали, что Украина без них вот вот загнётся. Вот вот, сейчас, и месяца не протянет. Прошёл месяц, Украина стоит, "нууууу ещё через пару месяцев ну точно сдохнет." ))) Но время шло, кормильцы пару раз собирались на митинги и требвали у Украины еды и денег. Тема, что Украина якобы скоро загнётся, как то со временем сократилась до уровня редких вскукареков.
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Всі укпаїнці проти щоб за їх рахунок відбудовували зруйнований російськими окупантами донбас. Всі хто не проти як Єрмак це і є посібники російських окупантів. Чому український пенсіонер має получати маленьку пенсію через росіян? Чому через російських окупантів має жити бідно український громадянин? Єрмак і Зеленський, відповідайте!
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Выражаю глубокую обеспокоенность!
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Вот так вот... Но! Если бы это не сделали бы бамбасяне, то туда б пришли солдаты НАТО и затопили бы их! Окупанти затопили шахти "Новопавлівська" та "Міусинська" на Луганщині, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 9208
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шахты были дотационные...

чтобы восстановить затопленные шахты, нужны огромные финансовые средства..

У клоуна все такие кретины? Затопили убыточные шахты - молодцы, спасибо.
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Самоліквідація - позатоплюються і попровалюються під землю.
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А як колись касками гуркотіли в Києві і вимагали підвищення зарплати і пільг. А де ваші каски? Чому не стукаєте? Чого не поїхали у москву? Ви ж знаєте, що там приймають рішення?Сцикотно? Бо там вам ніхто нічого давати не буде. То тут ви за рахунок подолян, полісян, киян мали гарні зарплати. "Кормільці" херови.
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