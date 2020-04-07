 Під Будапештом у ДТП потрапив автобус з українцями: 8 осіб госпіталізовано, з них 2 - у важкому стані

Про це повідомив заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ігор Шинкарюк, передає Цензор.НЕТ.

"В Будапешті сталася ДТП за участю автобуса, який транспортував громадян України до місця евакуації в пункт пропуску "Тиса". За отриманими оперативними даними в транспортному засобі перебувало 8 осіб. 2 громадян у важкому стані, 6 в задовільному. Всі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол нашими представниками дипломатичного корпусу", - розповів Шинкарюк.

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