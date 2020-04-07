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 Події, За кордоном
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 Під Будапештом у ДТП потрапив автобус з українцями: 8 осіб госпіталізовано, з них 2 - у важкому стані

Вісім осіб постраждали і були госпіталізовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Угорщині на 75 км міжнародної траси М3 за участю автобуса, що перевозив евакуйованих на Батьківщину громадян України.

Про це повідомив заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ігор Шинкарюк, передає Цензор.НЕТ.

"В Будапешті сталася ДТП за участю автобуса, який транспортував громадян України до місця евакуації в пункт пропуску "Тиса". За отриманими оперативними даними в транспортному засобі перебувало 8 осіб. 2 громадян у важкому стані, 6 в задовільному. Всі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол нашими представниками дипломатичного корпусу", - розповів Шинкарюк.

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Під Будапештом у ДТП потрапив автобус з українцями: 8 осіб госпіталізовано, з них 2 - у важкому стані 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187248
 
 
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Сиділи б там і не рипались. Кожен день починати новий відлік карантину через тих батраків?
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якого лисого так довго думали їхати чи ні? чекали поки мадяри розрахуються?
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Думали, що ******* видадуть паспорти мадяростану
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Поспішали поволі у смертельні лапи української медицини!
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Не довезли....
Не довезли свой кашель до Родины!
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