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 Київські новини, Суспільство
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 У столиці паліативні хворі отримуватимуть медичну допомогу вдома, - КМДА

Медичну допомогу паліативним хворим вдома в повному обсязі надаватимуть спеціальні мобільні бригади, які працюють на базі паліативних відділень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, жоден невиліковно хворий киянин в умовах карантинних заходів не залишиться без необхідної медичної допомоги. Проте перебування таких пацієнтів в умовах стаціонару наразі не є найкращим для них.

Поворозник пояснив, що люди з тяжкими хронічними та онкологічними захворюваннями – у групі найбільшого ризику щодо тяжкого перебігу коронавірусної інфекції. Щоб убезпечити їх від зараження необхідно до мінімуму скоротити будь-які контакти.

"В умовах паліативного відділення зробити це, безперечно, можливо, проте постає морально-етичне питання: чи правильно відмовляти цим людям у спілкуванні з рідними в останні дні життя? Та чи готові родичі до того, що не зможуть зайвий раз поговорити, побачити рідну людину, якої в будь-яку мить може не стати? Адже всі відвідування таких хворих у відділенні суворо заборонені", – підкреслив він.

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Він наголосив, що однозначно виписувати не будуть тих паліативних хворих, які потребують підтримання життєвих функцій апаратними засобами, або тих, у кого вдома хворіють на COVID-19.

"Проте, якщо ваша близька людина наразі у паліативі, а ви здорові, дотримуєтеся обмежувальних заходів та всіх правил протиепідемічної безпеки, повірте лікарям – краще забрати свого рідного з лікарні. Саме так рекомендують медики", – зазначив Поворозник.

Він запевнив, що медичну допомогу паліативним хворим вдома у повному обсязі надаватимуть спеціальні мобільні бригади, які працюють на базі паліативних відділень столиці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187247
 
 
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'Мєчти,мєчти, где Ваша сладость...Ночная радость ісчезла....'
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"Паллиати́вная помощь (от фр. palliatif от лат. pallium - покрывало, плащ) - подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов (детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием, путём предотвращения и облегчения страданий за счёт раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других физических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки[1].
Термин «паллиативный» происходит от паллиатив (паллий, покрывало, греческий плащ, верхнее платье) - неисчерпывающее, временное решение, полумера, закрывающее как «плащ» саму проблему - что отражает принцип паллиативной помощи: создание защиты от тягостных проявлений болезни, но не лечение самой болезни."

Трудно будет врачам после короновируса, население всё больше узнаёт о медицине, а если ещё попадёт к врачу демагог, который лучше всех всё знает...
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Ты сразу просёк, даже мозги не успел включить.
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Я тебя и твою неизлечимость не упоминал.
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А чого, я багато бачив лікарів які питалі пацієнтів з великим стажем, що й як їм робили й чому... Нажаль багато лікарів, яких може спантеличити будь яке питання. Й багато сімейних лікарів - лише засіб для отримання рецепту, справок, призначень на дослідження.
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У моего отца такой семейник) мне приходится ему(врачу) рассказывать какие обезболивающие нужно выписать, потому что он не хрена не знает)
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