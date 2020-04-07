 У столиці паліативні хворі отримуватимуть медичну допомогу вдома, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, жоден невиліковно хворий киянин в умовах карантинних заходів не залишиться без необхідної медичної допомоги. Проте перебування таких пацієнтів в умовах стаціонару наразі не є найкращим для них.

Поворозник пояснив, що люди з тяжкими хронічними та онкологічними захворюваннями – у групі найбільшого ризику щодо тяжкого перебігу коронавірусної інфекції. Щоб убезпечити їх від зараження необхідно до мінімуму скоротити будь-які контакти.

"В умовах паліативного відділення зробити це, безперечно, можливо, проте постає морально-етичне питання: чи правильно відмовляти цим людям у спілкуванні з рідними в останні дні життя? Та чи готові родичі до того, що не зможуть зайвий раз поговорити, побачити рідну людину, якої в будь-яку мить може не стати? Адже всі відвідування таких хворих у відділенні суворо заборонені", – підкреслив він.

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Він наголосив, що однозначно виписувати не будуть тих паліативних хворих, які потребують підтримання життєвих функцій апаратними засобами, або тих, у кого вдома хворіють на COVID-19.

"Проте, якщо ваша близька людина наразі у паліативі, а ви здорові, дотримуєтеся обмежувальних заходів та всіх правил протиепідемічної безпеки, повірте лікарям – краще забрати свого рідного з лікарні. Саме так рекомендують медики", – зазначив Поворозник.

Він запевнив, що медичну допомогу паліативним хворим вдома у повному обсязі надаватимуть спеціальні мобільні бригади, які працюють на базі паліативних відділень столиці.

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