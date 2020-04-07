 Убивця словацького журналіста Куцяка отримав 23 роки в'язниці: раніше у відставку пішли прем'єр і глава МВС

Про це із посиланням на DW інформує Цензор.НЕТ.

Сторона обвинувачення вимагала для Марчека 25 років і вже оскаржила рішення судді. Колишній військовослужбовець разом зі ще трьома підозрюваними був заарештований у вересні 2018 року, а через кілька місяців зізнався у вбивстві журналіста.

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Журналіста Яна Куцяка було застрелено разом з його нареченою в період із 22 по 25 лютого. Тіло 27-річного репортера і його подруги-ровесниці знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велька Мача неподалік міста Трнава. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. Найбільш вірогідним мотивом убивства правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста, який розслідував діяльність італійської мафії на сході Словаччини та її можливі зв'язки з близьким оточенням прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Убивство журналіста викликало хвилю протестів у Словаччині, унаслідок чого у відставку пішли глава уряду країни, два його помічники, глава МВС, шеф поліції, а також міністр культури Марек Мадарич, який формально курирував журналістів у країні.