EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  2490  23
Все про:журналістика (995) замовне вбивство (87) Словаччина (140)

 Убивця словацького журналіста Куцяка отримав 23 роки в'язниці: раніше у відставку пішли прем'єр і глава МВС

Суд у словацькому місті Пезинок у понеділок, 6 квітня, засудив колишнього військовослужбовця Мирослава Марчека до 23 років позбавлення волі у справі про резонансне вбивство журналіста Яна Куцяка.

Про це із посиланням на DW інформує Цензор.НЕТ.

Сторона обвинувачення вимагала для Марчека 25 років і вже оскаржила рішення судді. Колишній військовослужбовець разом зі ще трьома підозрюваними був заарештований у вересні 2018 року, а через кілька місяців зізнався у вбивстві журналіста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Журналіста "Обозревателя" Грушу жорстоко побили в Києві. ФОТО

Журналіста Яна Куцяка було застрелено разом з його нареченою в період із 22 по 25 лютого. Тіло 27-річного репортера і його подруги-ровесниці знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велька Мача неподалік міста Трнава. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. Найбільш вірогідним мотивом убивства правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста, який розслідував діяльність італійської мафії на сході Словаччини та її можливі зв'язки з близьким оточенням прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Убивство журналіста викликало хвилю протестів у Словаччині, унаслідок чого у відставку пішли глава уряду країни, два його помічники, глава МВС, шеф поліції, а також міністр культури Марек Мадарич, який формально курирував журналістів у країні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187244
 
   
 Топ коментарі
 
У нас если даже убьют Зеленского, то Аваков не уйдет в отставку!!! Убийца словацкого журналиста Куцяка получил 23 года тюрьмы: ранее в отставку ушли премьер и глава МВД - Цензор.НЕТ 107
 показати весь коментар
 
Ты снова взялся за старое.
Самолайк приравнивется к самоотсосу. Убийца словацкого журналиста Куцяка получил 23 года тюрьмы: ранее в отставку ушли премьер и глава МВД - Цензор.НЕТ 5204
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Лучше бы написали сколько дали организатору. Аферисту кочнеру
 показати весь коментар
 
 
У нас если даже убьют Зеленского, то Аваков не уйдет в отставку!!! Убийца словацкого журналиста Куцяка получил 23 года тюрьмы: ранее в отставку ушли премьер и глава МВД - Цензор.НЕТ 107
 показати весь коментар
 
 
Немного другая ситуация. Там министр мвд открыто работал на заказчика убийства. Заказчик даже дом построил, в который переехал этот министр, чтобы они стали соседями. Поэтому он ушёл, чтобы не сесть. В общем пытается отмежеваться, но возможно не получится
 показати весь коментар
 
 
Скажем так он круче и масштабней ))) Он уже сам может переселять кого и куда угодно )))
 показати весь коментар
 
 
Ты снова взялся за старое.
Самолайк приравнивется к самоотсосу. Убийца словацкого журналиста Куцяка получил 23 года тюрьмы: ранее в отставку ушли премьер и глава МВД - Цензор.НЕТ 5204
 показати весь коментар
 
 
И убийце не дадут 23 года, в крайнем случае 15 лет и выпустят по амнистии через 4 года .Законы зеленых рептилоидов -это что-то.))
 показати весь коментар
 
Два года назад совершил убийство, через несколько месяцев признался и только сейчас вынесли приговор... даже после признания...
 показати весь коментар
 
 
Организатор-заказчик убийства марьян кочнер. Самый богатый человек в Словакии, миллиардер. На него работало половина кабмина, включая силовиков.
За деньги адвокаты так же, как и у нас, затягивали суд
Я вёл проект одной из его компаний в Украине. По окончании проекта кинули. Это для них нормально
 показати весь коментар
 
 
А в Украине по-другому и виноват Порошенко?
 показати весь коментар
 
 
А что, глава МВД Словакии не мог арестовать какого-то рок-музыканта с ростом +- 10 см от роста подозреваемого и медсестру и замутить пресс-конференцию? А потом месяцами лепить горбатого к стенке...
 показати весь коментар
 
 
хАваков "живее" всех "живsх"....- в цих умовах він надто бЄні потрібен - давні "кореша"
 показати весь коментар
 
Стерненко не дав себе вбити. Тепер ватна прокурорка його за це хоче посадити до тюряги.
 показати весь коментар
 
 
Вбивство 7людей 10років
1людина 3-6років
Якщо докажуть і знайдуть
Закон Савченко, амністія.
В Україні дуже вигідні умови для вбивства. Убив, пару років відсидів, і вийшов багатою людиною, з грошима які і за все життя не заробиш.
 показати весь коментар
 
 
А у нас Кучма ГОнгадзе замочил и виноватых 0. Зато Кучму еще и в переговорщики записали. Он теперь как кукла будет делать что ему скажут иначе достанут дело Гонгадзе. И позорную капитуляцию в минске Кучма с Ермаком подписал по приказу Портнова.
 показати весь коментар
 
 
Аваков смеётся над словаками - жалкие трусы !
 показати весь коментар
 
А у нас уже сколько убитых патриотов и замятых полицаями дел и хоть кто то вышел на протесты? Украина цэ Европа? Рабы вонючие, только раком стоять на клубнике или у пана на приеме и умеете
 показати весь коментар
 
 
23 года,это так,мелочь...у нас вот могут "строго указать",а то и пальцем погрозить!!
 показати весь коментар
 
 
это что нас обрабатывают к какому-то приговору, к чему такие новости
 показати весь коментар
 
А Кучма поважна людина, щось там навіть у Мінську підписує...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору