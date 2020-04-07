 Убивця словацького журналіста Куцяка отримав 23 роки в'язниці: раніше у відставку пішли прем'єр і глава МВС

Про це із посиланням на DW інформує Цензор.НЕТ.
Сторона обвинувачення вимагала для Марчека 25 років і вже оскаржила рішення судді. Колишній військовослужбовець разом зі ще трьома підозрюваними був заарештований у вересні 2018 року, а через кілька місяців зізнався у вбивстві журналіста.
Журналіста Яна Куцяка було застрелено разом з його нареченою в період із 22 по 25 лютого. Тіло 27-річного репортера і його подруги-ровесниці знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велька Мача неподалік міста Трнава. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. Найбільш вірогідним мотивом убивства правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста, який розслідував діяльність італійської мафії на сході Словаччини та її можливі зв'язки з близьким оточенням прем'єр-міністра Роберта Фіцо.
Убивство журналіста викликало хвилю протестів у Словаччині, унаслідок чого у відставку пішли глава уряду країни, два його помічники, глава МВС, шеф поліції, а також міністр культури Марек Мадарич, який формально курирував журналістів у країні.
Самолайк приравнивется к самоотсосу.
За деньги адвокаты так же, как и у нас, затягивали суд
Я вёл проект одной из его компаний в Украине. По окончании проекта кинули. Это для них нормально
1людина 3-6років
Якщо докажуть і знайдуть
Закон Савченко, амністія.
В Україні дуже вигідні умови для вбивства. Убив, пару років відсидів, і вийшов багатою людиною, з грошима які і за все життя не заробиш.