 МОЗ планує створити тимчасові госпіталі для пацієнтів з короновірусом у легкій формі, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Зараз МОЗ готує рекомендації для відкриття тимчасових госпіталів для розміщення хворих з коронавірусною хворобою, наша мета - відкривати такі госпіталі для тих, у кого буде легка форма хвороби і у кого не буде можливості самоізолюватись. Це дозволить нам якісніше спостерігати за хворими коронавірусною хворобою і в разі необхідності транспортувати їх в повноцінні заклади охорони здоров'я, де можна проводити реанімаційні заходи", - сказав він.

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Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня в Україні в цілому зафіксовано 1462 випадки COVID-19, з них 45 - летальні.