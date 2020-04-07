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 МОЗ планує створити тимчасові госпіталі для пацієнтів з короновірусом у легкій формі, - головний санлікар Ляшко

МОЗ планує створити тимчасові госпіталі для людей з легкою формою коронавірусної хвороби, у яких немає можливості самоізолюватись.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Зараз МОЗ готує рекомендації для відкриття тимчасових госпіталів для розміщення хворих з коронавірусною хворобою, наша мета - відкривати такі госпіталі для тих, у кого буде легка форма хвороби і у кого не буде можливості самоізолюватись. Це дозволить нам якісніше спостерігати за хворими коронавірусною хворобою і в разі необхідності транспортувати їх в повноцінні заклади охорони здоров'я, де можна проводити реанімаційні заходи", - сказав він.

Читайте також: За добу коронавірус виявили у 32 медиків і дев'яти дітей, - головний санлікар Ляшко

Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня в Україні в цілому зафіксовано 1462 випадки COVID-19, з них 45 - летальні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187243
 
 
 Топ коментарі
 
Вчера минздрав сказал, что лечение легких больных будет за счёт самих больных.
Эти городки тоже за их счёт?
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Це тіпа стара армійська палатка з дерев`яними нарами і відром посередині?
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опять неточности...надо указывать,с каким именно граничным ай кью.а то начнет косить всех,у кого выже 120 МОЗ планує створити тимчасові госпіталі для пацієнтів з короновірусом у легкій формі, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9729

МОЗ планує створити тимчасові госпіталі для пацієнтів з короновірусом у легкій формі, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1052
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Вчера минздрав сказал, что лечение легких больных будет за счёт самих больных.
Эти городки тоже за их счёт?
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Мін создать.... Минздрав планирует создать временные госпитали для пациентов с короновирусом в легкой форме, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7370 Капці померли від сміху... Минздрав планирует создать временные госпитали для пациентов с короновирусом в легкой форме, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5775
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'Лапті,да лапті,да лапті мои...., Лапті ликовиє....Тять новиє сплжтьоть....!'
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До речі - будівництво заборонили.... Мін-Здох....!
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А может лучше сразу "временные" крематории?
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Агов - ви що, ще надовго плануєте весь цей "95-й..." - ну-ну....
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Це тіпа стара армійська палатка з дерев`яними нарами і відром посередині?
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"Минздрав планирует"
Я планов нашіх люблю громадьйо.
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опять неточности...надо указывать,с каким именно граничным ай кью.а то начнет косить всех,у кого выже 120 МОЗ планує створити тимчасові госпіталі для пацієнтів з короновірусом у легкій формі, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9729

МОЗ планує створити тимчасові госпіталі для пацієнтів з короновірусом у легкій формі, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1052
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Ці тимчасові госпіталі повинні були створені ВЖЕ щонайменш місяць тому
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в них будут лежать негры. а ылиту, типа шахова и попа-мэрсэдэса маасковскава петухата и т.п. будут лечить в больницах наивысшего уровня. не положат же нищеброда рядом, в одной палате с депутатом, министром или олигархом
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В КИЕВЕ СЕЙЧАС при эпидемии увольняют врачей( закрыли педиатрию- 500 врачей)- продолжение "реформы медицины". Кто ТВАРИ ответит за ваши эксперименты(" реформы")? Вы же уничтожили медицину и ПРЯМО КРИМИНАЛЬНО( и депутаты и правительства,все кто ставил "одобрям") ДОЖНЫ СИДЕТЬ как виновные в массовой гибели людей из-за своих действий!!!
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Это типа как лагерь обсервации в новостях вчера показывали? Такой ещё в феврале надо было создать и на весь мир показать - хрен бы кто вернулся из соотечественников. МОЗ планує створити тимчасові госпіталі для пацієнтів з короновірусом у легкій формі, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1130 И не было бы никакого вируса! МОЗ планує створити тимчасові госпіталі для пацієнтів з короновірусом у легкій формі, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1130
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