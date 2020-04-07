 У Запоріжжі з 8 квітня запроваджують проїзд у громадському транспорті за спецперепустками

Про це повідомляє Запорізька міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"З 8 квітня проїзд громадським транспортом буде дозволено виключно за перепустками. Мета – зменшити скупчення людей, які користуються громадським транспортом", - повідомили в мерії.

Таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Користуватися громадським транспортом за спецперепустками зможуть працівники підприємств, установ, організацій, які належать до тих сфер, що мають працювати в умовах карантину. Зокрема тих, які відповідають за продовольче, енергетичне, водозабезпечення, охорону здоров’я, підприємств критичної інфраструктури, які мають безперервний цикл виробництва.

Відповідний перелік передбачено Постановою Кабінету Міністрів України.

Всі інші запоріжці у період карантину мають залишатися вдома і виходити лише за крайньої необхідності до найближчого магазину, аптеки тощо.

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