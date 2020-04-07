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Все про:банки (385) ВР (7424) Железняк Ярослав (19)

 До "антиКоломойського" законопроєкту внесли понад 16 тис. поправок, - нардеп від "Голосу" Железняк

До банківського законопроєкту, який повинен врегулювати питання виведених з ринку і націоналізованих банків, внесли вже понад 16 тис. поправок - це абсолютний рекорд в історії України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Отже, після 22:00 потенціал по поправкам зник і більше їх не надходило. Тому.... фінальна цифра і абсолютний рекорд українського Парламенту отримує закон про банки і 16000+ правок до нього!!!! Орієнтовна точна цифра 16 335, але поки секретаріат працює над зведенням", - йдеться в повідомленні.

До слова, в законопроєкт про ринок землі було подано близько 4 тис. поправок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" внесли 13 тисяч поправок в "антиКоломойський" закон, щоб зірвати його ухвалення, - нардеп від "ЄС" Зінкевич

Нагадаємо, що законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

До антиКоломойського законопроєкту внесли понад 16 тис. поправок, - нардеп від Голосу Железняк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187239
 
 
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Маразм крепчаєт, виходить немає більш важливішого питаня окрім афери століття від олігарха,спочатку виводятся з Приват банку кошти перед націоналізацією ,а це 5,5 мільярда доларів це річний військовий бюджет нашої країни.Замість того що б цею аферою зайнялись правоохороні органи ,так ні мовчанка і олігарх йде в наступ ,тепер поверніть йому Приват банк і байдуже що в країні: економічна криза,епідемія вірусу,країну чекає дефолт,а де позиція президента він за кого ?
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5.5 спижено, 5.5 вгатили в рефінансування, 5.5 ціна питання (кредит від МВФ)... ітого - 16.5 млрд. $ коштує утримання "спасітєля" каломойши!!! як то кажуть добрі люди, жріТЕ!!!
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беня устроил технический саботаж. это именно за него вы, 73 процента ушлепков проголосовали
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Кто эти мрази-предатели Украины подавала эти поправки?
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Пора подавать поправки к поправкам, это будет феерия от зеленых какистократов.
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а потом поправки к порпавкам к поправкам ............
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В тому антиколомойському законі і слів з прийменниками включно, мабуть, менше, ніж 16335 правок. Жах! Це ж до якого ідіотизму цим залежним людям треба дійти, щоб таке робити.
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Мені смішно, коли зебобіки та інші "співчуваючі" кажуть, що куди дивиться президент та його слуги народу? Перефразую слова одного мокшанського поета, який погано закінчив життя:"мы говорим Зе, подразумеваем -
Беню", та навпаки...
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Внести законопрект від інших депутатів і голосувати окремо.Поправки від "стахановців"за "інший"законопрект-не враховувати і голосувати окремо!
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До "антиКоломойського" законопроєкту внесли понад 16 тис. поправок, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 2482 Вера Измайлова

@veraizmaylova41

·1 ч

Может это и выдуманный диалог , но мы то знаем сами , что это правда ... До "антиКоломойського" законопроєкту внесли понад 16 тис. поправок, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 7105

До "антиКоломойського" законопроєкту внесли понад 16 тис. поправок, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 6247
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Зелёное ворье просто так не сдаётся 😁😁😁😁
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Пускай Беня вернет выведенные деньги, заплатит штраф и верните ему ЕГО банк...
не гоже воровать чужой банк в европейской стране..
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С приходом к власти Зеленского вся пороссцятина завоняла в унисон с кацапсвинским оккупантом и агрессором на любые попытки МВФ уменьшить рекордную украинскую коррупцию,которая похлеще пандемии.
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ну все, тепер ця манабільшість буде до кінця каденції цей закон приймати, роботу цирку можна сказати що паралізував мойша.
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В тому антиколомойському законі і слів з прийменниками включно, мабуть, менше, ніж 16335 поправок. Жах! Це ж до якого ідіотизму цим залежним людям треба дійти, щоб таке робити.
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