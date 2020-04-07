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 Суспільство
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Все про:карантин (2288) Нова пошта (18)

 "Нова Пошта" за період карантину встановила понад 200 поштоматів і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня

Група компаній "Нова Пошта" під час карантину встановила понад 200 поштоматів у Києві, Львові, Чернівцях, Ужгороді та Херсоні.

Про це зазначається в повідомленні "Нової пошти", поширеному в понеділок, передає Інтерфакс-Україна.

У планах компанії - збільшити кількість поштоматів до 400 до кінця квітня.

"Для зручності клієнтів більшість фірмових поштоматів ми встановлюємо всередині продуктових магазинів", - зазначають у компанії.

До кінця квітня "Нова пошта" планує розширити мережу до 400 поштоматів і встановити їх у Дніпрі, Одесі, Харкові, Полтаві, Чернігові, Сумах, Вінниці, Хмельницькому, Маріуполі та інших містах.

До поштоматів дозволено доставку повністю передплачених документів і посилок до 30 кг фактичної ваги, розміром не більш ніж 42х24х58 см і з оголошеною вартістю не більш як 6 тис. грн.

Як повідомлялося, раніше "Нова Пошта" запустила послугу безконтактної кур'єрської доставки, а з 2 квітня розпочала доставку ліків з аптечної мережі "Аптека 9-1-1".

Нова Пошта за період карантину встановила понад 200 поштоматів і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187238
 
   
 Топ коментарі
 
Призрак совка бродит в НП - клиент никогда не прав. Перехожу на Укрпочту, сервис такой же, но дешевле.
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Ну если ты любишь чтобы посылка шла месяц а не сутки то флаг тебе в руки
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Ребята, все пользуются Новой почтой, быстро, отеделений везде полно, работают до 19.00-20.00, ну может дороже, чем в Укрпочте, но все быстро и очень достойно. А если вы сами подписали вес в 173 кг, что явно является открытой брехней, но вы, простите, сам дурак. Вперед, к Укрпочте! там прям заходятся уже все, как вас ждут
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Повна дезорганізація процесів прийому,транспортування й отримання відправлень...Захлинулася під кількістю операцій. Реальніше перенести по країні пішки "Нова Пошта" за період карантину встановила понад 200 поштоматів і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня - Цензор.НЕТ 9300 "Нова Пошта" за період карантину встановила понад 200 поштоматів і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня - Цензор.НЕТ 9300 "Нова Пошта" за період карантину встановила понад 200 поштоматів і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня - Цензор.НЕТ 9300
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Не транди.За последнюю неделю я 3 раза пользовался их услугами.Качество,быстрота доставки и сохранность товара меня удовлетворила.МОЛОДЦЫ! По сравнению сУкрпочтой в разы лучше.
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пшьол підпаркан, одоробло "Нова Пошта" за період карантину встановила понад 200 поштоматів і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня - Цензор.НЕТ 1906 Ви імпотенти,безвідповідальні й нікчемні,розкрадачі відправлень
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Призрак совка бродит в НП - клиент никогда не прав. Перехожу на Укрпочту, сервис такой же, но дешевле.
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Отправил велосипед вес 14.5 кг, в НП написали по объему- 173 кг, и выставили счет 749 грн, с Кропивницкого в Хмельницкий .
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можна було самому перегнать той велосипед, або на бла-бла-КААААА.
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Ребята, все пользуются Новой почтой, быстро, отеделений везде полно, работают до 19.00-20.00, ну может дороже, чем в Укрпочте, но все быстро и очень достойно. А если вы сами подписали вес в 173 кг, что явно является открытой брехней, но вы, простите, сам дурак. Вперед, к Укрпочте! там прям заходятся уже все, как вас ждут
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А что можно было не подписать?
У Новой почты в правилах ччерным по белому написано...берется тот вес который больше...или фактический или обьемный...но тот который больше..
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Ну если ты любишь чтобы посылка шла месяц а не сутки то флаг тебе в руки
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Посылку НП можно получить на следующий день, а Укрпочты можно ждать неделями. Особенно когда с Алиэкспресс идет то когда в Украину посылка попадает и доставляет Новая почта то это пару дней, а когда Укрпочта то больше месяца можно ждать пока она все круги ада пройдет. Да и отделения у них зачетные. Нужно было как-то письмо по работе отправить так зашел очередь человек 30-ть. Кто пенсию получает кто сираховку оформляет, я говорю а где почтовые услуги, а они тут общая очередь. После этого у меня даже мысли не возникает отправить посылку Укрпочтой.
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Брєд, можна не гарантія отримання в поточному столітті...
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Невеликі посилки з АліЕкспресу мені Укрпошта приносить просто в поштову скриньку. І хрін там НП швидше, там основний час - час доставко до України, а не по Україні.
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Лучше бы они надели маски на своих курьеров и дали каждому прыскалку с дезинфектором!
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Польський InPost - 8000 пачкоматів по всій Польщі . І кількість планують подвоїти . Дуже зручно , коли пачкомати на кожному кроці . Сам постійно користуюсь.👍😎
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Доставка - блискавична , контакт з людьми - відсутній , приклав смартфон , зчитало QR-код , дверка відкрилась , забрав коробку , закрив дверку і пішов . Супер 👍😎
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