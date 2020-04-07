 За добу коронавірус виявили у 32 медиків і дев'яти дітей, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"За минулу добу ми зареєстрували 143 нові випадки коронавірусної хвороби, підтверджені лабораторними висновком ПЛР-реакції", - сказав Ляшко.
Крім того, за його словами, за минулу добу було виявлено 521 особу, зокрема 41 дитину, з підозрою на коронавірус.
"Зі 143 зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби 9 випадків зареєстровано у дітей і, на жаль, 32 - у медичних працівників", - зазначив головний санлікар.
Також він додав, що зі 143 осіб госпіталізували 35, з яких 2 дітей і один медпрацівник, 7 осіб перебувають у важкому, критичному стані і підключені до апаратів ШВЛ.
Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня в Україні загалом зафіксовано 1462 випадки COVID-19, з них 45 - летальні.
Чи хто з-за кордону в сім'ю повернувся
А ті зарбітчани- невже вони не розуміють, на яку небезпеку наражіють своїх родичі? Сморідні. Я до них нині не відчуваю ні найменшої поваги. Колись були патріотами, а нині дійсно жопомийки у італійських баб.
Таких бблляядей которые распрадали весь запас защитных средств и фактически деморализовали врачей!