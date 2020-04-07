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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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 За добу коронавірус виявили у 32 медиків і дев'яти дітей, - головний санлікар Ляшко

Зі 143 зареєстрованих за минулу добу випадків коронавірусу дев'ять випадків зафіксовано в дітей і 32 - у медичних працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"За минулу добу ми зареєстрували 143 нові випадки коронавірусної хвороби, підтверджені лабораторними висновком ПЛР-реакції", - сказав Ляшко.

Крім того, за його словами, за минулу добу було виявлено 521 особу, зокрема 41 дитину, з підозрою на коронавірус.

"Зі 143 зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби 9 випадків зареєстровано у дітей і, на жаль, 32 - у медичних працівників", - зазначив головний санлікар.

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Також він додав, що зі 143 осіб госпіталізували 35, з яких 2 дітей і один медпрацівник, 7 осіб перебувають у важкому, критичному стані і підключені до апаратів ШВЛ.

Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня в Україні загалом зафіксовано 1462 випадки COVID-19, з них 45 - летальні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187235
 
 
 Топ коментарі
 
И медики еще хотят продолжать работать заражаясь за свою зарплату, в то время как 24 летнюю соску всунули в набсовет Укрзализници с зарплатой ьольше 150000 грн в месяц????!!!!
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Я думаю будут сотни исков к нынешней власти от врачей,после карантина!
Таких бблляядей которые распрадали весь запас защитных средств и фактически деморализовали врачей!
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Заражение медиков ожидаемо, ведь средств защиты для них практически нет..
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Вывод,основные разносчики вируса-медики и дети
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Висновок : через відсутність засобів захисту "посипалися" медики. Не дай Боже, щоб ситуація в Італії для України була за щастя.
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Татків і мам перевіряли ?
Чи хто з-за кордону в сім'ю повернувся
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Як можна виборсатися з того вірусу, коли кожен день масово вливати в Україну сотні й тисячі заробітчан з повністю інфікованої Італії? Це якийсь сюр.
А ті зарбітчани- невже вони не розуміють, на яку небезпеку наражіють своїх родичі? Сморідні. Я до них нині не відчуваю ні найменшої поваги. Колись були патріотами, а нині дійсно жопомийки у італійських баб.
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Які патріоти? Бігуни від призову та інші пристосуванці.
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В Миколаївські області у нас все "стерильно" - жодного випадку!!! Найкращий показник чи не в усьому Світі крім Північної Кореї де тільки за сказане слово "коронавірус" просто розстрілюють. І як після цього можна вірити цьому "брехунцю"???
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Я думаю будут сотни исков к нынешней власти от врачей,после карантина!
Таких бблляядей которые распрадали весь запас защитных средств и фактически деморализовали врачей!
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И медики еще хотят продолжать работать заражаясь за свою зарплату, в то время как 24 летнюю соску всунули в набсовет Укрзализници с зарплатой ьольше 150000 грн в месяц????!!!!
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Тоді й почнеться... Можна буде встановити 1000000 аШВЛ але хто їх буде "обслуговувати".
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С таким отношением к здравоохранению еще немного и медработники пошлют всю нашу медицину на йух и разбегутся.
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Все. Тема коронавірусу захлинулася. Якщо ще вчора під кожним повідомленням були сотні коментарів, то сьогодні - десятки. Поганий сигнал для влади. Їхню страшилку розкололи, і більше вона нікому не цікава. Казали б правду, то люди б слухали. І слухалися.
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Кто-то из Слуг урода сэкономил 32 защитных костюма...
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Продав. Виписав на фірмочку ,своєї,лярви й продав...
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Заражение медиков ожидаемо, ведь средств защиты для них практически нет..
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На скількох вірусних вистачає одного медика За добу коронавірус виявили у 32 медиків і дев'яти дітей, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1266
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Сообщаю Зеленскому и в прокуратуру, руководители мед. учреждений наживаются на больных коронавирусом. Тест системы, и маски, аппараты ИВЛ, которые закуплены за счет бюджетных средств, больные оплачивают из своего кармана. Выручка поступает в карманы мед. мафии по всей цепочке от министерства до руководителей мед учреждений. ПС. Куда смотрит СБУ, полиция, прокуратура, налоговая и КРУ.???
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