 За добу коронавірус виявили у 32 медиків і дев'яти дітей, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"За минулу добу ми зареєстрували 143 нові випадки коронавірусної хвороби, підтверджені лабораторними висновком ПЛР-реакції", - сказав Ляшко.

Крім того, за його словами, за минулу добу було виявлено 521 особу, зокрема 41 дитину, з підозрою на коронавірус.

"Зі 143 зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби 9 випадків зареєстровано у дітей і, на жаль, 32 - у медичних працівників", - зазначив головний санлікар.

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Також він додав, що зі 143 осіб госпіталізували 35, з яких 2 дітей і один медпрацівник, 7 осіб перебувають у важкому, критичному стані і підключені до апаратів ШВЛ.

Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня в Україні загалом зафіксовано 1462 випадки COVID-19, з них 45 - летальні.